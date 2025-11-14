İSTANBUL DEFTERDARLIĞI ESENLER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI ESENLER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ
|VKN
|TC Kimlik No
|Soyad Ad/Unvan
|Adres
|Vergi Dönemi
|Vergi Türü
|Ceza Türü
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Vergi Aslı Borcu Toplamı
|Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı
|Ceza Toplamı
|Toplam Borç
|8620243095
|16187378900
|VEDAT TUNAGÜN
|ZAFER MAH. 129. SK. No:12 Daire No:2 ESENYURT İST.
|01/2017-12/2017
|GELİR V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2022122366JlA0000492
|2022121314JlN0000405
|0,00
|0,00
|34.535,04
|34.535,04
|8760265909
|44551170782
|FARUK TÜRK
|MENDERES MAH. 381. SK. No:38 Daire No:3 ESENLER İST.
|09/2018-09/2018
|K.D.V.
|GEÇİKME FAİZİ
|2025082166JlA0000002
|2025082114JlN0000005
|46.731,70
|0,00
|0,00
|46.731,70
|8760265909
|44551170782
|FARUK TÜRK
|MENDERES MAH. 381. SK. No:38 Daire No:3 ESENLER İST.
|03/2019-03/2019
|K.D.V.
|GEÇİKME FAİZİ
|2025082166JlA0000002
|2025082114JlN0000016
|31.449,21
|0,00
|0,00
|31.449,21
|8760265909
|44551170782
|FARUK TÜRK
|MENDERES MAH. 381. SK. No:38 Daire No:3 ESENLER İST.
|12/2019-12/2019
|K.D.V.
|GEÇİKME FAİZİ
|2025082166JlA0000002
|2025082114JlN0000013
|29.865,60
|0,00
|0,00
|29.865,60
|8760265909
|44551170782
|FARUK TÜRK
|MENDERES MAH. 381. SK. No:38 Daire No:3 ESENLER İST.
|09/2018-09/2018
|K.D.V.
|2025082166JlA0000002
|2025082114JlN0000005
|27.899,52
|0,00
|0,00
|27.899,52
|8760265909
|44551170782
|FARUK TÜRK
|MENDERES MAH. 381. SK. No:38 Daire No:3 ESENLER İST.
|07/2018-07/2018
|K.D.V.
|GEÇİKME FAİZİ
|2025082166JlA0000002
|2025082114JlN0000007
|24.336,47
|0,00
|0,00
|24.336,47
|8760265909
|44551170782
|FARUK TÜRK
|MENDERES MAH. 381. SK. No:38 Daire No:3 ESENLER İST.
|09/2018-09/2018
|K.D.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2025082166JlA0000002
|2025082114JlN0000005
|0,00
|0,00
|83.698,56
|83.698,56
|8760265909
|44551170782
|FARUK TÜRK
|MENDERES MAH. 381. SK. No:38 Daire No:3 ESENLER İST.
|12/2019-12/2019
|K.D.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2025082166JlA0000002
|2025082114JlN0000013
|0,00
|0,00
|65.880,00
|65.880,00
|8760265909
|44551170782
|FARUK TÜRK
|MENDERES MAH. 381. SK. No:38 Daire No:3 ESENLER İST.
|03/2019-03/2019
|K.D.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2025082166JlA0000002
|2025082114JlN0000016
|0,00
|0,00
|60.673,71
|60.673,71
|8760265909
|44551170782
|FARUK TÜRK
|MENDERES MAH. 381. SK. No:38 Daire No:3 ESENLER İST.
|11/2019-11/2019
|K.D.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2025082166JlA0000002
|2025082114JlN0000012
|0,00
|0,00
|48.600,00
|48.600,00
|8760265909
|44551170782
|FARUK TÜRK
|MENDERES MAH. 381. SK. No:38 Daire No:3 ESENLER İST.
|07/2018-07/2018
|K.D.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2025082166JlA0000002
|2025082114JlN0000007
|0,00
|0,00
|42.720,54
|42.720,54
|8760265909
|44551170782
|FARUK TÜRK
|MENDERES MAH. 381. SK. No:38 Daire No:3 ESENLER İST.
|08/2018-08/2018
|K.D.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2025082166JlA0000002
|2025082114JlN0000006
|0,00
|0,00
|39.047,04
|39.047,04
|8760265909
|44551170782
|FARUK TÜRK
|MENDERES MAH. 381. SK. No:38 Daire No:3 ESENLER İST.
|10/2018-10/2018
|K.D.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2025082166JlA0000002
|2025082114JlN0000004
|0,00
|0,00
|36.455,46
|36.455,46
|8760265909
|44551170782
|FARUK TÜRK
|MENDERES MAH. 381. SK. No:38 Daire No:3 ESENLER İST.
|05/2019-05/2019
|K.D.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2025082166JlA0000002
|2025082114JlN0000018
|0,00
|0,00
|30.300,24
|30.300,24
|8760265909
|44551170782
|FARUK TÜRK
|MENDERES MAH. 381. SK. No:38 Daire No:3 ESENLER İST.
|05/2018-05/2018
|K.D.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2025082166JlA0000002
|2025082114JlN0000009
|0,00
|0,00
|30.264,51
|30.264,51
|8871075069
|UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST.
|01/2020-12/2020
|KURUMLAR V.
|GEÇİKME FAİZİ
|2025041466JlA0000619
|2025041314JlN0000049
|719.719,79
|0,00
|0,00
|719.719,79
|8871075069
|UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST.
|01/2020-12/2020
|KURUMLAR V.
|KURUMLAR V.
|2025041466JlA0000619
|2025041314JlN0000049
|594.809,74
|0,00
|0,00
|594.809,74
|8871075069
|UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST.
|11/2020-11/2020
|K.D.V.
|GEÇİKME FAİZİ
|2025041466JlA0000619
|2025041314JlN0000050
|320.670,85
|0,00
|0,00
|320.670,85
|8871075069
|UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST.
|11/2020-11/2020
|K.D.V.
|2025041466JlA0000619
|2025041314JlN0000050
|251.703,96
|0,00
|0,00
|251.703,96
|8871075069
|UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST.
|12/2020-12/2020
|K.D.V.
|GEÇİKME FAİZİ
|2025041466JlA0000619
|2025041314JlN0000052
|112.607,95
|0,00
|0,00
|112.607,95
|8871075069
|UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST.
|12/2020-12/2020
|K.D.V.
|2025041466JlA0000619
|2025041314JlN0000052
|89.513,47
|0,00
|0,00
|89.513,47
|8871075069
|UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST.
|01/2021-12/2021
|KURUMLAR V.
|GEÇİKME FAİZİ
|2025041466JlA0000619
|2025041314JlN0000047
|68.322,56
|0,00
|0,00
|68.322,56
|8871075069
|UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST.
|01/2021-12/2021
|KURUMLAR V.
|KURUMLAR V.
|2025041466JlA0000619
|2025041314JlN0000047
|67.114,50
|0,00
|0,00
|67.114,50
|8871075069
|UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST.
|07/2020-07/2020
|K.D.V.
|GEÇİKME FAİZİ
|2025041466JlA0000619
|2025041314JlN0000061
|38.432,67
|0,00
|0,00
|38.432,67
|8871075069
|UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST.
|02/2020-02/2020
|K.D.V.
|GEÇİKME FAİZİ
|2025041466JlA0000619
|2025041314JlN0000051
|35.786,92
|0,00
|0,00
|35.786,92
|8871075069
|UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST.
|03/2021-03/2021
|K.D.V.
|GEÇİKME FAİZİ
|2025041466JlA0000619
|2025041314JlN0000058
|31.111,41
|0,00
|0,00
|31.111,41
|8871075069
|UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST.
|03/2020-03/2020
|K.D.V.
|GEÇİKME FAİZİ
|2025041466JlA0000619
|2025041314JlN0000053
|29.902,25
|0,00
|0,00
|29.902,25
|8871075069
|UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST.
|07/2020-07/2020
|K.D.V.
|2025041466JlA0000619
|2025041314JlN0000061
|28.723,97
|0,00
|0,00
|28.723,97
|8871075069
|UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST.
|10/2020-10/2020
|K.D.V.
|GEÇİKME FAİZİ
|2025041466JlA0000619
|2025041314JlN0000048
|27.240,03
|0,00
|0,00
|27.240,03
|8871075069
|UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST.
|03/2021-03/2021
|K.D.V.
|2025041466JlA0000619
|2025041314JlN0000058
|25.711,91
|0,00
|0,00
|25.711,91
|8871075069
|UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST.
|02/2020-02/2020
|K.D.V.
|2025041466JlA0000619
|2025041314JlN0000051
|25.525,62
|0,00
|0,00
|25.525,62
|8871075069
|UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST.
|01/2020-12/2020
|KURUMLAR V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2025041466JlA0000619
|2025041314JlN0000049
|0,00
|0,00
|1.784.429,22
|1.784.429,22
|8871075069
|UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST.
|10/2020-12/2020
|KURUM GEÇ.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2025041466JlA0000619
|2025041314JlN0000088
|0,00
|0,00
|1.328.556,96
|1.328.556,96
|8871075069
|UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST.
|11/2020-11/2020
|K.D.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2025041466JlA0000619
|2025041314JlN0000050
|0,00
|0,00
|755.111,88
|755.111,88
|8871075069
|UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST.
|12/2020-12/2020
|K.D.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2025041466JlA0000619
|2025041314JlN0000052
|0,00
|0,00
|268.540,41
|268.540,41
|8871075069
|UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST.
|01/2021-12/2021
|KURUMLAR V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2025041466JlA0000619
|2025041314JlN0000047
|0,00
|0,00
|201.343,50
|201.343,50
|8871075069
|UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST.
|01/2020-03/2020
|KURUM GEÇ.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2025041466JlA0000619
|2025041314JlN0000073
|0,00
|0,00
|179.755,17
|179.755,17
|8871075069
|UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST.
|07/2020-09/2020
|KURUM GEÇ.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2025041466JlA0000619
|2025041314JlN0000083
|0,00
|0,00
|164.052,12
|164.052,12
|8871075069
|UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST.
|04/2020-06/2020
|KURUM GEÇ.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2025041466JlA0000619
|2025041314JlN0000078
|0,00
|0,00
|112.064,97
|112.064,97
|8871075069
|UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST.
|04/2021-06/2021
|KURUM GEÇ.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2025041466JlA0000619
|2025041314JlN0000096
|0,00
|0,00
|105.071,43
|105.071,43
|8871075069
|UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST.
|01/2021-03/2021
|KURUM GEÇ.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2025041466JlA0000619
|2025041314JlN0000092
|0,00
|0,00
|92.892,15
|92.892,15
|8871075069
|UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST.
|07/2020-07/2020
|K.D.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2025041466JlA0000619
|2025041314JlN0000061
|0,00
|0,00
|86.171,91
|86.171,91
|8871075069
|UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST.
|03/2021-03/2021
|K.D.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2025041466JlA0000619
|2025041314JlN0000058
|0,00
|0,00
|77.135,73
|77.135,73
|8871075069
|UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST.
|02/2020-02/2020
|K.D.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2025041466JlA0000619
|2025041314JlN0000051
|0,00
|0,00
|76.576,86
|76.576,86
|8871075069
|UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST.
|03/2020-03/2020
|K.D.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2025041466JlA0000619
|2025041314JlN0000053
|0,00
|0,00
|63.984,84
|63.984,84
|8871075069
|UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST.
|10/2020-10/2020
|K.D.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2025041466JlA0000619
|2025041314JlN0000048
|0,00
|0,00
|63.348,90
|63.348,90
|8871075069
|UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST.
|04/2021-04/2021
|K.D.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2025041466JlA0000619
|2025041314JlN0000060
|0,00
|0,00
|41.349,60
|41.349,60
|8871075069
|UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST.
|06/2020-06/2020
|K.D.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2025041466JlA0000619
|2025041314JlN0000059
|0,00
|0,00
|39.473,49
|39.473,49
|8871075069
|UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST.
|04/2020-04/2020
|K.D.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2025041466JlA0000619
|2025041314JlN0000055
|0,00
|0,00
|31.661,25
|31.661,25
|8871075069
|UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST.
|10/2019-12/2019
|KURUM GEÇ.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2025031366JlA0000648
|2025031214JlN0000105
|0,00
|0,00
|29.662,05
|29.662,05
|8871075069
|UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST.
|01/2019-12/2019
|KURUMLAR V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2025031366JlA0000648
|2025031214JlN0000114
|0,00
|0,00
|29.662,05
|29.662,05
|8871075069
|UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST.
|08/2020-08/2020
|K.D.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2025041466JlA0000619
|2025041314JlN0000045
|0,00
|0,00
|26.864,10
|26.864,10
|8871075069
|UKAN TEKSTİL KUMAŞ ASANSÖR ORGANİZASYON KONF.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. 703. SK. No:1 A Daire No: BAĞCILAR İST.
|12/2019-12/2019
|K.D.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2025031366JlA0000648
|2025031214JlN0000116
|0,00
|0,00
|24.268,95
|24.268,95
|9040826013
|44995364396
|SEVDA UZUNOĞLU
|MEHMET AKİF ERSOY MAH. YILDIZ ÇIKMAZI SK. No:3 Daire No:1 ÜSKÜDAR İST.
|03/2015-03/2015
|K.D.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2021101466JlB0000064
|2021101214JlO0002688
|0,00
|0,00
|46.131,30
|46.131,30
|9040826013
|44995364396
|SEVDA UZUNOĞLU
|MEHMET AKİF ERSOY MAH. YILDIZ ÇIKMAZI SK. No:3 Daire No:1 ÜSKÜDAR İST.
|04/2015-04/2015
|K.D.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2021101466JlB0000064
|2021101214JlO0002692
|0,00
|0,00
|34.129,80
|34.129,80
|9040826013
|44995364396
|SEVDA UZUNOĞLU
|MEHMET AKİF ERSOY MAH. YILDIZ ÇIKMAZI SK. No:3 Daire No:1 ÜSKÜDAR İST.
|01/2015-01/2015
|K.D.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2021101466JlB0000064
|2021101214JlO0002680
|0,00
|0,00
|24.840,06
|24.840,06
|9050176319
|14074939906
|VURAL ÜÇPINAR
|KAYHAN MAH. BİLECİK YOLU 1. KÜME EVLERİ No:1/30 Daire No:YOK SÖĞÜT BİLECİK
|01/2017-12/2017
|KURUMLAR V.
|2022092766JlB0000002
|2022092714JlO0000013
|195.373,04
|0,00
|0,00
|195.373,04
|9050176319
|14074939906
|VURAL ÜÇPINAR
|KAYHAN MAH. BİLECİK YOLU 1. KÜME EVLERİ No:1/30 Daire No:YOK SÖĞÜT BİLECİK
|03/2016-03/2016
|K.D.V.
|2022092766JlB0000001
|2022092714JlO0000002
|71.476,71
|0,00
|0,00
|71.476,71
|9050176319
|14074939906
|VURAL ÜÇPINAR
|KAYHAN MAH. BİLECİK YOLU 1. KÜME EVLERİ No:1/30 Daire No:YOK SÖĞÜT BİLECİK
|01/2017-12/2017
|KURUMLAR V.
|GEÇİKME FAİZİ
|2022092766JlB0000002
|2022092714JlO0000013
|41.028,34
|0,00
|0,00
|41.028,34
|9050176319
|14074939906
|VURAL ÜÇPINAR
|KAYHAN MAH. BİLECİK YOLU 1. KÜME EVLERİ No:1/30 Daire No:YOK SÖĞÜT BİLECİK
|06/2017-06/2017
|K.D.V.
|2022092766JlB0000002
|2022092714JlO0000012
|40.291,26
|0,00
|0,00
|40.291,26
|9050176319
|14074939906
|VURAL ÜÇPINAR
|KAYHAN MAH. BİLECİK YOLU 1. KÜME EVLERİ No:1/30 Daire No:YOK SÖĞÜT BİLECİK
|03/2016-03/2016
|K.D.V.
|GEÇİKME FAİZİ
|2022092766JlB0000001
|2022092714JlO0000002
|34.737,68
|0,00
|0,00
|34.737,68
|9050176319
|14074939906
|VURAL ÜÇPINAR
|KAYHAN MAH. BİLECİK YOLU 1. KÜME EVLERİ No:1/30 Daire No:YOK SÖĞÜT BİLECİK
|01/2016-01/2016
|K.D.V.
|2022092766JlB0000001
|2022092714JlO0000004
|30.717,85
|0,00
|0,00
|30.717,85
|9050176319
|14074939906
|VURAL ÜÇPINAR
|KAYHAN MAH. BİLECİK YOLU 1. KÜME EVLERİ No:1/30 Daire No:YOK SÖĞÜT BİLECİK
|06/2016-06/2016
|K.D.V.
|2022092766JlB0000001
|2022092714JlO0000001
|29.998,74
|0,00
|0,00
|29.998,74
|9050176319
|14074939906
|VURAL ÜÇPINAR
|KAYHAN MAH. BİLECİK YOLU 1. KÜME EVLERİ No:1/30 Daire No:YOK SÖĞÜT BİLECİK
|02/2016-02/2016
|K.D.V.
|2022092766JlB0000001
|2022092714JlO0000005
|29.483,13
|0,00
|0,00
|29.483,13
|9050176319
|14074939906
|VURAL ÜÇPINAR
|KAYHAN MAH. BİLECİK YOLU 1. KÜME EVLERİ No:1/30 Daire No:YOK SÖĞÜT BİLECİK
|01/2017-12/2017
|KURUMLAR V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2022092766JlB0000002
|2022092714JlO0000013
|0,00
|0,00
|879.178,68
|879.178,68
|9050176319
|14074939906
|VURAL ÜÇPINAR
|KAYHAN MAH. BİLECİK YOLU 1. KÜME EVLERİ No:1/30 Daire No:YOK SÖĞÜT BİLECİK
|03/2016-03/2016
|K.D.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2022092766JlB0000001
|2022092714JlO0000002
|0,00
|0,00
|214.430,13
|214.430,13
|9050176319
|14074939906
|VURAL ÜÇPINAR
|KAYHAN MAH. BİLECİK YOLU 1. KÜME EVLERİ No:1/30 Daire No:YOK SÖĞÜT BİLECİK
|04/2017-06/2017
|KURUM GEÇ.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2022092766JlB0000002
|2022092714JlO0000014
|0,00
|0,00
|201.456,31
|201.456,31
|9050176319
|14074939906
|VURAL ÜÇPINAR
|KAYHAN MAH. BİLECİK YOLU 1. KÜME EVLERİ No:1/30 Daire No:YOK SÖĞÜT BİLECİK
|06/2017-06/2017
|K.D.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2022092766JlB0000002
|2022092714JlO0000012
|0,00
|0,00
|181.310,69
|181.310,69
|9050176319
|14074939906
|VURAL ÜÇPINAR
|KAYHAN MAH. BİLECİK YOLU 1. KÜME EVLERİ No:1/30 Daire No:YOK SÖĞÜT BİLECİK
|01/2016-01/2016
|K.D.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2022092766JlB0000001
|2022092714JlO0000004
|0,00
|0,00
|92.153,55
|92.153,55
|9050176319
|14074939906
|VURAL ÜÇPINAR
|KAYHAN MAH. BİLECİK YOLU 1. KÜME EVLERİ No:1/30 Daire No:YOK SÖĞÜT BİLECİK
|06/2016-06/2016
|K.D.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2022092766JlB0000001
|2022092714JlO0000001
|0,00
|0,00
|89.996,23
|89.996,23
|9050176319
|14074939906
|VURAL ÜÇPINAR
|KAYHAN MAH. BİLECİK YOLU 1. KÜME EVLERİ No:1/30 Daire No:YOK SÖĞÜT BİLECİK
|02/2016-02/2016
|K.D.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2022092766JlB0000001
|2022092714JlO0000005
|0,00
|0,00
|88.449,39
|88.449,39
|9050176319
|14074939906
|VURAL ÜÇPINAR
|KAYHAN MAH. BİLECİK YOLU 1. KÜME EVLERİ No:1/30 Daire No:YOK SÖĞÜT BİLECİK
|08/2016-08/2016
|K.D.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2022092766JlB0000002
|2022092714JlO0000006
|0,00
|0,00
|81.953,45
|81.953,45
|9050176319
|14074939906
|VURAL ÜÇPINAR
|KAYHAN MAH. BİLECİK YOLU 1. KÜME EVLERİ No:1/30 Daire No:YOK SÖĞÜT BİLECİK
|04/2016-04/2016
|K.D.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2022092766JlB0000001
|2022092714JlO0000003
|0,00
|0,00
|25.111,11
|25.111,11
|9290197367
|45679505876
|NEVZAT YAKUT
|BARIŞ MAH. AYAZMA SK. No:40 /1 Daire No:3 LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ
|01/2019-12/2019
|KURUMLAR V.
|GEÇİKME FAİZİ
|2025031366JlB0000168
|2025031214JlO0000273
|53.724,70
|0,00
|0,00
|53.724,70
|9290197367
|45679505876
|NEVZAT YAKUT
|BARIŞ MAH. AYAZMA SK. No:40 /1 Daire No:3 LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ
|01/2019-12/2019
|KURUMLAR V.
|KURUMLAR V.
|2025031366JlB0000168
|2025031214JlO0000273
|40.063,16
|0,00
|0,00
|40.063,16
|9290197367
|45679505876
|NEVZAT YAKUT
|BARIŞ MAH. AYAZMA SK. No:40 /1 Daire No:3 LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ
|01/2019-12/2019
|KURUMLAR V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2025031366JlB0000168
|2025031214JlO0000273
|0,00
|0,00
|120.189,48
|120.189,48
|9290197367
|45679505876
|NEVZAT YAKUT
|BARIŞ MAH. AYAZMA SK. No:40 /1 Daire No:3 LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ
|01/2020-12/2020
|KURUMLAR V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2025041466JlB0000153
|2025041314JlO0000044
|0,00
|0,00
|45.135,15
|45.135,15
|9290197367
|45679505876
|NEVZAT YAKUT
|BARIŞ MAH. AYAZMA SK. No:40 /1 Daire No:3 LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ
|10/2019-12/2019
|KURUM GEÇ.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2025031366JlB0000168
|2025031214JlO0000267
|0,00
|0,00
|44.106,48
|44.106,48
|9290197367
|45679505876
|NEVZAT YAKUT
|BARIŞ MAH. AYAZMA SK. No:40 /1 Daire No:3 LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ
|07/2019-09/2019
|KURUM GEÇ.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2025031366JlB0000168
|2025031214JlO0000265
|0,00
|0,00
|43.919,19
|43.919,19
|9290197367
|45679505876
|NEVZAT YAKUT
|BARIŞ MAH. AYAZMA SK. No:40 /1 Daire No:3 LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ
|01/2020-03/2020
|KURUM GEÇ.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2025041466JlB0000153
|2025041314JlO0000043
|0,00
|0,00
|30.097,50
|30.097,50
|9450017098
|40777938038
|MUHARREM YAZICI
|MAREŞAL ÇAKMAK MAH. ÇAĞATAY SK. YUSUF BEY APT No:8 Daire No:2 GÜNGÖREN İST.
|01/2019-12/2019
|GELİR V.
|2021021566JlB0000486
|2020101314JlO0000706
|30.777,03
|0,00
|0,00
|30.777,03
|9610764666
|19271576480
|BAHRİ YILDIZ
|KANARYA MAH. SAKA KUŞU SK. No:77 Daire No:9 KÜÇÜKÇEKMECE İST.
|01/2016-01/2016
|K.D.V.
|GEÇİKME FAİZİ
|2022041566JlB0000033
|2022041414JlO0000116
|467.122,64
|0,00
|0,00
|467.122,64
|9610764666
|19271576480
|BAHRİ YILDIZ
|KANARYA MAH. SAKA KUŞU SK. No:77 Daire No:9 KÜÇÜKÇEKMECE İST.
|01/2016-01/2016
|K.D.V.
|2022041566JlB0000033
|2022041414JlO0000116
|410.837,85
|0,00
|0,00
|410.837,85
|9610764666
|19271576480
|BAHRİ YILDIZ
|KANARYA MAH. SAKA KUŞU SK. No:77 Daire No:9 KÜÇÜKÇEKMECE İST.
|01/2016-12/2016
|GELİR V.
|2022041566JlB0000033
|2022041414JlO0000125
|362.128,44
|0,00
|0,00
|362.128,44
|9610764666
|19271576480
|BAHRİ YILDIZ
|KANARYA MAH. SAKA KUŞU SK. No:77 Daire No:9 KÜÇÜKÇEKMECE İST.
|01/2016-12/2016
|GELİR V.
|GEÇİKME FAİZİ
|2022041566JlB0000033
|2022041414JlO0000125
|334.244,55
|0,00
|0,00
|334.244,55
|9610764666
|19271576480
|BAHRİ YILDIZ
|KANARYA MAH. SAKA KUŞU SK. No:77 Daire No:9 KÜÇÜKÇEKMECE İST.
|02/2016-02/2016
|K.D.V.
|GEÇİKME FAİZİ
|2022041566JlB0000033
|2022041414JlO0000134
|136.190,13
|0,00
|0,00
|136.190,13
|9610764666
|19271576480
|BAHRİ YILDIZ
|KANARYA MAH. SAKA KUŞU SK. No:77 Daire No:9 KÜÇÜKÇEKMECE İST.
|02/2016-02/2016
|K.D.V.
|2022041566JlB0000033
|2022041414JlO0000134
|121.273,49
|0,00
|0,00
|121.273,49
|İstanbul Defterdarlığı, Esenler Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’na istinaden düzenlenen ödeme emirleri ilgililerin bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K’nun 103-106. maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu, ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.