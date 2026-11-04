İSTANBUL DSİ 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL DSİ 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALE İLANI

1-Aşağıdaki tabloda nitelikleri belirtilen Devlet Su İşlerine ait taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi ile ‘’Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmaz Mal Satışı Ve Kiraya Verilmesine Ait Yönetmelik’’ hükümlerine göre ‘’Açık Teklif Usulü’’ (artırmalı) ihale yolu ile satışı yapılacaktır.

2-Taşınmaz mala ait satış ihalesi DSİ 14. Bölge Müdürlüğü- Libadiye Caddesi No:54 K.Çamlıca / İstanbul adresindeki toplantı salonunda aşağıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

3-Taşınmaz mal satışı ihalesine katılacak olanlar, ihale suretiyle satışı yapılacak taşınmaza ait ihale dokümanlarını (taşınmaz mal satış şartnamesi ve 3(üç) adet form) mesai saatleri içerisinde, İstanbul 14. Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden ücretsiz temin edebilirler.

4-Satışa sunulan taşınmaz malın KDV hariç muhammen bedeli ile geçici teminatı (muhammen bedelin % 6’sı) aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

5-İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak, yine aynı kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıdaki tabloda yazılı geçici teminat bedelinin en geç ihale gününden bir gün önce saat 16:00’a kadar T.C. Ziraat Bankası Libadiye/İSTANBUL Şubesi IBAN: TR27 0001 0020 6991 9888 3750 02 DSİ 14. Bölge Müdürlüğü hesabına (hangi ihaleye ait olduğu dekont açıklama kısmında belirtilmelidir) yatırılması veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 26/b maddesine göre Maliye Bakanlığı’nca belirlenen bankalardan geçici teminat tutarında süresiz teminat mektubu alınması gerekmektedir.

6-Satışa sunulan taşınmaz mala ait: Taşınmaz mal satış şartnamesi içerisinde yer alan şartları ve bilgileri ile tapudaki takyidatı ihale edilen (alıcı) tarafından aynen kabul edilmiş sayılır.

7-İhalede, muhammen bedelin altında teklif edilecek bedeller kabul edilmeyecektir. İhale bedeli, alıcı tarafından şartnamede belirtildiği şekilde peşin olarak ödenecektir. İhale ve satıştan meydana gelen her türlü vergi, resim, harçlar, alım satım giderleri, KDV, karar pulu bedeli, diğer tüm vergi ve giderler ihale edilene (alıcısına) aittir. İhale edilen (alıcı) tapu tescilini sağlamak zorundadır.

8-İsteklilerin belirtilen gün ve saatte ihale yerinde hazır bulunmaları ve ihale saatinden önce ihale komisyonuna aşağıdaki belgeleri (taşınmaz mal satış şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlanacak bir zarfa koyarak) teslim etmeleri zorunludur. İhale komisyonuna teslim edilen zarflar herhangi bir sebeple geri alınamaz.

a-)Nüfus cüzdanı sureti veya aslı ihale esnasında ibraz edilmek üzere arkalı önlü nüfus cüzdanı fotokopisi. (gerçek kişi olması halinde)

b-)Tebligat için Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde adres göstermesi. (ihale dokümanında bulunan form üzerinde gösterilecek bu adrese yapılacak tüm tebligatlar kanuni ikametgahına ve şahsına yapılmış tebligatlar olarak kabul edilecektir.)

c-)E-Devlet’ten alınacak barkotlu ve kare kodlu ikametgah ilmühaberi. (son 6 aya ait olacak, gerçek kişi için)

d-)Geçici teminat yatırıldığına dair banka dekontu aslı veya banka teminat mektubu aslı.(banka teminat mektubu ihale dokümanında bulunan örnek forma göre hazırlanacaktır.)

e-)Tüm sayfaları imzalanmış olan taşınmaz mal satış şartnamesi.(asıl)

f-)Tüzel kişilerde: Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl olan 2026 yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini vermeleri şarttır.

g-)İstekliler (gerçek kişi veya tüzel kişi) adına ihaleye vekaleten iştirak ediliyor ise ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, istekliyi temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ile vekile ait noter tasdikli imza beyannamesini vermeleri şarttır.

h-)Ortak Girişim olması halinde: Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin üstte belirtilen belgeler ile ihalenin yapıldığı yıl olan 2026 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin (ihale dokümanında bulunan forma göre hazırlanacak) verilmesi zorunludur. Vekaleten ihaleye katılımlarda ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ihaleye iştirak edene ayrı ayrı vekaletname ile vekile ait noter tasdikli imza beyannamesinin verilmesi zorunludur.

9-İsteklilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığına ilişkin sorgulama yapılacak olup, yasaklı olan isteklilerin zarfları açılmadan istekliye iade edilecektir.

10-Teklifler posta ile iadeli-taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeden kaynaklı teklifler kabul edilmez ve zarf açılmadan istekliye posta yolu ile iade edilir.

11-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.



İli

İlçesi

Mahalle

Ada

Parsel Taşınmaz

Nitelik

Tapu

Alanı

( m2 )

DSİ

Hissesi

Satışa

Konu

Alan Muhammen

Bedeli (TL)

(KDV HARİÇ)

Geçici

Teminatı

(TL)

(% 6) İhale

Tarihi ve

Saati İSTANBUL

ÇATALCA ORMANLI 103 39 TARLA 10302,36

1/1 (TAM) TAMAMI 14.560.000,00 873.600,00

19/11/2026

Perşembe Günü

Saat: 10:00 İMAR DURUMU Parsel 15.06.2009 tasdik tarihli 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı kapsamında Terkos Gölü Kısa Mesafe Korumada kalmakta olup, parselin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmadığından imar izni verilmemektedir.(Kısa mesafeli koruma alanlarında herhangi bir yapılaşmaya ve faaliyete izin verilmemektedir. Bu alanlarda suni gübre ve zirai mücadele ilaçları kullanmamak kaydıyla ağaçlandırma, fidancılık yapılabilir. Bu maksatla da olsa kısa mesafeli koruma alanlarında bitkisel toprak depolanamaz.)