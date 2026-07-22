İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜNDEN

CERRAHPAŞA YERLEŞKESİNDE A2 BLOK BİNASININ HURDA KARŞILIĞI YIKIMI İHALE İLANI

MADDE 1- İHALE KONUSU İŞE İLİŞKİN BİLGİLER:

1.1-Aşağıdaki Tablo'da taşınmaz bilgileri belirtilen alanlarda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesi Açık Teklif Usulü yöntemiyle yıkım işi ihalesi yapılacaktır. İhale; 31.07.2026 Cuma günü, aşağıdaki Tablo'da karşısında belirtilen saatte ve muhammen bedel üzerinden, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Avcılar Yerleşkesi, Avcılar / İSTANBUL adresinde yer alan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Yeni İdari Birimler Binası (B Blok), 1. Kat, Seminer Salonunda yapılacaktır.



Tablo-1

SIRA NO TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER ADA NO / PARSEL NO İŞİN ADI

SÜRESİ

SINIRI GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ TAHMİN EDİLEN BEDEL İHALE TARİHİ İHALE SAATİ

1

İÜC

Cerrahpaşa

Yerleşkesi





2116/182 - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Yerleşkesi A2 Blok Binasının Hurda Karşılığı Yıkım İşi.

- 60 (altmış) gün süreli.

- Şartname eki vaziyet Planında belirtilen toplam 670,00 m² taban oturumlu ve toplam 5.300,00 m² kapalı alan. 34.574,25 ₺ 1.152.475,02 ₺ 31.07.2026 09.00

2.1- İhalenin yapılacağı yer: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Yeni İdari Birimler Binası (B Blok), 1. Kat, Seminer Salonu, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Avcılar Yerleşkesi, Avcılar/İSTANBUL

2.2- İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanını satın alması zorunludur.

2.2.1- İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer: İÜC İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Avcılar Yerleşkesi, Avcılar / İSTANBUL

2.2.2- İdarenin adresi : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü, Avcılar Yerleşkesi, Avcılar / İSTANBUL

2.2.3- İdarenin telefon ve faks numarası : 2124040300/12613 - 2124040701

2.2.4- İdarenin elektronik posta adresi : imidtasinmaz@iuc.edu.tr

2.3- İhale dokümanının satış bedeli: 3.000,00 (üçbin) TL dir

2.4- İstekliler, ihale dokümanının 3.000,00 (üçbin) TL satış bedelini, İ.Ü.C. Strateji Geliştirme Daire Bşk., Türkiye Halk Bankası A.Ş. Cerrahpaşa İstanbul Şubesi TR97 0001 2001 5300 0004 0000 04 IBAN numaralı hesabına yatıracaklardır.

MADDE 3- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENİLEN BELGELER VE ŞARTLAR

İstekliler, ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtelen belgeleri teklif zarfı içerisinde İdareye teslim etmelidir.

3.1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

3.1.1- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ihale ilanı veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

3.1.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

3.2- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

3.2.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

3.2.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3.3- Geçici teminat, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26'ncı maddesindeki;

3.3.1- Tedavüldeki Türk Parası ise; isteklinin vergi kimlik numarası ve hangi ihaleye ait olduğu belirtilerek, 469 096 98 23 vergi kimlik numaralı İ.Ü.C. Strateji Geliştirme Daire Bşk., Türkiye Halk Bankası A.Ş. Cerrahpaşa İstanbul Şubesi TR97 0001 2001 5300 0004 0000 04 IBAN numaralı hesabına yapılan geçici teminat ödemesinin banka dekontu,

3.3.2- Diğer şartlarda ise belirtilen değerli kâğıtları teklif zarfı içerisinde;

3.4- Usulüne uygun olarak hazırlanan ve imzalanan teklif mektubu,

3.5- İhale dokümanının satın alındığına ilişkin belge ya da makbuz,

3.6- İlk ihale ilan tarihinden sonra olmak üzere İhaleye girmek isteyen gerçek kişiler ile tüzel kişiliği oluşturan ortakların veya ihaleye vekâleten teklif verecek olan isteklilerin adli sicil kaydı olmadığına dair belge,

3.7- İlk ihale ilan tarihinden sonra olmak üzere vergi dairesine vergi borcunun bulunmadığına dair vergi dairesinden ya da Gelir İdaresi Başkanlığının internet sayfasından alınacak olan vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına ilişkin belge,

3.8- İlk ihale ilan tarihinden sonra olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunun bulunmadığına dair SGK’den ya da SGK’nin internet sayfasından alınacak olan “İhale Konusu İşlerle İlgili e-Borcu Yoktur Belgesi",

3.9- Satın alınan ihale sözleşme tasarısı ve şartnamenin istekli tarafından her sayfası imzalanarak ve imzalanan sözleşme tasarısı ve şartname,

3.10- Yıkım İşi için isteklinin, yıkım müteahhitliği Y2 yetki belgesine sahip olduğuna dair belge,

3.11- Yıkım İşi için isteklinin en az 1 (bir) İnşaat Mühendisi istihdam ettiğine dair belge (Mühendisin noter onaylı diploma ve istihdam edildiğine dair SGK kayıt belgeleri),

3.12-Yıkım İşi için isteklinin en az 1 (bir) A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı istihdam ettiğine dair belge (A sınıfı İş Güvenliği Uzmanının noter onaylı diploma ve istihdam edildiğine dair güncel SGK kayıtları.

MADDE 4- DİĞER ŞARTLAR

4.1- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37'nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Sonradan komisyona ulaşan teklifler kabul edilmeyecektir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4.2- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

4.3- İhale ilanında belirtilmeyen ya da olmayan hususlarda şartname hükümleri geçerlidir.

4.4- İstekli, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür." veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

4.5- İş ortaklığı veya ortak girişim olarak ihalelere katılım sağlanamaz, teklif verilemez.