İSTANBUL DOĞALGAZ SANTRALLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

B SANTRALI GAZ TÜRBİNİ İÇİN GAZ ALGILAMA PANELİ ALIMI

İHALE KAYIT NUMARASI : 2025/495708

1-) İDARENİN :

a ) Adresi : Yakuplu Mah. Gençosman Cad. No:2 Beylikdüzü-İSTANBUL

b ) Telefon ve Faks No : Tel :(0212) 875 91 00 (8 Hat) Faks : (0212) 875 10-13

c ) Elektronik posta adresi : mesut.aslan@euas.gov.tr

2-) İHALE KONUSUNUN :

a) Niteliği : Gaz Türbini İçin Gaz Algılama Paneli Alımı

b)Türü : Mal Alımı

c) Dosya No : 2025 / 06

d) Şartname Bedeli : 240,00 TL .

e) Hizmetin Teslim Yeri : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü

f) İşin Süresi : Sözleşme imza tarihinden itibaren 155 (yüzellibeş) takvim günüdür.

3-) İHALENİN :

a ) Yapılacağı Yer : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralı İşletme Müdürlüğü

b ) Tarihi ve Saati : 22.04.2025 Salı günü – Saat 11.00’da

4-) İhale dokümanı şartname EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü, Yakuplu Mah. Gençosman Cad. No:2 Beylikdüzü-İSTANBUL adresi; Ticaret servisinde görülebilir ve 240,00 TL bedelle aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur.

5-) İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 22.04.2025 Salı günü – Saat 11:00’a kadar EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirler. Postada ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6-)Bu ihale Şirketimiz (EÜAŞ) Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.