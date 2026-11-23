İSTANBUL DEFTERDARLIĞI HALKALI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Giriş: 23 Kasım 2026 - 23:50
|
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI HALKALI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ
|ADI SOYADI/ÜNVANI
|VERGİ NO
|ADRESİ
|VERGİ DÖNEMİ
|ANA TAKİP NO
|TAKİP NO
|VERGİNİN NEVİ
|CEZANIN NEVİ
|VERGİNİN MİKTARI(TL)
|CEZANIN MİKTARI (TL)
|IZZAT AHMADOV
|010*****655
|KOZA M. 1638. SK. AÇELYA SIT. G1 BLK Kapı No:5 E Daire No:15 ESENYURT/İST.
|11/2021-11/2021
|20260619/66-HPX/0000002
|20260619/14-HQf/0000003
|KDV.DV.
|40.746,52
|IZZAT AHMADOV
|010*****655
|KOZA M. 1638. SK. AÇELYA SIT. G1 BLK Kapı No:5 E Daire No:15 ESENYURT/İST.
|10/2021-10/2021
|20260619/66-HPX/0000002
|20260619/14-HQf/0000004
|KDV. DV.
|36.353,20
|IZZAT AHMADOV
|010*****655
|KOZA M. 1638. SK. AÇELYA SIT. G1 BLK Kapı No:5 E Daire No:15 ESENYURT/İST.
|09/2021-09/2021
|20260619/66-HPX/0000002
|20260619/14-HQf/0000016
|KDV
|46.155,18
|IZZAT AHMADOV
|010*****655
|KOZA M. 1638. SK. AÇELYA SIT. G1 BLK Kapı No:5 E Daire No:15 ESENYURT/İST.
|12/2021-12/2021
|20260619/66-HPX/0000003
|20260619/14-HQf/0000018
|KDV.DV.
|90.772,32
|IZZAT AHMADOV
|010*****655
|KOZA M. 1638. SK. AÇELYA SIT. G1 BLK Kapı No:5 E Daire No:15 ESENYURT/İST.
|01/2022-01/2022
|20260619/66-HPX/0000003
|20260619/14-HQf/0000032
|KDV
|36.724,49
|ASLAN ŞAHİN AKAALP
|011*****752
|2 UPPER MOCAR STREET BD3 9JS BRADFORD / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI
|01/2022-12/2022
|20251126/66-HPX/0000002
|20251126/14-HQf/0000012
|KV.
|V.ZC.
|30.782,43
|ASLAN ŞAHİN AKAALP
|011*****752
|2 UPPER MOCAR STREET BD3 9JS BRADFORD / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI
|01/2022-12/2022
|20251126/66-HPX/0000002
|20251126/14-HQf/0000022
|KV.
|V.ZC.
|30.782,43
|ASLAN ŞAHİN AKAALP
|011*****752
|2 UPPER MOCAR STREET BD3 9JS BRADFORD / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI
|01/2022-12/2022
|20251126/66-HPX/0000002
|20251126/14-HQf/0000023
|KV.DV.DV.
|123.859,42
|ASLAN ŞAHİN AKAALP
|011*****752
|2 UPPER MOCAR STREET BD3 9JS BRADFORD / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI
|01/2023-12/2023
|20251126/66-HPX/0000003
|20251126/14-HQf/0000039
|KV.
|V.ZC.
|93.342,90
|ASLAN ŞAHİN AKAALP
|011*****752
|2 UPPER MOCAR STREET BD3 9JS BRADFORD / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI
|01/2023-12/2023
|20251126/66-HPX/0000003
|20251126/14-HQf/0000048
|KV.DV.DV.GF.
|65.562,70
|ASLAN ŞAHİN AKAALP
|011*****752
|2 UPPER MOCAR STREET BD3 9JS BRADFORD / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI
|12/2022-12/2022
|20251127/66-HPX/0000001
|20251127/14-HQf/0000005
|KDV.GF.
|V.ZC.
|90.967,38
|127.823,01
|ASLAN ŞAHİN AKAALP
|011*****752
|2 UPPER MOCAR STREET BD3 9JS BRADFORD / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI
|07/2024-09/2024
|20251127/66-HPX/0000001
|20251127/14-HQf/0000006
|KGV.GF.
|V.ZC.
|121.280,80
|2.114.689,53
|ASLAN ŞAHİN AKAALP
|011*****752
|2 UPPER MOCAR STREET BD3 9JS BRADFORD / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI
|07/2022-09/2022
|20251127/66-HPX/0000001
|20251127/14-HQf/0000008
|KGV.GF.
|V.ZC.
|9.634,09
|289.022,64
|ASLAN ŞAHİN AKAALP
|011*****752
|2 UPPER MOCAR STREET BD3 9JS BRADFORD / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI
|01/2023-03/2023
|20251127/66-HPX/0000001
|20251127/14-HQf/0000011
|KGV.GF.
|V.ZC.
|41.296,31
|142.401,06
|ASLAN ŞAHİN AKAALP
|011*****752
|2 UPPER MOCAR STREET BD3 9JS BRADFORD / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI
|08/2024-08/2024
|20251127/66-HPX/0000001
|20251127/14-HQf/0000013
|KDV.GF.
|V.ZC.
|86.105,83
|259.181,42
|ASLAN ŞAHİN AKAALP
|011*****752
|2 UPPER MOCAR STREET BD3 9JS BRADFORD / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI
|07/2024-07/2024
|20251127/66-HPX/0000001
|20251127/14-HQf/0000015
|KDV.GF.
|V.ZC.
|726.879,68
|1.509.342,27
|ASLAN ŞAHİN AKAALP
|011*****752
|2 UPPER MOCAR STREET BD3 9JS BRADFORD / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI
|08/2022-08/2022
|20251127/66-HPX/0000001
|20251127/14-HQf/0000023
|KDV.GF.
|V.ZC.
|67.598,85
|90.736,71
|ASLAN ŞAHİN AKAALP
|011*****752
|2 UPPER MOCAR STREET BD3 9JS BRADFORD / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI
|09/2022-09/2022
|20251127/66-HPX/0000001
|20251127/14-HQf/0000024
|KDV.GF.
|V.ZC.
|82.600,05
|112.126,77
|ASLAN ŞAHİN AKAALP
|011*****752
|2 UPPER MOCAR STREET BD3 9JS BRADFORD / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI
|10/2022-10/2022
|20251127/66-HPX/0000001
|20251127/14-HQf/0000025
|KDV.GF.
|V.ZC.
|75.527,32
|103.698,84
|ASLAN ŞAHİN AKAALP
|011*****752
|2 UPPER MOCAR STREET BD3 9JS BRADFORD / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI
|11/2022-11/2022
|20251127/66-HPX/0000001
|20251127/14-HQf/0000026
|KDV.GF.
|V.ZC.
|103.222,79
|143.364,99
|ASLAN ŞAHİN AKAALP
|011*****752
|2 UPPER MOCAR STREET BD3 9JS BRADFORD / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI
|02/2023-02/2023
|20251127/66-HPX/0000001
|20251127/14-HQf/0000028
|KDV.GF.
|V.ZC.
|71.089,70
|102.287,34
|ASLAN ŞAHİN AKAALP
|011*****752
|2 UPPER MOCAR STREET BD3 9JS BRADFORD / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI
|04/2023-06/2023
|20251127/66-HPX/0000001
|20251127/14-HQf/0000041
|KGV.GF.
|V.ZC.
|16.660,40
|294.035,55
|ASLAN ŞAHİN AKAALP
|011*****752
|2 UPPER MOCAR STREET BD3 9JS BRADFORD / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI
|01/2024-03/2024
|20251127/66-HPX/0000001
|20251127/14-HQf/0000043
|KGV.GF.
|V.ZC.
|49.253,75
|397.385,88
|ASLAN ŞAHİN AKAALP
|011*****752
|2 UPPER MOCAR STREET BD3 9JS BRADFORD / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI
|04/2024-06/2024
|20251127/66-HPX/0000001
|20251127/14-HQf/0000044
|KGV.GF.
|V.ZC.
|390.205,85
|3.809.589,06
|ASLAN ŞAHİN AKAALP
|011*****752
|2 UPPER MOCAR STREET BD3 9JS BRADFORD / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI
|06/2024-06/2024
|20251127/66-HPX/0000001
|20251127/14-HQf/0000045
|KDV.GF.
|V.ZC.
|863.514,78
|1.727.755,74
|ASLAN ŞAHİN AKAALP
|011*****752
|2 UPPER MOCAR STREET BD3 9JS BRADFORD / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI
|04/2024-04/2024
|20251127/66-HPX/0000001
|20251127/14-HQf/0000047
|KDV.GF.
|V.ZC.
|59.319,46
|159.365,70
|ASLAN ŞAHİN AKAALP
|011*****752
|2 UPPER MOCAR STREET BD3 9JS BRADFORD / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI
|04/2022-06/2022
|20251127/66-HPX/0000001
|20251127/14-HQf/0000048
|KGV.GF.
|V.ZC.
|5.543,42
|95.030,13
|ASLAN ŞAHİN AKAALP
|011*****752
|2 UPPER MOCAR STREET BD3 9JS BRADFORD / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI
|05/2024-05/2024
|20251127/66-HPX/0000001
|20251127/14-HQf/0000050
|KDV.GF.
|V.ZC.
|669.571,55
|1.293.905,13
|ASLAN ŞAHİN AKAALP
|011*****752
|2 UPPER MOCAR STREET BD3 9JS BRADFORD / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI
|01/2024-12/2024
|20251127/66-HPX/0000001
|20251127/14-HQf/0000051
|KV.GF.
|V.ZC.
|2.388.876,09
|6.166.756,68
|ASLAN ŞAHİN AKAALP
|011*****752
|2 UPPER MOCAR STREET BD3 9JS BRADFORD / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI
|03/2024-03/2024
|20251127/66-HPX/0000001
|20251127/14-HQf/0000052
|KDV.GF.
|V.ZC.
|153.134,38
|330.221,67
|ASLAN ŞAHİN AKAALP
|011*****752
|2 UPPER MOCAR STREET BD3 9JS BRADFORD / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI
|01/2022-12/2022
|20251127/66-HPX/0000001
|20251127/14-HQf/0000055
|KV.GF.
|V.ZC.
|686.495,31
|999.750,45
|ASLAN ŞAHİN AKAALP
|011*****752
|2 UPPER MOCAR STREET BD3 9JS BRADFORD / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI
|01/2023-12/2023
|20251127/66-HPX/0000001
|20251127/14-HQf/0000057
|KV.GF.
|V.ZC.
|464.453,19
|876.395,01
|ASLAN ŞAHİN AKAALP
|011*****752
|2 UPPER MOCAR STREET BD3 9JS BRADFORD / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI
|03/2023-03/2023
|20251127/66-HPX/0000001
|20251127/14-HQf/0000059
|KDV.GF.
|V.ZC.
|96.410,43
|140.403,54
|ASLAN ŞAHİN AKAALP
|011*****752
|2 UPPER MOCAR STREET BD3 9JS BRADFORD / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI
|04/2023-04/2023
|20251127/66-HPX/0000001
|20251127/14-HQf/0000060
|KDV.GF.
|V.ZC.
|78.833,05
|116.215,80
|SAMET AKDAŞ
|020*****834
|HÜRRİYET M. ÖNDER S. Kapı No:23 Daire No:4 ESENYURT/İST.
|07/2018-07/2018
|20261019/66-HPX/0000004
|20261019/14-HQf/0000015
|KDV.GF.
|V.ZC.
|56.551,31
|83.620,13
|SAMET AKDAŞ
|020*****834
|HÜRRİYET M. ÖNDER S. Kapı No:23 Daire No:4 ESENYURT/İST.
|01/2019-12/2019
|20261019/66-HPX/0000004
|20261019/14-HQf/0000017
|KV.GF.
|V.ZC.
|156.857,58
|290.382,53
|SAMET AKDAŞ
|020*****834
|HÜRRİYET M. ÖNDER S. Kapı No:23 Daire No:4 ESENYURT/İST.
|01/2018-12/2018
|20261019/66-HPX/0000004
|20261019/14-HQf/0000018
|ÖUC.
|40.367,05
|SAMET AKDAŞ
|020*****834
|HÜRRİYET M. ÖNDER S. Kapı No:23 Daire No:4 ESENYURT/İST.
|01/2019-12/2019
|20261019/66-HPX/0000004
|20261019/14-HQf/0000019
|ÖUC.
|62.925,76
|SAMET AKDAŞ
|020*****834
|HÜRRİYET M. ÖNDER S. Kapı No:23 Daire No:4 ESENYURT/İST.
|05/2019-05/2019
|20261019/66-HPX/0000004
|20261019/14-HQf/0000021
|KDV.GF.
|V.ZC.
|656.923,69
|1.276.245,54
|SAMET AKDAŞ
|020*****834
|HÜRRİYET M. ÖNDER S. Kapı No:23 Daire No:4 ESENYURT/İST.
|06/2019-06/2019
|20261019/66-HPX/0000004
|20261019/14-HQf/0000023
|KDV
|V.ZC.
|468.302,11
|920.581,50
|SAMET AKDAŞ
|020*****834
|HÜRRİYET M. ÖNDER S. Kapı No:23 Daire No:4 ESENYURT/İST.
|04/2019-06/2019
|20261019/66-HPX/0000004
|20261019/14-HQf/0000027
|KGV.GF.
|V.ZC.
|10.312,25
|135.946,69
|SAMET AKDAŞ
|020*****834
|HÜRRİYET M. ÖNDER S. Kapı No:23 Daire No:4 ESENYURT/İST.
|07/2019-09/2019
|20261019/66-HPX/0000004
|20261019/14-HQf/0000028
|KGV.GF.
|V.ZC.
|3.073,64
|84.163,66
|SAMET AKDAŞ
|020*****834
|HÜRRİYET M. ÖNDER S. Kapı No:23 Daire No:4 ESENYURT/İST.
|06/2018-06/2018
|20261019/66-HPX/0000004
|20261019/14-HQf/0000030
|KDV.GF.
|V.ZC.
|56.100,87
|84.560,21
|SAMET AKDAŞ
|020*****834
|HÜRRİYET M. ÖNDER S. Kapı No:23 Daire No:4 ESENYURT/İST.
|02/2019-02/2019
|20261019/66-HPX/0000005
|20261019/14-HQf/0000032
|KDV.GF.
|V.ZC.
|92.682,66
|152.990,29
|SAMET AKDAŞ
|020*****834
|HÜRRİYET M. ÖNDER S. Kapı No:23 Daire No:4 ESENYURT/İST.
|03/2019-03/2019
|20261019/66-HPX/0000005
|20261019/14-HQf/0000034
|KDV.GF.
|V.ZC.
|356.387,06
|594.195,10
|ADEM AKPINAR
|033*****204
|KEÇECİ PİRİ M. OKMEYDANI C. Kapı No:53 BEYOĞLU/İST.
|01/2021-12/2021
|20260924/66-HPX/0000007
|20260924/14-HQf/0000010
|KV.GF.
|V.ZC.
|689.016,91
|334.604,46
|MEHMET AL
|047*****477
|Ş.ŞAMİL MH.SENTO CD.KARACADAĞ BUL.KAYMAZ 3 AP.ALTI No: 220/A BAĞLAR/DİYARBAKIR
|04/2024-04/2024
|20260506/66-HPX/0000004
|20260506/14-HQf/0000009
|KDV.DV.GF.
|434.157,36
|MEHMET AL
|047*****477
|Ş.ŞAMİL MH.SENTO CD.KARACADAĞ BUL.KAYMAZ 3 AP.ALTI No: 220/A BAĞLAR/DİYARBAKIR
|01/2024-12/2024
|20260506/66-HPX/0000004
|20260506/14-HQf/0000012
|KV.DV.DV.
|41.370,77
|MEHMET AL
|047*****477
|Ş.ŞAMİL MH.SENTO CD.KARACADAĞ BUL.KAYMAZ 3 AP.ALTI No: 220/A BAĞLAR/DİYARBAKIR
|07/2024-07/2024
|20260506/66-HPX/0000004
|20260506/14-HQf/0000018
|KDV.DV.GF.
|381.593,95
|MEHMET AL
|047*****477
|Ş.ŞAMİL MH.SENTO CD.KARACADAĞ BUL.KAYMAZ 3 AP.ALTI No: 220/A BAĞLAR/DİYARBAKIR
|04/2024-04/2024
|20260506/66-HPX/0000004
|20260506/14-HQf/0000019
|KDV.
|V.ZC.
|133.041,00
|MEHMET AL
|047*****477
|Ş.ŞAMİL MH.SENTO CD.KARACADAĞ BUL.KAYMAZ 3 AP.ALTI No: 220/A BAĞLAR/DİYARBAKIR
|06/2024-06/2024
|20260506/66-HPX/0000004
|20260506/14-HQf/0000020
|KDVDV.GF.
|922.139,21
|MEHMET AL
|047*****477
|Ş.ŞAMİL MH.SENTO CD.KARACADAĞ BUL.KAYMAZ 3 AP.ALTI No: 220/A BAĞLAR/DİYARBAKIR
|06/2024-06/2024
|20260506/66-HPX/0000004
|20260506/14-HQf/0000021
|KDV
|V.ZC.
|299.251,79
|MEHMET AL
|047*****477
|Ş.ŞAMİL MH.SENTO CD.KARACADAĞ BUL.KAYMAZ 3 AP.ALTI No: 220/A BAĞLAR/DİYARBAKIR
|05/2024-05/2024
|20260506/66-HPX/0000004
|20260506/14-HQf/0000023
|KDV.DV.GF.
|676.923,95
|MEHMET AL
|047*****477
|Ş.ŞAMİL MH.SENTO CD.KARACADAĞ BUL.KAYMAZ 3 AP.ALTI No: 220/A BAĞLAR/DİYARBAKIR
|07/2024-07/2024
|20260506/66-HPX/0000004
|20260506/14-HQf/0000024
|KDV
|V.ZC.
|128.225,00
|MEHMET AL
|047*****477
|Ş.ŞAMİL MH.SENTO CD.KARACADAĞ BUL.KAYMAZ 3 AP.ALTI No: 220/A BAĞLAR/DİYARBAKIR
|09/2023-09/2023
|20260506/66-HPX/0000004
|20260506/14-HQf/0000025
|KDV.DV.GF.
|53.995,45
|MEHMET AL
|047*****477
|Ş.ŞAMİL MH.SENTO CD.KARACADAĞ BUL.KAYMAZ 3 AP.ALTI No: 220/A BAĞLAR/DİYARBAKIR
|05/2024-05/2024
|20260506/66-HPX/0000004
|20260506/14-HQf/0000026
|KDV
|V.ZC.
|213.400,71
|İLHAN ASLANDOĞAN
|089*****085
|LONGENBURGER STR. 30 KÖNİGSWİNTER / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ
|01/2025-12/2025
|20260420/66-HPX/0001547
|20260418/14-HQf/0002514
|GV.GMÜD.DV.
|841.589,00
|İLHAN ASLANDOĞAN
|089*****085
|LONGENBURGER STR. 30 KÖNİGSWİNTER / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ
|01/2025-12/2025
|20260824/66-HPX/0001757
|20260824/14-HQf/0000366
|GV.GMÜD
|840.399,50
|CANSU BAYRAM
|157*****014
|KARLITEPE MAH. DÖRTYOL CAMİİ SK. GÖKSAL APT. Kapı No:17 Daire No:3 GAZİOSMANPAŞA İST.
|01/2020-12/2020
|20250306/66-HPY/0000014
|20250306/14-HQg/0000048
|KV..GF.
|V.ZC.
|144.323,42
|217.306,02
|BUKET1 TEKSTİL KONFEKSİYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|188*****645
|FATİH SULTAN MEHMET M. BALKAN CAD. MEYDAN İST.AVM Kapı No:62A ÜMRANİYE/İST.
|07/2021-09/2021
|20260114/66-HPY/0000655
|20260114/14-HQg/0000014
|KGV.GF.
|V.ZC.
|32.315,07
|91.113,93
|BUKET1 TEKSTİL KONFEKSİYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|188*****645
|FATİH SULTAN MEHMET M. BALKAN CAD. MEYDAN İST.AVM Kapı No:62A ÜMRANİYE/İST.
|04/2022-06/2022
|20260114/66-HPY/0000655
|20260114/14-HQg/0000017
|KGV.GF.
|V.ZC.
|53.344,99
|136.199,97
|BUKET1 TEKSTİL KONFEKSİYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|188*****645
|FATİH SULTAN MEHMET M. BALKAN CAD. MEYDAN İST.AVM Kapı No:62A ÜMRANİYE/İST.
|07/2022-09/2022
|20260114/66-HPY/0000655
|20260114/14-HQg/0000018
|KGV.GF.
|V.ZC.
|65.729,80
|179.263,08
|BUKET1 TEKSTİL KONFEKSİYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|188*****645
|FATİH SULTAN MEHMET M. BALKAN CAD. MEYDAN İST.AVM Kapı No:62A ÜMRANİYE/İST.
|01/2022-12/2022
|20260114/66-HPY/0000655
|20260114/14-HQg/0000019
|KV.GF.
|V.ZC.
|312.805,41
|427.524,48
|BUKET1 TEKSTİL KONFEKSİYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|188*****645
|FATİH SULTAN MEHMET M. BALKAN CAD. MEYDAN İST.AVM Kapı No:62A ÜMRANİYE/İST.
|01/2023-12/2023
|20260114/66-HPY/0000655
|20260114/14-HQg/0000020
|KV.GF.
|V.ZC.
|91.322,06
|148.491,15
|BUKET1 TEKSTİL KONFEKSİYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|188*****645
|FATİH SULTAN MEHMET M. BALKAN CAD. MEYDAN İST.AVM Kapı No:62A ÜMRANİYE/İST.
|01/2021-12/2021
|20260114/66-HPY/0000655
|20260114/14-HQg/0000030
|KV.GF.
|V.ZC.
|270.676,35
|329.023,11
|MEDHAT JTTO
|211*****840
|ATATÜRK MAH. 324. SK. Kapı No:2 Daire No:8 K.ÇEKMECE İST.
|01/2023-12/2023
|20260624/66-HPZ/0000004
|20260624/14-HQh/0000085
|KV.DV.DV.
|69.183,45
|UĞUR ÇAĞLAYAN
|219*****126
|KAPTANPAŞA MAH. PİYALE MUMHANESİ SK. K. No:22 1 Da: No:10 BEYOĞLU İST.
|01/2021-12/2021
|20260416/66-HPZ/0000001
|20260416/14-HQh/0000011
|KV.GF.
|V.ZC.
|181.149,48
|269.300,52
|UĞUR ÇAĞLAYAN
|219*****126
|KAPTANPAŞA MAH. PİYALE MUMHANESİ SK. K. No:22 1 Da: No:10 BEYOĞLU İST.
|05/2022-05/2022
|20260416/66-HPZ/0000001
|20260416/14-HQh/0000012
|KDV.GF.
|V.ZC.
|74.328,89
|112.279,29
|UĞUR ÇAĞLAYAN
|219*****126
|KAPTANPAŞA MAH. PİYALE MUMHANESİ SK. K. No:22 1 Da: No:10 BEYOĞLU İST.
|06/2022-06/2022
|20260416/66-HPZ/0000001
|20260416/14-HQh/0000016
|KDV.GF.
|V.ZC.
|87.320,03
|132.974,67
|UĞUR ÇAĞLAYAN
|219*****126
|KAPTANPAŞA MAH. PİYALE MUMHANESİ SK. K. No:22 1 Da: No:10 BEYOĞLU İST.
|01/2022-12/2022
|20260416/66-HPZ/0000001
|20260416/14-HQh/0000017
|KV.GF.
|V.ZC.
|442.888,36
|761.412,66
|UĞUR ÇAĞLAYAN
|219*****126
|KAPTANPAŞA MAH. PİYALE MUMHANESİ SK. K. No:22 1 Da: No:10 BEYOĞLU İST.
|10/2021-12/2021
|20260416/66-HPZ/0000001
|20260416/14-HQh/0000021
|KGV.GF.
|V.ZC.
|859,17
|161.093,94
|UĞUR ÇAĞLAYAN
|219*****126
|KAPTANPAŞA MAH. PİYALE MUMHANESİ SK. K. No:22 1 Da: No:10 BEYOĞLU İST.
|04/2022-06/2022
|20260416/66-HPZ/0000001
|20260416/14-HQh/0000025
|KGV.GF.
|V.ZC.
|23.041,24
|394.992,63
|UĞUR ÇAĞLAYAN
|219*****126
|KAPTANPAŞA MAH. PİYALE MUMHANESİ SK. K. No:22 1 Da: No:10 BEYOĞLU İST.
|01/2022-03/2022
|20260416/66-HPZ/0000001
|20260416/14-HQh/0000027
|KGV.GF.
|V.ZC.
|18.254,26
|245.572,98
|UĞUR ÇAĞLAYAN
|219*****126
|KAPTANPAŞA MAH. PİYALE MUMHANESİ SK. K. No:22 1 Da: No:10 BEYOĞLU İST.
|07/2022-09/2022
|20260416/66-HPZ/0000001
|20260416/14-HQh/0000028
|KGV.GF.
|V.ZC.
|4.028,24
|120.847,05
|UĞUR ÇAĞLAYAN
|219*****126
|KAPTANPAŞA MAH. PİYALE MUMHANESİ SK. K. No:22 1 Da: No:10 BEYOĞLU İST.
|02/2022-02/2022
|20260416/66-HPZ/0000001
|20260416/14-HQh/0000029
|KDV. GF.
|V.ZC.
|64.416,41
|95.009,46
|BANU ÇATAL
|243*****142
|MAPLE 111 VILLA 552 DUBAI HILLS . DUBAIİ / BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
|01/2022-12/2022
|20260803/66-HPZ/0000011
|20260803/14-HQh/0000076
|GMSİGV.
|V.ZC.
|269.907,30
|112.837,50
|SERHAT ÇETİN
|244*****306
|MALAKLAR MAH. GÜZELLER K. EVLERİ K. No:48/1 Da:No:2 ANAMUR MERSİN
|03/2023-03/2023
|20260909/66-HPZ/0000001
|20260909/14-HQh/0000001
|KDV.GF.
|V.ZC.
|186.893,83
|458.322,75
|SERHAT ÇETİN
|244*****306
|MALAKLAR MAH. GÜZELLER K. EVLERİ K. No:48/1 Da:No:2 ANAMUR MERSİN
|12/2022-12/2022
|20260909/66-HPZ/0000001
|20260909/14-HQh/0000005
|KDV.GF.
|V.ZC.
|2.000.571,95
|3.150.169,54
|SERHAT ÇETİN
|244*****306
|MALAKLAR MAH. GÜZELLER K. EVLERİ K. No:48/1 Da:No:2 ANAMUR MERSİN
|01/2022-12/2022
|20260909/66-HPZ/0000001
|20260909/14-HQh/0000008
|KV.GF.
|V.ZC.
|6.367.026,04
|15.613.960,32
|SERHAT ÇETİN
|244*****306
|MALAKLAR MAH. GÜZELLER K. EVLERİ K. No:48/1 Da:No:2 ANAMUR MERSİN
|01/2023-12/2023
|20260909/66-HPZ/0000001
|20260909/14-HQh/0000010
|KV.GF.
|V.ZC.
|4.919.401,67
|14.907.277,80
|SERHAT ÇETİN
|244*****306
|MALAKLAR MAH. GÜZELLER K. EVLERİ K. No:48/1 Da:No:2 ANAMUR MERSİN
|01/2023-03/2023
|20260909/66-HPZ/0000001
|20260909/14-HQh/0000014
|KGV.GF.
|V.ZC.
|960.691,24
|14.907.277,80
|SERHAT ÇETİN
|244*****306
|MALAKLAR MAH. GÜZELLER K. EVLERİ K. No:48/1 Da:No:2 ANAMUR MERSİN
|11/2022-11/2022
|20260909/66-HPZ/0000001
|20260909/14-HQh/0000020
|KDV.GF.
|V.ZC.
|2.861.787,37
|4.444.789,57
|SERHAT ÇETİN
|244*****306
|MALAKLAR MAH. GÜZELLER K. EVLERİ K. No:48/1 Da:No:2 ANAMUR MERSİN
|10/2022-10/2022
|20260909/66-HPZ/0000001
|20260909/14-HQh/0000021
|KDV.GF.
|V.ZC.
|310.108,26
|482.565,43
|SERHAT ÇETİN
|244*****306
|MALAKLAR MAH. GÜZELLER K. EVLERİ K. No:48/1 Da:No:2 ANAMUR MERSİN
|02/2023-02/2023
|20260909/66-HPZ/0000001
|20260909/14-HQh/0000022
|KDV.GF.
|V.ZC.
|463.925,89
|1.122.401,34
|SERHAT ÇETİN
|244*****306
|MALAKLAR MAH. GÜZELLER K. EVLERİ K. No:48/1 Da:No:2 ANAMUR MERSİN
|01/2023-01/2023
|20260909/66-HPZ/0000001
|20260909/14-HQh/0000023
|KDV.GF.
|V.ZC.
|3.833.887,21
|6.109.587,19
|SEMİGÜL DAMLA
|269*****382
|İNÖNÜ MAH. ALP SK. Kapı No:29 Da: No:2 KÜÇÜKÇEKMECE/İST.
|01/2025-12/2025
|20260825/66-HPZ/0000647
|20260824/14-HQh/0000520
|GV.GMÜD
|47.956,75
|ABDULLAH DELLO
|274*****302
|KANARYA MAH. ALAKARGA SK. BIRLIK AP K:No:6 Da:No:29 K.ÇEKMECE İST.
|01/2022-03/2022
|20261020/66-HPZ/0000003
|20261020/14-HQh/0000008
|KGV.GF.
|V.ZC.
|38.319,10
|93.996,15
|ABDULLAH DELLO
|274*****302
|KANARYA MAH. ALAKARGA SK. BIRLIK AP K:No:6 Da:No:29 K.ÇEKMECE İST.
|01/2021-12/2021
|20261020/66-HPZ/0000003
|20261020/14-HQh/0000009
|KV.GF.
|V.ZC.
|89.440,14
|101.138,49
|ABDULLAH DELLO
|274*****302
|KANARYA MAH. ALAKARGA SK. BIRLIK AP K:No:6 Da:No:29 K.ÇEKMECE İST.
|01/2022-12/2022
|20261020/66-HPZ/0000003
|20261020/14-HQh/0000017
|KV.GF.
|V.ZC.
|837.327,32
|1.055.454,60
|HAYRİ DEMİR
|276*****185
|OSTRİNGSTR.7 45731 WALTROP / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ
|01/2025-12/2025
|20260825/66-HPZ/0000781
|20260824/14-HQh/0000409
|GV.GMÜD
|32.788,75
|HÜSEYİN DENİZ
|291*****227
|ESENLER MAH. CENGİZ DİLEK SK. A BL K.No:2/1 Da:No:105 PENDİK /İST.
|01/2022-12/2022
|20250926/66-HPZ/0000012
|20250926/14-HQh/0000141
|KV.DV.DV.
|128.612,80
|HÜSEYİN DENİZ
|291*****227
|ESENLER MAH. CENGİZ DİLEK SK. A BL K.No:2/1 Da:No:105 PENDİK /İST.
|10/2023-10/2023
|20250926/66-HPZ/0000012
|20250926/14-HQh/0000145
|KDV.DV.
|90.941,87
|HÜSEYİN DENİZ
|291*****227
|ESENLER MAH. CENGİZ DİLEK SK. A BL K.No:2/1 Da:No:105 PENDİK /İST.
|11/2023-11/2023
|20250926/66-HPZ/0000013
|20250926/14-HQh/0000150
|KDV.DV
|119.188,60
|HÜSEYİN DENİZ
|291*****227
|ESENLER MAH. CENGİZ DİLEK SK. A BL K.No:2/1 Da:No:105 PENDİK /İST.
|11/2023-11/2023
|20250926/66-HPZ/0000013
|20250926/14-HQh/0000155
|KDV
|V.ZC.
|63.661,75
|HÜSEYİN DENİZ
|291*****227
|ESENLER MAH. CENGİZ DİLEK SK. A BL K.No:2/1 Da:No:105 PENDİK /İST.
|09/2024-09/2024
|20250926/66-HPZ/0000013
|20250926/14-HQh/0000178
|KDV.DV.
|41.857,33
|HÜSEYİN DENİZ
|291*****227
|ESENLER MAH. CENGİZ DİLEK SK. A BL K.No:2/1 Da:No:105 PENDİK /İST.
|06/2025-06/2025
|20250926/66-HPZ/0000014
|20250926/14-HQh/0000188
|KDV.DV
|68.412,12
|ZAFER DURU
|319*****662
|MUSTAFA KEMALPAŞA MAH.CAMİ SK.K.No:178 Da: No:2 AVCILAR /İST.
|01/2019-12/2019
|20250924/66-HPa/0000003
|20250924/14-HQi/0000008
|KV.GF.
|V.ZC.
|106.337,39
|52.486,37
|ZAFER DURU
|319*****662
|MUSTAFA KEMALPAŞA MAH.CAMİ SK.K.No:178 Da: No:2 AVCILAR /İST.
|01/2019-03/2019
|20250924/66-HPa/0000003
|20250924/14-HQi/0000025
|KGV.GF.
|V.ZC.
|26.020,75
|125.704,11
|ZAFER DURU
|319*****662
|MUSTAFA KEMALPAŞA MAH.CAMİ SK.K.No:178 Da: No:2 AVCILAR /İST.
|01/2019-12/2019
|20250924/66-HPa/0000003
|20250924/14-HQi/0000026
|KV.GF.
|V.ZC.
|263.978,63
|125.704,11
|MAHER JETTO
|484*****730
|ATATÜRK MAH. 324. SK. Kapı No:2 Daire No:8 K.ÇEKMECE İST.
|01/2023-12/2023
|20260624/66-HPb/0000004
|20260624/14-HQj/0000085
|KV.DV.DV.
|69.183,45
|Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı, unvanı yazılı mükellefler adına Vergi ve Cezalar ile diğer amme alacakları nedeniyle tanzim olunan Ödeme emirleri mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunamamaları, Mernis adres kayıt sisteminde kayıtlı adreslerinin olmaması nedeniyle Tebliğ edilemediğinden Mükelleflere ve Ödeme Emirlerine ilişkin ilan listesi 213 Sayılı VUK’un 103, 104,105, 106. maddelerine istinaden 11.11.2026 Tarihinde Vergi Dairesinin İlan koymaya mahsus ilan mahalline asılmış olup, askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15. gün ilan tarihi olarak kabul edilecektir. İlgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenlere iş bu ilanın nesri tarihinden itibaren bir aylık sürenin sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.