İSTANBUL ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI E.A.H.

BİYOMEDİKAL TÜKETİM VE LABORATUVAR SARF MALZEMESİ ALIMI





Biyomedikal Tüketim ve Laboratuvar Sarf Malzemesi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/130486

1- İdarenin 1.1. Adı : EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI 1.2. Adresi : Zeynep Kamil Mh.Dr Burhanettin ÜSKÜDAR/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02163910680 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 20.02.2026 - 10:30 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonu - Zeynep Kamil Mah. Op. Dr. Burhanettin Üstünel Sok. No:10 Üsküdar/İSTANBUL



3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : Biyomedikal Tüketim ve Laboratuvar Sarf Malzemesi Alımı 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 26 Kalem Mal Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ilgili depoya iletilecektir. 3.4. Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup; ayrıca işe başlama yazısı verilmeyecektir. Sözleşme konusu mallar sözleşme süresi içinde parti parti teslim edilecek olup, ilk teslimat sözleşmenin imzalanmasını müteakip ilgili birimin siparişine göre en geç 7 (Yedi) iş günü içerisinde yapılacaktır. Acil durumlarda siparişe göre daha kısa sürede teslimat yapılacaktır. Diğer teslimatlar hastanemizin ihtiyaç durumuna göre Sağlık Bakanlığının Stok Genelgesi gereği 3 aylık stok miktarını aşmayacak şekilde yapılacaktır. Sözleşme Bitiş Tarihi: 31.12.2026'dır 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. 4.3.1. Ürünün piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler: (RIT) Belgesi

Akredite Laboratuvar Belgesi

Belge

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Sertifikası

Materyal Uyumluluk Çalışması

Mikrobiyolojik Etkinlik Raporu

MSDS Raporu (Ürün Güvenlik Raporu)

Standart Belge

Tıbbi Cihaz Merkezi Yetki Belgesi

TİTUBB /ÜTS Kaydı

UTS BELGESİ

Uygunluk Belgesi

Uyumluluk Listesi

ÜTS BELGESİ YOK İSE KAPSAM DIŞI BEYANI

Validasyon Belgesi

Yetki Belgesi 4.3.2. Numune sunulması istenmektedir.





5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.



11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.



14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğer hususlar:



Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.