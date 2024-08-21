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        İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

        İlandır
        Giriş: 22.08.2024 - 00:00
        İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
        Sıra No MÜKELLEFİN ADI SOYADI ÜNVANI VERGİ NO ADRES VERGİ VEYA CEZA VERGİNİN NEVİ CEZANIN NEVİ VERGİNİN MİKTARI CEZANIN MİKTARI
        DÖNEMİ TAKİP NO
        1 BERİAL KOZMETİK ÜRÜNLERİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. 1650276427 ŞENESENEVLER Ş.GÜNALTAY CAD.no:25/5 KADIKÖY/İSTANBUL 2013 2019051666M1P0000216 KURUMLAR VER. ÖZ.USULSZLK C. VER.ZİY.CEZ. GECİKME FAİZ 11.157,59 24.905,98
        2 BURCU KALAÇ(ASIL BORÇLU 1050566640 AVKAL TURİZM) 3170185147 TATLISU MAH.PAKDİL SK. BERAT APT no:13/3 ümraniye /İSTANBUL 2014,2015 2024070566M1R0000002 STOPAJ,TEVK.DAMGA V.,5035SK DAMGA V.DAMGA VERGİSİ 31.490,54
        3 AYTEN EKŞİ(1780686859 BİRLEŞİM İNŞAAT TAAHHÜT) 3300120261 CADDEBOSTAN MAH. MEHTAP SK. NO:31/18 KADIKÖY/İSTANBUL 2020 2024022266M1R0000001 STOPAJ,K.D.V,DAMGA VER, GECİKME FAİZ 271.936,36 25.426,13
        4 AYTEN EKŞİ(1780686859 BİRLEŞİM İNŞAAT TAAHHÜT) 3300120261 CADDEBOSTAN MAH. MEHTAP SK. NO:31/18 KADIKÖY/İSTANBUL 2020,2021,2022 2024022266M1R0000002 STOPAJ,KRMLR V.,K.D.V,DAMGA VER.,G.ZAMMI.,7326 KRMMA,7326KDVMA VER.ZİY.CEZ 3.542.902,35 595.924,98
        5 AYTEN EKŞİ(1780686859 BİRLEŞİM İNŞAAT TAAHHÜT) 3300120261 CADDEBOSTAN MAH. MEHTAP SK. NO:31/18 KADIKÖY/İSTANBUL 2021,2022 2024022266M1R0000003 STOPAJ,KURUMLAR V.,KDV,DAMGA VER.,TİC.SİCİL H.GECİKME Z. ÖZ.USULSZLK C., 1.737.488,33 2.500,00
        6 AYTEN EKŞİ(1780686859 BİRLEŞİM İNŞAAT TAAHHÜT) 3300120261 CADDEBOSTAN MAH. MEHTAP SK. NO:31/18 KADIKÖY/İSTANBUL 2021,2022 2024022266M1R0000004 STOPAJ,KURUMLAR V.,KDV,DAMGA VER., GECİKME ZAM,ÖZ.USULSZLK C. 1.492.312,97 168.375,01
        7 İRFAN TİKTAŞ(0011628060 3G BİLGİSAYAR ELEK,ELEKTRONİK ADİ ORT.) 8440470782 KOZYATAĞI MAH.BAYAR CAD. KARDESLER 88A KADIKÖY/İSTANBUL 2014,2015 2024062466M1W0000001 KDV GECİKME FAİZ,VER.ZİY.CEZ. 56.157,48 99.471,90
        8 KIRMIZI MOTORLU ARAÇLAR OTOMOTİV SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 2140048266 BOSTANCI MAH. MEHMET ŞEVKİPAŞA SK. NO;7/B KADIKÖY İSTANBUL 2016-2017 2020012166M1Q0000147 KV-KDV-6736 - KV.MA 6736 – KDV.MA GF-VZCZ 843.366,83 6.201.394,80
        9 ÇELİK AY MAT.REK.İNŞBİLG.VE MOB.SAN.TİC.TİC.LT 2350598249 BOSTANCI MAH. UZUN AL İŞ MRK. KİTAPÇI SÜLEYMAN SK.No:39 /6 KADIKÖY İSTANBUL 2013/01....12 2019051666M1Q0000457 KV-KDV-K.GEÇ.V GF-VZCZ 14.384,32 54.470,56
        10 TASF.HAL.DAĞBERLU İNŞAAT METAL MİM.NAKL.HAFR.SAİC.LTD.ŞTİ. 2660411679 KOZYATAĞI MAH Ş.GÜNALTAY CAD. No:48 Daire No:19 KADIKÖY İSTANBUL 2016/01-12 2020012166M1Q0000443 KV-KDV-GF-VZCZ-6736 - KV.MA 6736 – KDV.MA GF-VZCZ 30.843,27 31.024,56
        11 MURAT ERTÜRK (3230313859 – E BİLGİ İLETİŞİM HİZM.VE REK.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. Kanuni temsilcisi) 3750151020 KARTALTEPE MAH. ÜRGÜPLÜ CAD. NO: 68 İÇ KAPI NO: 3 BAYRAMPAŞA / İST. 2015 2024041666M1R0000003 GSTP-KDV-DV 63.064,94
        12 MURAT ERTÜRK (3230313859 – E BİLGİ İLETİŞİM HİZM.VE REK.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. Kanuni temsilcisi) 3750151020 KARTALTEPE MAH. ÜRGÜPLÜ CAD. NO: 68 İÇ KAPI NO: 3 BAYRAMPAŞA / İST. 2016-2017 2024041666M1R0000007 KV-KDV GF-ÖUSCZ-VZCZ 613.997,90 88.954,15
        13 SERVET AYDIN (3330719798 EMİNELLER TERMAL GAYRİMENKUL TURZ.İNŞ.PAZ.TİC.LTD.ŞTİ.Kanuni temsilcisi) 1150792736 İÇERENKÖY MAH. KEVSER SK. CAKIRLAR NO: 10 İÇ KAPI NO: 4 ATAŞEHİR / İST. 2013 2024080966M1P0000001 GSTPJ-KDV-DV ÖUSCZ-VZCZ 72.331,47 442,56
        14 SERVET AYDIN (3330719798 EMİNELLER TERMAL GAYRİMENKUL TURZ.İNŞ.PAZ.TİC.LTD.ŞTİ.Kanuni temsilcisi) 1150792736 İÇERENKÖY MAH. KEVSER SK. CAKIRLAR NO: 10 İÇ KAPI NO: 4 ATAŞEHİR / İST. 2013-2014 2024080966M1P0000002 GSTPJ-KV-KDV-DV VZCZ 135.027,08 602,51
        15 SERVET AYDIN (3330719798 EMİNELLER TERMAL GAYRİMENKUL TURZ.İNŞ.PAZ.TİC.LTD.ŞTİ.Kanuni temsilcisi) 1150792736 İÇERENKÖY MAH. KEVSER SK. CAKIRLAR NO: 10 İÇ KAPI NO: 4 ATAŞEHİR / İST. 2014-2015 2024080966M1P0000003 GSTPJ-KDV-DV-GZ 306.528,13
        16 SERVET AYDIN (3330719798 EMİNELLER TERMAL GAYRİMENKUL TURZ.İNŞ.PAZ.TİC.LTD.ŞTİ.Kanuni temsilcisi) 1150792736 İÇERENKÖY MAH. KEVSER SK. CAKIRLAR NO: 10 İÇ KAPI NO: 4 ATAŞEHİR / İst. 2015-2016 2024080966M1P0000004 GSTPJ-KV-KDV-DV-GZ 21.169,27
        17 GENEL MÜHENDİSLİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 3940003446 TATLISU MAH. ZÜLFİKAR SK. NO:2 D:8 ÜMRANİYE/ İSTANBUL 2014-2015-2019 2021110366M1R0000015 KDV GF-VZCZ -ÖUSCZ 5.093,99 23.316,07
        18 ŞANSAL KOŞAR 5800074558 GÜNDOĞAN MH. KIZILBURUN CD. GÜNDOĞAN SAHİL NO:121D:44 BODRUM/MUĞLA 2018-2019 2019062666M1T0000146 STP- KDV-DV 30.421,43
        19 MAY DOLAP AHŞAP MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. 6130709286 SAHRAYICEDİT MAH.ORTA SOK.NO.26/B KADIKÖY İST. 2014-2015-2016-2017-2018 2020012366M1U0000175 KV-KDV GF-VER. ZİY. C. 98.285,77 537.567,22
        20 MOJCA PLUT(6190514379 COİNSPACE İNTERNET HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş Kanuni Tems.) 7300397070 KOZYATAĞI MAH. SANİYE ERMUTLU SK. K3 PLAZA NO: 3 İÇ KAPI NO: 4 KADIKÖY/İSTANBUL 2016-2017 2024042966M1V0000010 KV-KDV GF-VER. ZİY. C. 312.822,12 1.587.914,99
        21 NESLİHAN ŞAHİN(7320740112 PONPON PASTA VE ORGANİZASYON İMALAT İTHALAT İHRACAT LTD. ŞTİ. Şirket Ortağı) 7940535149 MEHMET AKİF MAH. SENEM SK. NO: 23 ÇEKMEKÖY/İSTANBUL 2018-2019 2024070566M1V0000003 GSTPJ-KDV-DV ÖUSCZ-GF-VER. ZİY. C. 4.553.138,11 8.428.486,62
        Erenköy Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini, bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02079319