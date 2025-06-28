İSTANBUL DOĞALGAZ SANTRALLARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 1 (BİR) ADET ASİT DRENAJ POMPASI VE 1 (BİR) ADET NÖTROLİZASYON POMPASI TEMİNİ İŞİ MAL ALIMI

İHALE KAYIT NUMARASI : 2025/958422

1-) İDARENİN :

a ) Adresi : Yakuplu Mah. Gençosman Cad. No:2 Beylikdüzü-İstanbul

b ) Telefon ve Faks No : Tel :(0212) 875 91 00 (8 Hat) Faks : (0212) 875 10-13

c ) Elektronik posta adresi : yunus.aktas@euas.gov.tr



2-) İHALE KONUSUNUN :

a) Niteliği : EÜAŞ Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 1 (bir) adet asit drenaj pompası ve 1 (bir) adet nötrolizasyon pompası temini işi.

b)Türü : Mal Alımı

c) Dosya No : 2025 / 18

d) Şartname Bedeli : 240,00 TL .

e) Malın Teslim Yeri : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü

f) İşin Süresi : Sözleşme imzalanmasına müteakip 100 (yüz) takvim günüdür.

3-) İHALENİN :

a ) Yapılacağı Yer : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralı İşletme Müdürlüğü

b ) Tarihi ve Saati : 17.07.2025 Perşembe günü – Saat 11.00’da



4-) İhale dokümanı şartname EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü Yakuplu Mah. Gençosman Cad. No:2 Beylikdüzü-İstanbul adresi; Ticaret servisinde görülebilir ve 240,00 TL bedelle aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur.



5-) İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 17.07.2025 Perşembe günü – Saat 11:00’a kadar EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirler. Postada ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.



6-) Bu ihale Şirketimiz (EÜAŞ) Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.