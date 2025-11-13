Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        İSTANBUL DEFTERDARLIĞI

        İlandır
        Giriş: 14.11.2025 - 00:00
        İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
        Vergi No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi
        Dönemi        		 Vergi
        Kodu        		 Takip Dosya No Vergi Aslı
        Borcu Toplamı        		 Ceza Toplamı
        4070147347 ONUR GÖKHAN GÖLLÜ OSMANAĞA MAH. YOĞURTÇU PARKI CAD. K. No:56 D.No:4 Tel: KADIKÖY İST. 201612201612 0015 2025092614Fmo0000114 42.663,06 0,00
        8560232722 İBRAHİM TURGUT KUSKUNLU MAH. KÜME EVLER K. No:53 HİLVAN ŞANLIURFA 201608201608 1084 2024030114Fms0000116 42.586,45 0,00
        1360549925 UFUK BALCI ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K. No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA 201301201301 3080 2020101714Fml0000747 0,00 42.545,19
        6980331536 FİKRET ÖZKARA KAVAKPINAR MAH. ALACATAŞ SK.NO:37/4 PENDİK/İST. 201108201108 3080 2017102714Fmq0000082 0,00 42.482,05
        6910064190 ALİ UMUR ÖZGEN YAYALAR MAH. HAMİT SK. K. No:3 D.No:4 Tel: PENDİK İST. 200012200012 3080 2009070914Fmm0000024 0,00 42.330,00
        7170011125 ERGUN ÖZVURAL YAKACIK YENİ M.DEMİRKAPI C. A BLOKNo:10 A D.9 KARTAL İST. 200012200012 3080 2009070914Fmm0000050 0,00 42.330,00
        7870025037 DOĞAN SÜRER YEŞİLYURT MAH. 70430 SK. K. No:11 D.No:3 Tel: SEYHAN ADANA 200012200012 3080 2009070914Fmm0000075 0,00 42.330,00
        6910064190 ALİ UMUR ÖZGEN YAYALAR MAH. HAMİT SK. K. No:3 D.No:4 Tel: PENDİK İST. 200109200109 1084 2009070914Fmm0000014 42.300,00 0,00
        7170011125 ERGUN ÖZVURAL YAKACIK YENİ M.DEMİRKAPI C. A BLOKNo:10 A D.9 KARTAL İST. 200109200109 1084 2009070914Fmm0000040 42.300,00 0,00
        7870025037 DOĞAN SÜRER YEŞİLYURT MAH. 70430 SK. K. No:11 D.No:3 Tel: SEYHAN ADANA 200109200109 1084 2009070914Fmm0000066 42.300,00 0,00
        8560232722 İBRAHİM TURGUT KUSKUNLU MAH. KÜME EVLER K. No:53 HİLVAN ŞANLIURFA 201609201609 0015 2024030114Fms0000122 42.203,05 0,00
        3880028724 İLHAN FİRUZBAY PETROL İŞ İSTASYON K. No:48 D.No:12 Tel: KARTAL İST. 200701200712 3080 2018032614Fmn0000054 0,00 42.000,00
        9730008745 MEVLÜT YILMAZ TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU 200407200407 0015 2017120614Fmt0000025 41.980,72 0,00
        3960061780 REFİK AZİZ GORBON FULYA MAH. BAHÇELER SK. K. No:17/1 D.No:6 Tel: ŞİŞLİ İST. 201912201912 0015 2025110514Fmn0000141 41.965,49 0,00
        6910064190 ALİ UMUR ÖZGEN YAYALAR MAH. HAMİT SK. K. No:3 D.No:4 Tel: PENDİK İST. 200101200101 3080 2009070914Fmm0000022 0,00 41.905,00
        7170011125 ERGUN ÖZVURAL YAKACIK YENİ M.DEMİRKAPI C. A BLOKNo:10 A D.9 KARTAL İST. 200101200101 3080 2009070914Fmm0000048 0,00 41.905,00
        7870025037 DOĞAN SÜRER YEŞİLYURT MAH. 70430 SK. K. No:11 D.No:3 Tel: SEYHAN ADANA 200101200101 3080 2009070914Fmm0000074 0,00 41.905,00
        1050262358 SELMA KAVAZANCI YENİŞEHİR M. ÇADIR SK. KARDELEN SİT. No:4/9 D.5 PENDİK İST. 200201200201 3080 2010102014Fml0000009 0,00 41.878,05
        3960061780 REFİK AZİZ GORBON FULYA MAH. BAHÇELER SK. K. No:17/1 D.No:6 Tel: ŞİŞLİ İST. 201501201512 0010 2025110514Fmn0000016 41.834,46 0,00
        7300288202 SEZAİ PİRLİ TUNALI MAH. ARICI SK. K. No:20 D.No:1 Tel: TEPEBAŞI ESKİŞEHİR 201001201012 3080 2022110914Fmr0000055 0,00 41.789,70
        8560232722 İBRAHİM TURGUT KUSKUNLU MAH. KÜME EVLER K. No:53 HİLVAN ŞANLIURFA 201612201612 3080 2024030114Fms0000100 0,00 41.772,24
        2250451484 HAYATİ ÇALIK SEMİZKUMLAR M. ÇANTA C. 3 NOLU L TİPİ K. No:162C SİLİVRİ İST. 201401201403 3080 2020101714Fmm0005728 0,00 41.769,75
        5280002934 AHMET KAŞIKÇI AHMET YESEVİ MAH. ANIL SK. K. No:3 D.No:3 Tel: PENDİK İST. 200601200612 3080 2018032814Fmp0000017 0,00 41.718,60
        6910064190 ALİ UMUR ÖZGEN YAYALAR MAH. HAMİT SK. K. No:3 D.No:4 Tel: PENDİK İST. 200105200105 3080 2009070914Fmm0000018 0,00 41.670,00
        7170011125 ERGUN ÖZVURAL YAKACIK YENİ M.DEMİRKAPI C. A BLOKNo:10 A D.9 KARTAL İST. 200105200105 3080 2009070914Fmm0000044 0,00 41.670,00
        7870025037 DOĞAN SÜRER YEŞİLYURT MAH. 70430 SK. K. No:11 D.No:3 Tel: SEYHAN ADANA 200105200105 3080 2009070914Fmm0000070 0,00 41.670,00
        3040196803 MEHMET DOĞAN KAZIM KARABEKİR MAH. 2049 CAD. No:25 D.No:1 Tel: ETİMESGUT ANKARA 200504200504 3080 2009041714Fmo0000059 0,00 41.641,73
        1050262238 GÜVEN KOCAAVCI YENİŞEHİR M. ÇADIR SK. KARDELEN SİT. No:4/9 D.5 PENDİK İST. 200211200211 3080 2010102014Fml0000030 0,00 41.598,51
        1120202876 HARUN AYDIN YENİŞEHİR M. MİLLET C. ODAK SİT. No:17/1 D.5 PENDİK İST. 201409201409 1084 2025110514Fml0000056 41.534,76 0,00
        6910064190 ALİ UMUR ÖZGEN YAYALAR MAH. HAMİT SK. K. No:3 D.No:4 Tel: PENDİK İST. 200102200102 3080 2009070914Fmm0000021 0,00 41.480,00
        7170011125 ERGUN ÖZVURAL YAKACIK YENİ M.DEMİRKAPI C. A BLOKNo:10 A D.9 KARTAL İST. 200102200102 3080 2009070914Fmm0000047 0,00 41.480,00
        7870025037 DOĞAN SÜRER YEŞİLYURT MAH. 70430 SK. K. No:11 D.No:3 Tel: SEYHAN ADANA 200102200102 3080 2009070914Fmm0000073 0,00 41.480,00
        9560015799 HIDIR YILDIRIM KORDONBOYU MAH. ANKARA CAD. K. No:139 D.No:5 Tel: KARTAL İST. 200203200203 0015 2010100814Fmt0000032 41.471,99 0,00
        4980802376 FERHAT KAPLAN DOĞU MAH. PARK SK. K. No:2 D.No:23 Tel: PENDİK İST. 201802201802 3080 2024092614Fmo0000134 0,00 41.415,53
        3170090109 CEMİL DURMUŞ TURGUT ÖZAL MAH. 46. SK. K. No:23 D.No:1 Tel: ESENYURT İST. 202001202001 0015 2024030814Fmn0000128 41.400,00 0,00
        0790230496 RESUL ARK 7 RUE DES JARDİNS DE CYTHERE 25000 BESANÇON / FRANSA CUMHURİYETİ 200501200512 3080 2019061814Fmk0000002 0,00 41.319,59
        7550203826 SERDAR SAYIM GÜZELYALI MAH. TOPLUM SK. No:9 D.No:1 Tel: PENDİK İST. 201705201705 0015 2017071714Fmr0000713 41.298,13 0,00
        4880591253 RAMAZAN KAHVECİ ADİL MAH. KEMERLER SK. K. No:4 D.No:5 Tel: SULTANBEYLİ İST. 201701201712 1084 2025052814Fmo0000006 41.145,44 0,00
        8560232722 İBRAHİM TURGUT KUSKUNLU MAH. KÜME EVLER K. No:53 HİLVAN ŞANLIURFA 201509201509 1084 2024030114Fms0000147 41.129,68 0,00
        9730008745 MEVLÜT YILMAZ TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU 200311200311 0015 2017120614Fmt0000005 41.126,80 0,00
        6910064190 ALİ UMUR ÖZGEN YAYALAR MAH. HAMİT SK. K. No:3 D.No:4 Tel: PENDİK İST. 200103200103 3080 2009070914Fmm0000020 0,00 41.055,00
        7170011125 ERGUN ÖZVURAL YAKACIK YENİ M.DEMİRKAPI C. A BLOKNo:10 A D.9 KARTAL İST. 200103200103 3080 2009070914Fmm0000046 0,00 41.055,00
        7870025037 DOĞAN SÜRER YEŞİLYURT MAH. 70430 SK. K. No:11 D.No:3 Tel: SEYHAN ADANA 200103200103 3080 2009070914Fmm0000072 0,00 41.055,00
        9480425057 BATUHAN YENİ CEMİL MERİÇ MAH. REGAİP SK. K. No:5 D.No:1 Tel: ÜMRANİYE İST. 200811200811 3080 2024092514Fmt0000111 0,00 41.047,26
        8560232722 İBRAHİM TURGUT KUSKUNLU MAH. KÜME EVLER K. No:53 HİLVAN ŞANLIURFA 201604201604 0015 2024030114Fms0000151 40.975,73 0,00
        8560232722 İBRAHİM TURGUT KUSKUNLU MAH. KÜME EVLER K. No:53 HİLVAN ŞANLIURFA 201604201604 3080 2024030114Fms0000151 0,00 40.975,73
        4980802376 FERHAT KAPLAN DOĞU MAH. PARK SK. K. No:2 D.No:23 Tel: PENDİK İST. 201803201803 3080 2024092614Fmo0000142 0,00 40.973,40
        4870317701 HÜSEYİN GÖKHAN KAHRAMAN TOPARLAR M. AKKÖPRÜLÜLER 19. SK. No:10 D.16 KÖYCEĞİZ MUĞLA 201601201612 4310 2025110514Fmo0000433 40.967,90 0,00
        4870317701 HÜSEYİN GÖKHAN KAHRAMAN TOPARLAR M. AKKÖPRÜLÜLER 19. SK. No:10 D.16 KÖYCEĞİZ MUĞLA 201601201612 4310 2025110514Fmo0000472 40.967,90 0,00
        4870317701 HÜSEYİN GÖKHAN KAHRAMAN TOPARLAR M. AKKÖPRÜLÜLER 19. SK. No:10 D.16 KÖYCEĞİZ MUĞLA 201601201612 4310 2025110514Fmo0000522 40.967,90 0,00
        4870317701 HÜSEYİN GÖKHAN KAHRAMAN TOPARLAR M. AKKÖPRÜLÜLER 19. SK. No:10 D.16 KÖYCEĞİZ MUĞLA 201601201612 4310 2025110514Fmo0000588 40.967,90 0,00
        4870317701 HÜSEYİN GÖKHAN KAHRAMAN TOPARLAR M. AKKÖPRÜLÜLER 19. SK. No:10 D.16 KÖYCEĞİZ MUĞLA 201601201612 4310 2025110514Fmo0000594 40.967,90 0,00
        8560232722 İBRAHİM TURGUT KUSKUNLU MAH. KÜME EVLER K. No:53 HİLVAN ŞANLIURFA 201605201605 1084 2024030114Fms0000133 40.881,56 0,00
        3960061780 REFİK AZİZ GORBON FULYA MAH. BAHÇELER SK. K. No:17/1 D.No:6 Tel: ŞİŞLİ İST. 202008202008 0015 2025110514Fmn0000138 40.826,92 0,00
        8560232722 İBRAHİM TURGUT KUSKUNLU MAH. KÜME EVLER K. No:53 HİLVAN ŞANLIURFA 201605201605 1084 2024030114Fms0000130 40.820,05 0,00
        5160734520 AHMET KARAKUŞ SÜLEYMANDANİŞMENT KÜME EVLERİ K. No:40 LALAPAŞA EDİRNE 201004201006 3080 2012052214Fmp0000020 0,00 40.794,45
        5160734520 AHMET KARAKUŞ SÜLEYMANDANİŞMENT KÜME EVLERİ K. No:40 LALAPAŞA EDİRNE 201004201006 3080 2012052414Fmp0000026 0,00 40.794,45
        6910064190 ALİ UMUR ÖZGEN YAYALAR MAH. HAMİT SK. K. No:3 D.No:4 Tel: PENDİK İST. 200106200106 3080 2009070914Fmm0000017 0,00 40.770,00
        7170011125 ERGUN ÖZVURAL YAKACIK YENİ M.DEMİRKAPI C. A BLOKNo:10 A D.9 KARTAL İST. 200106200106 3080 2009070914Fmm0000043 0,00 40.770,00
        7870025037 DOĞAN SÜRER YEŞİLYURT MAH. 70430 SK. K. No:11 D.No:3 Tel: SEYHAN ADANA 200106200106 3080 2009070914Fmm0000069 0,00 40.770,00
        9730008745 MEVLÜT YILMAZ TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU 200505200505 0015 2017120614Fmt0000020 40.768,10 0,00
        9480425057 BATUHAN YENİ CEMİL MERİÇ MAH. REGAİP SK. K. No:5 D.No:1 Tel: ÜMRANİYE İST. 200910200912 3080 2024092514Fmt0000123 0,00 40.726,59
        1090415822 AYBİR ORMAN ÜRÜNLERİSAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KAYNARCA MH. AKDENİZ CD. K. No:12 D.No:A Tel: PENDİK İST. 201410201412 3080 2020101714Fml0000657 0,00 40.723,02
        0380094361 MEHMET ÜMİT AKSU ORLAND PARK / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ K. No:(Y.D.) D.No: 200007200007 1084 2010102214Fmk0000029 40.695,75 0,00
        9730057376 MEMET YILMAZ ÇAVUŞ MAH. GÜRBÜZ SK. K. No:10 D.No:YOK Tel: ŞİLE İST. 200007200007 1084 2010102214Fmt0000014 40.695,75 0,00
        0070210857 GÜRHAN ADALAR ATALAR MAH. BAHÇELİ SK. No:7 D.13 KARTAL İST. 201410201410 0015 2025110514Fmk0000005 40.693,22 0,00
        7790027037 TAYYAR SÖNMEZ FEVZİ ÇAKMAK MAH. SU SK. K. No:10 D.No:6 Tel: PENDİK İST. 201106201106 0015 2020101714Fmr0001227 40.671,06 0,00
        2080354342 LEYLA CEYLAN KEMAL TÜRKLER MAH. YILMAZ SK. K. No:13 D.No:1 Tel: SANCAKTEPE İST. 200801200812 1084 2022110114Fmm0000023 40.523,82 0,00
        6910064190 ALİ UMUR ÖZGEN YAYALAR MAH. HAMİT SK. K. No:3 D.No:4 Tel: PENDİK İST. 200110200110 1084 2009070914Fmm0000013 40.500,00 0,00
        7170011125 ERGUN ÖZVURAL YAKACIK YENİ M.DEMİRKAPI C. A BLOKNo:10 A D.9 KARTAL İST. 200110200110 1084 2009070914Fmm0000039 40.500,00 0,00
        7870025037 DOĞAN SÜRER YEŞİLYURT MAH. 70430 SK. K. No:11 D.No:3 Tel: SEYHAN ADANA 200110200110 1084 2009070914Fmm0000065 40.500,00 0,00
        9730008745 MEVLÜT YILMAZ TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU 200403200403 1084 2017120614Fmt0000018 40.483,63 0,00
        1120202876 HARUN AYDIN YENİŞEHİR M. MİLLET C. ODAK SİT. No:17/1 D.5 PENDİK İST. 201502201502 3080 2025110514Fml0000050 0,00 40.360,80
        8560232722 İBRAHİM TURGUT KUSKUNLU MAH. KÜME EVLER K. No:53 HİLVAN ŞANLIURFA 201509201509 0015 2024030114Fms0000150 40.213,33 0,00
        8560232722 İBRAHİM TURGUT KUSKUNLU MAH. KÜME EVLER K. No:53 HİLVAN ŞANLIURFA 201509201509 3080 2024030114Fms0000150 0,00 40.213,33
        6910064190 ALİ UMUR ÖZGEN YAYALAR MAH. HAMİT SK. K. No:3 D.No:4 Tel: PENDİK İST. 200104200104 3080 2009070914Fmm0000019 0,00 40.205,00
        7170011125 ERGUN ÖZVURAL YAKACIK YENİ M.DEMİRKAPI C. A BLOKNo:10 A D.9 KARTAL İST. 200104200104 3080 2009070914Fmm0000045 0,00 40.205,00
        7870025037 DOĞAN SÜRER YEŞİLYURT MAH. 70430 SK. K. No:11 D.No:3 Tel: SEYHAN ADANA 200104200104 3080 2009070914Fmm0000071 0,00 40.205,00
        3170090109 CEMİL DURMUŞ TURGUT ÖZAL MAH. 46. SK. K. No:23 D.No:1 Tel: ESENYURT İST. 201809201809 0015 2024030814Fmn0000066 40.128,62 0,00
        6520194912 BERKAN ÖĞÜNDÜR SEMİZKUMLAR M. ÇANTA C. 3 NOLU L TİPİ K. No:162C SİLİVRİ İST 201410201410 3080 2024091314Fmq0000037 0,00 40.081,50
        0380094361 MEHMET ÜMİT AKSU ORLAND PARK / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ K. No:(Y.D.) D.No 199901199912 1084 2010102114Fmk0000057 40.027,32 0,00
        9730057376 MEMET YILMAZ ÇAVUŞ MAH. GÜRBÜZ SK. K. No:10 D.No:YOK Tel: ŞİLE İST. 199901199912 1084 2010102114Fmt0000369 40.027,32 0,00
        2580617187 AHMET ÇOBAN KARPUZDERE MAH. 20. SK. K. No:10 D.No:2 Tel: ÇINARCIK YALOVA 200601200612 0010 2018040214Fmm0000006 40.000,00 0,00
        2580617187 AHMET ÇOBAN KARPUZDERE MAH. 20. SK. K. No:10 D.No:2 Tel: ÇINARCIK YALOVA 200601200612 3080 2018040214Fmm0000006 0,00 40.000,00
        8560232722 İBRAHİM TURGUT KUSKUNLU MAH. KÜME EVLER K. No:53 HİLVAN ŞANLIURFA 201507201507 3080 2024030114Fms0000170 0,00 39.972,32
        8560232722 İBRAHİM TURGUT KUSKUNLU MAH. KÜME EVLER K. No:53 HİLVAN ŞANLIURFA 201507201507 0015 2024030114Fms0000170 39.972,32 0,00
        6910064190 ALİ UMUR ÖZGEN YAYALAR MAH. HAMİT SK. K. No:3 D.No:4 Tel: PENDİK İST. 200107200107 3080 2009070914Fmm0000016 0,00 39.870,00
        7170011125 ERGUN ÖZVURAL YAKACIK YENİ M.DEMİRKAPI C. A BLOKNo:10 A D.9 KARTAL İST. 200107200107 3080 2009070914Fmm0000042 0,00 39.870,00
        7870025037 DOĞAN SÜRER YEŞİLYURT MAH. 70430 SK. K. No:11 D.No:3 Tel: SEYHAN ADANA 200107200107 3080 2009070914Fmm0000068 0,00 39.870,00
        5460018646 CABİR KESKİN AYDINLI M.HAL YOLU C. ADRES BOTANİK B BL. No:17/3 D.8 TUZLA İST. 202003202003 0015 2025092414Fmp0000080 39.849,53 0,00
        4230114247 ABDULKERİM GÜMÜŞ KARŞIYAKA MAH. ÇAPANA CAD. K. No:20 D.No:7 Tel: ÇINARCIK YALOVA 200401200412 0010 2009031714Fmp0000001 39.779,27 0,00
        2080354342 LEYLA CEYLAN KEMAL TÜRKLER MAH. YILMAZ SK. K. No:13 D.No:1 Tel: SANCAKTEPE İST. 200801200812 0010 2022110114Fmm0000023 39.748,73 0,00
        5990070878 BAHATTİN KUTLU FATİH MAH. HÜRRİYET CAD. K. No:54 D.No:2 Tel: PENDİK İST. 200611200611 3080 2018032114Fmp0000053 0,00 39.718,59
        9560015799 HIDIR YILDIRIM KORDONBOYU MAH. ANKARA CAD. K. No:139 D.No:5 Tel: KARTAL İST. 200208200208 1084 2010100814Fmt0000027 39.661,11 0,00
        2110680246 CİTYMED MEDİKAL KİMYA TEMİ.LTD.ŞTİ. BATI MAH/SEMT HAT BOYU CAD. K. No:44 D.No:46 Tel: PENDİK İST. 201604201606 3080 2021101514Fmm0004094 0,00 39.643,20
        2580617187 AHMET ÇOBAN KARPUZDERE MAH. 20. SK. K. No:10 D.No:2 Tel: ÇINARCIK YALOVA 200601200612 1084 2018040214Fmm0000006 39.580,00 0,00
        2310350150 FATMA KAHRAMAN BALGAT M. CEYHUN ATUF KANSU C. No:24 D.9 ÇANKAYA ANKARA 201610201610 0015 2025110514Fmm0000114 39.573,00 0,00
        8560232722 İBRAHİM TURGUT KUSKUNLU MAH. KÜME EVLER K. No:53 HİLVAN ŞANLIURFA 201603201603 1084 2024030114Fms0000128 39.532,52 0,00
        8350119739 İSMAİL TEKİN KARLITEPE MAH. ÜÇ ŞEHİTLER YOKUŞU SK.No:6 D.3 G.O.PAŞA İST. 201204201204 0015 2025052114Fms0000010 39.431,99 0,00
        0070210857 GÜRHAN ADALAR ATALAR MAH. BAHÇELİ SK. No:7 D.N13 KARTAL İST. 201406201406 3080 2025110514Fmk0000010 0,00 39.328,02
        "Pendik Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."
