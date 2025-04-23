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        İSTANBUL DOĞALGAZ SANTRALLARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

        İlandır
        Giriş: 24.04.2025 - 00:00
        İSTANBUL DOĞALGAZ SANTRALLARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI MUHTELİF DCS MODÜL YEDEKLERİN ALIMI İŞİ
        MAL ALIMI İHALESİ

        İHALE KAYIT NUMARASI : 2025/597743

        1-) İDARENİN :

        a ) Adresi : Yakuplu Mah. Gençosman Cad. No:2 Beylikdüzü-İSTANBUL


        b ) Telefon ve Faks No : Tel :(0212) 875 91 00 (8 Hat) Faks : (0212) 875 10-13
        c ) Elektronik posta adresi : mesut.aslan@euas.gov.tr

        2-) İHALE KONUSUNUN :

        a) Niteliği : İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 7 kalem ve 14 adet muhtelif DCS modül yedek malzemenin temini işidir

        b)Türü : Mal Alımı
        c) Dosya No : 2025 / 07
        d) Şartname Bedeli : 240,00 TL .
        e) Hizmetin Teslim Yeri : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü
        f) İşin Süresi : Sözleşme imza tarihinden itibaren 200 (ikiyüz) takvim günüdür.
        3-) İHALENİN :
        a ) Yapılacağı Yer : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralı İşletme Müdürlüğü
        b ) Tarihi ve Saati : 13.05.2025 Salı günü – Saat 11.00’da

        4-) İhale dokümanı şartname EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü, Yakuplu Mah. Gençosman Cad. No:2 Beylikdüzü-İSTANBUL adresi; Ticaret servisinde görülebilir ve 240,00 TL bedelle aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur.

        5-) İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 13.05.2025 Salı günü – Saat 11:00’a kadar EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirler. Postada ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

        6-)Bu ihale Şirketimiz (EÜAŞ) Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02211859