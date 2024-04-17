5 KALEM MUHTELİF DEMİRBAŞ TEMİNİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ BAŞHEKİMLİĞİ



5 KALEM MUHTELİF DEMİRBAŞ TEMİNİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/442746

1-İdarenin a) Adı : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ BAŞHEKİMLİĞİ b) Adresi : İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Satınalma Müdürlüğü 34094 Çapa FATİH/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2124142000-2124142138 - 2126351193-2124142025 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 5 KALEM MUHTELİF DEMİRBAŞ TEMİNİ b) Niteliği, türü ve miktarı : 5 KALEM - MUHTELİF DEMİRBAŞ TEMİNİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Başhekimliği / Muhtelif Birimleri'ne ç) Süresi/teslim tarihi : Taraflarca sözleşmenin imzalanmasından itibaren tüm kalemler için 60 takvim günü içerisinde tek seferde sözleşmeye ve teknik şartnameye uygun olarak İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Başhekimliği / Muhtelif Birimleri' ne teslim edilecektir. Yüklenici, ayrıca ek bir süre verilmemişse son teslim günü kalan malların tamamını ilgili birimin yazılı talebini beklemeksizin teslim etmek zorundadır d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlanır



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 06.05.2024 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavisi Binası 1. Kat İhale Salonu Çapa - Fatih / İSTANBUL



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Belge Adı İhale/Kısım/Kısımlar Açıklama Ortak Girişimlerde Yerli malı Tüm Kısımlar için Yerli malı teklif edecek istekliler; üreticinin kayıtlı olduğu TOBB veya TESK’e bağlı oda\borsa tarafından düzenlenen Yerli Malı Belgesini ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır Tüm ortakların sunması gerekmektedir.





4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: Belge Adı İhale/Kısım/Kısımlar Açıklama Ortak Girişimlerde Katalog İhale Bazında 1,2 ve 3 nolu kalemler için; Bu ürüne ait orijinal katalog sunulmalıdır. Tek ortağın sunması yeterlidir. 4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: Belge Adı İhale/Kısım/Kısımlar Açıklama Ortak Girişimlerde Ürün Takip Sitemi (ÜTS)'den ürün kodu İhale Bazında 1,2 ve 3 nolu kalemler;İdari Şartname 7.5.4 - İstekliler teklif edilecek ürünlerin T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)'dan veya Ürün Takip Sitemi (ÜTS)'den ürünün kodunu ve ürünlerin Sağlık Bakanlığı'nca onaylandığını gösterir belge Tüm ortakların sunması gerekmektedir. Firmanın Bayi, Anabayi yada Tedarikçi kodunu gösterir belge İhale Bazında 1,2 ve 3 nolu kalemler;İdari Şartname 7.5.4 - İstekliler T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)'dan veya Ürün Takip Sitemi (ÜTS)'den Firmanın Bayi, Anabayi yada Tedarikçi kodunu gösterir belge Tüm ortakların sunması gerekmektedir. İdari Şartnamenin 7.5.4. maddesi İhale Bazında 1 nolu kalem için; Ameliyat masası bacak pozisyonlandırma botunun hasta taşıma kapasitesi en az 227 kg olmalıdır.Tedarikçi firma bu durumu ürünün orijinal kataloğu ile belgelendirmeli, üretici firmanın bu ağırlığı kaldırdığına dair uluslar arası firmadan alınmış belgeyi sunmalıdır. Tüm ortakların sunması gerekmektedir. klamp seçenekleri İhale Bazında 1 nolu kalem için; Ameliyat masası bacak pozisyonlandırma botunun bağlama klampları için üretici firma geniş klemp üretim seçeneği olmalı,tekliflerle birlikte geniş klamp seçenekleri tedarikçi firma tarafından sunulmalıdır. Tüm ortakların sunması gerekmektedir. Eğitim taahhütnamesi İhale Bazında 1 nolu kalem için; Ameliyat masası bacak pozisyonlandırma botunun personelin doğru kullanması için eğitim verilecek, tekliflerle birlikte bu eğitim taahhütnamesi firmalar tarafından verilmelidir Tüm ortakların sunması gerekmektedir. EC Declaration of comformity İhale Bazında 1 nolu kalem için; Ürünün Uluslararası onaylı EC Directive 93/42/EEC (Medikal Cihaz Direktivleri) belgesine veya denkliğine ait "EC Declaration of comformity" belgesine sahip olmalı, noter onaylı ve Türkçe tercümeli olarak sunulmalıdır Tüm ortakların sunması gerekmektedir. Matrix barkod kodlarının İhale Bazında 2 ve 3 nolu kalem için; Ürün eğer ithal ise aletlerin üzerinde bulunan data matrix barkod kodlarının üretici fabrika tarafından yapıldığını belirten apostil kaşeli ve noter tasdikli belgenin aslı ve Türkçe tercümesi ile birlikte, Türk malı ise üretici firmanın beyanının noter tasdikli örneğinin dosyada sunulması gerekmektedir Tüm ortakların sunması gerekmektedir. Üretildiği ülkeyi gösterir menşei İhale Bazında 2 ve 3 nolu kalem için; Teklif edilen ve sözleşmeye istinaden teslim edilecek Cerrahi Aletlerin üretildiği ülkeyi gösterir menşei beyan belgesi üretici fabrikanın bulunduğu ülke noterlik ve apostil tasdikli belgesi ihale ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olmalı ve noterlikçe tasdikli tercümesini havi şekilde sunulmalı Tüm ortakların sunması gerekmektedir. HRC sertlik derecesi beyanı İhale Bazında 2 ve 3 nolu kalem için Türkiye'deki yerli üretici fabrikaların imalatlarında kullandıkları çelikle ilgili olarak da, aynı şekilde ham veya yarı mamul halinde temin edilen çeliğin menşei ülkedeki üreticisine ait beyanla birlikte, metal karışım oranları ve HRC sertlik derecesi beyanı noterlik ve apostil tasdikli sunulmalıdır. Tüm ortakların sunması gerekmektedir. Şartnameye uygunluk belgesi İhale Bazında 2 ve 3 nolu kalem için İstekliler teklif ettiklerin ürünlerin tamamı için teknik şartnameye uygunluk belgesi hazırlanıp sunulmalıdır. Tüm ortakların sunması gerekmektedir. TSE Hizmet Yeterlilik İhale Bazında 2 ve 3 nolu kalem için Yerli ürünlerde imalatçı firmanın, ithal ürünlerde ise distribütör firmanın TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Tüm ortakların sunması gerekmektedir. Türkçe kullanım kılavuzunu İhale Bazında 2 ve 3 nolu kalem için İstekli firma teklif ettiği marka ve ürüne ait bakım, saklama ve sterilizasyon bilgilerini içeren Türkçe kullanım kılavuzunu Tüm ortakların sunması gerekmektedir. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi İhale Bazında 2 nolu kalem için; Yerli ürünlerde imalatçı firmanın, ithal ürünlerde ise distribütör firmanın, servis hizmetlerini yerine getirmesine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafında verilen "Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi" Tüm ortakların sunması gerekmektedir. Yetkili satıcı belgesi İhale Bazında 2 nolu kalem için; İhaleye giren firma bayi ise üretici veya ithalatçı firmanın vermiş olduğu "Kurum adıan hazırlanmış" ihaleye girmeye yetkili olduğuna ilişkin yetkili satıcı belgesi sunmalıdır Tüm ortakların sunması gerekmektedir.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.



14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.