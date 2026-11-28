Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/1092 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1092 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



Özellikleri: İstanbul İli, Fatih İlçesi, Molla Feneri (tapuda Mahmutpaşa) Mahallesi, Adem Yavuz Sokakta, tapunun 328 ada, 8 parsel sayılı numarasında kayıtlı ve Adem Yavuz Sokaktan 10 dış kapı numarası alan 137,00m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli Hasoğlu Çarşısında 78/2400 arsa paylı 1.kat (18) bağımsız bölüm numaralı "Büro"nun tamamıdır. Adresi: Molla Feneri (Tapuda Mahmutpaşa) Mahallesi, Adem Yavuz Sokak, No:10 Fatih / İSTANBUL Kıymeti : 4.350.000,00 TL KDV Oranı : %20



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/01/2027 - 13:47

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/01/2027 - 13:47 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2027 - 13:47

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2027 - 13:47

26/11/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.