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T.C. İZMİR 27. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/215 Esas

DAHİLİ DAVALI : SALİH ERYILMAZ- Nuri ve Yaşar oğlu, 14/09/1963 İstanbul doğumlu - Taşliman Mah. Rüzgar Sk. No:12 İç kapı no:2 Çınarcık/YALOVA



Davacı , Veroni Gıda Tarım İnşaat Taah. Ve Turizm San. Tic. Ltd. Şti İnciraltı Şubesi ile davalılar Aslı ULUÇAY, Bülent ULUÇAY, Gülnur SÖLÖMBAZ, Hasan İLERİ, Murat DAĞ, Ömer İLERİ, Özlem ULUÇAY BAYRAKTAR, Salih ERYILMAZ, Sema İLERİ, Suna İLERİ BÜKER, Uğur DAĞ arasında mahkememizde görülmekte olan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davası nedeniyle;



12/01/2027 günü, saat: 10:10'da ön inceleme duruşmasında bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.