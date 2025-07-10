İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KİRA İHALE ŞARTNAMESİ
Giriş: 11.07.2025 - 00:00
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İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KİRA İHALE ŞARTNAMESİ ( İSTANBUL – KOCAELİ İl/İlçeleri )
|ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR :
|1. İşbu listede özellikleri yazılı taşınmazlar karşılarında yazılı muhammen bedeller üzerinden dosyasındaki "Vakıf Taşınmazları Kira Genel Şartnamesi" dahilinde İhale listesindeki sıralamasına göre: 22.07.2025 günü ihale listesinin sıra numarasına göre saat 10:00 da, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi. No:10 adresindeki İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının -1. Kat İhale Salonunda yapılacaktır. İhale 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak olup, İdaremiz İhaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli belirlemekte serbesttir. Noter onaylı kira sözleşmesi tasdik tarihinden itibaren kiralar aylık olarak peşin ödenir. Aşağıda mevkileri belirtilmiş Vakıf taşınmazların ihalesinde oluşacak olan bedeller üzerinden 1 (BİR) yıl süreyle kiralanacaktır. Ancak, İdarenin uygun görmesi halinde ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinden itibaren müteakip yıllar için, Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.Maddesi Gereğince tahliye edilecektir.
|2. Devlet İhale Kanununun 6. maddesi uyarınca, ihaleye katılamayacak olanlardan (ihale yasaklısı) İdaremiz ihalelerine katılıp sözleşme yapmamış olsun yada olmasın gerçek/ tüzel kişiler, bilerek veya bilmeyerek ihaleye katılıp üzerine ihale kalmış olsa dahi, bu ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa sözleşme bozularak kesin teminatı ve kira tahsilatları İdareye gelir kaydedilir.
|3. 5737 sayılı Vakıflar Kanununun muafiyet ve istisnalar başlıklı 77. Maddesi gereğince Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazlar her türlü vergi (KDV hariç), resim, harç ve katılım payından istisnadır. Ancak vakıf taşınmazlarda yapılacak iş, meslek, sanat, vb. için belediye ve/veya ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan alınacak her türlü izinler ile ruhsat, elektrik, su, doğalgaz vb. abonelik işlemlerinden çıkabilecek her türlü masraf, giderleri kiracıya aittir. Bu izin ve ruhsatların alınamaması halinde İdaremizin herhangi bir sorumluluğu yoktur. İdaremize ait taşınmazlar stopajdan muaftır. Ancak 25-27-28-29-35-42-43-86 ve 87..ihale sıra numarasında kayıtlı taşınmazlar stopaja tabidir.
|4. İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER;
|a-) GERÇEK KİŞİLER İÇİN; T.C. Vatandaşlık numarasını içeren kimlik, nüfus cüzdanı fotokopisi, yerleşim yeri (İkametgah ve Nüfus Kayıt Örneği ile banka dekontu.) PTT Şubelerinden UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi)’ye Kayıtlı e-Tebligat adresinin alınarak Bölge Müdürlüğümüze bildirilmesi zorunludur.
|b-) TÜZEL KİŞİ (ŞİRKET) OLARAK KATILACAKLAR İÇİN; Faaliyet belgesi, ticari sicil kaydı, imza sirküleri, adres bildirimi ile banka dekontu.)PTT Şubelerinden UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi)’ye Kayıtlı e-Tebligat adresinin alınarak Bölge Müdürlüğümüze bildirilmesi zorunludur.
|c-) TÜZEL KİŞİ (DERNEK/ KOOPERATİF) OLARAK KATILACAKLAR İÇİN; Yönetim Kurulu kararı, faaliyet belgesi, yetki belgesi, adres bildirimi ile banka dekontu. PTT Şubelerinden UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi)’ye Kayıtlı e-Tebligat adresinin alınarak Bölge Müdürlüğümüze bildirilmesi zorunludur.
|d-) VEKALETEN İŞTİRAK Ediliyor ise; vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza sirküleri ve banka dekontu. PTT Şubelerinden UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi)’ye Kayıtlı e-Tebligat adresinin alınarak Bölge Müdürlüğümüze bildirilmesi zorunludur.
|e-) ORTAK GİRİŞİMLER; Noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi ile banka dekontu. PTT Şubelerinden UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi)’ye Kayıtlı e-Tebligat adresinin alınarak Bölge Müdürlüğümüze bildirilmesi zorunludur.
|f-) Banka teminat mektubu (Teminat mektubu ile müracaatta; teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getirecektir,
|g-) Muhtevasında geçerlilik süresi yazılı belgeler hariç diğer belgelerin ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış (Şirket veya şahıslardan istenen bütün belgelerin) aslı veya noter tasdikli sureti olması gerekmektedir.
|5. İhaleye katılmak isteyen Kişi /Tüzel Kişi veya yetkilisinden istenen gerekli evraklar ile ihaleye katılınacak her taşınmaza ayrı ayrı teminat yatırılacaktır. Yatırılan geçici teminatın banka dekontu dahil en geç 21.07.2025 günü saat 16:30'a kadar Bölge Müdürlüğümüz İhale Bürosuna elden teslim etmesi gerekmektedir. Telgraf, faks, mail yoluyla yapılan müracaatlar geçersizdir.
|6. İhaleye katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, ihalede imzaladığı şartnamedeki tüm şartları okumuş ve bunların tamamını peşinen kabul etmiş sayılır. İhale ve sözleşme ile ilgili noterlik giderleri, abonelikler, sigorta vb. bütün masraflar kiracıya aittir.
|7. Geçici teminat olarak 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde öngörülen değerler kabul edilecek olup, nakit olarak yatırılacak teminatlar İdaremizin, Vakıf Katılım Bankası Üsküdar Şubesindeki IBAN: TR860021000000104834200004 numarasına masrafsız olarak yatırılabilecektir.) ihale 2886 sayılı kanun kapsamında olup teminat mektupları SÜRESİZ ve LİMİT İÇİ olması gerekmektedir.(Banka Dekontuna kiralık taşınmazın "Dosya No- Kapı No-Ada-Parsel-İhaleye girecek kişi adı/ unvanı/ (TC. Kimlik No ile Telefon Numarası " belirtilmelidir.)
|8. İhalenin onaylanmasından sonra yasal süre içerisinde uhdesinde kalan talipli, İdaremiz ile sözleşmeye davet yazısıyla belirtilen sürede noterden sözleşme yapmadığı takdirde ihaleye girerken ödediği GEÇİCİ TEMİNATI bedeli bütçeye gelir kaydedilecektir. Ayrıca Devlet İhale Kanununun 84. maddesi uyarınca 1 yıl süre ile tüm kamu ihalelerinden yasaklanır.
|9. Sözleşmenin mali tutarına uygun olacak şekilde en az muteber iki kefil istenecektir. Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin mali yükümlüğünü karşılayıp karşılamayacağının tespitini sağlayacak belgeler istenilerek takdir edilecektir. Ancak yıllık kira bedeli peşin, yıllık kira bedeli karşılığı banka teminat mektubu ve teyit yazısı ile birlikte veya Vakıf Katılım Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasında DBS doğrudan borçlanma sistemi ile bankaya borçlanması halinde kefil istenmeyecektir.
|10. İhale neticesinde noterden kira kontratı yapılmasına müteakiben tutanakla yer teslimi yapılacak olup kiracı 5 gün içinde yeri teslim almasa da yer teslim edilmiş sayılır. Kira tahakkuku yer teslimi tarihi itibarıyla başlatılacaktır.
|11. Kiralanan taşınmazın kıra başlangıcı Sözleşme tarihidir. Ancak üzerinde işgalci bulunması halinde kira başlangıcı taşınmazın kiracıya yer teslimi itibarıyla başlar.
a- Konut ihalesine katılanlar birden fazla konutun ihalesine başvuru yapabilir ancak bir tanesini kiralayabilir.
b- Arsa olarak ihale edilen taşınmazlar üzerine Karavan, demontabıl küçük ev (Tiny House) vb. konulmasının talep edilmesi halinde idaremizce kira bedeli yeniden değerlendirilecektir.
c- İhale listesinin 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 ve 43. Sırasındaki taşınmazlar konut ve işyeri nitelikli olup tadilatı tamiratı kiracıya ait olmak şartıyla kira ihalesine çıkarılmıştır. Taşınmazların tadilat tamirat işlemleri 1 yıl içerisinde tamamlanıp İdareye yazılı olarak bilgi verilmesi gerekmektedir.
ç- İhale listesinin 81,. sırasındaki taşınmaz arsa nitelikli olup, imar planı bulunmamaktadır. İmar planının kesinleşmesi ve/veya taşınmazda İdaremizce yatırım gerçekleştirilinceye kadar, gerekli izinlerin ilgili kurumlardan kiracı tarafından alınması ve yapılan imalat ve yatırımların İdaremize terk ve teberru edilmesi şartı ile muvakkat yapıya İdarenin takdiri ile izin verilebilir. Bu maddedeki imar planı ve yatırımla ilgili şartların gerçekleşmesi halinde İdare kira sözleşmesini tek taraflı olarak sonladırabilir.
d-İhale listesinin 7. sıra numaralı taşınmazın ilgili Kurumlardan alınacak izinler dahil tüm bakım onarım tadilat tefrişat vb işleri ve giderleri kiracıya aittir. Bu giderler ve imalatlar idareye hibe edilmiş sayılır imar planında dini tesis alanında kalmaktadır. Taşınmazın mülkiyeti 3. kişilere ait olup sadece kullanma hakkı 02.05.2037 tarihine kadar idareye aittir. Bu hak davalı olup kiracı davanın her türlü sonucu peşinen kabul eder. bu sebeple idareye rücu edemez herhangi bir hak veya bedel talep edemez.
e-İhale listesinin 50. ve 52. sıra numarasındaki Arsa vasıflı taşınmazlar sadece bahçe olarak kullanıcak olup, İmar Planının tadil edilmesi durumunda taşınmaz yatırım programına alınacağından, İdarenin bildiriminden sonra kiracı taşınmazı 30 gün içinde teslim etmesi gerekmektedir. Aksi durumda İdarece tahliye edilecektir.
f-İhale listesinin 94. sıra numarasındaki taşınmazın istinat duvarı kiracı tarafından yapılacaktır.
|12. Sözleşmeye müteakip; elektrik, su, doğalgaz aboneliklerini 1 ay içerisinde kiracı kendi üzerine alacaktır. Bunlara tahakkuk edecek bedeli doğrudan ilgili kuruluşa kiracı yatırarak belgelerin birer nüshasını İdareye sunacaktır. (Geçici teminat, tüm abonelik işlemleri tamamlandıktan sonra, 15 gün içerisinde iade edilecektir.) Önceki abone olan eski kiracının varsa elektrik, su ve Çevre Temizlik Vergisi vb. vergi ve gider borçlarından dolayı İdarenin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve yeni kiracı İdareden bu konuda hiçbir hak talep etmeyecektir.
|13. İhale listesindeki taşınmazların her türlü tadilat ve onarım masrafları ile ilgili kurumlardan gerekli yasal izinlerin alınması kiracısına ait olup kiracı, her aşamada İdaremize yazılı olarak bilgi verilecektir.
|14. İşbu listedeki tüm taşınmazlar mevcut haliyle kiraya verilecek olup vakıf taşınmazın İdare tarafından yatırım programına alınması, onarım ve kurum hizmetlerinde kullanım kararı alınması halinde, kiracıya yazıyla bildirilir. Kiracı taşınmazı en geç 1 ay içerisinde boş olarak İdareye teslim etmeyi peşinen kabul etmiştir.
|15. “Arsa - Açık Depo” vasıflı taşınmazların üzerine İdarenin yazılı izni ile çevresi tel çitle kapatılabilir, İdarenin izni dışında kalıcı taşınabilir, prefabrik yapı, bekçi kulübesi vb. veya seyyar hiçbir yapı yapılamaz. İdaremizden ve ilgili kurumlardan izin alınmak suretiyle yapılacak her türlü prefabrik yapı, bekçi kulübesi vb. bedelsiz ve şartsız olarak, noter taahhütnamesi ile İdaremiz adına terk ve teberru edilir.
|16. Vakıf Taşınmazlar Kira Şartnamesi ve özel şartnameler mesai gün ve saatlerinde Bölge Müdürlüğümüz Kiralama Şube Müdürlüğü ve internet sitemizden temin edilebilir. İlanlarımız Bölge Müdürlüğümüz Hizmet Binası panosuna asılır. Ayrıca www.vgm.gov.tr/ İhale İlanları ve İdaremizin (0216) 695 21 00 numarasından Kiralama birimi personellerinden telefon, (0216) 695 21 30 nolu faks ve www.vgm.gov.tr e-posta adresi yoluyla detaylı bilgi alınabilir. Bu İlan dilekçe ile yapılan başvurulara cevap niteliği de taşımakta olup ayrıca yazılı olarak cevap verilmeyecektir.
|SIRA NO
|DOSYA NO
|İLİ
|İLÇESİ
|MAHALLESİ
|CAD./SK.
|KAPI NO:
|KULLANIM ŞEKLİ
|ADA
|PARSEL
|TAPU ALANI (m2)
|HİSSE /MİKTARI
| MUHAMMEN BEDELİ
AYLIK (TL)
|GEÇİCİ TEMİNAT
|İHALE TARİHİ
|İHALE SAATI
|1
|342110021001
|İSTANBUL
|KADIKÖY
|GÖZTEPE
|TÜTÜNCÜ MEHMET EFENDİ
|TUVALET
|2994
|11
|30,00
|TAM
|5.000,00
|1.800,00
|22.07.2025
|10:00
|2
|342110022001
|İSTANBUL
|KADIKÖY
|SAHRAYICEDİT
|ŞEMSETTİN GÜNALTAY
|1 DIŞ KAPI NUMARALI
|TUVALET
|438
|1
|60,00
|TAM
|3.170,00
|1.141,20
|22.07.2025
|10:00
|3
|342110053001
|İSTANBUL
|KADIKÖY
|SUADİYE
|CAMİ
|NO:1
|TUVALET
|517
|2
|40,00
|TAM
|13.500,00
|4.860,00
|22.07.2025
|10:00
|4
|341170570001
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|MURATREİS
|NUHKUYUSU
|277//1
|İŞYERİ
|112
|5
|337,10 m2 (1.kat+2.kat+3.kat+çatı katı)
|TAM
|115.000,00
|41.400,00
|22.07.2025
|10:00
|5
|341171284002
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|SELİMİYE
|SELİMİYE İSKELE
|33 KAPI NOLU. 1. KAT 1 NOLU DAİRE
|İŞYERİ
|306
|11
|76,15
|TAM
|22.000,00
|7.920,00
|22.07.2025
|10:00
|6
|341171284004
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|SELİMİYE
|SELİMİYE İSKELE
|33 KAPI NOLU.3. KAT 5 NOLU DAİRE
|İŞYERİ
|306
|11
|66,15
|TAM
|22.000,00
|7.920,00
|22.07.2025
|10:00
|7
|342180004000
|İSTANBUL
|ÜMRANİYE
|İSTİKLAL
|MEŞRUTİYET
|İŞYERİ
|438
|64
|1.238,85
|TAM
|110.000,00
|39.600,00
|22.07.2025
|10:00
|8
|411510079002
|KOCAELİ
|GEBZE
|HACIHALİL
|HÜKÜMET CADDESİ
|NO:42/A KAT:2
|İŞYERİ
|25
|31
|93,00
|TAM
|15.100,00
|5.436,00
|22.07.2025
|10:00
|9
|411510079003
|KOCAELİ
|GEBZE
|HACIHALİL
|HÜKÜMET CADDESİ
|NO:42/A KAT:3
|İŞYERİ
|25
|31
|93,00
|TAM
|15.000,00
|5.400,00
|22.07.2025
|10:00
|10
|341010046002
|İSTANBUL
|ADALAR
|BURGAZADA
|GÖNÜLLÜ CADDESİ LEVENT SOKAK
|1
|İkametgah ve Bahçe
|111 (Eski 85)
|1 (Eski 3)
|8.443,00 m² SAHALI TAŞINMAZIN KROKİSİNDE (3) İLE İŞARETLİ 540,00 M2 LİK KISIM
|TAM
|40.000,00
|14.400,00
|22.07.2025
|10:00
|11
|341010046008
|İSTANBUL
|ADALAR
|BURGAZADA
|HIZIR REİS SOKAK
|2/1
|İkametgah ve Bahçe
|111 (Eski 85)
|1 (Eski 3)
|8.443,00 M² SAHALI TAŞINMAZIN KROKİSİNDE (10) İLE İŞARETLİ 746,00 m2 LİK KISMI
|TAM
|50.000,00
|18.000,00
|22.07.2025
|10:00
|12
|341171528000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|ÇAMLICA MAHALLESİ
|ŞEKAR KAYA
|4 DIŞ KAPI NUMARALI A1 BLOK 4G1
|İKAMETGAH
|2295
|7
|106
|TAM
|100.000,00
|36.000,00
|22.07.2025
|10:00
|13
|341170223000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|İCADİYE
|SÜBYECİ VE KAYIKÇI ŞÜKRÜ
|36 DIŞ KAPI NUMARALI
|İKAMETGAH
|618
|14
|134,00m2(krokide (A) ile işaretli 61,50m2 kısım)
|TAM
|15.000,00
|10.800,00
|22.07.2025
|10:00
|14
|341171062000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|MİMAR SİNAN
|ZENCİLER
|7 DIŞ KAPI NOLU 1. KAT 3 NOLU DAİRE
|İKAMETGAH
|237
|1
|48,88
|TAM
|20.000,00
|7.200,00
|22.07.2025
|10:00
|15
|341171588000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|MURAT REİS
|ÇAVUŞDERE
|125 DIŞ KAPI NUMARALI BODRUM KAT, 1 NUMARALI DAİRE
|İKAMETGAH
|2626
|326
|93,22
|TAM
|18.000,00
|6.480,00
|22.07.2025
|10:00
|16
|341171751000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|SELAMİALİ
|ISIRGAN
|3 DIŞ KAPI NO, ZEMİN KAT 1 NUMARALI (TERS DUBLEKS
|İKAMETGAH
|151
|8
|154,00
|TAM
|32.000,00
|11.520,00
|22.07.2025
|10:00
|17
|341171866000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|SELAMİALİ
|NİSFİYECİ
|3-5 DIŞ KAPI 2. KAT 7 NUMARALI DAİRE
|İKAMETGAH
|142
|24
|102,65
|TAM
|50.000,00
|18.000,00
|22.07.2025
|10:00
|18
|341172097000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|SELAMİALİ
|SELAMİ EFENDİ
|118 DIŞKAPI 3 İÇ KAPI NUMARALI
|İKAMETGAH
|2606
|343
|59,75
|TAM
|31.500,00
|11.340,00
|22.07.2025
|10:00
|19
|341171914000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|ÜNALAN
|HAKİM
|23 DIŞ KAPI, ZEMİN KAT, 11 NUMARALI DAİRE
|İKAMETGAH
|2393
|26
|66,00
|TAM
|20.500,00
|7.380,00
|22.07.2025
|10:00
|20
|341171916000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|ÜNALAN
|HAKİM
|23 DIŞ KAPI 1. KAT 15 NUMARALI DAİRE
|İKAMETGAH
|2393
|26
|70,15
|TAM
|40.000,00
|14.400,00
|22.07.2025
|10:00
|21
|341171917000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|ÜNALAN
|HAKİM
|23 DIŞ KAPI 1. KAT, 16 NUMARALI DAİRE
|İKAMETGAH
|2393
|26
|81,88
|TAM
|40.000,00
|14.400,00
|22.07.2025
|10:00
|22
|341172085000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|VALİDE-İ ATİK
|ESKİ TOPTAŞI
|61 DIŞ KAPI 1 İÇ KAPI NUMARALI
|İKAMETGAH
|231
|73
|47,08
|TAM
|18.250,00
|6.570,00
|22.07.2025
|10:00
|23
|341400010000
|İSTANBUL
|TUZLA
|İSTASYON
|İSTASYON CD.
|183 DIŞ KAPI 5 NUMARALI DAİRE
|İKAMETGAH
|5837
|13
|66,10
|TAM
|25.000,00
|9.000,00
|22.07.2025
|10:00
|24
|341400008000
|İSTANBUL
|TUZLA
|İSTASYON
|İSTASYON CD.
|183 DIŞ KAPI 10 NUMARALI DAİRE
|İKAMETGAH
|5837
|13
|96,15
|TAM
|33.000,00
|11.880,00
|22.07.2025
|10:00
|25
|MÜLHAK-101-1
|İSTANBUL
|MALTEPE
|CEVİZLİ
|DRAGOS
|POLENEUM DRAGOS SUİTS B BLOK A GİRİŞ 17 NUMARALI DAİRE
|İKAMETGAH
|16588
|90
|66,00M2
|TAM
|30.500,00
|10.980,00
|22.07.2025
|10:00
|26
|341370021000
|İSTANBUL
|MALTEPE
|KÜÇÜKYALI
|BOZKIR
|13 DIŞ KAPI, BODRUM KAT 2 NUMARALI DAİRE
|İKAMETGAH
|15213
|83
|85,00
|TAM
|14.000,00
|5.040,00
|22.07.2025
|10:00
|27
|MÜLHAK/361-11
|İSTANBUL
|KADIKÖY
|ERENKÖY
|NİMET EKŞİOĞLU
|B BLOK DIŞ KAPI NO: 3/1 İÇ KAPI NO:11
|İKAMETGAH
|2972
|179
|270,00
|TAM
|79.255,00
|28.531,80
|22.07.2025
|10:00
|28
|YENİ VAKIF/360-5
|İSTANBUL
|KADIKÖY
|FENERYOLU
|EYÜPPAŞA
|DIŞ KAPI NO: 6 İÇ KAPI NO: 9
|İKAMETGAH
|592
|21
|180,00
|TAM
|67.000,00
|24.120,00
|22.07.2025
|10:00
|29
|MÜLHAK-101-3-1
|İSTANBUL
|BEYKOZ
|GÖKSU
|GÖKSU
|NO:16/A
|İKAMETGAH
|19
|7
|99,00M2 (1.kat 48,00m2 ikametgah 51,00 m2 bahçe kısmı)
|TAM
|13.000,00
|9.250,00
|22.07.2025
|10:00
|30
|341010041000
|İSTANBUL
|ADALAR
|NİZAM
|YAHŞİBEY
|DIŞ KAPI:32 (BODRUM KAT)
|İKAMETGAH
|132
|3
|149,79 M2 SAHALI TAŞINMAZIN BODRUM KATINDA BULUNAN YAKLAŞIK 85,00 M2 LİK KISIM.
|TAM
|22.000,00
|7.920,00
|22.07.2025
|10:00
|31
|411510070000
|KOCAELİ
|GEBZE
|KİRAZPINAR
|YENİ BAĞDAT
|KENT KONUT SİTESİ A BLOK NO:736 KAT:9 İÇ KAPI:48
|İKAMETGAH
|6130
|1
|120,00 M2
|TAM
|18.000,00
|6.480,00
|22.07.2025
|10:00
|32
|341120014003
|İSTANBUL
|KARTAL
|YAKACIK ÇARŞI
|TEMMUZ
|18 DIŞ KAPI 6 NUMARALI DÜKKAN
|DÜKKAN
|12292
|1
|9,00
|TAM
|5.000,00
|1.800,00
|22.07.2025
|10:00
|33
|341120014005
|İSTANBUL
|KARTAL
|YAKACIK ÇARŞI
|TEMMUZ
|18 DIŞ KAPI 2 NUMARALI DÜKKAN
|DÜKKAN
|12292
|1
|9,00
|TAM
|5.000,00
|1.800,00
|22.07.2025
|10:00
|34
|341120014008
|İSTANBUL
|KARTAL
|YAKACIK ÇARŞI
|TEMMUZ
|18 DIŞ KAPI 7 NUMARALI DÜKKAN
|DÜKKAN
|12292
|1
|9,00
|TAM
|5.000,00
|1.800,00
|22.07.2025
|10:00
|35
|MÜLHAK-101/3
|İSTANBUL
|BEYKOZ
|GÖKSU
|GÖKSU
|16 DIŞ KAPI NUMARALI ZEMİN KAT
|DÜKKAN
|19
|7
|99,00M2 (Zemin kat 37,00m2 dükkan kısmı)
|TAM
|12.000,00
|9.000,00
|22.07.2025
|10:00
|36
|341110353000
|İSTANBUL
|KADIKÖY
|FENERYOLU
|SALDIRAY
|10 DIŞ KAPI NUMARALI 4 KAT, 9 NUMARALI DAİRE
|DAİRE
|3109
|63
|130,00
|TAM
|45.000,00
|16.200,00
|22.07.2025
|10:00
|37
|341110274000
|İSTANBUL
|KADIKÖY
|KOZYATAĞI
|KAYA SULTAN
|NO: 72-İ KAT: 6 D:18
|DAİRE
|3170
|134
|133,00
|TAM
|27.500,00
|9.900,00
|22.07.2025
|10:00
|38
|341110324000
|İSTANBUL
|KADIKÖY
|MERDİVENKÖY
|FAHRETTİN KERİM GÖKAY
|(DEVELİ APT.)
NO:199 KAT:2 D:5
|DAİRE
|724
|8
|126,00
|TAM
|55.000,00
|19.800,00
|22.07.2025
|10:00
|39
|341110488000
|İSTANBUL
|KADIKÖY
|SAHRAYICEDİT
|BİLGİNLER
|NO:10/1 KAT:10 D:21
|DAİRE
|746
|46
|112,06
|TAM
|65.000,00
|23.400,00
|22.07.2025
|10:00
|40
|341110489000
|İSTANBUL
|KADIKÖY
|SAHRAYICEDİT
|BİLGİNLER
|NO:10/1 KAT:10 D:22
|DAİRE
|746
|46
|112,05
|TAM
|65.000,00
|23.400,00
|22.07.2025
|10:00
|41
|411510063000
|KOCAELİ
|GEBZE
|BARIŞ
|1855. SOKAK
|CEMRE HUZUR SİTESİ NO:5 C BLOK KAT:1 DAİRE:8
|DAİRE
|1145
|10
|110,00 m2
|TAM
|18.000,00
|6.480,00
|22.07.2025
|10:00
|42
|Yeni Vakıf /19
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|4.TEMMUZ.
|ATATÜRK VE DİKDEMİR
|1. VAKIF İŞ HANI DIŞ KAPI:2 4. KAT 18-19 NOLU BÜRO
|BÜRO
|92
|68
|158,50m2
|TAM
|11.000,00
|3.960,00
|22.07.2025
|10:00
|43
|Yeni Vakıf /16
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|4.TEMMUZ.
|ATATÜRK VE DİKDEMİR
|1. VAKIF İŞ HANI DIŞ KAPI:2 3. KAT 16 NOLU BÜRO
|BÜRO
|92
|68
|91,25M2
|TAM
|9.150,00
|3.294,00
|22.07.2025
|10:00
|44
|341171051000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|KUZGUNCUK
|SİMİTÇİ TAHİR
|ARSA
|545
|22
|111,42 M²
|TAM
|1.000,00
|360,00
|22.07.2025
|10:00
|45
|341171720000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|MİMAR SİNAN
|HATMİ SOKAK
|ARSA
|236
|66
|34,00 M2 SAHALI TAŞINMAZIN KROKİSİNDE (B) İŞARETLİ 21,00 M2 KISMI
|TAM
|350,00
|126,00
|22.07.2025
|10:00
|46
|342170133000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|VALİDE-İ ATİK
|MİROĞLU SOKAK
|ARSA
|197
|17
|66,00 m² Sahalı Taşınmazın Krokisinde (C ) Harfi İle İşaretli 53,16 m² Lik Kısmı.
|TAM
|650,00
|234,00
|22.07.2025
|10:00
|47
|341171476000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|ZEYNEP KAMİL
|ŞAİR ZATİ SOKAK
|ARSA
|265
|3
|66,05 M² SAHALI TAŞINMAZIN KROKİSİNDE (B) HARFİ İLE İŞARETLİ 64,52 M² LİK KISMI.
|TAM
|700,00
|252,00
|22.07.2025
|10:00
|48
|341172096000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|AHMEDİYE
|İNADİYE MESCİDİ
|ARSA
|273
|70
|37,34
|TAM
|2.250,00
|810,00
|22.07.2025
|10:00
|49
|341171548005
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|BEYLERBEYİ
|ÇAMLICA
|ARSA
|1702
|44
|1584,22 M2 TAŞINMAZIN KROKİSİNDE (C2) İLE İŞARETLİ 253,00 M2 ALAN)
|TAM
|5.000,00
|1.800,00
|22.07.2025
|10:00
|50
|341170058000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|BURHANİYE
|ÇAMLICA
|ARSA
|740
|17-18-19
|1.013,00m2 sahalı taşınmazın (17 parselin (B) ile 312,00m2 kısmı- 18 parselin (B) ile işaretli 300,00m2 kısmı-19 parselin (B) ile işaretli 309,00m2 kısmı) toplam 921,00m2 kısmı
|TAM
|6.000,00
|2.160,00
|22.07.2025
|10:00
|51
|341171153004
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|BURHANİYE
|ENVERİYE
|ARSA
|736
|58
|333,00 M2 SAHALI ARSANIN KROKİSİNDE (E) İŞARETLİ.120,67 M2 LİK KISMI
|TAM
|1.200,00
|432,00
|22.07.2025
|10:00
|52
|341170055000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|BURHANİYE
|ESKİ ORTA
|ARSA
|740
|8-9-10
|979,00m2 sahalı taşınmazın (8 parselin (A) ile 131,00m2 kısmı- 9 parselin (A) ile işaretli 147,00m2 kısmı-10 parselin (A) ile işaretli 151,00m2 kısmı) toplam 429,00m2 kısmı
|TAM
|4.000,00
|1.440,00
|22.07.2025
|10:00
|53
|341171134000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|ÇENGELKÖY
|BOĞAZİÇİ CADDESİ
|ARSA
|1151
|32
|2.921,00
|TAM
|105.000,00
|37.800,00
|22.07.2025
|10:00
|54
|341170216000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|İCADİYE
|KURT ÇELEBİ
|ARSA
|605
|23
|115,75
|TAM
|2.500,00
|900,00
|22.07.2025
|10:00
|55
|341170457000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|İCADİYE
|PARÇALI VE HAMURSUZ
|ARSA
|644
|1
|495,72 m2 sahalı taşınmazın krokide (A) ile işaretli 230,05m2 kısmı
|TAM
|4.000,00
|1.440,00
|22.07.2025
|10:00
|56
|341170759000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|İCADİYE
|TÜRKKIZI
|ARSA
|631
|12
|65,25
|TAM
|650,00
|234,00
|22.07.2025
|10:00
|57
|341170185000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|KISIKLI
|HANIMSETİ
|ARSA
|478
|4
|2.900,00M2 sahalı taşınmızın (İdaremiz hissesine düşen krokide (C) ile işaretli 120,83m2 kısım)
|3/72 HİSSE
|1.000,00
|360,00
|22.07.2025
|10:00
|58
|341170071002
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|KUZGUNCUK
|BOSTAN
|ARSA
|545
|29
|16.445,32 m2 sahalı taşınmazın 10.417,79m2 kısmı
|TAM
|27.500,00
|9.900,00
|22.07.2025
|10:00
|59
|341170023000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|ABDULLAHAĞA
|GÜMÜŞYOLU
|ARSA
|1330
|20
|593,00
|TAM
|11.000,00
|3.960,00
|22.07.2025
|10:00
|60
|341171615000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|KUZGUNCUK
|TOMRUKAĞASI
|ARSA
|547
|41
|133,00 M2 SAHALI TAŞINMAZIN KROKİSİNDE (B) HARFİ İLE İŞARETLİ 44,68 M2 LİK KISMI
|TAM
|900,00
|324,00
|22.07.2025
|10:00
|61
|341171822000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|MİMAR SİNAN
|GÜMÜS ARAYICI SOKAK
|ARSA
|453
|7
|130,15 M2
|TAM
|1.300,00
|468,00
|22.07.2025
|10:00
|62
|341171889000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|MİMAR SİNAN
|HATMİ
|ARSA
|236
|183
|167,60 m2 sahalı taşınmazın hissemize düşen 151,75 m2 lik kısmı
|2173/2400
|1.500,00
|540,00
|22.07.2025
|10:00
|63
|341172174000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|MİMAR SİNAN
|HİMMETBABA VE HATMİ
|___
|ARSA
|236
|62
|108,00 M2 SAHALI TAŞINMAZIN KROKİSİNDE (A) İLE İŞARETLİ 98,00 M²'LİK KISMI)
|TAM
|1.650,00
|594,00
|22.07.2025
|10:00
|64
|341171766000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|MİMAR SİNAN
|ŞAİR RUHİ SOKAK
|43
|ARSA
|249
|66
|134,00 M2
|TAM
|1.400,00
|504,00
|22.07.2025
|10:00
|65
|341171540000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|MİMARSİNAN
|SELAMİ EFENDİ
|ARSA
|454
|25
|87,00 M2 SAHALI TAŞINMAZIN ½ HİSSESİ 43,50 M2 LİK KISMI
|1/2,
|1.000,00
|360,00
|22.07.2025
|10:00
|66
|341170626000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|MİMARSİNAN
|SELAMİALİ EFENDİ
|ARSA
|248
|14
|66,11
|TAM
|1.000,00
|720,00
|22.07.2025
|10:00
|67
|341170662000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|MURATREİS
|TOPAL
|ARSA
|2638
|140
|92,66 M2 SAHALI TAŞINMAZIN KROKİSİNDE (B) HARFİ İLE İŞARETLİ 79,66 M2 LİK KISMI
|TAM
|500,00
|180,00
|22.07.2025
|10:00
|68
|341170501000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|SELAMİALİ
|BABACAN
|ARSA
|104
|5
|46,25 M2 SAHALI TAŞINMAZIN KROKİSİNDE (A) HARFİ İLE İŞARETLİ 38,94 M2 LİK KISMI
|TAM
|400,00
|144,00
|22.07.2025
|10:00
|69
|411550027000
|KOCAELİ
|DERİNCE
|TAHTALI
|İBRİKPINAR
|ARSA
|223
|16
|28.133,00
|TAM
|17.500,00
|6.300,00
|22.07.2025
|10:00
|70
|341171821000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|SELAMİALİ
|ETHEMAĞA
|ARSA
|134
|2
|70,00 M2
|TAM
|950,00
|342,00
|22.07.2025
|10:00
|71
|341170102000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|SELAMİALİ
|GÜNER
|ARSA
|140
|3
|39,90
|TAM
|300,00
|108,00
|22.07.2025
|10:00
|72
|341170663000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|SELAMİALİ
|KUŞAKÇI
|ARSA
|140
|1
|55,90
|TAM
|800,00
|288,00
|22.07.2025
|10:00
|73
|341171820000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|SELAMİALİ
|MUMHANE
|ARSA
|135
|5
|60,60 M2
|TAM
|650,00
|234,00
|22.07.2025
|10:00
|74
|341170325000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|SELAMİALİ
|SELANİKLİLER
|ARSA
|138
|10
|68,25 M2 SAHALI TAŞINMAZIN KROKİSİNDE (B) HARFİ İLE İŞARETLİ 53,25 M2 LİK KISM)
|TAM
|1.000,00
|360,00
|22.07.2025
|10:00
|75
|341170121000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|SULTANTEPE
|KİRİŞÇİ
|ARSA
|517
|19
|409,51 m2 sahalı taşınmazın krokide (A+B) ile işaretli 343,02m2 kısmı
|TAM
|3.500,00
|1.260,00
|22.07.2025
|10:00
|76
|341170645000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|SULTANTEPE
|KUYULU
|ARSA
|519
|24
|62,00
|TAM
|750,00
|270,00
|22.07.2025
|10:00
|77
|341170534002
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|VALİDE-İ ATİK
|KARAMANOĞLU
|ARSA
|196
|1
|194,25
|TAM
|2.250,00
|1.620,00
|22.07.2025
|10:00
|78
|341170465000
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|VALİDE-İ ATİK
|MİROĞLU
|ARSA
|197
|13
|114,00
|TAM
|8.000,00
|5.760,00
|22.07.2025
|10:00
|79
|341150014000
|İSTANBUL
|ŞİLE
|ÇAVUŞ
|NAİPKÖY
|ARSA
|1018
|2
|2983,62 M2 SAHALI TAŞINMAZIN (92717/99454 HİSSE İDAREMİZ HİSSESİNE DÜŞEN 2.781,51 M2 LİK KISMI)
|92717/99454
|45.000,00
|16.200,00
|22.07.2025
|10:00
|80
|341390003000
|İSTANBUL
|SULTANBEYLİ
|ORHANGAZİ
|KARAÇAYIR
|ARSA
|8500
|12
|255,93
|TAM
|2.750,00
|990,00
|22.07.2025
|10:00
|81
|341490001000
|İSTANBUL
|SANCAKTEPE
|ABDURRAHMAN GAZİ
|GEMİCİ VE NİHAVENT
|ARSA
|6245
|13
|2.439,18
|TAM
|16.500,00
|12.375,00
|22.07.2025
|10:00
|82
|341380012000
|İSTANBUL
|PENDİK
|BATI
|ARŞIN
|ARSA
|8637
|4
|697,55 M2 SAHALI KROKİSİNDE (A) İLE İŞARETLİ 53,00 M² LİK KISMI
|TAM
|500,00
|180,00
|22.07.2025
|10:00
|83
|341120034001
|İSTANBUL
|KARTAL
|ESENTEPE
|BURÇAK
|___
|ARSA
|10956
|13
|2.605,00 M²' SAHALI TAŞINMAZIN KROKİSİNDE (A) İLE İŞARETLİ 135,00 M2 LİK KISMI)
|TAM
|16.500,00
|5.940,00
|22.07.2025
|10:00
|84
|341040317000
|İSTANBUL
|BEYKOZ
|ANADOLU HİSARI
|PAZAR CADDESİ
|ARSA
|86
|4
|41,00
|TAM
|1.250,00
|450,00
|22.07.2025
|10:00
|85
|Mülhak-101/5
|İSTANBUL
|BEYKOZ
|GÖKSU
|BASAMAKLI ÇIKMAZI
|ARSA
|19
|21
|192.00 M2 SAHALI TAŞINMAZIN (KROKİDE B İLE İŞARETLİ 176,00 M2 LİK KISMI)
|TAM
|1.500,00
|540,00
|22.07.2025
|10:00
|86
|Mülhak-101/7
|İSTANBUL
|BEYKOZ
|GÖKSU
|BASAMAKLI ÇIKMAZI
|ARSA
|19
|17
|109,00 M2
|TAM
|1.000,00
|360,00
|22.07.2025
|10:00
|87
|341040229000
|İSTANBUL
|BEYKOZ
|ORTAÇEŞME
|4. BERK SOKAK
|ARSA
|513
|5
|331,00 m2 Sahalı Taşınmazın Krokisinde (A+B) İşaretli 279,00 m2 Kısmı
|TAM
|350,00
|126,00
|22.07.2025
|10:00
|88
|341040339002
|İSTANBUL
|BEYKOZ
|PAŞABAHÇE
|ÇALILI ÇIKMAZI SOKAK
|ARSA
|215
|2
|1.499,95 m2 Arsanın Krokisinde (C) İle İşaretli 45,00 m2 Kısmı
|TAM
|3.100,00
|1.116,00
|22.07.2025
|10:00
|89
|341040196002
|İSTANBUL
|BEYKOZ
|PAŞABAHÇE
|SAİP MOLLA CADDESİ
|ARSA
|215
|7
|915,00 m2 sahalı Arsanın Krokisinde (F) İle İşaretli 126,00 m2 Kısmı
|TAM
|1.250,00
|450,00
|22.07.2025
|10:00
|90
|341010042017
|İSTANBUL
|ADALAR
|BURGAZADA
|GEZİNTİ CADDESİ
|ARSA
|107
|18
|14.143,71 m² sahalı taşınmazın krokisinde (T) ile işaretli 772,30 m2 lik kısmı.
|TAM
|7.750,00
|2.790,00
|22.07.2025
|10:00
|91
|341010046001
|İSTANBUL
|ADALAR
|BURGAZADA
|GÖNÜLLÜ CADDESİ LEVENT SOKAK
|ARSA
|111 (Eski 85)
|1 (Eski 3)
|8.443,00 m² SAHALI TAŞINMAZIN KROKİSİNDE (2) İLE İŞARETLİ 1.880,00 M2 LİK KISIM
|TAM
|30.000,00
|10.800,00
|22.07.2025
|10:00
|92
|341010046005
|İSTANBUL
|ADALAR
|BURGAZADA
|HIZIR REİS SOKAK
|ARSA
|111 (Eski 85)
|1 (Eski 3)
|8.443,00 m² SAHALI TAŞINMAZIN KROKİSİNDE (6) İLE İŞARETLİ 1.407,00 M2 LİK KISIM
|TAM
|30.000,00
|10.800,00
|22.07.2025
|10:00
|93
|341010047021
|İSTANBUL
|ADALAR
|BURGAZADA
|KÖKNAR
|ARSA
|107 (Eski 79)
|8 (Eski 6)
|56.298,68 m2 sahalı taşınmazın krokisinde (21) ile işaretli 168,00 m2 lik kısım.
|TAM
|5.500,00
|1.980,00
|22.07.2025
|10:00
|94
|341010081000
|İSTANBUL
|ADALAR
|BÜYÜKADA
|HANIMELİ
|ARSA
|189
|9
|238,95 M2
|TAM
|10.000,00
|3.600,00
|22.07.2025
|10:00
|95
|341010076000
|İSTANBUL
|ADALAR
|BÜYÜKADA NİZAM
|NİLÜFER VE ADLİYE SOKAK
|ARSA
|110
|19
|187,72 m2
|TAM
|4.000,00
|1.440,00
|22.07.2025
|10:00
|96
|341010068002
|İSTANBUL
|ADALAR
|BÜYÜKADA NİZAM
|YAHYA KEMAL BEYATLI
|ARSA
|162
|5
|114,31 M2 SAHALI TAŞINMAZIN KROKİSİNDE (B) İLE İŞARETLİ 30,20 M2 LİK KISIM
|TAM
|1.250,00
|450,00
|22.07.2025
|10:00
|97
|341010120000
|İSTANBUL
|ADALAR
|HEYBELİADA
|ÇİÇEKLİDAĞ
|ARSA
|206 (ESKİ 87)
|3 (ESKİ 9)
|36,53 M2 SAHALI TAŞINMAZIN İDAREMİZ HİSSESİNE DÜŞEN 7,31 M2 LİK KISMI.
|1/5
|500,00
|180,00
|22.07.2025
|10:00
|98
|341010055000
|İSTANBUL
|ADALAR
|HEYBELİADA
|ZEYBEK SOKAK
|ARSA
|118 (ESKİ 96)
|46 (ESKİ 90)
|591,06 M2
|TAM
|14.000,00
|5.040,00
|22.07.2025
|10:00
|99
|341010027004
|İSTANBUL
|ADALAR
|KINALIADA
|FAZIL AHMET AYKAÇ
|ARSA
|161
|6
|1619,50 m2 sahalı taşınmazın krokisinde (D) ile işaretli 85,00 m2 lik kısmın 1/5 hissesine tekabül eden 17,00 m2 lik kısım.
|1/5,
|900,00
|324,00
|22.07.2025
|10:00
|100
|341010012001
|İSTANBUL
|ADALAR
|KINALIADA
|İSMAİLPAŞA
|ARSA
|166
|6
|571,85 m2 sahalı taşınmazın krokisinde (B) ile işaretli 172,00 m2 lik kısımın 1/5 hissesine tekabül eden 34,40 m2 likm kısmı.
|1/5,
|900,00
|324,00
|22.07.2025
|10:00
|101
|341010017000
|İSTANBUL
|ADALAR
|KINALIADA
|KORKUT
|ARSA
|222 (ESKİ 49)
|13 (ESKİ 4)
|773,79 M²
|TAM
|6.000,00
|2.160,00
|22.07.2025
|10:00
|102
|341010045000
|İSTANBUL
|ADALAR
|KINALIADA
|KORKUT
|ARSA
|248 (ESKİ 39)
|5 (ESKİ 1)
|1.143,00 M²
|TAM
|7.000,00
|2.520,00
|22.07.2025
|10:00
|103
|341010113000
|İSTANBUL
|ADALAR
|KINALIADA
|ŞÜKRÜ GÜLESİN
|ARSA
|204 (ESKİ 57)
|2 (ESKİ 9)
|265,89
|TAM
|4.500,00
|1.620,00
|22.07.2025
|10:00
|104
|341010015001
|İSTANBUL
|ADALAR
|MADEN
|ORBAYLAR
|ARSA
|298 (Eski 182)
|87 (Eski 24)
|233,78 M2 sahalı taşınmazın krokisinde (B) ile işaretli 37,00 m2 lik kısım.
|TAM
|950,00
|342,00
|22.07.2025
|10:00