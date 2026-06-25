İZMİR KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Giriş: 25 Haziran 2026 - 23:50
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KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
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TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ İLANI
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SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER
|SIRA NO
|MAHALLESİ
|ADA NO
|PARSEL NO
|ALAN (m²)
|NİTELİĞİ
|MUHAMMEN BEDEL (TL)
|GEÇİCİ TEMİNAT (%3)
|SAATİ
|1
|AŞAĞI KIZILCA
|148
|76
|13.293,82
|TARLA
|22.215.000,00
|666.450,00
|13:30
|2
|AŞAĞI KIZILCA
|149
|40
|2.952,55
|TARLA
|7.445.000,00
|223.350,00
|13:35
|3
|AŞAĞI KIZILCA
|112
|11
|3.767,25
|TARLA
|8.205.000,00
|246.150,00
|13:40
|4
|BAĞYURDU YENİ MAHALLE
|408
|1
|2.001,88
|TARLA
|2.420.000,00
|72.600,00
|13:45
|5
|CUMALI
|113
|17
|4.458,40
|ZEYTİNLİK
|5.275.000,00
|158.250,00
|13:50
|6
|CUMALI
|118
|1
|6.809,14
|ZEYTİNLİK
|7.613.000,00
|228.390,00
|13:55
|7
|CUMALI
|120
|1
|9.570,31
|ZEYTİNLİ TARLA
|10.235.000,00
|307.050,00
|14:00
|8
|DEREKÖY
|149
|3
|15.370,84
|BAĞ
|24.070.000,00
|722.100,00
|14:05
|9
|GÖKÇEYURT
|101
|5
|5.145,26
|TARLA
|5.160.000,00
|154.800,00
|14:10
|10
|GÖKÇEYURT
|107
|2
|6.436,71
|TARLA
|7.560.000,00
|226.800,00
|14:15
|11
|KAMBERLER
|104
|5
|4.578,62
|BAĞ
|5.365.000,00
|160.950,00
|14:20
|12
|SARILAR
|101
|57
|2.024,33
|TARLA
|2.670.000,00
|80.100,00
|14:25
|13
|SİNANCILAR
|125
|12
|1.086,11
|TARLA
|1.915.000,00
|57.450,00
|14:30
|14
|SİNANCILAR
|115
|37
|1.159,58
|ZEYTİNLİ BAĞ
|1.825.000,00
|54.750,00
|14:35
|15
|SİNANCILAR
|108
|15
|2.790,27
|BAHÇE
|4.350.000,00
|130.500,00
|14:40
|16
|ULUCAK M.KEMAL ATATÜRK MH.
|968
|47
|8.978,18
|TARLA
|30.430.000,00
|912.900,00
|14:45
|17
|VİŞNELİ
|167
|60
|2.317,22
|ZEYTİNLİK
|6.151.000,00
|184.530,00
|14:50
|18
|VİŞNELİ
|167
|66
|5.178,37
|ZEYTİNLİ TARLA
|11.306.000,00
|339.180,00
|14:55
|19
|VİŞNELİ
|106
|39
|11.707,22
|ZEYTİNLİ TARLA
|18.855.000,00
|565.650,00
|15:00
|20
|VİŞNELİ
|144
|15
|13.962,66
|ZEYTİNLİ TARLA
|21.495.000,00
|644.850,00
|15:05
|21
|VİŞNELİ
|157
|18
|5.198,65
|ZEYTİNLİ TARLA
|10.305.000,00
|309.150,00
|15:10
|22
|YİĞİTLER
|139
|10
|1.033,40
|ZEYTİNLİK
|1.652.000,00
|49.560,00
|15:15
|23
|AŞAĞI KIZILCA
|111
|74
|3.200,00
|ZEYTİNLİ TARLA
|9.935.000,00
|298.050,00
|15:20
|24
|AKALAN
|138
|3
|672,89
|ARSA
|7.955.000,00
|238.650,00
|15:25
|25
|AKALAN
|138
|4
|298,14
|ARSA
|3.835.000,00
|115.050,00
|15:30
|Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda ada, parsel, tapu bilgileri yazılı gayrimenkuller (Arsa ve Arazi); 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. ve 45. maddeleri gereğince şartnamesi dâhilinde muhammen bedel üzerinden Kapalı Teklif ve Açık Artırma Usulü ile ayrı ayrı satılacaktır. Taşınmazların satış ihalesi, 08/07/2026 Çarşamba günü Belediye Encümen huzurunda Kemalpaşa Belediyesi Encümen Toplantı odasında şartnamesine göre yapılacaktır. Şartname bedeli 1.000,00.-TL dir. İhale tarihinde isteklisi çıkmayıp ihalesi yapılmayan taşınmazlar aynı şartlarla 22/07/2026 tarihinde Pazarlık Usulü ile ihalesi yapılacaktır. İsteklisi olmayan taşınmalar için yeni bir ilan yapılmayacaktır. İsteklilerin % 3 oranındaki İhale Geçici Teminat Bedelini 07/07/2026 tarihi, saat 16:00' a kadar Belediye veznesine veya Halk Bankası nezninde bulunan TR81 0001 2009 7160 0004 0000 05 IBAN Nolu hesaba yatırması şarttır. İhaleye katılabilmek için isteklilerin;
|a-) Onaylı ikametgah belgesini, telefon, fax bilgilerini, vekaleten girilecekse vekaletname
|b-) Nüfus Cüzdan Fotokopisi
|c-) Tüzel kişilerin Vergi Levhası Fotokopilerini
|c-) İhale Geçici Teminat Bedelini yatırdıklarına dair makbuz ve dosya satın alındığına dair makbuz ibrası,
|d-) Tüzel kişiler için Ticaret veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Sicil Kayıt Belgesi, noterlikçe tasdik edilmiş İmza Sirkülerinin veya Vekalet varsa noter onaylı Vekaletname vermeleri,
|e-) Satışı yapılacak 23 numaralı Aşağı Kızılca 111 ada 74 nolu parselde bulunan taşınmaz 4800m²olup 1600 m²si başka bir şahsa , 3200m² Kemalpaşa Belediyesine aittir. Kemalpaşa Belediyesine ait olan hissenin satışı yapılacktır.
|f-) Satışı yapılacak olan taşınmazlardan 1 nolu taşınmaz - Aşağı Kızılca mahallesi 148 ada 76 parsel , 8 nolu taşınmaz- Dereköy Mahallesi 149 ada 3 parsel, 16 nolu taşınmaz- Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi 968 ada 47 parsel, 19 nolu taşınmaz Vişneli Mahallesi 106 ada 39 parsel ve 20 nou taşınmaz - Vişneli Mahallesi 144 Ada 15 Parselde kayıtlı olan taşınmazların ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 36. maddesi gereği Kapalı Teklif usulü ile yapılacaktır.
|g-) İhalesi Kapalı teklif Usulü ile yapılacak olan taşınmazlar için düzenlenecek olan Dış zarf ile İç zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.(1. -8.-16. - 19. ve 20. sıradaki taşınmazlar için);
1-Teklif mektubunu içeren zarf, tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve teklif vermeye yetkili kişinin imza beyannamesi, imza sirküleri ve hangi işe ait olduğunun yazılması (dış zarf)
2-Teklif mektubu: Teklif mektubunun istekli tarafından imzalanması ve bu mektupta şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. (iç zarf)
|İhale ile ilgili şartname ve özel şartlar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden öğrenilebilir.
|2886 sayılı Yasanın 17. ve 18.maddeleri gereği ilanen duyurulur.
|Kemalpaşa Belediye Başkanlığı