İSTANBUL DEFTERDARLIĞI/GÜNEŞLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Giriş: 18 Kasım 2026 - 23:50
|
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI/GÜNEŞLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNCE İLANEN TEBLİĞ
|Vergi Kimlik No
|Ad Soyad / Unvan
|
İhbarname Fiş No
|Vergi/Ceza Dönemi
|Verginin Nevi
|Vergi Tutarı
|Cezanın Nevi
|Ceza Tutarı
|Adres
|2010645071
|TASF.HAL. CANLILAR SPOT EV ALETLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|2025091613T190000015
|202102202102
|0015
|30.657,66
|3080
|91.972,98
|MAHMUTBEY MAH. 2420. SK. 41 BAĞCILAR İSTANBUL
|2010645071
|TASF.HAL. CANLILAR SPOT EV ALETLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|2025091613T190000012
|202101202101
|0015
|35.552,31
|3080
|106.656,93
|MAHMUTBEY MAH. 2420. SK. 41 BAĞCILAR İSTANBUL
|2010645071
|TASF.HAL. CANLILAR SPOT EV ALETLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|2025072413T190000007
|202104202104
|0015
|45.798,64
|3080
|137.395,92
|MAHMUTBEY MAH. 2420. SK. 41 BAĞCILAR İSTANBUL
|2010645071
|TASF.HAL. CANLILAR SPOT EV ALETLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|2025072413T190000008
|202105202105
|0015
|53.229,94
|3080
|159.689,82
|MAHMUTBEY MAH. 2420. SK. 41 BAĞCILAR İSTANBUL
|2010645071
|TASF.HAL. CANLILAR SPOT EV ALETLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|2025072413T190000011
|202104202106
|0033
|137.539,70
|3080
|412.619,10
|MAHMUTBEY MAH. 2420. SK. 41 BAĞCILAR İSTANBUL
|2010645071
|TASF.HAL. CANLILAR SPOT EV ALETLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|2025072413T190000010
|202101202112
|0010
|166.090,10
|3080
|498.270,30
|MAHMUTBEY MAH. 2420. SK. 41 BAĞCILAR İSTANBUL
|2010645071
|TASF.HAL. CANLILAR SPOT EV ALETLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|2025091613T190000016
|202105202105
|0015
|168.707,31
|3080
|506.121,93
|MAHMUTBEY MAH. 2420. SK. 41 BAĞCILAR İSTANBUL
|2010645071
|TASF.HAL. CANLILAR SPOT EV ALETLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|2026110513T190000013
|202101202112
|0010
|206.735,25
|3080
|206.735,25
|MAHMUTBEY MAH. 2420. SK. 41 BAĞCILAR İSTANBUL
|2630678628
|ÇRG TEKSTİL VE TEKSTİL AKSESUARLARI DERİ MOBİLYA VE ELEKTRİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|2023101113T190000020
|202110202112
|0033
|39.782,15
|3080
|119.725,94
|GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR CAD. BATIŞEHİR K BLOK 2 Z2 BAĞCILAR İSTANBUL
|2630678628
|ÇRG TEKSTİL VE TEKSTİL AKSESUARLARI DERİ MOBİLYA VE ELEKTRİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|2023101113T190000014
|202109202109
|0015
|71.769,58
|3080
|215.688,23
|GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR CAD. BATIŞEHİR K BLOK 2 Z2 BAĞCILAR İSTANBUL
|2630678628
|ÇRG TEKSTİL VE TEKSTİL AKSESUARLARI DERİ MOBİLYA VE ELEKTRİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|2023101113T190000019
|202107202109
|0033
|124.392,37
|3080
|373.556,60
|GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR CAD. BATIŞEHİR K BLOK 2 Z2 BAĞCILAR İSTANBUL
|2630678628
|ÇRG TEKSTİL VE TEKSTİL AKSESUARLARI DERİ MOBİLYA VE ELEKTRİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ
|2023101113T190000021
|202101202112
|0010
|182.539,43
|3080
|547.997,78
|GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR CAD. BATIŞEHİR K BLOK 2 Z2 BAĞCILAR İSTANBUL
|3340181475
|SELİM EMİRHAN
|2026101913T1E0000002
|202101202112
|3074
|0,00
|3074
|190.000,00
|MAHMUTBEY MAH. İSTOÇ 8.ADA 68 BAĞCILAR İSTANBUL
|3851007483
|HAZIM FANİ
|2026102013T1D0000041
|202406202406
|3073
|0,00
|3073
|40.000,00
|YILDIZTEPE MAH. ORMANTEPE SK. 12 8 BAĞCILAR İSTANBUL
|3851007483
|HAZIM FANİ
|2026102013T1D0000042
|202406202406
|3073
|0,00
|3073
|40.000,00
|YILDIZTEPE MAH. ORMANTEPE SK. 12 8 BAĞCILAR İSTANBUL
|3881507772
|FOREKS KALIP ELEMANLARI ÇELİK METAL PLASTİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ
|2025102413T1A0000012
|202101202112
|0010
|41.091,75
|3080
|123.625,22
|GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR CAD. BATIŞEHİR K BLOK 2 /2 042 BAĞCILAR İSTANBUL
|4601001613
|HAVANA REKLAM BİLGİSAYAR DANIŞMANLIK KOZMETİK ZÜCCACİYE MEDİKAL TEMİZLİK TİC.LTD.ŞTİ
|2023040713T1B0000017
|202112202112
|0015
|45.400,68
|3080
|136.439,55
|GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR CAD. BATIŞEHİR K BLOK 2 Z2 BAĞCILAR İSTANBUL
|4601001613
|HAVANA REKLAM BİLGİSAYAR DANIŞMANLIK KOZMETİK ZÜCCACİYE MEDİKAL TEMİZLİK TİC.LTD.ŞTİ
|2023040713T1B0000020
|202110202112
|0033
|135.575,40
|3080
|406.963,71
|GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR CAD. BATIŞEHİR K BLOK 2 Z2 BAĞCILAR İSTANBUL
|4601001613
|HAVANA REKLAM BİLGİSAYAR DANIŞMANLIK KOZMETİK ZÜCCACİYE MEDİKAL TEMİZLİK TİC.LTD.ŞTİ
|2023040713T1B0000021
|202101202112
|0010
|135.600,00
|3080
|407.037,51
|GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR CAD. BATIŞEHİR K BLOK 2 Z2 BAĞCILAR İSTANBUL
|4701264857
|İKTA REKLAM TEKSTİL KIRTASİYE MATBAA KİMYA PLASTİK MADENCİLİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ
|2023020113T1B0000007
|202104202106
|0033
|80.642,75
|3080
|241.928,25
|GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR CAD. BATIŞEHİR K BLOK 2 Z2 BAĞCILAR İSTANBUL
|4701264857
|İKTA REKLAM TEKSTİL KIRTASİYE MATBAA KİMYA PLASTİK MADENCİLİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ
|2023020113T1B0000008
|202101202112
|0010
|97.124,16
|3080
|291.372,48
|GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR CAD. BATIŞEHİR K BLOK 2 Z2 BAĞCILAR İSTANBUL
|5540847705
|KILIÇLAR YAŞ MEYVE SEBZE GIDA PLASTİK NAKLİYAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ
|2022072813T1C0000022
|202103202103
|0015
|33.906,50
|3080
|101.719,50
|GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR CAD. BATIŞEHİR K BLOK 2 /2 042 BAĞCILAR İSTANBUL
|5540847705
|KILIÇLAR YAŞ MEYVE SEBZE GIDA PLASTİK NAKLİYAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ
|2022072813T1C0000019
|202101202103
|0033
|47.092,36
|3080
|141.277,08
|GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR CAD. BATIŞEHİR K BLOK 2 /2 042 BAĞCILAR İSTANBUL
|5540847705
|KILIÇLAR YAŞ MEYVE SEBZE GIDA PLASTİK NAKLİYAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ
|2022072813T1C0000018
|202101202112
|0010
|79.008,35
|3080
|237.025,05
|GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR CAD. BATIŞEHİR K BLOK 2 /2 042 BAĞCILAR İSTANBUL
|6621529268
|ÖZ KORKUT GIDA AMBALAJ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2026031613T1D0000029
|202111202111
|0015
|35.978,94
|3080
|107.936,82
|GÜNEŞLİ MAH. 1332. SK. 7 7 BAĞCILAR İSTANBUL
|6621529268
|ÖZ KORKUT GIDA AMBALAJ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2026031613T1D0000030
|202112202112
|0015
|39.766,50
|3080
|119.299,50
|GÜNEŞLİ MAH. 1332. SK. 7 7 BAĞCILAR İSTANBUL
|6621529268
|ÖZ KORKUT GIDA AMBALAJ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2026031613T1D0000023
|202101202112
|0010
|105.202,00
|3080
|315.606,00
|GÜNEŞLİ MAH. 1332. SK. 7 7 BAĞCILAR İSTANBUL
|6621529268
|ÖZ KORKUT GIDA AMBALAJ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2026031613T1D0000025
|202110202112
|0033
|105.202,00
|3080
|315.606,00
|GÜNEŞLİ MAH. 1332. SK. 7 7 BAĞCILAR İSTANBUL
|7300404873
|TASF.HAL. PLANET BİO MEDİKAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|2025062513T1E0000018
|202101202103
|0033
|32.284,80
|3080
|124.200,32
|MAHMUTBEY MAH. 2420. SK. 41 BAĞCILAR İSTANBUL
|7300404873
|TASF.HAL. PLANET BİO MEDİKAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|2025062513T1E0000021
|202101202112
|0010
|48.151,75
|3080
|171.801,17
|MAHMUTBEY MAH. 2420. SK. 41 BAĞCILAR İSTANBUL
|7342147008
|RAYSANLAR İNŞAAT ELEKTRİK ORMAN ÜRÜNLERİ OTO YEDEK METALSAN.TİC.LTD.ŞTİ
|2025082613T1E0000006
|202109202109
|0015
|52.617,60
|3080
|157.852,80
|GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR CAD. BATIŞEHİR K BLOK 2 /2 042 BAĞCILAR İSTANBUL
|7342147008
|RAYSANLAR İNŞAAT ELEKTRİK ORMAN ÜRÜNLERİ OTO YEDEK METALSAN.TİC.LTD.ŞTİ
|2025082613T1E0000007
|202110202110
|0015
|84.684,42
|3080
|254.053,26
|GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR CAD. BATIŞEHİR K BLOK 2 /2 042 BAĞCILAR İSTANBUL
|7342147008
|RAYSANLAR İNŞAAT ELEKTRİK ORMAN ÜRÜNLERİ OTO YEDEK METALSAN.TİC.LTD.ŞTİ
|2025082613T1E0000012
|202107202109
|0033
|89.954,50
|3080
|269.863,50
|GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR CAD. BATIŞEHİR K BLOK 2 /2 042 BAĞCILAR İSTANBUL
|7342147008
|RAYSANLAR İNŞAAT ELEKTRİK ORMAN ÜRÜNLERİ OTO YEDEK METALSAN.TİC.LTD.ŞTİ
|2025082613T1E0000009
|202112202112
|0015
|97.181,10
|3080
|291.543,30
|GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR CAD. BATIŞEHİR K BLOK 2 /2 042 BAĞCILAR İSTANBUL
|7342147008
|RAYSANLAR İNŞAAT ELEKTRİK ORMAN ÜRÜNLERİ OTO YEDEK METALSAN.TİC.LTD.ŞTİ
|2025082613T1E0000008
|202111202111
|0015
|221.848,74
|3080
|665.546,22
|GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR CAD. BATIŞEHİR K BLOK 2 /2 042 BAĞCILAR İSTANBUL
|7342147008
|RAYSANLAR İNŞAAT ELEKTRİK ORMAN ÜRÜNLERİ OTO YEDEK METALSAN.TİC.LTD.ŞTİ
|2025082613T1E0000013
|202110202112
|0033
|560.714,25
|3080
|1.682.142,75
|GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR CAD. BATIŞEHİR K BLOK 2 /2 042 BAĞCILAR İSTANBUL
|7342147008
|RAYSANLAR İNŞAAT ELEKTRİK ORMAN ÜRÜNLERİ OTO YEDEK METALSAN.TİC.LTD.ŞTİ
|2025082613T1E0000015
|202101202112
|0010
|650.668,75
|3080
|1.952.006,25
|GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR CAD. BATIŞEHİR K BLOK 2 /2 042 BAĞCILAR İSTANBUL
|7721344163
|TASF.HAL. SNF MODA TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ
|2026040113T1E0000027
|202101202112
|0010
|35.906,79
|3080
|108.085,71
|HÜRRİYET MAH. 66. SK. YILDIZ APT 10 A BAĞCILAR İSTANBUL
|7721344163
|TASF.HAL. SNF MODA TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ
|2026062313T1E0000022
|202101202112
|0010
|81.466,75
|3080
|81.832,09
|HÜRRİYET MAH. 66. SK. YILDIZ APT 10 A BAĞCILAR İSTANBUL
|9250528088
|TASF.HAL. VOLKAN EMPRİME TEKSTİL DİJİTAL BASKI SAN.TİC.LTD.ŞTİ
|2026101313T1G0000006
|202105202105
|0015
|68.687,27
|3080
|206.061,81
|15 TEMMUZ MAH. 1477. SK. 6 61 BAĞCILAR İSTANBUL
|9250528088
|TASF.HAL. VOLKAN EMPRİME TEKSTİL DİJİTAL BASKI SAN.TİC.LTD.ŞTİ
|2026101313T1G0000015
|202108202108
|0015
|76.395,65
|3080
|229.186,95
|15 TEMMUZ MAH. 1477. SK. 6 61 BAĞCILAR İSTANBUL
|9250528088
|TASF.HAL. VOLKAN EMPRİME TEKSTİL DİJİTAL BASKI SAN.TİC.LTD.ŞTİ
|2026101313T1G0000014
|202107202107
|0015
|80.596,16
|3080
|241.788,48
|15 TEMMUZ MAH. 1477. SK. 6 61 BAĞCILAR İSTANBUL
|9250528088
|TASF.HAL. VOLKAN EMPRİME TEKSTİL DİJİTAL BASKI SAN.TİC.LTD.ŞTİ
|2026101313T1G0000002
|202101202101
|0015
|82.114,76
|3080
|246.344,28
|15 TEMMUZ MAH. 1477. SK. 6 61 BAĞCILAR İSTANBUL
|9250528088
|TASF.HAL. VOLKAN EMPRİME TEKSTİL DİJİTAL BASKI SAN.TİC.LTD.ŞTİ
|2026101313T1G0000007
|202106202106
|0015
|102.499,42
|3080
|307.498,26
|15 TEMMUZ MAH. 1477. SK. 6 61 BAĞCILAR İSTANBUL
|9250528088
|TASF.HAL. VOLKAN EMPRİME TEKSTİL DİJİTAL BASKI SAN.TİC.LTD.ŞTİ
|2026101313T1G0000004
|202103202103
|0015
|105.011,33
|3080
|315.033,99
|15 TEMMUZ MAH. 1477. SK. 6 61 BAĞCILAR İSTANBUL
|9250528088
|TASF.HAL. VOLKAN EMPRİME TEKSTİL DİJİTAL BASKI SAN.TİC.LTD.ŞTİ
|2026101313T1G0000003
|202102202102
|0015
|108.484,73
|3080
|325.454,19
|15 TEMMUZ MAH. 1477. SK. 6 61 BAĞCILAR İSTANBUL
|9250528088
|TASF.HAL. VOLKAN EMPRİME TEKSTİL DİJİTAL BASKI SAN.TİC.LTD.ŞTİ
|2026101313T1G0000017
|202110202110
|0015
|113.940,63
|3080
|341.821,89
|15 TEMMUZ MAH. 1477. SK. 6 61 BAĞCILAR İSTANBUL
|9250528088
|TASF.HAL. VOLKAN EMPRİME TEKSTİL DİJİTAL BASKI SAN.TİC.LTD.ŞTİ
|2026101313T1G0000005
|202104202104
|0015
|117.012,37
|3080
|351.037,11
|15 TEMMUZ MAH. 1477. SK. 6 61 BAĞCILAR İSTANBUL
|9250528088
|TASF.HAL. VOLKAN EMPRİME TEKSTİL DİJİTAL BASKI SAN.TİC.LTD.ŞTİ
|2026101313T1G0000012
|202111202111
|0015
|125.028,74
|3080
|375.086,22
|15 TEMMUZ MAH. 1477. SK. 6 61 BAĞCILAR İSTANBUL
|9250528088
|TASF.HAL. VOLKAN EMPRİME TEKSTİL DİJİTAL BASKI SAN.TİC.LTD.ŞTİ
|2026101313T1G0000016
|202109202109
|0015
|132.499,50
|3080
|397.498,50
|15 TEMMUZ MAH. 1477. SK. 6 61 BAĞCILAR İSTANBUL
|9490744102
|YENTÜK TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ BİJUTERİ AKS. MAK. PARÇ. KİM. MAD.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|2026091513T1G0000001
|202101202112
|0010
|63.580,25
|3080
|190.740,75
|GÖZTEPE MAH. 2337. SK. 12 1 BAĞCILAR İSTANBUL
|9971558739
|AHMED ZEKKUR
|2026062513T1G0000007
|202105202105
|0076
|64.543,00
|3080
|64.543,00
|MAHMUTBEY MAH. 2569. SK. BIRLIK APT. 9 3 BAĞCILAR İSTANBUL
|Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Güneşli Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Güneşli Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.