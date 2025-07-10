İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KİRA İHALE ŞARTNAMESİ ( İSTANBUL – KOCAELİ İl/İlçeleri )

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR :

1. İşbu listede özellikleri yazılı taşınmazlar karşılarında yazılı muhammen bedeller üzerinden dosyasındaki "Vakıf Taşınmazları Kira Genel Şartnamesi" dahilinde İhale listesindeki sıralamasına göre: 22.07.2025 günü ihale listesinin sıra numarasına göre saat 10:00 da, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi. No:10 adresindeki İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının -1. Kat İhale Salonunda yapılacaktır. İhale 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak olup, İdaremiz İhaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli belirlemekte serbesttir. Noter onaylı kira sözleşmesi tasdik tarihinden itibaren kiralar aylık olarak peşin ödenir. Aşağıda mevkileri belirtilmiş Vakıf taşınmazların ihalesinde oluşacak olan bedeller üzerinden 1 (BİR) yıl süreyle kiralanacaktır. Ancak, İdarenin uygun görmesi halinde ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinden itibaren müteakip yıllar için, Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.Maddesi Gereğince tahliye edilecektir.

2. Devlet İhale Kanununun 6. maddesi uyarınca, ihaleye katılamayacak olanlardan (ihale yasaklısı) İdaremiz ihalelerine katılıp sözleşme yapmamış olsun yada olmasın gerçek/ tüzel kişiler, bilerek veya bilmeyerek ihaleye katılıp üzerine ihale kalmış olsa dahi, bu ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa sözleşme bozularak kesin teminatı ve kira tahsilatları İdareye gelir kaydedilir.

3. 5737 sayılı Vakıflar Kanununun muafiyet ve istisnalar başlıklı 77. Maddesi gereğince Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazlar her türlü vergi (KDV hariç), resim, harç ve katılım payından istisnadır. Ancak vakıf taşınmazlarda yapılacak iş, meslek, sanat, vb. için belediye ve/veya ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan alınacak her türlü izinler ile ruhsat, elektrik, su, doğalgaz vb. abonelik işlemlerinden çıkabilecek her türlü masraf, giderleri kiracıya aittir. Bu izin ve ruhsatların alınamaması halinde İdaremizin herhangi bir sorumluluğu yoktur. İdaremize ait taşınmazlar stopajdan muaftır. Ancak 25-27-28-29-35-42-43-86 ve 87..ihale sıra numarasında kayıtlı taşınmazlar stopaja tabidir.

4. İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER;

a-) GERÇEK KİŞİLER İÇİN; T.C. Vatandaşlık numarasını içeren kimlik, nüfus cüzdanı fotokopisi, yerleşim yeri (İkametgah ve Nüfus Kayıt Örneği ile banka dekontu.) PTT Şubelerinden UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi)’ye Kayıtlı e-Tebligat adresinin alınarak Bölge Müdürlüğümüze bildirilmesi zorunludur.

b-) TÜZEL KİŞİ (ŞİRKET) OLARAK KATILACAKLAR İÇİN; Faaliyet belgesi, ticari sicil kaydı, imza sirküleri, adres bildirimi ile banka dekontu.)PTT Şubelerinden UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi)’ye Kayıtlı e-Tebligat adresinin alınarak Bölge Müdürlüğümüze bildirilmesi zorunludur.

c-) TÜZEL KİŞİ (DERNEK/ KOOPERATİF) OLARAK KATILACAKLAR İÇİN; Yönetim Kurulu kararı, faaliyet belgesi, yetki belgesi, adres bildirimi ile banka dekontu. PTT Şubelerinden UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi)’ye Kayıtlı e-Tebligat adresinin alınarak Bölge Müdürlüğümüze bildirilmesi zorunludur.

d-) VEKALETEN İŞTİRAK Ediliyor ise; vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza sirküleri ve banka dekontu. PTT Şubelerinden UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi)’ye Kayıtlı e-Tebligat adresinin alınarak Bölge Müdürlüğümüze bildirilmesi zorunludur.

e-) ORTAK GİRİŞİMLER; Noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi ile banka dekontu. PTT Şubelerinden UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi)’ye Kayıtlı e-Tebligat adresinin alınarak Bölge Müdürlüğümüze bildirilmesi zorunludur.

f-) Banka teminat mektubu (Teminat mektubu ile müracaatta; teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getirecektir,

g-) Muhtevasında geçerlilik süresi yazılı belgeler hariç diğer belgelerin ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış (Şirket veya şahıslardan istenen bütün belgelerin) aslı veya noter tasdikli sureti olması gerekmektedir.

5. İhaleye katılmak isteyen Kişi /Tüzel Kişi veya yetkilisinden istenen gerekli evraklar ile ihaleye katılınacak her taşınmaza ayrı ayrı teminat yatırılacaktır. Yatırılan geçici teminatın banka dekontu dahil en geç 21.07.2025 günü saat 16:30'a kadar Bölge Müdürlüğümüz İhale Bürosuna elden teslim etmesi gerekmektedir. Telgraf, faks, mail yoluyla yapılan müracaatlar geçersizdir.

6. İhaleye katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, ihalede imzaladığı şartnamedeki tüm şartları okumuş ve bunların tamamını peşinen kabul etmiş sayılır. İhale ve sözleşme ile ilgili noterlik giderleri, abonelikler, sigorta vb. bütün masraflar kiracıya aittir.

7. Geçici teminat olarak 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde öngörülen değerler kabul edilecek olup, nakit olarak yatırılacak teminatlar İdaremizin, Vakıf Katılım Bankası Üsküdar Şubesindeki IBAN: TR860021000000104834200004 numarasına masrafsız olarak yatırılabilecektir.) ihale 2886 sayılı kanun kapsamında olup teminat mektupları SÜRESİZ ve LİMİT İÇİ olması gerekmektedir.(Banka Dekontuna kiralık taşınmazın "Dosya No- Kapı No-Ada-Parsel-İhaleye girecek kişi adı/ unvanı/ (TC. Kimlik No ile Telefon Numarası " belirtilmelidir.)

8. İhalenin onaylanmasından sonra yasal süre içerisinde uhdesinde kalan talipli, İdaremiz ile sözleşmeye davet yazısıyla belirtilen sürede noterden sözleşme yapmadığı takdirde ihaleye girerken ödediği GEÇİCİ TEMİNATI bedeli bütçeye gelir kaydedilecektir. Ayrıca Devlet İhale Kanununun 84. maddesi uyarınca 1 yıl süre ile tüm kamu ihalelerinden yasaklanır.

9. Sözleşmenin mali tutarına uygun olacak şekilde en az muteber iki kefil istenecektir. Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin mali yükümlüğünü karşılayıp karşılamayacağının tespitini sağlayacak belgeler istenilerek takdir edilecektir. Ancak yıllık kira bedeli peşin, yıllık kira bedeli karşılığı banka teminat mektubu ve teyit yazısı ile birlikte veya Vakıf Katılım Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasında DBS doğrudan borçlanma sistemi ile bankaya borçlanması halinde kefil istenmeyecektir.

10. İhale neticesinde noterden kira kontratı yapılmasına müteakiben tutanakla yer teslimi yapılacak olup kiracı 5 gün içinde yeri teslim almasa da yer teslim edilmiş sayılır. Kira tahakkuku yer teslimi tarihi itibarıyla başlatılacaktır.

11. Kiralanan taşınmazın kıra başlangıcı Sözleşme tarihidir. Ancak üzerinde işgalci bulunması halinde kira başlangıcı taşınmazın kiracıya yer teslimi itibarıyla başlar.

a- Konut ihalesine katılanlar birden fazla konutun ihalesine başvuru yapabilir ancak bir tanesini kiralayabilir.

b- Arsa olarak ihale edilen taşınmazlar üzerine Karavan, demontabıl küçük ev (Tiny House) vb. konulmasının talep edilmesi halinde idaremizce kira bedeli yeniden değerlendirilecektir.

c- İhale listesinin 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 ve 43. Sırasındaki taşınmazlar konut ve işyeri nitelikli olup tadilatı tamiratı kiracıya ait olmak şartıyla kira ihalesine çıkarılmıştır. Taşınmazların tadilat tamirat işlemleri 1 yıl içerisinde tamamlanıp İdareye yazılı olarak bilgi verilmesi gerekmektedir.

ç- İhale listesinin 81,. sırasındaki taşınmaz arsa nitelikli olup, imar planı bulunmamaktadır. İmar planının kesinleşmesi ve/veya taşınmazda İdaremizce yatırım gerçekleştirilinceye kadar, gerekli izinlerin ilgili kurumlardan kiracı tarafından alınması ve yapılan imalat ve yatırımların İdaremize terk ve teberru edilmesi şartı ile muvakkat yapıya İdarenin takdiri ile izin verilebilir. Bu maddedeki imar planı ve yatırımla ilgili şartların gerçekleşmesi halinde İdare kira sözleşmesini tek taraflı olarak sonladırabilir.

d-İhale listesinin 7. sıra numaralı taşınmazın ilgili Kurumlardan alınacak izinler dahil tüm bakım onarım tadilat tefrişat vb işleri ve giderleri kiracıya aittir. Bu giderler ve imalatlar idareye hibe edilmiş sayılır imar planında dini tesis alanında kalmaktadır. Taşınmazın mülkiyeti 3. kişilere ait olup sadece kullanma hakkı 02.05.2037 tarihine kadar idareye aittir. Bu hak davalı olup kiracı davanın her türlü sonucu peşinen kabul eder. bu sebeple idareye rücu edemez herhangi bir hak veya bedel talep edemez.

e-İhale listesinin 50. ve 52. sıra numarasındaki Arsa vasıflı taşınmazlar sadece bahçe olarak kullanıcak olup, İmar Planının tadil edilmesi durumunda taşınmaz yatırım programına alınacağından, İdarenin bildiriminden sonra kiracı taşınmazı 30 gün içinde teslim etmesi gerekmektedir. Aksi durumda İdarece tahliye edilecektir.

f-İhale listesinin 94. sıra numarasındaki taşınmazın istinat duvarı kiracı tarafından yapılacaktır.

12. Sözleşmeye müteakip; elektrik, su, doğalgaz aboneliklerini 1 ay içerisinde kiracı kendi üzerine alacaktır. Bunlara tahakkuk edecek bedeli doğrudan ilgili kuruluşa kiracı yatırarak belgelerin birer nüshasını İdareye sunacaktır. (Geçici teminat, tüm abonelik işlemleri tamamlandıktan sonra, 15 gün içerisinde iade edilecektir.) Önceki abone olan eski kiracının varsa elektrik, su ve Çevre Temizlik Vergisi vb. vergi ve gider borçlarından dolayı İdarenin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve yeni kiracı İdareden bu konuda hiçbir hak talep etmeyecektir.

13. İhale listesindeki taşınmazların her türlü tadilat ve onarım masrafları ile ilgili kurumlardan gerekli yasal izinlerin alınması kiracısına ait olup kiracı, her aşamada İdaremize yazılı olarak bilgi verilecektir.

14. İşbu listedeki tüm taşınmazlar mevcut haliyle kiraya verilecek olup vakıf taşınmazın İdare tarafından yatırım programına alınması, onarım ve kurum hizmetlerinde kullanım kararı alınması halinde, kiracıya yazıyla bildirilir. Kiracı taşınmazı en geç 1 ay içerisinde boş olarak İdareye teslim etmeyi peşinen kabul etmiştir.

15. “Arsa - Açık Depo” vasıflı taşınmazların üzerine İdarenin yazılı izni ile çevresi tel çitle kapatılabilir, İdarenin izni dışında kalıcı taşınabilir, prefabrik yapı, bekçi kulübesi vb. veya seyyar hiçbir yapı yapılamaz. İdaremizden ve ilgili kurumlardan izin alınmak suretiyle yapılacak her türlü prefabrik yapı, bekçi kulübesi vb. bedelsiz ve şartsız olarak, noter taahhütnamesi ile İdaremiz adına terk ve teberru edilir.

16. Vakıf Taşınmazlar Kira Şartnamesi ve özel şartnameler mesai gün ve saatlerinde Bölge Müdürlüğümüz Kiralama Şube Müdürlüğü ve internet sitemizden temin edilebilir. İlanlarımız Bölge Müdürlüğümüz Hizmet Binası panosuna asılır. Ayrıca www.vgm.gov.tr/ İhale İlanları ve İdaremizin (0216) 695 21 00 numarasından Kiralama birimi personellerinden telefon, (0216) 695 21 30 nolu faks ve www.vgm.gov.tr e-posta adresi yoluyla detaylı bilgi alınabilir. Bu İlan dilekçe ile yapılan başvurulara cevap niteliği de taşımakta olup ayrıca yazılı olarak cevap verilmeyecektir.

SIRA NO DOSYA NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ CAD./SK. KAPI NO: KULLANIM ŞEKLİ ADA PARSEL TAPU ALANI (m2) HİSSE /MİKTARI MUHAMMEN BEDELİ

AYLIK (TL) GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATI

1 342110021001 İSTANBUL KADIKÖY GÖZTEPE TÜTÜNCÜ MEHMET EFENDİ TUVALET 2994 11 30,00 TAM 5.000,00 1.800,00 22.07.2025 10:00

2 342110022001 İSTANBUL KADIKÖY SAHRAYICEDİT ŞEMSETTİN GÜNALTAY 1 DIŞ KAPI NUMARALI TUVALET 438 1 60,00 TAM 3.170,00 1.141,20 22.07.2025 10:00

3 342110053001 İSTANBUL KADIKÖY SUADİYE CAMİ NO:1 TUVALET 517 2 40,00 TAM 13.500,00 4.860,00 22.07.2025 10:00

4 341170570001 İSTANBUL ÜSKÜDAR MURATREİS NUHKUYUSU 277//1 İŞYERİ 112 5 337,10 m2 (1.kat+2.kat+3.kat+çatı katı) TAM 115.000,00 41.400,00 22.07.2025 10:00

5 341171284002 İSTANBUL ÜSKÜDAR SELİMİYE SELİMİYE İSKELE 33 KAPI NOLU. 1. KAT 1 NOLU DAİRE İŞYERİ 306 11 76,15 TAM 22.000,00 7.920,00 22.07.2025 10:00

6 341171284004 İSTANBUL ÜSKÜDAR SELİMİYE SELİMİYE İSKELE 33 KAPI NOLU.3. KAT 5 NOLU DAİRE İŞYERİ 306 11 66,15 TAM 22.000,00 7.920,00 22.07.2025 10:00

7 342180004000 İSTANBUL ÜMRANİYE İSTİKLAL MEŞRUTİYET İŞYERİ 438 64 1.238,85 TAM 110.000,00 39.600,00 22.07.2025 10:00

8 411510079002 KOCAELİ GEBZE HACIHALİL HÜKÜMET CADDESİ NO:42/A KAT:2 İŞYERİ 25 31 93,00 TAM 15.100,00 5.436,00 22.07.2025 10:00

9 411510079003 KOCAELİ GEBZE HACIHALİL HÜKÜMET CADDESİ NO:42/A KAT:3 İŞYERİ 25 31 93,00 TAM 15.000,00 5.400,00 22.07.2025 10:00

10 341010046002 İSTANBUL ADALAR BURGAZADA GÖNÜLLÜ CADDESİ LEVENT SOKAK 1 İkametgah ve Bahçe 111 (Eski 85) 1 (Eski 3) 8.443,00 m² SAHALI TAŞINMAZIN KROKİSİNDE (3) İLE İŞARETLİ 540,00 M2 LİK KISIM TAM 40.000,00 14.400,00 22.07.2025 10:00

11 341010046008 İSTANBUL ADALAR BURGAZADA HIZIR REİS SOKAK 2/1 İkametgah ve Bahçe 111 (Eski 85) 1 (Eski 3) 8.443,00 M² SAHALI TAŞINMAZIN KROKİSİNDE (10) İLE İŞARETLİ 746,00 m2 LİK KISMI TAM 50.000,00 18.000,00 22.07.2025 10:00

12 341171528000 İSTANBUL ÜSKÜDAR ÇAMLICA MAHALLESİ ŞEKAR KAYA 4 DIŞ KAPI NUMARALI A1 BLOK 4G1 İKAMETGAH 2295 7 106 TAM 100.000,00 36.000,00 22.07.2025 10:00

13 341170223000 İSTANBUL ÜSKÜDAR İCADİYE SÜBYECİ VE KAYIKÇI ŞÜKRÜ 36 DIŞ KAPI NUMARALI İKAMETGAH 618 14 134,00m2(krokide (A) ile işaretli 61,50m2 kısım) TAM 15.000,00 10.800,00 22.07.2025 10:00

14 341171062000 İSTANBUL ÜSKÜDAR MİMAR SİNAN ZENCİLER 7 DIŞ KAPI NOLU 1. KAT 3 NOLU DAİRE İKAMETGAH 237 1 48,88 TAM 20.000,00 7.200,00 22.07.2025 10:00

15 341171588000 İSTANBUL ÜSKÜDAR MURAT REİS ÇAVUŞDERE 125 DIŞ KAPI NUMARALI BODRUM KAT, 1 NUMARALI DAİRE İKAMETGAH 2626 326 93,22 TAM 18.000,00 6.480,00 22.07.2025 10:00

16 341171751000 İSTANBUL ÜSKÜDAR SELAMİALİ ISIRGAN 3 DIŞ KAPI NO, ZEMİN KAT 1 NUMARALI (TERS DUBLEKS İKAMETGAH 151 8 154,00 TAM 32.000,00 11.520,00 22.07.2025 10:00

17 341171866000 İSTANBUL ÜSKÜDAR SELAMİALİ NİSFİYECİ 3-5 DIŞ KAPI 2. KAT 7 NUMARALI DAİRE İKAMETGAH 142 24 102,65 TAM 50.000,00 18.000,00 22.07.2025 10:00

18 341172097000 İSTANBUL ÜSKÜDAR SELAMİALİ SELAMİ EFENDİ 118 DIŞKAPI 3 İÇ KAPI NUMARALI İKAMETGAH 2606 343 59,75 TAM 31.500,00 11.340,00 22.07.2025 10:00

19 341171914000 İSTANBUL ÜSKÜDAR ÜNALAN HAKİM 23 DIŞ KAPI, ZEMİN KAT, 11 NUMARALI DAİRE İKAMETGAH 2393 26 66,00 TAM 20.500,00 7.380,00 22.07.2025 10:00

20 341171916000 İSTANBUL ÜSKÜDAR ÜNALAN HAKİM 23 DIŞ KAPI 1. KAT 15 NUMARALI DAİRE İKAMETGAH 2393 26 70,15 TAM 40.000,00 14.400,00 22.07.2025 10:00

21 341171917000 İSTANBUL ÜSKÜDAR ÜNALAN HAKİM 23 DIŞ KAPI 1. KAT, 16 NUMARALI DAİRE İKAMETGAH 2393 26 81,88 TAM 40.000,00 14.400,00 22.07.2025 10:00

22 341172085000 İSTANBUL ÜSKÜDAR VALİDE-İ ATİK ESKİ TOPTAŞI 61 DIŞ KAPI 1 İÇ KAPI NUMARALI İKAMETGAH 231 73 47,08 TAM 18.250,00 6.570,00 22.07.2025 10:00

23 341400010000 İSTANBUL TUZLA İSTASYON İSTASYON CD. 183 DIŞ KAPI 5 NUMARALI DAİRE İKAMETGAH 5837 13 66,10 TAM 25.000,00 9.000,00 22.07.2025 10:00

24 341400008000 İSTANBUL TUZLA İSTASYON İSTASYON CD. 183 DIŞ KAPI 10 NUMARALI DAİRE İKAMETGAH 5837 13 96,15 TAM 33.000,00 11.880,00 22.07.2025 10:00

25 MÜLHAK-101-1 İSTANBUL MALTEPE CEVİZLİ DRAGOS POLENEUM DRAGOS SUİTS B BLOK A GİRİŞ 17 NUMARALI DAİRE İKAMETGAH 16588 90 66,00M2 TAM 30.500,00 10.980,00 22.07.2025 10:00

26 341370021000 İSTANBUL MALTEPE KÜÇÜKYALI BOZKIR 13 DIŞ KAPI, BODRUM KAT 2 NUMARALI DAİRE İKAMETGAH 15213 83 85,00 TAM 14.000,00 5.040,00 22.07.2025 10:00

27 MÜLHAK/361-11 İSTANBUL KADIKÖY ERENKÖY NİMET EKŞİOĞLU B BLOK DIŞ KAPI NO: 3/1 İÇ KAPI NO:11 İKAMETGAH 2972 179 270,00 TAM 79.255,00 28.531,80 22.07.2025 10:00

28 YENİ VAKIF/360-5 İSTANBUL KADIKÖY FENERYOLU EYÜPPAŞA DIŞ KAPI NO: 6 İÇ KAPI NO: 9 İKAMETGAH 592 21 180,00 TAM 67.000,00 24.120,00 22.07.2025 10:00

29 MÜLHAK-101-3-1 İSTANBUL BEYKOZ GÖKSU GÖKSU NO:16/A İKAMETGAH 19 7 99,00M2 (1.kat 48,00m2 ikametgah 51,00 m2 bahçe kısmı) TAM 13.000,00 9.250,00 22.07.2025 10:00

30 341010041000 İSTANBUL ADALAR NİZAM YAHŞİBEY DIŞ KAPI:32 (BODRUM KAT) İKAMETGAH 132 3 149,79 M2 SAHALI TAŞINMAZIN BODRUM KATINDA BULUNAN YAKLAŞIK 85,00 M2 LİK KISIM. TAM 22.000,00 7.920,00 22.07.2025 10:00

31 411510070000 KOCAELİ GEBZE KİRAZPINAR YENİ BAĞDAT KENT KONUT SİTESİ A BLOK NO:736 KAT:9 İÇ KAPI:48 İKAMETGAH 6130 1 120,00 M2 TAM 18.000,00 6.480,00 22.07.2025 10:00

32 341120014003 İSTANBUL KARTAL YAKACIK ÇARŞI TEMMUZ 18 DIŞ KAPI 6 NUMARALI DÜKKAN DÜKKAN 12292 1 9,00 TAM 5.000,00 1.800,00 22.07.2025 10:00

33 341120014005 İSTANBUL KARTAL YAKACIK ÇARŞI TEMMUZ 18 DIŞ KAPI 2 NUMARALI DÜKKAN DÜKKAN 12292 1 9,00 TAM 5.000,00 1.800,00 22.07.2025 10:00

34 341120014008 İSTANBUL KARTAL YAKACIK ÇARŞI TEMMUZ 18 DIŞ KAPI 7 NUMARALI DÜKKAN DÜKKAN 12292 1 9,00 TAM 5.000,00 1.800,00 22.07.2025 10:00

35 MÜLHAK-101/3 İSTANBUL BEYKOZ GÖKSU GÖKSU 16 DIŞ KAPI NUMARALI ZEMİN KAT DÜKKAN 19 7 99,00M2 (Zemin kat 37,00m2 dükkan kısmı) TAM 12.000,00 9.000,00 22.07.2025 10:00

36 341110353000 İSTANBUL KADIKÖY FENERYOLU SALDIRAY 10 DIŞ KAPI NUMARALI 4 KAT, 9 NUMARALI DAİRE DAİRE 3109 63 130,00 TAM 45.000,00 16.200,00 22.07.2025 10:00

37 341110274000 İSTANBUL KADIKÖY KOZYATAĞI KAYA SULTAN NO: 72-İ KAT: 6 D:18 DAİRE 3170 134 133,00 TAM 27.500,00 9.900,00 22.07.2025 10:00

38 341110324000 İSTANBUL KADIKÖY MERDİVENKÖY FAHRETTİN KERİM GÖKAY (DEVELİ APT.)

NO:199 KAT:2 D:5 DAİRE 724 8 126,00 TAM 55.000,00 19.800,00 22.07.2025 10:00

39 341110488000 İSTANBUL KADIKÖY SAHRAYICEDİT BİLGİNLER NO:10/1 KAT:10 D:21 DAİRE 746 46 112,06 TAM 65.000,00 23.400,00 22.07.2025 10:00

40 341110489000 İSTANBUL KADIKÖY SAHRAYICEDİT BİLGİNLER NO:10/1 KAT:10 D:22 DAİRE 746 46 112,05 TAM 65.000,00 23.400,00 22.07.2025 10:00

41 411510063000 KOCAELİ GEBZE BARIŞ 1855. SOKAK CEMRE HUZUR SİTESİ NO:5 C BLOK KAT:1 DAİRE:8 DAİRE 1145 10 110,00 m2 TAM 18.000,00 6.480,00 22.07.2025 10:00

42 Yeni Vakıf /19 KOCAELİ KARAMÜRSEL 4.TEMMUZ. ATATÜRK VE DİKDEMİR 1. VAKIF İŞ HANI DIŞ KAPI:2 4. KAT 18-19 NOLU BÜRO BÜRO 92 68 158,50m2 TAM 11.000,00 3.960,00 22.07.2025 10:00

43 Yeni Vakıf /16 KOCAELİ KARAMÜRSEL 4.TEMMUZ. ATATÜRK VE DİKDEMİR 1. VAKIF İŞ HANI DIŞ KAPI:2 3. KAT 16 NOLU BÜRO BÜRO 92 68 91,25M2 TAM 9.150,00 3.294,00 22.07.2025 10:00

44 341171051000 İSTANBUL ÜSKÜDAR KUZGUNCUK SİMİTÇİ TAHİR ARSA 545 22 111,42 M² TAM 1.000,00 360,00 22.07.2025 10:00

45 341171720000 İSTANBUL ÜSKÜDAR MİMAR SİNAN HATMİ SOKAK ARSA 236 66 34,00 M2 SAHALI TAŞINMAZIN KROKİSİNDE (B) İŞARETLİ 21,00 M2 KISMI TAM 350,00 126,00 22.07.2025 10:00

46 342170133000 İSTANBUL ÜSKÜDAR VALİDE-İ ATİK MİROĞLU SOKAK ARSA 197 17 66,00 m² Sahalı Taşınmazın Krokisinde (C ) Harfi İle İşaretli 53,16 m² Lik Kısmı. TAM 650,00 234,00 22.07.2025 10:00

47 341171476000 İSTANBUL ÜSKÜDAR ZEYNEP KAMİL ŞAİR ZATİ SOKAK ARSA 265 3 66,05 M² SAHALI TAŞINMAZIN KROKİSİNDE (B) HARFİ İLE İŞARETLİ 64,52 M² LİK KISMI. TAM 700,00 252,00 22.07.2025 10:00

48 341172096000 İSTANBUL ÜSKÜDAR AHMEDİYE İNADİYE MESCİDİ ARSA 273 70 37,34 TAM 2.250,00 810,00 22.07.2025 10:00

49 341171548005 İSTANBUL ÜSKÜDAR BEYLERBEYİ ÇAMLICA ARSA 1702 44 1584,22 M2 TAŞINMAZIN KROKİSİNDE (C2) İLE İŞARETLİ 253,00 M2 ALAN) TAM 5.000,00 1.800,00 22.07.2025 10:00

50 341170058000 İSTANBUL ÜSKÜDAR BURHANİYE ÇAMLICA ARSA 740 17-18-19 1.013,00m2 sahalı taşınmazın (17 parselin (B) ile 312,00m2 kısmı- 18 parselin (B) ile işaretli 300,00m2 kısmı-19 parselin (B) ile işaretli 309,00m2 kısmı) toplam 921,00m2 kısmı TAM 6.000,00 2.160,00 22.07.2025 10:00

51 341171153004 İSTANBUL ÜSKÜDAR BURHANİYE ENVERİYE ARSA 736 58 333,00 M2 SAHALI ARSANIN KROKİSİNDE (E) İŞARETLİ.120,67 M2 LİK KISMI TAM 1.200,00 432,00 22.07.2025 10:00

52 341170055000 İSTANBUL ÜSKÜDAR BURHANİYE ESKİ ORTA ARSA 740 8-9-10 979,00m2 sahalı taşınmazın (8 parselin (A) ile 131,00m2 kısmı- 9 parselin (A) ile işaretli 147,00m2 kısmı-10 parselin (A) ile işaretli 151,00m2 kısmı) toplam 429,00m2 kısmı TAM 4.000,00 1.440,00 22.07.2025 10:00

53 341171134000 İSTANBUL ÜSKÜDAR ÇENGELKÖY BOĞAZİÇİ CADDESİ ARSA 1151 32 2.921,00 TAM 105.000,00 37.800,00 22.07.2025 10:00

54 341170216000 İSTANBUL ÜSKÜDAR İCADİYE KURT ÇELEBİ ARSA 605 23 115,75 TAM 2.500,00 900,00 22.07.2025 10:00

55 341170457000 İSTANBUL ÜSKÜDAR İCADİYE PARÇALI VE HAMURSUZ ARSA 644 1 495,72 m2 sahalı taşınmazın krokide (A) ile işaretli 230,05m2 kısmı TAM 4.000,00 1.440,00 22.07.2025 10:00

56 341170759000 İSTANBUL ÜSKÜDAR İCADİYE TÜRKKIZI ARSA 631 12 65,25 TAM 650,00 234,00 22.07.2025 10:00

57 341170185000 İSTANBUL ÜSKÜDAR KISIKLI HANIMSETİ ARSA 478 4 2.900,00M2 sahalı taşınmızın (İdaremiz hissesine düşen krokide (C) ile işaretli 120,83m2 kısım) 3/72 HİSSE 1.000,00 360,00 22.07.2025 10:00

58 341170071002 İSTANBUL ÜSKÜDAR KUZGUNCUK BOSTAN ARSA 545 29 16.445,32 m2 sahalı taşınmazın 10.417,79m2 kısmı TAM 27.500,00 9.900,00 22.07.2025 10:00

59 341170023000 İSTANBUL ÜSKÜDAR ABDULLAHAĞA GÜMÜŞYOLU ARSA 1330 20 593,00 TAM 11.000,00 3.960,00 22.07.2025 10:00

60 341171615000 İSTANBUL ÜSKÜDAR KUZGUNCUK TOMRUKAĞASI ARSA 547 41 133,00 M2 SAHALI TAŞINMAZIN KROKİSİNDE (B) HARFİ İLE İŞARETLİ 44,68 M2 LİK KISMI TAM 900,00 324,00 22.07.2025 10:00

61 341171822000 İSTANBUL ÜSKÜDAR MİMAR SİNAN GÜMÜS ARAYICI SOKAK ARSA 453 7 130,15 M2 TAM 1.300,00 468,00 22.07.2025 10:00

62 341171889000 İSTANBUL ÜSKÜDAR MİMAR SİNAN HATMİ ARSA 236 183 167,60 m2 sahalı taşınmazın hissemize düşen 151,75 m2 lik kısmı 2173/2400 1.500,00 540,00 22.07.2025 10:00

63 341172174000 İSTANBUL ÜSKÜDAR MİMAR SİNAN HİMMETBABA VE HATMİ ___ ARSA 236 62 108,00 M2 SAHALI TAŞINMAZIN KROKİSİNDE (A) İLE İŞARETLİ 98,00 M²'LİK KISMI) TAM 1.650,00 594,00 22.07.2025 10:00

64 341171766000 İSTANBUL ÜSKÜDAR MİMAR SİNAN ŞAİR RUHİ SOKAK 43 ARSA 249 66 134,00 M2 TAM 1.400,00 504,00 22.07.2025 10:00

65 341171540000 İSTANBUL ÜSKÜDAR MİMARSİNAN SELAMİ EFENDİ ARSA 454 25 87,00 M2 SAHALI TAŞINMAZIN ½ HİSSESİ 43,50 M2 LİK KISMI 1/2, 1.000,00 360,00 22.07.2025 10:00

66 341170626000 İSTANBUL ÜSKÜDAR MİMARSİNAN SELAMİALİ EFENDİ ARSA 248 14 66,11 TAM 1.000,00 720,00 22.07.2025 10:00

67 341170662000 İSTANBUL ÜSKÜDAR MURATREİS TOPAL ARSA 2638 140 92,66 M2 SAHALI TAŞINMAZIN KROKİSİNDE (B) HARFİ İLE İŞARETLİ 79,66 M2 LİK KISMI TAM 500,00 180,00 22.07.2025 10:00

68 341170501000 İSTANBUL ÜSKÜDAR SELAMİALİ BABACAN ARSA 104 5 46,25 M2 SAHALI TAŞINMAZIN KROKİSİNDE (A) HARFİ İLE İŞARETLİ 38,94 M2 LİK KISMI TAM 400,00 144,00 22.07.2025 10:00

69 411550027000 KOCAELİ DERİNCE TAHTALI İBRİKPINAR ARSA 223 16 28.133,00 TAM 17.500,00 6.300,00 22.07.2025 10:00

70 341171821000 İSTANBUL ÜSKÜDAR SELAMİALİ ETHEMAĞA ARSA 134 2 70,00 M2 TAM 950,00 342,00 22.07.2025 10:00

71 341170102000 İSTANBUL ÜSKÜDAR SELAMİALİ GÜNER ARSA 140 3 39,90 TAM 300,00 108,00 22.07.2025 10:00

72 341170663000 İSTANBUL ÜSKÜDAR SELAMİALİ KUŞAKÇI ARSA 140 1 55,90 TAM 800,00 288,00 22.07.2025 10:00

73 341171820000 İSTANBUL ÜSKÜDAR SELAMİALİ MUMHANE ARSA 135 5 60,60 M2 TAM 650,00 234,00 22.07.2025 10:00

74 341170325000 İSTANBUL ÜSKÜDAR SELAMİALİ SELANİKLİLER ARSA 138 10 68,25 M2 SAHALI TAŞINMAZIN KROKİSİNDE (B) HARFİ İLE İŞARETLİ 53,25 M2 LİK KISM) TAM 1.000,00 360,00 22.07.2025 10:00

75 341170121000 İSTANBUL ÜSKÜDAR SULTANTEPE KİRİŞÇİ ARSA 517 19 409,51 m2 sahalı taşınmazın krokide (A+B) ile işaretli 343,02m2 kısmı TAM 3.500,00 1.260,00 22.07.2025 10:00

76 341170645000 İSTANBUL ÜSKÜDAR SULTANTEPE KUYULU ARSA 519 24 62,00 TAM 750,00 270,00 22.07.2025 10:00

77 341170534002 İSTANBUL ÜSKÜDAR VALİDE-İ ATİK KARAMANOĞLU ARSA 196 1 194,25 TAM 2.250,00 1.620,00 22.07.2025 10:00

78 341170465000 İSTANBUL ÜSKÜDAR VALİDE-İ ATİK MİROĞLU ARSA 197 13 114,00 TAM 8.000,00 5.760,00 22.07.2025 10:00

79 341150014000 İSTANBUL ŞİLE ÇAVUŞ NAİPKÖY ARSA 1018 2 2983,62 M2 SAHALI TAŞINMAZIN (92717/99454 HİSSE İDAREMİZ HİSSESİNE DÜŞEN 2.781,51 M2 LİK KISMI) 92717/99454 45.000,00 16.200,00 22.07.2025 10:00

80 341390003000 İSTANBUL SULTANBEYLİ ORHANGAZİ KARAÇAYIR ARSA 8500 12 255,93 TAM 2.750,00 990,00 22.07.2025 10:00

81 341490001000 İSTANBUL SANCAKTEPE ABDURRAHMAN GAZİ GEMİCİ VE NİHAVENT ARSA 6245 13 2.439,18 TAM 16.500,00 12.375,00 22.07.2025 10:00

82 341380012000 İSTANBUL PENDİK BATI ARŞIN ARSA 8637 4 697,55 M2 SAHALI KROKİSİNDE (A) İLE İŞARETLİ 53,00 M² LİK KISMI TAM 500,00 180,00 22.07.2025 10:00

83 341120034001 İSTANBUL KARTAL ESENTEPE BURÇAK ___ ARSA 10956 13 2.605,00 M²' SAHALI TAŞINMAZIN KROKİSİNDE (A) İLE İŞARETLİ 135,00 M2 LİK KISMI) TAM 16.500,00 5.940,00 22.07.2025 10:00

84 341040317000 İSTANBUL BEYKOZ ANADOLU HİSARI PAZAR CADDESİ ARSA 86 4 41,00 TAM 1.250,00 450,00 22.07.2025 10:00

85 Mülhak-101/5 İSTANBUL BEYKOZ GÖKSU BASAMAKLI ÇIKMAZI ARSA 19 21 192.00 M2 SAHALI TAŞINMAZIN (KROKİDE B İLE İŞARETLİ 176,00 M2 LİK KISMI) TAM 1.500,00 540,00 22.07.2025 10:00

86 Mülhak-101/7 İSTANBUL BEYKOZ GÖKSU BASAMAKLI ÇIKMAZI ARSA 19 17 109,00 M2 TAM 1.000,00 360,00 22.07.2025 10:00

87 341040229000 İSTANBUL BEYKOZ ORTAÇEŞME 4. BERK SOKAK ARSA 513 5 331,00 m2 Sahalı Taşınmazın Krokisinde (A+B) İşaretli 279,00 m2 Kısmı TAM 350,00 126,00 22.07.2025 10:00

88 341040339002 İSTANBUL BEYKOZ PAŞABAHÇE ÇALILI ÇIKMAZI SOKAK ARSA 215 2 1.499,95 m2 Arsanın Krokisinde (C) İle İşaretli 45,00 m2 Kısmı TAM 3.100,00 1.116,00 22.07.2025 10:00

89 341040196002 İSTANBUL BEYKOZ PAŞABAHÇE SAİP MOLLA CADDESİ ARSA 215 7 915,00 m2 sahalı Arsanın Krokisinde (F) İle İşaretli 126,00 m2 Kısmı TAM 1.250,00 450,00 22.07.2025 10:00

90 341010042017 İSTANBUL ADALAR BURGAZADA GEZİNTİ CADDESİ ARSA 107 18 14.143,71 m² sahalı taşınmazın krokisinde (T) ile işaretli 772,30 m2 lik kısmı. TAM 7.750,00 2.790,00 22.07.2025 10:00

91 341010046001 İSTANBUL ADALAR BURGAZADA GÖNÜLLÜ CADDESİ LEVENT SOKAK ARSA 111 (Eski 85) 1 (Eski 3) 8.443,00 m² SAHALI TAŞINMAZIN KROKİSİNDE (2) İLE İŞARETLİ 1.880,00 M2 LİK KISIM TAM 30.000,00 10.800,00 22.07.2025 10:00

92 341010046005 İSTANBUL ADALAR BURGAZADA HIZIR REİS SOKAK ARSA 111 (Eski 85) 1 (Eski 3) 8.443,00 m² SAHALI TAŞINMAZIN KROKİSİNDE (6) İLE İŞARETLİ 1.407,00 M2 LİK KISIM TAM 30.000,00 10.800,00 22.07.2025 10:00

93 341010047021 İSTANBUL ADALAR BURGAZADA KÖKNAR ARSA 107 (Eski 79) 8 (Eski 6) 56.298,68 m2 sahalı taşınmazın krokisinde (21) ile işaretli 168,00 m2 lik kısım. TAM 5.500,00 1.980,00 22.07.2025 10:00

94 341010081000 İSTANBUL ADALAR BÜYÜKADA HANIMELİ ARSA 189 9 238,95 M2 TAM 10.000,00 3.600,00 22.07.2025 10:00

95 341010076000 İSTANBUL ADALAR BÜYÜKADA NİZAM NİLÜFER VE ADLİYE SOKAK ARSA 110 19 187,72 m2 TAM 4.000,00 1.440,00 22.07.2025 10:00

96 341010068002 İSTANBUL ADALAR BÜYÜKADA NİZAM YAHYA KEMAL BEYATLI ARSA 162 5 114,31 M2 SAHALI TAŞINMAZIN KROKİSİNDE (B) İLE İŞARETLİ 30,20 M2 LİK KISIM TAM 1.250,00 450,00 22.07.2025 10:00

97 341010120000 İSTANBUL ADALAR HEYBELİADA ÇİÇEKLİDAĞ ARSA 206 (ESKİ 87) 3 (ESKİ 9) 36,53 M2 SAHALI TAŞINMAZIN İDAREMİZ HİSSESİNE DÜŞEN 7,31 M2 LİK KISMI. 1/5 500,00 180,00 22.07.2025 10:00

98 341010055000 İSTANBUL ADALAR HEYBELİADA ZEYBEK SOKAK ARSA 118 (ESKİ 96) 46 (ESKİ 90) 591,06 M2 TAM 14.000,00 5.040,00 22.07.2025 10:00

99 341010027004 İSTANBUL ADALAR KINALIADA FAZIL AHMET AYKAÇ ARSA 161 6 1619,50 m2 sahalı taşınmazın krokisinde (D) ile işaretli 85,00 m2 lik kısmın 1/5 hissesine tekabül eden 17,00 m2 lik kısım. 1/5, 900,00 324,00 22.07.2025 10:00

100 341010012001 İSTANBUL ADALAR KINALIADA İSMAİLPAŞA ARSA 166 6 571,85 m2 sahalı taşınmazın krokisinde (B) ile işaretli 172,00 m2 lik kısımın 1/5 hissesine tekabül eden 34,40 m2 likm kısmı. 1/5, 900,00 324,00 22.07.2025 10:00

101 341010017000 İSTANBUL ADALAR KINALIADA KORKUT ARSA 222 (ESKİ 49) 13 (ESKİ 4) 773,79 M² TAM 6.000,00 2.160,00 22.07.2025 10:00

102 341010045000 İSTANBUL ADALAR KINALIADA KORKUT ARSA 248 (ESKİ 39) 5 (ESKİ 1) 1.143,00 M² TAM 7.000,00 2.520,00 22.07.2025 10:00

103 341010113000 İSTANBUL ADALAR KINALIADA ŞÜKRÜ GÜLESİN ARSA 204 (ESKİ 57) 2 (ESKİ 9) 265,89 TAM 4.500,00 1.620,00 22.07.2025 10:00