İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Giriş: 22.08.2024 - 00:00
|
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
|Sıra No
|MÜKELLEFİN ADI SOYADI ÜNVANI
|VERGİ NO
|ADRES
|VERGİ VEYA CEZA
|VERGİNİN NEVİ
|CEZANIN NEVİ
|VERGİNİN MİKTARI
|CEZANIN MİKTARI
|DÖNEMİ
|TAKİP NO
|1
|BERİAL KOZMETİK ÜRÜNLERİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
|1650276427
|ŞENESENEVLER Ş.GÜNALTAY CAD.no:25/5 KADIKÖY/İSTANBUL
|2013
|2019051666M1P0000216
|KURUMLAR VER.
|ÖZ.USULSZLK C. VER.ZİY.CEZ. GECİKME FAİZ
|11.157,59
|24.905,98
|2
|BURCU KALAÇ(ASIL BORÇLU 1050566640 AVKAL TURİZM)
|3170185147
|TATLISU MAH.PAKDİL SK. BERAT APT no:13/3 ümraniye /İSTANBUL
|2014,2015
|2024070566M1R0000002
|STOPAJ,TEVK.DAMGA V.,5035SK DAMGA V.DAMGA VERGİSİ
|31.490,54
|3
|AYTEN EKŞİ(1780686859 BİRLEŞİM İNŞAAT TAAHHÜT)
|3300120261
|CADDEBOSTAN MAH. MEHTAP SK. NO:31/18 KADIKÖY/İSTANBUL
|2020
|2024022266M1R0000001
|STOPAJ,K.D.V,DAMGA VER,
|GECİKME FAİZ
|271.936,36
|25.426,13
|4
|AYTEN EKŞİ(1780686859 BİRLEŞİM İNŞAAT TAAHHÜT)
|3300120261
|CADDEBOSTAN MAH. MEHTAP SK. NO:31/18 KADIKÖY/İSTANBUL
|2020,2021,2022
|2024022266M1R0000002
|STOPAJ,KRMLR V.,K.D.V,DAMGA VER.,G.ZAMMI.,7326 KRMMA,7326KDVMA
|VER.ZİY.CEZ
|3.542.902,35
|595.924,98
|5
|AYTEN EKŞİ(1780686859 BİRLEŞİM İNŞAAT TAAHHÜT)
|3300120261
|CADDEBOSTAN MAH. MEHTAP SK. NO:31/18 KADIKÖY/İSTANBUL
|2021,2022
|2024022266M1R0000003
|STOPAJ,KURUMLAR V.,KDV,DAMGA VER.,TİC.SİCİL H.GECİKME Z.
|ÖZ.USULSZLK C.,
|1.737.488,33
|2.500,00
|6
|AYTEN EKŞİ(1780686859 BİRLEŞİM İNŞAAT TAAHHÜT)
|3300120261
|CADDEBOSTAN MAH. MEHTAP SK. NO:31/18 KADIKÖY/İSTANBUL
|2021,2022
|2024022266M1R0000004
|STOPAJ,KURUMLAR V.,KDV,DAMGA VER.,
|GECİKME ZAM,ÖZ.USULSZLK C.
|1.492.312,97
|168.375,01
|7
|İRFAN TİKTAŞ(0011628060 3G BİLGİSAYAR ELEK,ELEKTRONİK ADİ ORT.)
|8440470782
|KOZYATAĞI MAH.BAYAR CAD. KARDESLER 88A KADIKÖY/İSTANBUL
|2014,2015
|2024062466M1W0000001
|KDV
|GECİKME FAİZ,VER.ZİY.CEZ.
|56.157,48
|99.471,90
|8
|KIRMIZI MOTORLU ARAÇLAR OTOMOTİV SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
|2140048266
|BOSTANCI MAH. MEHMET ŞEVKİPAŞA SK. NO;7/B KADIKÖY İSTANBUL
|2016-2017
|2020012166M1Q0000147
|KV-KDV-6736 - KV.MA 6736 – KDV.MA
|GF-VZCZ
|843.366,83
|6.201.394,80
|9
|ÇELİK AY MAT.REK.İNŞBİLG.VE MOB.SAN.TİC.TİC.LT
|2350598249
|BOSTANCI MAH. UZUN AL İŞ MRK. KİTAPÇI SÜLEYMAN SK.No:39 /6 KADIKÖY İSTANBUL
|2013/01....12
|2019051666M1Q0000457
|KV-KDV-K.GEÇ.V
|GF-VZCZ
|14.384,32
|54.470,56
|10
|TASF.HAL.DAĞBERLU İNŞAAT METAL MİM.NAKL.HAFR.SAİC.LTD.ŞTİ.
|2660411679
|KOZYATAĞI MAH Ş.GÜNALTAY CAD. No:48 Daire No:19 KADIKÖY İSTANBUL
|2016/01-12
|2020012166M1Q0000443
|KV-KDV-GF-VZCZ-6736 - KV.MA 6736 – KDV.MA
|GF-VZCZ
|30.843,27
|31.024,56
|11
|MURAT ERTÜRK (3230313859 – E BİLGİ İLETİŞİM HİZM.VE REK.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. Kanuni temsilcisi)
|3750151020
|KARTALTEPE MAH. ÜRGÜPLÜ CAD. NO: 68 İÇ KAPI NO: 3 BAYRAMPAŞA / İST.
|2015
|2024041666M1R0000003
|GSTP-KDV-DV
|63.064,94
|12
|MURAT ERTÜRK (3230313859 – E BİLGİ İLETİŞİM HİZM.VE REK.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. Kanuni temsilcisi)
|3750151020
|KARTALTEPE MAH. ÜRGÜPLÜ CAD. NO: 68 İÇ KAPI NO: 3 BAYRAMPAŞA / İST.
|2016-2017
|2024041666M1R0000007
|KV-KDV
|GF-ÖUSCZ-VZCZ
|613.997,90
|88.954,15
|13
|SERVET AYDIN (3330719798 EMİNELLER TERMAL GAYRİMENKUL TURZ.İNŞ.PAZ.TİC.LTD.ŞTİ.Kanuni temsilcisi)
|1150792736
|İÇERENKÖY MAH. KEVSER SK. CAKIRLAR NO: 10 İÇ KAPI NO: 4 ATAŞEHİR / İST.
|2013
|2024080966M1P0000001
|GSTPJ-KDV-DV
|ÖUSCZ-VZCZ
|72.331,47
|442,56
|14
|SERVET AYDIN (3330719798 EMİNELLER TERMAL GAYRİMENKUL TURZ.İNŞ.PAZ.TİC.LTD.ŞTİ.Kanuni temsilcisi)
|1150792736
|İÇERENKÖY MAH. KEVSER SK. CAKIRLAR NO: 10 İÇ KAPI NO: 4 ATAŞEHİR / İST.
|2013-2014
|2024080966M1P0000002
|GSTPJ-KV-KDV-DV
|VZCZ
|135.027,08
|602,51
|15
|SERVET AYDIN (3330719798 EMİNELLER TERMAL GAYRİMENKUL TURZ.İNŞ.PAZ.TİC.LTD.ŞTİ.Kanuni temsilcisi)
|1150792736
|İÇERENKÖY MAH. KEVSER SK. CAKIRLAR NO: 10 İÇ KAPI NO: 4 ATAŞEHİR / İST.
|2014-2015
|2024080966M1P0000003
|GSTPJ-KDV-DV-GZ
|306.528,13
|16
|SERVET AYDIN (3330719798 EMİNELLER TERMAL GAYRİMENKUL TURZ.İNŞ.PAZ.TİC.LTD.ŞTİ.Kanuni temsilcisi)
|1150792736
|İÇERENKÖY MAH. KEVSER SK. CAKIRLAR NO: 10 İÇ KAPI NO: 4 ATAŞEHİR / İst.
|2015-2016
|2024080966M1P0000004
|GSTPJ-KV-KDV-DV-GZ
|21.169,27
|17
|GENEL MÜHENDİSLİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|3940003446
|TATLISU MAH. ZÜLFİKAR SK. NO:2 D:8 ÜMRANİYE/ İSTANBUL
|2014-2015-2019
|2021110366M1R0000015
|KDV
|GF-VZCZ -ÖUSCZ
|5.093,99
|23.316,07
|18
|ŞANSAL KOŞAR
|5800074558
|GÜNDOĞAN MH. KIZILBURUN CD. GÜNDOĞAN SAHİL NO:121D:44 BODRUM/MUĞLA
|2018-2019
|2019062666M1T0000146
|STP- KDV-DV
|30.421,43
|19
|MAY DOLAP AHŞAP MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
|6130709286
|SAHRAYICEDİT MAH.ORTA SOK.NO.26/B KADIKÖY İST.
|2014-2015-2016-2017-2018
|2020012366M1U0000175
|KV-KDV
|GF-VER. ZİY. C.
|98.285,77
|537.567,22
|20
|MOJCA PLUT(6190514379 COİNSPACE İNTERNET HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş Kanuni Tems.)
|7300397070
|KOZYATAĞI MAH. SANİYE ERMUTLU SK. K3 PLAZA NO: 3 İÇ KAPI NO: 4 KADIKÖY/İSTANBUL
|2016-2017
|2024042966M1V0000010
|KV-KDV
|GF-VER. ZİY. C.
|312.822,12
|1.587.914,99
|21
|NESLİHAN ŞAHİN(7320740112 PONPON PASTA VE ORGANİZASYON İMALAT İTHALAT İHRACAT LTD. ŞTİ. Şirket Ortağı)
|7940535149
|MEHMET AKİF MAH. SENEM SK. NO: 23 ÇEKMEKÖY/İSTANBUL
|2018-2019
|2024070566M1V0000003
|GSTPJ-KDV-DV
|ÖUSCZ-GF-VER. ZİY. C.
|4.553.138,11
|8.428.486,62
|Erenköy Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini, bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.