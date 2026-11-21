İSTANBUL ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

KADIKÖY EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKUL

SIRA NO TAŞINMAZ NO İLÇESİ MAHALLE SOKAK / MEVKİİ PAFTA ADA NO PARSEL NO KİRALANACAK YÜZÖLÇÜM (m2) KİRA SÜRESİ CİNSİ İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) KULLANIM AMACI İHALE TARİHİ İHALE SAATİ

1 34200102307 Maltepe Aydınevler Sanayi Cad. __ 2782 1 303,78 3 (Üç) Yıl Tarla 1.336.632,00 (yıllık) 400.990,00 Araç Park Yeri 09/12/2026 10:00

KARTAL EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER

SIRA NO TAŞINMAZ NO İLÇESİ MAHALLE SOKAK / CAD PAFTA ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜM (m²) HAZİNE HİSSESİ (m²) CİNSİ TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İMAR DURUMU İHALE TARİHİ İHALE SAATİ

2 34180103274 Kartal Yenimahalle-Soğanlık Cenap Şahabettin Sok. __ 10850 20 96,70 Tam Arsa 5.802.000,00 1.740.600,00 Konut Alanı+Kısmen İmar Yolu 09/12/2026 10:30

3 34240103394 Tuzla Tepeören _ __ 8381 6 2.550,00 249200/255000 (2.492,00 m²) Arsa 37.380.000,00 11.214.000,00 Konut Alanı 09/12/2026 10:50

ÜSKÜDAR EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER

SIRA NO TAŞINMAZ NO İLÇESİ MAHALLE SOKAK / CAD PAFTA ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜM (m²) HAZİNE HİSSESİ (m²) CİNSİ TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İMAR DURUMU İHALE TARİHİ İHALE SAATİ

4 34320100181 Şile Çavuş __ __ 382 1 246,62 Tam Arsa 7.900.000,00 1.975.000,00 Sanayi Alanı 09/12/2026 11:20

5 34320100491 Şile Yaka __ __ 1800 120 6.131,22 Tam Tarla 10.120.000,00 2.530.000,00 Kısmen Tarımsal Nitelikli Turizm Alanı + Kısmen İmar Yolu 09/12/2026 11:40

6 34320107061 Şile Hacıkasım __ __ 122 48 413,26 Tam Arsa 18.600.000,00 4.650.000,00 M1 Rumuzlu Alan+ TT Konaklama Tesis Alanı 09/12/2026 13:30

7 34320108224 Şile Kurfallı __ _ 2123 12 2.206,02 Tam Ham Toprak 6.618.060,00 1.654.515,00 Kısmen TT-4 rumuzlu Turizm Tesis Alanı+Kısmen Tarımsal Nitelikli Alan 09/12/2026 13:50

8 34320108423 Şile Osmanköy __ __ 1347 4 2.769,35 Tam Tarla 3.323.220,00 830.805,00 Orman 09/12/2026 14:10

9 34320108307 Şile Osmanköy __ __ 1350 2 1.790,66 Tam Tarla 2.148.792,00 537.198,00 Tarımsal Niteliği Korunacak Alan 09/12/2026 14:30

10 34320107500 Şile Kabakoz __ __ 3478 121 1.352,87 Tam Arsa 16.240.000,00 4.060.000,00 Kısmen 0,20 kısmen 0,35 Konut Alanı 09/12/2026 14:50

11 34320108969 Şile Bucaklı _ _ 3888 44 6.509,55 Tam Ham Toprak 13.020.000,00 3.255.000,00 Tarımsal Nitelikli Alan 09/12/2026 15:10

12 34320109159 Şile Bucaklı __ __ 3832 20 3.694,28 Tam Ham Toprak 8.320.000,00 2.080.000,00 Turizm Tesis Alanı 09/12/2026 15:30

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazine adına kayıtlı taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile yukarıda gösterilen gün ve saatlerde satış/kira ihalesine çıkarılmış olup ihaleler İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ahmediye Mah. Dr. Fahri Atabey Cad. No:76 - 78 Üsküdar/İSTANBUL adresinde, İhale Salonunda yapılacaktır.

2- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin vermeleri gereken belgeler

a) Geçici Teminat Belgesi; (geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler: 1) Tedavüldeki Türk Parası, 2) Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, 3) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerdir. (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) Teminat mektuplarının ise (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, şube limitleri ve işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) ve senetlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre düzenlenmesi gerekmektedir.

(b)Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren ) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi ve İkametgah Belgesini;

Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi;

Kamu tüzel kişilerinin tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi;

Ortak katılım halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

3- İhaleye katılacak isteklilerin, geçici teminat bedellerini tedavüldeki Türk Parası ile nakit olarak yatırmak istemeleri halinde; ilgili tutarı İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya Üsküdar Kaymakamlığı hizmet binasında bulunan 11 No.lu Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırmaları gerekmektedir. Bu işlem karşılığında düzenlenen Geçici Teminata ilişkin Alındı Belgesinin istenilen diğer belgelerle birlikte İhale Komisyon Başkanlığına (İhale Servisine) ihale saatinden önce teslim edilmesi gerekmektedir.

Geçici teminat bedelinin banka aracılığıyla EFT/Havale/Fast yoluyla yatırılmak istenilmesi halinde ise; geçici teminat bedelinin ihale tarihinden en az 2 (iki) gün önce, T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlık Müdürlüğüne ait TR 8900 0100 0889 0000 1000 5069 numaralı İBAN hesabına yatırılması (açıklama kısmına ihalesine katılmak istenilen taşınmazın "Taşınmaz Numarası" ile "Geçici Teminat Bedeli" ibaresi muhakkak suretle yazılmalıdır. Ayrıca birden fazla taşınmaz için ihaleye katılım sağlanmak istenilmesi halinde her bir taşınmaz için geçici teminat bedelinin ayrı ayrı yatırılması gerekmektedir.) ve yapılan EFT/Havale/Fast işleminin ardından, işlemin yapıldığı günü izleyen iş günü İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne müracaat edilerek yatırılan bedelin geçici teminatlar hesabına alındığına dair İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden temin edilecek Geçici Teminat Alındısı/Muhasebe İşlem Fişi ile banka dekontunun istenilen diğer belgelerle birlikte İhale Komisyon Başkanlığına (İhale Servisine) ihale saatinden önce teslim edilmesi gerekmektedir.

4- Taşınmazların satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Satış Bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalan kısma faiz uygulanmak suretiyle kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faiziyle tahsil edilir. Kira Bedellerinin taksitle ödenmek istenmesi durumunda ise üçer aylık dönemler halinde dört eşit taksitle ödenir.

5 -İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış/kiralama/irtifak ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https://istanbul.csb.gov.tr adresinde Milli Emlak Duyuruları bölümünden takip edilebilir.

6- Taşınmazın satışı yapılacak hissesi 5 (beş) yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

7- Satışı yapılan taşınmaz KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

8-Satışı yapılacak taşınmaz; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00-TL'ye (BeşMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00-TL'den (BeşmilyonTL'den) 10.000.000,00-TL'ye (OnMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) 10.000.000,00-TL'yi (OnMilyonTL'yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.