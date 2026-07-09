İZMİR 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. İZMİR 8. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO : 2025/459 Esas

2.İLAN : TMK'nın 33. Maddesinin 2. ve 3. Fıkrası gereğince gaipliğine karar verilmesi istenilen BURSA ile , OSMANGAZİ ilçe, TUZPAZARI Mah. 81 cilt, 49 hanede kayıtlı Hasan Nihat ve Emine'den olma, 29/01/1943doğumlu AHMET NAHİT MUCUK (TC No:232.....972) 'dan son haber alma tarihinin üzerinden uzunca bir süre geçtiği iddia edilmekle, bu kişi hakkında bilgisi olan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 aylık süre içinde mahkememizin 2025/459 Esas sayılı dosyasına bilgi verilmesi hususu ilanen tebliğ olunur.