KAPALI OTOPARK ABONELİK HAKKI VERİLECEKTİR

İSTAY Altyapı ve Yönetim A.Ş. tarafından

1-Kullanım hakkı İSTAY Altyapı ve Yönetim A.Ş.’ne ait olan, İstanbul İli, Şişli İlçesi, Kaptanpaşa Mahallesi, İlhanlı Sokak, 2152 Ada, 200 Parsel sınırları içerisinde yer alan Darülaceze Kapalı Otopark Alanının Abonelik Hakkının Verilmesi İşi, Başkanlığımızca 01/12/2026 tarihinde Salı günü Saat: 10:30’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

İl/İlçe Mahalle Ada No Parsel No. Cinsi Otopark Araç Kapasitesi Muhammen Kullanım Hakkı Bedeli (Yıllık) Geçici Teminat Bedeli (%3) İhale Tarihi ve Saati İstanbul/ Şişli / Kaptanpaşa Mah. 2152 200 Kapalı Otopark Alanı 130 6.600.000,00.-TL 198.000,00.-TL 01/12/2026 tarihinde Salı günü Saat: 10:30

2- İhale İstanbul Valiliği Ek Hizmet Binasında bulunan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Hırka-i Şerif Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) No:64 Fatih/İSTANBUL, 2. Kat Toplantı Salonunda 01/12/2026 tarihinde Salı günü Saat: 10:30’da yapılacaktır.

3- Abonelik hakkı verilmesi şartnamesi, İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İSTAY Altyapı ve Yönetim A.Ş.’nin, Hırka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:64/3. Kat 305 numaralı oda Fatih/İSTANBUL adresinden 2.000,00 TL bedel karşılığında alınabilir. Şartnameyi almak isteyen isteklilerin, 2.000,00 TL bedeli İSTAY Altyapı ve Yönetim A.Ş.’nin Vakıf Bank Mercan Şubesi nezdindeki TR49 0001 5001 5800 7325 2811 44 IBAN numaralı hesabına yatırmaları ve ödemeye ilişkin banka dekontunu şartnameyi almak üzere İSTAY Altyapı ve Yönetim A.Ş.’ye teslim etmeleri gerekmektedir.

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliliğe haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur.

İstekliler şartnamelerde yazılı belgeleri eksiksiz vermek ve Türkiye'de tebligat için adres göstermek zorundadır. İhale teklif dosyasında evrak eksikliği olan istekliler değerlendirme dışı bırakılacaklardır. İstekliler idari şartnamede yazılı belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 46. maddesine göre hazırlayarak şartnamede belirtilen belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

5- İlk abonelik hakkı bedeli, ihale onayının alıcıya tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde peşin olarak tahsil edilecektir.

6- İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resmi harç, tapu harcı, alım satım giderleri vs. tüm giderleri ödemek, alıcıya aittir.

7- Abonelik hakkı ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak hazırlayarak 01/12/2026 tarihinde Salı günü Saat: 10:30’a kadar İstanbul Valiliği Ek Hizmet Binası Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Hırka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:64 Fatih/İSTANBUL adresindeki İSTAY Altyapı ve Yönetim A.Ş. (305 no’lu büroya) iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

8- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İlan Olunur.