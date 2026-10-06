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        İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

        İlandır
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 23:50

        Örnek No:55*

        T.C.
        İZMİR
        GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
        2026/512 TLMT.

        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/512 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.


        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:


        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri :İzmir İl, Karabağlar İlçe, VATAN Mahalle/Köy, ARAPDERESİ Mevkii, 3242 Ada, 543 Parselde kayıtlı KARGİR EV niteliğindeki taşınmazın tamamı satışa konudur. net kullanım alanı 36,20 m², brüt alanı 45,50 m² olarak esas alınmıştır.
        Adresi : Vatan Mahallesi 9061 Sokak No:18 Tek Katlı Bina Karabağlar/ İZMİR
        Yüzölçümü : 60,00 m2
        Kıymeti : 3.585.585,00 TL
        KDV Oranı : %1
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 14:10
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 14:10
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 14:10
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        Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 14:10

        2 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri :İzmir İl, Karabağlar İlçe, VATAN Mahalle/Köy, ARAPDERESİ Mevkii, 3242 Ada, 540 Parselde kayıtlı KARGİR EV niteliğindeki taşınmazın tamamı satışa konudur. 12 numaralı konut bölümünün net 38,80 m², brüt 48,30 m², 1. katta bulunan 12A numaralı konut bölümünün ise net 37,90 m², brüt 48,30 m² olduğu bildirilmiştir.
        Adresi : Vatan Mahallesi 9061 Sokak No:12No: 12A 3 Katlı Bina Karabağlar/ İZMİR
        Yüzölçümü : 60,00 m2
        Kıymeti : 4.864.863,00 TL
        KDV Oranı : %1


        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/01/2027 - 14:20
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        Bitiş Tarih ve Saati : 18/01/2027 - 14:20
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2027 - 14:20
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        Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2027 - 14:20

        05/10/2026

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02563579