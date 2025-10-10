ARAÇ SATIŞ İHALE İLANI

İSTANBUL ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

(Taşınır ve Tasfiye Şube Müdürlüğü)

Aşağıda nitelikleri belirtilen araçların satışı, hizalarında belirtilen tarih ve saatte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 maddesi gereğince "Açık Teklif Usulü" İle yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1- İdarenin

a) Adresi : Barbaros Mahallesi, Morsümbül Sokak, No:7-2A, Ataşehir/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası : 0 216 687 44 00 - 0216 687 44 06

c) Elektronik posta adresi : istanbul@csb.gov.tr

d) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https//istanbul.csb.gov.tr

2- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ahmediye Mah. Dr. Fahri Atabey Cad. No: 76-78 Üsküdar /İSTANBUL İhale Salonu

3- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

3.1 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

3.1.1 Geçici Teminat; İsteklilerden, ihale konusu araçların yer aldığı tabloda belirtildiği tutarda geçici teminat alınır. (ihale konusu olan işin tahmin edilen bedelinin %10'u veya %30'u oranında)

Teminat olarak kabul edilecek değerler:

a) Nakit olarak geçici teminat bedelinin Muhasebe Müdürlüklerine veya Malmüdürlüklerine yatırıldığına dair belgenin,

b) Nakit türünden ödeme yapılmayacaksa (2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir.) Banka Teminat Mektubu ile ihaleye katılmak istenmesi halinde ise; "Verilecek Teminat Mektubunun İşin Özelliğini Belirtir, Geçici, Süresiz, Limit İçi Olması" ve "teyit yazısı" ile birlikte ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim edilmesi zorunludur.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler

Türk Parası Olarak Yatırılacak geçici teminatlar İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün Emlak Katılım Bankası Küçükbakkalköy Şube Müdürlüğü Nezdindeki TR26 0021 1000 0005 2214 8000 02 IBAN nolu hesabına yatırılması ve makbuzlarının idareye sunulması gerekir.

3.1.2 Gerçek Kişilerin : Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, ( İKAMETGAH BELGESİ , e devlet üzerinden veya ilgili kurumlardan alınabilir.) T.C. kimlik numarasını gösterir arkalı önlü çekilmiş NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ vermeleri gerekmektedir. (her dosya için ayrı ayrı)

3.1.3 Tüzel kişilerin;

1- İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,

2- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname,

3- Kamu Tüzel Kişilerinin ise belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin, İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

3.1.4 Söz konusu belgelerin her dosya için ayrı ayrı verilmesi gerekmektedir.

4- İhalelere ait Şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Taşınır ve Tasfiye Şube Müdürlüğü Ahmediye Mh. Dr. Fahri Atabey Cd. No:76-7834672 Üsküdar/İSTANBUL adresindeki İhale Servisinde görülebilir. Artırmaya girenler, satılığa çıkarılan araçları ilanda belirtilen yerlerde hali hazır durumu ile görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacaklardır.

5- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

6- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Postadaki meydana gelecek gecikmelerden dolayı İdare veya Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

7- İhale İlanı https://istanbul.csb.gov.tr adresinden DUYURULAR sayfasından görülebilir.

8- Taşınır ve Tasfiye Şube Müdürlüğü Araç Servisi İrtibat Tel : 0 216 686 20 00. İlan Olunur.

Sıra No Dosya No Plaka No Markası/Modeli/Niteliği Model Yılı Yakıt Türü Bulunduğu Yer Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati Diğer Özellikler

1 34130513157 33 AVH 412 IVECO BA3C 1A12 Çekici 2024 Dizel Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 3.485.000,00 348.500,00 20.10.2025 10:00 Şartnamede Belirtilmiştir

2 34130513197 33 FH 073 VOLVO FH Çekici 2022 Dizel Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 3.125.000,00 312.500,00 20.10.2025 10:10 Şartnamede Belirtilmiştir

3 34130513192 31 AHB 340 RENAULT HD001 Çekici 2021 Dizel Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 2.000.000,00 200.000,00 20.10.2025 10:20 Şartnamede Belirtilmiştir

4 34130513146 67 AB 711 VOLVO FH 500 Çekici 2019 Dizel Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 2.000.000,00 200.000,00 20.10.2025 10:30 Şartnamede Belirtilmiştir

5 34130513148 97 AH 805 DAF XF480FT Çekici 2021 Dizel Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 1.900.000,00 190.000,00 20.10.2025 10:40 Şartnamede Belirtilmiştir

6 34130513198 38 AEP 197 IVECO AS440ST/FP LT Çekici 2020 Dizel Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 1.650.000,00 165.000,00 20.10.2025 10:50 Şartnamede Belirtilmiştir

7 34130513201 CB 3397 BE DAF XF480FT Çekici 2018 Dizel Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 1.350.000,00 135.000,00 20.10.2025 11:00 Şartnamede Belirtilmiştir

8 34130513194 SK 8232 BL MERCEDES BENZ ACTROS 1845 Çekici 2015 Dizel Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 1.300.000,00 130.000,00 20.10.2025 11:10 Şartnamede Belirtilmiştir

9 34130513200 CB 0479 PE SCANIA R450 Çekici 2019 Dizel Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 1.300.000,00 130.000,00 20.10.2025 11:20 Şartnamede Belirtilmiştir

10 34130513132 99 AC 741 DAF XF480FT Çekici 2018 Dizel İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü -Pendik 1.280.000,00 128.000,00 20.10.2025 11:30 Şartnamede Belirtilmiştir

11 34130512948 KS 124 ML SCANIA R420 Çekici 2016 Dizel Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 1.200.000,00 360.000,00 20.10.2025 11:40 Şartnamede Belirtilmiştir

12 34130513172 10 AA 235 RENAULT T/4*2 Çekici 2019 Dizel Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 1.150.000,00 115.000,00 20.10.2025 11:50 Şartnamede Belirtilmiştir

13 34130513205 59 VH 880 VOLVO FH42 TB Çekici 2008 Dizel Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 950.000,00 95.000,00 20.10.2025 13:10 Şartnamede Belirtilmiştir

14 34130513150 CEJ K 058 RENAULT Premium 460.19 T Çekici 2012 Dizel Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 700.000,00 70.000,00 20.10.2025 13:20 Şartnamede Belirtilmiştir

15 34130512792 63 FM 355 MERCEDES BENZ 1840/LS Çekici 2003 Dizel Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Çatalca 700.000,00 210.000,00 20.10.2025 13:30 Şartnamede Belirtilmiştir

16 34130513174 AB 169 HU SCANIA R 380 Çekici 2007 Dizel Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 650.000,00 65.000,00 20.10.2025 13:40 Şartnamede Belirtilmiştir

17 34130513046 33 AVL 91 RENAULT Premium 440.19 T Çekici 2009 Dizel Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 600.000,00 180.000,00 20.10.2025 13:50 Şartnamede Belirtilmiştir

18 34130513151 PKA 7T55 RENAULT Çekici 2007 Dizel Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 500.000,00 50.000,00 20.10.2025 14:00 Şartnamede Belirtilmiştir

19 34130513094 6 SI 4800 Renault Magnum T 4X2 Çekici 2007 Dizel Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 500.000,00 150.000,00 20.10.2025 14:10 Şartnamede Belirtilmiştir

20 34130513134 34 HIL 949 VOLVO FH 1242 TB Çekici 2004 Dizel Duran Yediemin Otoparkı - Silivri 490.000,00 49.000,00 20.10.2025 14:20 Şartnamede Belirtilmiştir

21 34130513122 23 AAL 889 DAF FT.95480 S380 Çekici 2004 Dizel Mavisu Yediemin Otoparkı - Kağıthane 490.000,00 147.000,00 20.10.2025 14:30 Şartnamede Belirtilmiştir

22 34130513109 42 AKV 89 MAN 19.464 FLT Çekici 2001 Dizel Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Çatalca 345.000,00 103.500,00 20.10.2025 14:40 Şartnamede Belirtilmiştir

23 34130513193 31 SV 380 Tırsan Dorse 2024 Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 800.000,00 80.000,00 20.10.2025 14:50 Şartnamede Belirtilmiştir

24 34130513199 47 ADR 231 Schmitz Dorse 2012 Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 400.000,00 40.000,00 20.10.2025 15:00 Şartnamede Belirtilmiştir

25 34130513147 67 AB 712 Mammut Dorse 2023 Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 390.000,00 39.000,00 20.10.2025 15:10 Şartnamede Belirtilmiştir

26 34130513195 SK 8323 Bl KRONE Dorse 2014 Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 350.000,00 35.000,00 21.10.2025 10:00 Şartnamede Belirtilmiştir

27 34130513154 CEP C 753 Schmitz Dorse 2015 Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 290.000,00 29.000,00 21.10.2025 10:10 Şartnamede Belirtilmiştir

28 34130513160 33 BFE 04 Fruehauf Dorse 2011 Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 220.000,00 22.000,00 21.10.2025 10:20 Şartnamede Belirtilmiştir

29 34130513202 CB 9761 EB KÖGEL Dorse 2012 Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 220.000,00 22.000,00 21.10.2025 10:30 Şartnamede Belirtilmiştir

30 34130513206 59 AEN 943 Cangül Dorse 2014 Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 200.000,00 20.000,00 21.10.2025 10:40 Şartnamede Belirtilmiştir

31 34130513121 23 AAG 321 Starboard Dorse 2018 Mavisu Yediemin Otoparkı - Kağıthane 200.000,00 60.000,00 21.10.2025 10:50 Şartnamede Belirtilmiştir

32 34130513133 37 SA 182 Sevinç Dorse 2011 Duran Yediemin Otoparkı - Silivri 190.000,00 19.000,00 21.10.2025 11:00 Şartnamede Belirtilmiştir

33 34130513173 10 AA 236 Orum Dorse 2021 Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 180.000,00 18.000,00 21.10.2025 11:10 Şartnamede Belirtilmiştir

34 34130513131 99 AC 742 RAKHSH Dorse 2019 İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü -Pendik 180.000,00 18.000,00 21.10.2025 11:20 Şartnamede Belirtilmiştir

35 34130512793 31 DS 226 Ar-İş Dorse 2001 Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Çatalca 170.000,00 51.000,00 21.10.2025 11:30 Şartnamede Belirtilmiştir

36 34130513188 97 AH 806 Maral Dorse 2018 Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 160.000,00 16.000,00 21.10.2025 11:40 Şartnamede Belirtilmiştir

37 34130513175 A IR 910 Schmitz Dorse 2005 Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 100.000,00 10.000,00 21.10.2025 11:50 Şartnamede Belirtilmiştir

38 34130513176 PZ 8061 G Wielton Dorse 2007 Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 100.000,00 10.000,00 21.10.2025 13:10 Şartnamede Belirtilmiştir

39 34130513176 SK 983 SV Schmitz Dorse 2001 Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Çatalca 100.000,00 10.000,00 21.10.2025 13:20 Şartnamede Belirtilmiştir

40 34130513149 H 23182 BAGDAD MERCEDES BENZ Otobüs 2015 Dizel Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 4.500.000,00 450.000,00 21.10.2025 13:30 Şartnamede Belirtilmiştir

41 34130513073 34 HE 5552 CITROEN Jumper FT Otobüs 2011 Dizel Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Çatalca 160.000,00 48.000,00 21.10.2025 13:40 Şartnamede Belirtilmiştir

42 34130513155 34 LR 8089 FORD Transit Minibüs 2017 Dizel Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 600.000,00 60.000,00 21.10.2025 13:50 Şartnamede Belirtilmiştir

43 34130513178 34 YM 4078 FIAT Minibüs 2014 Dizel Duran Yediemin Otoparkı - Silivri 205.000,00 20.500,00 21.10.2025 14:00 Şartnamede Belirtilmiştir

44 34130512977 34 UU 5472 CITROEN Jumper Minibüs 2012 Dizel Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Çatalca 200.000,00 60.000,00 21.10.2025 14:10 Şartnamede Belirtilmiştir

45 34130513028 34 HZ 1957 FIAT Ducato 250 Minibüs 2012 Dizel Sena Yediemin Otoparkı - Kurtköy 200.000,00 60.000,00 21.10.2025 14:20 Şartnamede Belirtilmiştir

46 34130513177 34 EA 0252 MERCEDES BENZ Sprinter Minibüs 2012 Dizel Duran Yediemin Otoparkı - Silivri 200.000,00 20.000,00 21.10.2025 14:30 Şartnamede Belirtilmiştir

47 34130512984 23 ACL 257 Ford Transit 350 L Minibüs 2006 Dizel Topkapı Yediemin Otoparkı - Fatih 185.000,00 55.500,00 21.10.2025 14:40 Şartnamede Belirtilmiştir

48 34130513009 34 HBR 633 Renault Master Minibüs 2006 Dizel Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 105.000,00 31.500,00 21.10.2025 14:50 Şartnamede Belirtilmiştir

49 34130513135 19 KA 034 FORD Cargo 3227 Kamyon 2000 Dizel Metropol Yediemin Otoparkı - Esenyurt 390.000,00 39.000,00 21.10.2025 15:00 Şartnamede Belirtilmiştir

50 34130513145 34 ATG 23 OPEL Combo Kamyonet 2021 Dizel Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 625.000,00 62.500,00 21.10.2025 15:10 Şartnamede Belirtilmiştir

51 34130513166 34 DSD 038 FORD Transit Kamyonet 2020 Dizel Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 420.000,00 42.000,00 22.10.2025 10:00 Şartnamede Belirtilmiştir

52 34130513113 35 AFD 588 Renault Kangoo Kamyonet 2018 Dizel Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 320.000,00 96.000,00 22.10.2025 10:10 Şartnamede Belirtilmiştir

53 34130513169 34 SF 3586 RENAULT Master Kamyonet 2016 Dizel Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 300.000,00 30.000,00 22.10.2025 10:20 Şartnamede Belirtilmiştir

54 34130513170 34 KUF 946 DACIA Dokker Kamyonet 2021 Dizel Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 300.000,00 30.000,00 22.10.2025 10:30 Şartnamede Belirtilmiştir

55 34130513136 34 LR 1164 VOLKSWAGEN Transporter Kamyonet 2015 Dizel Ortaklar Yediemin Otoparkı - Esenyurt 300.000,00 30.000,00 22.10.2025 10:40 Şartnamede Belirtilmiştir

56 34130513208 34 ELR 713 DACIA Dokker Kamyonet 2021 Benzin-LPG Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 300.000,00 30.000,00 22.10.2025 10:50 Şartnamede Belirtilmiştir

57 34130513183 34 JN 8500 FORD Transit Kamyonet 2014 Dizel Yılmaz Yediemin Otoparkı - Sultangazi 300.000,00 30.000,00 22.10.2025 11:00 Şartnamede Belirtilmiştir

58 34130513168 34 RH 4010 RENAULT Master Kamyonet 2015 Dizel Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 250.000,00 25.000,00 22.10.2025 11:10 Şartnamede Belirtilmiştir

59 34130513025 34 MH 5708 HYUNDAI H1 3 Van Team Kamyonet 2009 Dizel Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 205.000,00 61.500,00 22.10.2025 11:20 Şartnamede Belirtilmiştir

60 34130513141 06 BZM 636 RENAULT Master Kamyonet 2012 Dizel Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 200.000,00 20.000,00 22.10.2025 11:30 Şartnamede Belirtilmiştir

61 34130513088 34 AH 2693 Iveco 35 C 11 V DAILY VAN-VHB Kamyonet 2005 Dizel Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 200.000,00 60.000,00 22.10.2025 11:40 Şartnamede Belirtilmiştir

62 34130512981 34 MJ 1288 HYUNDAI H1 3 Panel van Select Kapalı Kasa Kamyonet 2008 Dizel Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 200.000,00 60.000,00 22.10.2025 11:50 Şartnamede Belirtilmiştir

63 34130513115 34 FP 4774 Ford Transit Kamyonet 2008 Dizel Seçkin Yediemin Otoparkı - Esenler 185.000,00 55.500,00 22.10.2025 13:10 Şartnamede Belirtilmiştir

64 34130513144 34 HV 5176 FIAT Fiorino Combi Kamyonet 2012 Dizel Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 180.000,00 18.000,00 22.10.2025 13:20 Şartnamede Belirtilmiştir

65 34130513137 34 EY 8065 CITROEN Combi Kamyonet 2012 Dizel Zümrüt Yediemin Otoparkı Deposu -Ataşehir 180.000,00 18.000,00 22.10.2025 13:30 Şartnamede Belirtilmiştir

66 34130513156 34 KBA 843 FIAT Fiorino Combi Kamyonet 2011 Dizel Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 180.000,00 18.000,00 22.10.2025 13:40 Şartnamede Belirtilmiştir

67 34130513167 34 FU 8506 RENAULT Kangoo Multıx Kamyonet 2009 Dizel Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 170.000,00 17.000,00 22.10.2025 13:50 Şartnamede Belirtilmiştir

68 34130513179 34 TG 3558 FORD Transit Van 350 L Kamyonet 2005 Dizel Güler Yediemin Otoparkı - Büyükçekmece 150.000,00 15.000,00 22.10.2025 14:00 Şartnamede Belirtilmiştir

69 34130513054 34 RA 5525 Ford Transit 350 L Van Kamyonet 2006 Dizel Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 145.000,00 43.500,00 22.10.2025 14:10 Şartnamede Belirtilmiştir

70 34130513007 06 AH 2346 Ford Turneo Connect Kamyonet 2004 Dizel Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 140.000,00 42.000,00 22.10.2025 14:20 Şartnamede Belirtilmiştir

71 34130513158 34 VB 0415 RENAULT Master Kamyonet 2004 Dizel Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 100.000,00 10.000,00 22.10.2025 14:30 Şartnamede Belirtilmiştir

72 34130512906 34 NTZ 21 FIAT Doblo Cargo Maxı STD Kamyonet 2002 Dizel Timur Yediemin Otoparkı - Silivri 75.000,00 22.500,00 22.10.2025 14:40 Şartnamede Belirtilmiştir

73 34130512986 59 ADE 900 HYUNDAI Panelvan DLX Kamyonet 2000 Dizel Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 60.000,00 18.000,00 22.10.2025 14:50 Şartnamede Belirtilmiştir

74 34130513052 34 D 0578 HYUNDAI STD HD Kamyonet 2000 Dizel Başaran Yediemin Otoparkı - Zeytinburnu 50.000,00 15.000,00 22.10.2025 15:00 Şartnamede Belirtilmiştir

75 34130513204 38 UN 859 PEUGEOT Boxer 350 LH Motor Karavan 2003 Dizel Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 700.000,00 70.000,00 22.10.2025 15:10 Şartnamede Belirtilmiştir

76 34130513190 34 ERK 201 Cupra Leon Otomobil 2024 Benzin-Elektrik Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 1.420.000,00 142.000,00 23.10.2025 10:00 Şartnamede Belirtilmiştir

77 34130513180 34 NMN 188 TOYOTA Corolla Otomobil 2022 Benzin-LPG İstanbul Polis Derneği Süleymaniye Otoparkı - Fatih 800.000,00 80.000,00 23.10.2025 10:10 Şartnamede Belirtilmiştir

78 34130513207 34 HMH 561 FORD Kuga Otomobil 2017 Dizel Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 700.000,00 70.000,00 23.10.2025 10:20 Şartnamede Belirtilmiştir

79 34130513143 34 CAE 484 SKODA Octavia Otomobil 2019 Dizel Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 680.000,00 68.000,00 23.10.2025 10:30 Şartnamede Belirtilmiştir

80 34130513191 34 RB 7825 CITROEN Otomobil 2016 Dizel Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 620.000,00 62.000,00 23.10.2025 10:40 Şartnamede Belirtilmiştir

81 34130513164 34 FN 2015 VOLKSWAGEN Otomobil 2013 Benzinli Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 600.000,00 60.000,00 23.10.2025 10:50 Şartnamede Belirtilmiştir

82 34130513105 34 TL 0227 Honda RE5- CR- V 2.0 Otm. Otomobil 2008 Benzinli AFM Yediemin Otoparkı Deposu -Büyükbakkalköy 580.000,00 174.000,00 23.10.2025 11:00 Şartnamede Belirtilmiştir

83 34130513210 16 YT 226 VOLKSWAGEN Caravelle Otomobil 2011 Dizel Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 400.000,00 40.000,00 23.10.2025 11:10 Şartnamede Belirtilmiştir

84 34130513138 34 CPJ 066 RENAULT Fluence Otomobil 2012 Dizel Ata Yediemin Otoparkı - Ataşehir 360.000,00 36.000,00 23.10.2025 11:20 Şartnamede Belirtilmiştir

85 34130513161 34 MGU 994 PEUGEOT 301 Otomobil 2018 Dizel Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 340.000,00 34.000,00 23.10.2025 11:30 Şartnamede Belirtilmiştir

86 34130513203 34 MAF 664 RENAULT Symbol Otomobil 2017 Benzinli Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 310.000,00 31.000,00 23.10.2025 11:40 Şartnamede Belirtilmiştir

87 34130513159 32 GC 426 FORD Focus Otomobil 2009 Dizel Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 300.000,00 30.000,00 23.10.2025 11:50 Şartnamede Belirtilmiştir

88 34130513162 34 GD 6359 FIAT Punto Evo 5P Otomobil 2010 Benzin-LPG Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 290.000,00 29.000,00 23.10.2025 13:10 Şartnamede Belirtilmiştir

89 34130513142 34 SF 1682 DACIA Sandero Otomobil 2016 Dizel Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 280.000,00 28.000,00 23.10.2025 13:20 Şartnamede Belirtilmiştir

90 34130512996 06 AV 500 BMW 3 20 D Otomobil 2002 Dizel Kutay Baran Yediemin Otoparkı - Kartal 240.000,00 72.000,00 23.10.2025 13:30 Şartnamede Belirtilmiştir

91 34130513189 34 BKG 805 HONDA CIVIC Otomobil 2001 Benzin-LPG Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 230.000,00 23.000,00 23.10.2025 13:40 Şartnamede Belirtilmiştir

92 34130513027 59 FC 390 Chevrolet Aveo Otomobil 2013 Dizel Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 230.000,00 69.000,00 23.10.2025 13:50 Şartnamede Belirtilmiştir

93 34130513181 34 UN 4308 HYUNDAI Accent Otomobil 2016 Dizel İstanbul Polis Derneği Süleymaniye Otoparkı - Fatih 200.000,00 20.000,00 23.10.2025 14:00 Şartnamede Belirtilmiştir

94 34130513211 34 KK 7303 FIAT Linea Otomobil 2014 Dizel Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 195.000,00 19.500,00 23.10.2025 14:10 Şartnamede Belirtilmiştir

95 34130513068 34 RRB 93 Jeep Grand Cherokee Otomobil 1993 Benzinli Tuzla Kaçak Ürün Deposu - Orhanlı 165.000,00 49.500,00 23.10.2025 14:20 Şartnamede Belirtilmiştir

96 34130513139 34 PD 2646 FIAT Otomobil 2015 Dizel Erdemir Yediemin Otoparkı - Çekmeköy 150.000,00 15.000,00 23.10.2025 14:30 Şartnamede Belirtilmiştir

97 34130512943 CB 4235 AT Land Rover Range Rover Sport Otomobil 2006 Dizel Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 150.000,00 15.000,00 23.10.2025 14:40 Şartnamede Belirtilmiştir

98 34130512933 31 MN 551 HYUNDAI MCT Accent Otomobil 2011 Benzin-LPG Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 150.000,00 45.000,00 23.10.2025 14:50 Şartnamede Belirtilmiştir

99 34130513099 34 NL 5038 DACIA Logan Otomobil 2006 Benzin-LPG Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Çatalca 140.000,00 42.000,00 23.10.2025 15:00 Şartnamede Belirtilmiştir

100 34130512988 22 ACP 490 HYUNDAI Accent Otomobil 2002 Dizel Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 130.000,00 39.000,00 23.10.2025 15:10 Şartnamede Belirtilmiştir

101 34130512956 PK 0543 KA VOLVO XC 90 Otomobil 2003 Dizel Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 125.000,00 12.500,00 24.10.2025 10:00 Şartnamede Belirtilmiştir

102 34130513153 CA 2032 TA VOLVO XC 90 Otomobil 2004 Dizel Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 110.000,00 11.000,00 24.10.2025 10:10 Şartnamede Belirtilmiştir

103 34130513152 92 AK 814 Ikco Samand Otomobil 2012 Benzin-LPG Zaloğlu Yediemin Otoparkı - Altınşehir 60.000,00 6.000,00 24.10.2025 10:20 Şartnamede Belirtilmiştir