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        İZMİR 17. AİLE MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 23:50
        İLAN

        T.C. İZMİR 17. AİLE MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/648 Esas

        DAVACI : BİRCAN KAVAZLAR-T.C. NO:46***0
        DAVALI : AYHAN KAVAZLAR-T.C.NO:30***0 - Barbaros Mah. 530/1 Sok. No:54 Bornova/İZMİR


        Davacı Bircan Kavazlar tarafından davalı Ayhan Kavazlar aleyhine açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkememizin 20.10.2026 tarihli duruşmasında verilen ara karar gereğince; 03.12.2026 günü saat: 10:20'deduruşmada hazır bulunmanız veya kendinizi vekil ile temsil ettirmeniz, HMK. 139. maddesi uyarınca, "Duruşma davetiyesine ve sonuçlarına ilişkin diğer hususlar yanında; sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz ve yargılamaya devam edilmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde gösterdiğiniz, ancak henüz sunmadığınız delil ve belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği" hususu davetiyenin ilan tarihinden itibaren 7. günde davalıya tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.04/11/2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02587615