İSTANBUL DOĞALGAZ SANTRALLARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE KAYIT NUMARASI : 2025/597743
1-) İDARENİN :
a ) Adresi : Yakuplu Mah. Gençosman Cad. No:2 Beylikdüzü-İSTANBUL
b ) Telefon ve Faks No : Tel :(0212) 875 91 00 (8 Hat) Faks : (0212) 875 10-13
c ) Elektronik posta adresi : mesut.aslan@euas.gov.tr
2-) İHALE KONUSUNUN :
a) Niteliği : İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 7 kalem ve 14 adet muhtelif DCS modül yedek malzemenin temini işidir
b)Türü : Mal Alımı
c) Dosya No : 2025 / 07
d) Şartname Bedeli : 240,00 TL .
e) Hizmetin Teslim Yeri : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü
f) İşin Süresi : Sözleşme imza tarihinden itibaren 200 (ikiyüz) takvim günüdür.
3-) İHALENİN :
a ) Yapılacağı Yer : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralı İşletme Müdürlüğü
b ) Tarihi ve Saati : 13.05.2025 Salı günü – Saat 11.00’da
4-) İhale dokümanı şartname EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü, Yakuplu Mah. Gençosman Cad. No:2 Beylikdüzü-İSTANBUL adresi; Ticaret servisinde görülebilir ve 240,00 TL bedelle aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur.
5-) İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 13.05.2025 Salı günü – Saat 11:00’a kadar EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirler. Postada ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6-)Bu ihale Şirketimiz (EÜAŞ) Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.