        Haberler Resmi İlanlar

         İSTANBUL DEFTERDARLIĞI ESENLER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

        İlandır
        Giriş: 15.11.2025 - 00:00
        İSTANBUL DEFTERDARLIĞI ESENLER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ
        VKN TC Kimlik No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Vergi Türü Ceza Türü Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı Ceza Toplamı Toplam Borç
        8620243095 16187378900 VEDAT TUNAGÜN ZAFER MAH. 129. SK. No:12 Daire No:2 ESENYURT İST. 01/2017-12/2017 GELİR V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2022122366JlA0000492 2022121314JlN0000405 0,00 0,00 34.535,04 34.535,04
        8760265909 44551170782 FARUK TÜRK MENDERES MAH. 381. SK. No:38 Daire No:3 ESENLER İST. 09/2018-09/2018 K.D.V. GEÇİKME FAİZİ 2025082166JlA0000002 2025082114JlN0000005 46.731,70 0,00 0,00 46.731,70
        8760265909 44551170782 FARUK TÜRK MENDERES MAH. 381. SK. No:38 Daire No:3 ESENLER İST. 03/2019-03/2019 K.D.V. GEÇİKME FAİZİ 2025082166JlA0000002 2025082114JlN0000016 31.449,21 0,00 0,00 31.449,21
        8760265909 44551170782 FARUK TÜRK MENDERES MAH. 381. SK. No:38 Daire No:3 ESENLER İST. 12/2019-12/2019 K.D.V. GEÇİKME FAİZİ 2025082166JlA0000002 2025082114JlN0000013 29.865,60 0,00 0,00 29.865,60
        8760265909 44551170782 FARUK TÜRK MENDERES MAH. 381. SK. No:38 Daire No:3 ESENLER İST. 09/2018-09/2018 K.D.V. 2025082166JlA0000002 2025082114JlN0000005 27.899,52 0,00 0,00 27.899,52
        8760265909 44551170782 FARUK TÜRK MENDERES MAH. 381. SK. No:38 Daire No:3 ESENLER İST. 07/2018-07/2018 K.D.V. GEÇİKME FAİZİ 2025082166JlA0000002 2025082114JlN0000007 24.336,47 0,00 0,00 24.336,47
        8760265909 44551170782 FARUK TÜRK MENDERES MAH. 381. SK. No:38 Daire No:3 ESENLER İST. 09/2018-09/2018 K.D.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2025082166JlA0000002 2025082114JlN0000005 0,00 0,00 83.698,56 83.698,56
        8760265909 44551170782 FARUK TÜRK MENDERES MAH. 381. SK. No:38 Daire No:3 ESENLER İST. 12/2019-12/2019 K.D.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2025082166JlA0000002 2025082114JlN0000013 0,00 0,00 65.880,00 65.880,00
        8760265909 44551170782 FARUK TÜRK MENDERES MAH. 381. SK. No:38 Daire No:3 ESENLER İST. 03/2019-03/2019 K.D.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2025082166JlA0000002 2025082114JlN0000016 0,00 0,00 60.673,71 60.673,71
        8760265909 44551170782 FARUK TÜRK MENDERES MAH. 381. SK. No:38 Daire No:3 ESENLER İST. 11/2019-11/2019 K.D.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2025082166JlA0000002 2025082114JlN0000012 0,00 0,00 48.600,00 48.600,00
        8760265909 44551170782 FARUK TÜRK MENDERES MAH. 381. SK. No:38 Daire No:3 ESENLER İST. 07/2018-07/2018 K.D.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2025082166JlA0000002 2025082114JlN0000007 0,00 0,00 42.720,54 42.720,54
        8760265909 44551170782 FARUK TÜRK MENDERES MAH. 381. SK. No:38 Daire No:3 ESENLER İST. 08/2018-08/2018 K.D.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2025082166JlA0000002 2025082114JlN0000006 0,00 0,00 39.047,04 39.047,04
        8760265909 44551170782 FARUK TÜRK MENDERES MAH. 381. SK. No:38 Daire No:3 ESENLER İST. 10/2018-10/2018 K.D.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2025082166JlA0000002 2025082114JlN0000004 0,00 0,00 36.455,46 36.455,46
        8760265909 44551170782 FARUK TÜRK MENDERES MAH. 381. SK. No:38 Daire No:3 ESENLER İST. 05/2019-05/2019 K.D.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2025082166JlA0000002 2025082114JlN0000018 0,00 0,00 30.300,24 30.300,24
        8760265909 44551170782 FARUK TÜRK MENDERES MAH. 381. SK. No:38 Daire No:3 ESENLER İST. 05/2018-05/2018 K.D.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2025082166JlA0000002 2025082114JlN0000009 0,00 0,00 30.264,51 30.264,51
        8871075069 UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST. 01/2020-12/2020 KURUMLAR V. GEÇİKME FAİZİ 2025041466JlA0000619 2025041314JlN0000049 719.719,79 0,00 0,00 719.719,79
        8871075069 UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST. 01/2020-12/2020 KURUMLAR V. KURUMLAR V. 2025041466JlA0000619 2025041314JlN0000049 594.809,74 0,00 0,00 594.809,74
        8871075069 UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST. 11/2020-11/2020 K.D.V. GEÇİKME FAİZİ 2025041466JlA0000619 2025041314JlN0000050 320.670,85 0,00 0,00 320.670,85
        8871075069 UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST. 11/2020-11/2020 K.D.V. 2025041466JlA0000619 2025041314JlN0000050 251.703,96 0,00 0,00 251.703,96
        8871075069 UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST. 12/2020-12/2020 K.D.V. GEÇİKME FAİZİ 2025041466JlA0000619 2025041314JlN0000052 112.607,95 0,00 0,00 112.607,95
        8871075069 UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST. 12/2020-12/2020 K.D.V. 2025041466JlA0000619 2025041314JlN0000052 89.513,47 0,00 0,00 89.513,47
        8871075069 UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST. 01/2021-12/2021 KURUMLAR V. GEÇİKME FAİZİ 2025041466JlA0000619 2025041314JlN0000047 68.322,56 0,00 0,00 68.322,56
        8871075069 UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST. 01/2021-12/2021 KURUMLAR V. KURUMLAR V. 2025041466JlA0000619 2025041314JlN0000047 67.114,50 0,00 0,00 67.114,50
        8871075069 UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST. 07/2020-07/2020 K.D.V. GEÇİKME FAİZİ 2025041466JlA0000619 2025041314JlN0000061 38.432,67 0,00 0,00 38.432,67
        8871075069 UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST. 02/2020-02/2020 K.D.V. GEÇİKME FAİZİ 2025041466JlA0000619 2025041314JlN0000051 35.786,92 0,00 0,00 35.786,92
        8871075069 UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST. 03/2021-03/2021 K.D.V. GEÇİKME FAİZİ 2025041466JlA0000619 2025041314JlN0000058 31.111,41 0,00 0,00 31.111,41
        8871075069 UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST. 03/2020-03/2020 K.D.V. GEÇİKME FAİZİ 2025041466JlA0000619 2025041314JlN0000053 29.902,25 0,00 0,00 29.902,25
        8871075069 UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST. 07/2020-07/2020 K.D.V. 2025041466JlA0000619 2025041314JlN0000061 28.723,97 0,00 0,00 28.723,97
        8871075069 UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST. 10/2020-10/2020 K.D.V. GEÇİKME FAİZİ 2025041466JlA0000619 2025041314JlN0000048 27.240,03 0,00 0,00 27.240,03
        8871075069 UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST. 03/2021-03/2021 K.D.V. 2025041466JlA0000619 2025041314JlN0000058 25.711,91 0,00 0,00 25.711,91
        8871075069 UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST. 02/2020-02/2020 K.D.V. 2025041466JlA0000619 2025041314JlN0000051 25.525,62 0,00 0,00 25.525,62
        8871075069 UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST. 01/2020-12/2020 KURUMLAR V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2025041466JlA0000619 2025041314JlN0000049 0,00 0,00 1.784.429,22 1.784.429,22
        8871075069 UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST. 10/2020-12/2020 KURUM GEÇ.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2025041466JlA0000619 2025041314JlN0000088 0,00 0,00 1.328.556,96 1.328.556,96
        8871075069 UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST. 11/2020-11/2020 K.D.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2025041466JlA0000619 2025041314JlN0000050 0,00 0,00 755.111,88 755.111,88
        8871075069 UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST. 12/2020-12/2020 K.D.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2025041466JlA0000619 2025041314JlN0000052 0,00 0,00 268.540,41 268.540,41
        8871075069 UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST. 01/2021-12/2021 KURUMLAR V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2025041466JlA0000619 2025041314JlN0000047 0,00 0,00 201.343,50 201.343,50
        8871075069 UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST. 01/2020-03/2020 KURUM GEÇ.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2025041466JlA0000619 2025041314JlN0000073 0,00 0,00 179.755,17 179.755,17
        8871075069 UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST. 07/2020-09/2020 KURUM GEÇ.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2025041466JlA0000619 2025041314JlN0000083 0,00 0,00 164.052,12 164.052,12
        8871075069 UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST. 04/2020-06/2020 KURUM GEÇ.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2025041466JlA0000619 2025041314JlN0000078 0,00 0,00 112.064,97 112.064,97
        8871075069 UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST. 04/2021-06/2021 KURUM GEÇ.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2025041466JlA0000619 2025041314JlN0000096 0,00 0,00 105.071,43 105.071,43
        8871075069 UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST. 01/2021-03/2021 KURUM GEÇ.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2025041466JlA0000619 2025041314JlN0000092 0,00 0,00 92.892,15 92.892,15
        8871075069 UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST. 07/2020-07/2020 K.D.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2025041466JlA0000619 2025041314JlN0000061 0,00 0,00 86.171,91 86.171,91
        8871075069 UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST. 03/2021-03/2021 K.D.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2025041466JlA0000619 2025041314JlN0000058 0,00 0,00 77.135,73 77.135,73
        8871075069 UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST. 02/2020-02/2020 K.D.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2025041466JlA0000619 2025041314JlN0000051 0,00 0,00 76.576,86 76.576,86
        8871075069 UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST. 03/2020-03/2020 K.D.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2025041466JlA0000619 2025041314JlN0000053 0,00 0,00 63.984,84 63.984,84
        8871075069 UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST. 10/2020-10/2020 K.D.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2025041466JlA0000619 2025041314JlN0000048 0,00 0,00 63.348,90 63.348,90
        8871075069 UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST. 04/2021-04/2021 K.D.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2025041466JlA0000619 2025041314JlN0000060 0,00 0,00 41.349,60 41.349,60
        8871075069 UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST. 06/2020-06/2020 K.D.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2025041466JlA0000619 2025041314JlN0000059 0,00 0,00 39.473,49 39.473,49
        8871075069 UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST. 04/2020-04/2020 K.D.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2025041466JlA0000619 2025041314JlN0000055 0,00 0,00 31.661,25 31.661,25
        8871075069 UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST. 10/2019-12/2019 KURUM GEÇ.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2025031366JlA0000648 2025031214JlN0000105 0,00 0,00 29.662,05 29.662,05
        8871075069 UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST. 01/2019-12/2019 KURUMLAR V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2025031366JlA0000648 2025031214JlN0000114 0,00 0,00 29.662,05 29.662,05
        8871075069 UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST. 08/2020-08/2020 K.D.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2025041466JlA0000619 2025041314JlN0000045 0,00 0,00 26.864,10 26.864,10
        8871075069 UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST. 12/2019-12/2019 K.D.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2025031366JlA0000648 2025031214JlN0000116 0,00 0,00 24.268,95 24.268,95
        9040826013 44995364396 SEVDA UZUNOĞLU MEHMET AKİF ERSOY MAH. YILDIZ ÇIKMAZI SK. No:3 Daire No:1 ÜSKÜDAR İST. 03/2015-03/2015 K.D.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2021101466JlB0000064 2021101214JlO0002688 0,00 0,00 46.131,30 46.131,30
        9040826013 44995364396 SEVDA UZUNOĞLU MEHMET AKİF ERSOY MAH. YILDIZ ÇIKMAZI SK. No:3 Daire No:1 ÜSKÜDAR İST. 04/2015-04/2015 K.D.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2021101466JlB0000064 2021101214JlO0002692 0,00 0,00 34.129,80 34.129,80
        9040826013 44995364396 SEVDA UZUNOĞLU MEHMET AKİF ERSOY MAH. YILDIZ ÇIKMAZI SK. No:3 Daire No:1 ÜSKÜDAR İST. 01/2015-01/2015 K.D.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2021101466JlB0000064 2021101214JlO0002680 0,00 0,00 24.840,06 24.840,06
        9050176319 14074939906 VURAL ÜÇPINAR KAYHAN MAH. BİLECİK YOLU 1. KÜME EVLERİ No:1/30 Daire No:YOK SÖĞÜT BİLECİK 01/2017-12/2017 KURUMLAR V. 2022092766JlB0000002 2022092714JlO0000013 195.373,04 0,00 0,00 195.373,04
        9050176319 14074939906 VURAL ÜÇPINAR KAYHAN MAH. BİLECİK YOLU 1. KÜME EVLERİ No:1/30 Daire No:YOK SÖĞÜT BİLECİK 03/2016-03/2016 K.D.V. 2022092766JlB0000001 2022092714JlO0000002 71.476,71 0,00 0,00 71.476,71
        9050176319 14074939906 VURAL ÜÇPINAR KAYHAN MAH. BİLECİK YOLU 1. KÜME EVLERİ No:1/30 Daire No:YOK SÖĞÜT BİLECİK 01/2017-12/2017 KURUMLAR V. GEÇİKME FAİZİ 2022092766JlB0000002 2022092714JlO0000013 41.028,34 0,00 0,00 41.028,34
        9050176319 14074939906 VURAL ÜÇPINAR KAYHAN MAH. BİLECİK YOLU 1. KÜME EVLERİ No:1/30 Daire No:YOK SÖĞÜT BİLECİK 06/2017-06/2017 K.D.V. 2022092766JlB0000002 2022092714JlO0000012 40.291,26 0,00 0,00 40.291,26
        9050176319 14074939906 VURAL ÜÇPINAR KAYHAN MAH. BİLECİK YOLU 1. KÜME EVLERİ No:1/30 Daire No:YOK SÖĞÜT BİLECİK 03/2016-03/2016 K.D.V. GEÇİKME FAİZİ 2022092766JlB0000001 2022092714JlO0000002 34.737,68 0,00 0,00 34.737,68
        9050176319 14074939906 VURAL ÜÇPINAR KAYHAN MAH. BİLECİK YOLU 1. KÜME EVLERİ No:1/30 Daire No:YOK SÖĞÜT BİLECİK 01/2016-01/2016 K.D.V. 2022092766JlB0000001 2022092714JlO0000004 30.717,85 0,00 0,00 30.717,85
        9050176319 14074939906 VURAL ÜÇPINAR KAYHAN MAH. BİLECİK YOLU 1. KÜME EVLERİ No:1/30 Daire No:YOK SÖĞÜT BİLECİK 06/2016-06/2016 K.D.V. 2022092766JlB0000001 2022092714JlO0000001 29.998,74 0,00 0,00 29.998,74
        9050176319 14074939906 VURAL ÜÇPINAR KAYHAN MAH. BİLECİK YOLU 1. KÜME EVLERİ No:1/30 Daire No:YOK SÖĞÜT BİLECİK 02/2016-02/2016 K.D.V. 2022092766JlB0000001 2022092714JlO0000005 29.483,13 0,00 0,00 29.483,13
        9050176319 14074939906 VURAL ÜÇPINAR KAYHAN MAH. BİLECİK YOLU 1. KÜME EVLERİ No:1/30 Daire No:YOK SÖĞÜT BİLECİK 01/2017-12/2017 KURUMLAR V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2022092766JlB0000002 2022092714JlO0000013 0,00 0,00 879.178,68 879.178,68
        9050176319 14074939906 VURAL ÜÇPINAR KAYHAN MAH. BİLECİK YOLU 1. KÜME EVLERİ No:1/30 Daire No:YOK SÖĞÜT BİLECİK 03/2016-03/2016 K.D.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2022092766JlB0000001 2022092714JlO0000002 0,00 0,00 214.430,13 214.430,13
        9050176319 14074939906 VURAL ÜÇPINAR KAYHAN MAH. BİLECİK YOLU 1. KÜME EVLERİ No:1/30 Daire No:YOK SÖĞÜT BİLECİK 04/2017-06/2017 KURUM GEÇ.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2022092766JlB0000002 2022092714JlO0000014 0,00 0,00 201.456,31 201.456,31
        9050176319 14074939906 VURAL ÜÇPINAR KAYHAN MAH. BİLECİK YOLU 1. KÜME EVLERİ No:1/30 Daire No:YOK SÖĞÜT BİLECİK 06/2017-06/2017 K.D.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2022092766JlB0000002 2022092714JlO0000012 0,00 0,00 181.310,69 181.310,69
        9050176319 14074939906 VURAL ÜÇPINAR KAYHAN MAH. BİLECİK YOLU 1. KÜME EVLERİ No:1/30 Daire No:YOK SÖĞÜT BİLECİK 01/2016-01/2016 K.D.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2022092766JlB0000001 2022092714JlO0000004 0,00 0,00 92.153,55 92.153,55
        9050176319 14074939906 VURAL ÜÇPINAR KAYHAN MAH. BİLECİK YOLU 1. KÜME EVLERİ No:1/30 Daire No:YOK SÖĞÜT BİLECİK 06/2016-06/2016 K.D.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2022092766JlB0000001 2022092714JlO0000001 0,00 0,00 89.996,23 89.996,23
        9050176319 14074939906 VURAL ÜÇPINAR KAYHAN MAH. BİLECİK YOLU 1. KÜME EVLERİ No:1/30 Daire No:YOK SÖĞÜT BİLECİK 02/2016-02/2016 K.D.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2022092766JlB0000001 2022092714JlO0000005 0,00 0,00 88.449,39 88.449,39
        9050176319 14074939906 VURAL ÜÇPINAR KAYHAN MAH. BİLECİK YOLU 1. KÜME EVLERİ No:1/30 Daire No:YOK SÖĞÜT BİLECİK 08/2016-08/2016 K.D.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2022092766JlB0000002 2022092714JlO0000006 0,00 0,00 81.953,45 81.953,45
        9050176319 14074939906 VURAL ÜÇPINAR KAYHAN MAH. BİLECİK YOLU 1. KÜME EVLERİ No:1/30 Daire No:YOK SÖĞÜT BİLECİK 04/2016-04/2016 K.D.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2022092766JlB0000001 2022092714JlO0000003 0,00 0,00 25.111,11 25.111,11
        9290197367 45679505876 NEVZAT YAKUT BARIŞ MAH. AYAZMA SK. No:40 /1 Daire No:3 LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ 01/2019-12/2019 KURUMLAR V. GEÇİKME FAİZİ 2025031366JlB0000168 2025031214JlO0000273 53.724,70 0,00 0,00 53.724,70
        9290197367 45679505876 NEVZAT YAKUT BARIŞ MAH. AYAZMA SK. No:40 /1 Daire No:3 LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ 01/2019-12/2019 KURUMLAR V. KURUMLAR V. 2025031366JlB0000168 2025031214JlO0000273 40.063,16 0,00 0,00 40.063,16
        9290197367 45679505876 NEVZAT YAKUT BARIŞ MAH. AYAZMA SK. No:40 /1 Daire No:3 LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ 01/2019-12/2019 KURUMLAR V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2025031366JlB0000168 2025031214JlO0000273 0,00 0,00 120.189,48 120.189,48
        9290197367 45679505876 NEVZAT YAKUT BARIŞ MAH. AYAZMA SK. No:40 /1 Daire No:3 LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ 01/2020-12/2020 KURUMLAR V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2025041466JlB0000153 2025041314JlO0000044 0,00 0,00 45.135,15 45.135,15
        9290197367 45679505876 NEVZAT YAKUT BARIŞ MAH. AYAZMA SK. No:40 /1 Daire No:3 LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ 10/2019-12/2019 KURUM GEÇ.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2025031366JlB0000168 2025031214JlO0000267 0,00 0,00 44.106,48 44.106,48
        9290197367 45679505876 NEVZAT YAKUT BARIŞ MAH. AYAZMA SK. No:40 /1 Daire No:3 LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ 07/2019-09/2019 KURUM GEÇ.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2025031366JlB0000168 2025031214JlO0000265 0,00 0,00 43.919,19 43.919,19
        9290197367 45679505876 NEVZAT YAKUT BARIŞ MAH. AYAZMA SK. No:40 /1 Daire No:3 LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ 01/2020-03/2020 KURUM GEÇ.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2025041466JlB0000153 2025041314JlO0000043 0,00 0,00 30.097,50 30.097,50
        9450017098 40777938038 MUHARREM YAZICI MAREŞAL ÇAKMAK MAH. ÇAĞATAY SK. YUSUF BEY APT No:8 Daire No:2 GÜNGÖREN İST. 01/2019-12/2019 GELİR V. 2021021566JlB0000486 2020101314JlO0000706 30.777,03 0,00 0,00 30.777,03
        9610764666 19271576480 BAHRİ YILDIZ KANARYA MAH. SAKA KUŞU SK. No:77 Daire No:9 KÜÇÜKÇEKMECE İST. 01/2016-01/2016 K.D.V. GEÇİKME FAİZİ 2022041566JlB0000033 2022041414JlO0000116 467.122,64 0,00 0,00 467.122,64
        9610764666 19271576480 BAHRİ YILDIZ KANARYA MAH. SAKA KUŞU SK. No:77 Daire No:9 KÜÇÜKÇEKMECE İST. 01/2016-01/2016 K.D.V. 2022041566JlB0000033 2022041414JlO0000116 410.837,85 0,00 0,00 410.837,85
        9610764666 19271576480 BAHRİ YILDIZ KANARYA MAH. SAKA KUŞU SK. No:77 Daire No:9 KÜÇÜKÇEKMECE İST. 01/2016-12/2016 GELİR V. 2022041566JlB0000033 2022041414JlO0000125 362.128,44 0,00 0,00 362.128,44
        9610764666 19271576480 BAHRİ YILDIZ KANARYA MAH. SAKA KUŞU SK. No:77 Daire No:9 KÜÇÜKÇEKMECE İST. 01/2016-12/2016 GELİR V. GEÇİKME FAİZİ 2022041566JlB0000033 2022041414JlO0000125 334.244,55 0,00 0,00 334.244,55
        9610764666 19271576480 BAHRİ YILDIZ KANARYA MAH. SAKA KUŞU SK. No:77 Daire No:9 KÜÇÜKÇEKMECE İST. 02/2016-02/2016 K.D.V. GEÇİKME FAİZİ 2022041566JlB0000033 2022041414JlO0000134 136.190,13 0,00 0,00 136.190,13
        9610764666 19271576480 BAHRİ YILDIZ KANARYA MAH. SAKA KUŞU SK. No:77 Daire No:9 KÜÇÜKÇEKMECE İST. 02/2016-02/2016 K.D.V. 2022041566JlB0000033 2022041414JlO0000134 121.273,49 0,00 0,00 121.273,49
        İstanbul Defterdarlığı, Esenler Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’na istinaden düzenlenen ödeme emirleri ilgililerin bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K’nun 103-106. maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu, ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
