İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/402 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresiüzerinden 2025/402 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



Özellikleri: İstanbul İli, Fatih İlçesi, Arpa Emini Mahallesi, 2112 ada 242 parselde kayıtlı a b c d blok bodrum zemin dört normal kat bir mobilya teşhir galerisi onbir dükkan ellisekiz daireli kargir apartman nitelikli ana taşınmaz üzerinde kurulmuş kat mülkiyetli, 180/10.000 arsa paylı C Blok 1. kat (5) no.lu mesken nitelikli bağımsız bölümün tamamıdır. Adres: Topkapı Mahallesi, Dr. Nasırbey Sokağı No: 3 Barış Apt. C Blok K: 1 D: 5 Fatih / İSTANBUL Kıymeti : 8.800.000,00 TL KDV Oranı : %1



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 13:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 13:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 13:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2026 - 13:33

06/07/2026

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.