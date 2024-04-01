İSTANBUL ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

KADIKÖY EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER

SIRA NO DOSYA NO İLÇESİ MAHALLE SOKAK / MEVKİİ PAFTA ADA NO PARSEL NO KİRALANACAK YÜZÖLÇÜM (m2) KİRA SÜRESİ CİNSİ İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) KULLANIM AMACI İHALE TARİHİ İHALE SAATİ

1 34160400010 Kadıköy Zühtüpaşa Egemen Sokak 101 566 113 Bahçeli Kagir Apartman içerisinde 290/2112 arsa paylı, 1. Kat 4 no.lu Bağımsız Bölüm (Daire) 3 yıl Daire 180.000,00 (yıllık) 45.000,00 Mesken 25/04/2024 10:00

2 34200400003 Maltepe Altayçeşme Bağdat Cad. __ 16669 22 Apartman içerisinde 66/876 arsa paylı, 12 no.lu Bağımsız Bölüm (Daire) 3 yıl Daire 192.000,00 (yıllık) 48.000,00 Mesken 25/04/2024 10:30

3 34160400008 Kadıköy Zühtüpaşa-Fenerbahçe Egemen Sokak 101 566 113 Bahçeli Kagir Apartman içerisinde 140/2112 arsa paylı, 44,61 m² kullanım alanalı Zemin Kat 2 no.lu Bağımsız Bölüm (Dükkan) 3 yıl İşyeri 150.000,00 (yıllık) 37.500,00 İşyeri 25/04/2024 11:00

KADIKÖY EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER

SIRA NO DOSYA NO İLÇESİ MAHALLE SOKAK / MEVKİİ PAFTA ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜM (m²) HAZİNE HİSSESİ (m²) CİNSİ TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İMAR DURUMU İHALE TARİHİ İHALE SAATİ

4 34180100923 Sancaktepe Samandıra-Osmangazi Ecdat Sok. __ 8227 10 160,09 Tam Arsa 3.762.200,00 940.550,00 Kısmen Konut Alanı+Kısmen Yol 25/04/2024 11:30

5 34180103519 Sancaktepe Samandıra-Osmangazi Hilal Cad. __ 8492 6 262,15 Tam Arsa 5.640.000,00 1.410.000,00 Konut Alanı 25/04/2024 14:00

6 34180102681 Sancaktepe Samandıra-Osmangazi Kastamonu Sok. __ 8822 4 154,11 Tam Arsa 3.621.600,00 905.400,00 Konut Alanı 25/04/2024 14:30

7 34400111515 Sancaktepe Samandıra-Akpınar Malkoçoğlu Cad. __ 8933 19 203,01 Tam Arsa 4.370.000,00 1.092.500,00 Konut Alanı 25/04/2024 15:00

8 34400111514 Sancaktepe Samandıra-Akpınar Ersoy Sok. __ 8933 18 176,05 Tam Arsa 3.961.200,00 990.300,00 Konut Alanı 25/04/2024 15:30

9 34400111507 Sancaktepe Samandıra-Akpınar Ersoy Sok. __ 8933 11 185,95 Tam Arsa 3.660.000,00 915.000,00 Konut Alanı 26/04/2024 10:00

10 34400111358 Sancaktepe Samandıra-Akpınar Görele Sok. __ 8942 12 185,07 Tam Arsa 3.702.000,00 925.500,00 Konut Alanı 26/04/2024 10:30

11 34400111512 Sancaktepe Samandıra-Akpınar Ersoy Sok. __ 8933 16 166,17 Tam Arsa 3.738.900,00 934.725,00 Konut Alanı 26/04/2024 11:00

12 34400110706 Sancaktepe Samandıra-Osmangazi Sağlam Sok. __ 8964 2 179,78 Tam Arsa 4.224.900,00 1.056.225,00 Konut Alanı 26/04/2024 11:30

13 34400110915 Sancaktepe Samandıra-Veysel Karani Bakan Cad. __ 8918 7 25,54 Tam Arsa 536.340,00 134.085,00 Konut Alanı 26/04/2024 14:30

14 34400111074 Sancaktepe Samandıra-Veysel Karani Ceyhan Sok. __ 8927 13 40,94 Tam Arsa 859.740,00 214.935,00 Konut Alanı 26/04/2024 15:00

15 34400110917 Sancaktepe Samandıra-Veysel Karani Bakan Cad. __ 8918 9 12,81 Tam Arsa 269.010,00 67.252,50 Konut Alanı 26/04/2024 15:30

16 34180100948 Sancaktepe Samandıra-Osmangazi Polat Cad. __ 8260 6 158,52 Tam Arsa 3.850.000,00 962.500,00 Kısmen Konut Alanı+Kısmen Yol 29/04/2024 10:00

17 34400111473 Sancaktepe Samandıra-Akpınar Banu Sokak. __ 8929 15 235,98 Tam Arsa 5.350.000,00 1.337.500,00 Konut Alanı 29/04/2024 10:30

18 34400110659 Sancaktepe Samandıra-Osmangazi Şenlik Sokak __ 8959 1 673,59 Tam Arsa 16.600.000,00 4.150.000,00 Konut Alanı 29/04/2024 11:00

19 34400111517 Sancaktepe Samandıra-Fatih Ersoy Sok. __ 8934 2 227,72 Tam Arsa 5.200.000,00 1.300.000,00 Konut Alanı 29/04/2024 11:30

20 34180100694 Sancaktepe Samandıra-Eyüpsultan Asalet Sok. __ 7781 3 195,85 Tam Arsa 5.900.000,00 1.475.000,00 Kısmen Konut Alanı+Kısmen Yol 29/04/2024 14:00

21 34400111435 Sancaktepe Samandıra-Veysel Karani Fevzi Çakmak Cad. __ 6715 8 348,10 Tam Arsa 8.050.000,00 2.012.500,00 Konut Alanı 29/04/2024 14:30

KARTAL EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER

SIRA NO DOSYA NO İLÇESİ MAHALLE SOKAK / MEVKİİ PAFTA ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜM (m²) HAZİNE HİSSESİ (m²) CİNSİ TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İMAR DURUMU İHALE TARİHİ İHALE SAATİ

22 34240103623 Tuzla Aydınlı Fikir Sok. _ 8689 9 143,03 Tam Arsa 3.576.000,00 894.000,00 Konut Alanı 30/04/2024 10:00

23 34240103801 Tuzla Aydınlı-Mimar Sinan Hamit Kaplan Sok. _ 8103 3 44,39 Tam Arsa 887.800,00 221.950,00 Konut Alanı 30/04/2024 10:30

24 34180102087 Kartal Soğanlık-Esentepe Tuna Cad. _ 10533 2 105,02 Tam Arsa 4.201.000,00 840.200,00 Konut Alanı 30/04/2024 11:00

25 34180104368 Kartal Gümüşpınar Balıkesir Cad. _ 10958 35 553,07 525,25 Arsa 18.385.000,00 3.677.000,00 Konut Alanı 30/04/2024 11:30

26 34210110259 Pendik Doğu Mahallesi _ _ 11224 15 52,32 Tam Arsa 3.040.000,00 760.000,00 Ticaret Alanı 30/04/2024 14:00

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti ve yönetimi Hazine adına kayıtlı taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile yukarıda gösterilen gün ve saatlerde satış/kira ihalesine çıkarılmış olup ihaleler İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk No:11 Kat: 1 Cağaloğlu, Fatih/İSTANBUL adresinde, İhale Salonunda yapılacaktır.

2- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin vermeleri gereken belgeler

a) Geçici teminatı yatırmaları; (geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler:

1) Tedavüldeki Türk Parası,

2) Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

3) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerdir. (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

Mevduat ve Katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatlar istekliler tarafından hizmet binamızdaki Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması gerekmektedir.

Teminat mektuplarının (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, şube limitleri ve işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) ve senetlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre düzenlenmesi gerekmektedir.

(b)Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren ) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi ve İkametgah Belgesini;

Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi;

Kamu tüzel kişilerinin tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi;

Ortak katılım halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

3- Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Satış Bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalan kısma faiz uygulanmak suretiyle kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faiziyle tahsil edilir. Kira Bedellerinin taksitle ödenmek istenmesi durumunda ise üçer aylık dönemler halinde dört eşit taksitle ödenir.

4 -İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış/kiralama/irtifak ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https://istanbul.csb.gov.tr adresinde Milli Emlak Duyuruları bölümünden takip edilebilir.

5- İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, hizmet binamızdaki Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırmaları gerekmektedir.

6- Taşınmazın satışı yapılacak hissesi 5 (beş) yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

7- Satışı yapılan taşınmaz KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

8-Satışı yapılacak taşınmaz; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00-TL'ye (BeşMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00-TL'den (BeşmilyonTL'den) 10.000.000,00-TL'ye (OnMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) 10.000.000,00-TL'yi (OnMilyonTL'yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.