İZMİR KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ İLANI

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER

SIRA NO MAHALLESİ ADA NO PARSEL NO ALAN (m²) NİTELİĞİ MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (%3) SAATİ

1 AŞAĞI KIZILCA 148 76 13.293,82 TARLA 22.215.000,00 666.450,00 13:30

2 AŞAĞI KIZILCA 149 40 2.952,55 TARLA 7.445.000,00 223.350,00 13:35

3 AŞAĞI KIZILCA 112 11 3.767,25 TARLA 8.205.000,00 246.150,00 13:40

4 BAĞYURDU YENİ MAHALLE 408 1 2.001,88 TARLA 2.420.000,00 72.600,00 13:45

5 CUMALI 113 17 4.458,40 ZEYTİNLİK 5.275.000,00 158.250,00 13:50

6 CUMALI 118 1 6.809,14 ZEYTİNLİK 7.613.000,00 228.390,00 13:55

7 CUMALI 120 1 9.570,31 ZEYTİNLİ TARLA 10.235.000,00 307.050,00 14:00

8 DEREKÖY 149 3 15.370,84 BAĞ 24.070.000,00 722.100,00 14:05

9 GÖKÇEYURT 101 5 5.145,26 TARLA 5.160.000,00 154.800,00 14:10

10 GÖKÇEYURT 107 2 6.436,71 TARLA 7.560.000,00 226.800,00 14:15

11 KAMBERLER 104 5 4.578,62 BAĞ 5.365.000,00 160.950,00 14:20

12 SARILAR 101 57 2.024,33 TARLA 2.670.000,00 80.100,00 14:25

13 SİNANCILAR 125 12 1.086,11 TARLA 1.915.000,00 57.450,00 14:30

14 SİNANCILAR 115 37 1.159,58 ZEYTİNLİ BAĞ 1.825.000,00 54.750,00 14:35

15 SİNANCILAR 108 15 2.790,27 BAHÇE 4.350.000,00 130.500,00 14:40

16 ULUCAK M.KEMAL ATATÜRK MH. 968 47 8.978,18 TARLA 30.430.000,00 912.900,00 14:45

17 VİŞNELİ 167 60 2.317,22 ZEYTİNLİK 6.151.000,00 184.530,00 14:50

18 VİŞNELİ 167 66 5.178,37 ZEYTİNLİ TARLA 11.306.000,00 339.180,00 14:55

19 VİŞNELİ 106 39 11.707,22 ZEYTİNLİ TARLA 18.855.000,00 565.650,00 15:00

20 VİŞNELİ 144 15 13.962,66 ZEYTİNLİ TARLA 21.495.000,00 644.850,00 15:05

21 VİŞNELİ 157 18 5.198,65 ZEYTİNLİ TARLA 10.305.000,00 309.150,00 15:10

22 YİĞİTLER 139 10 1.033,40 ZEYTİNLİK 1.652.000,00 49.560,00 15:15

23 AŞAĞI KIZILCA 111 74 3.200,00 ZEYTİNLİ TARLA 9.935.000,00 298.050,00 15:20

24 AKALAN 138 3 672,89 ARSA 7.955.000,00 238.650,00 15:25

25 AKALAN 138 4 298,14 ARSA 3.835.000,00 115.050,00 15:30

Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda ada, parsel, tapu bilgileri yazılı gayrimenkuller (Arsa ve Arazi); 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. ve 45. maddeleri gereğince şartnamesi dâhilinde muhammen bedel üzerinden Kapalı Teklif ve Açık Artırma Usulü ile ayrı ayrı satılacaktır. Taşınmazların satış ihalesi, 08/07/2026 Çarşamba günü Belediye Encümen huzurunda Kemalpaşa Belediyesi Encümen Toplantı odasında şartnamesine göre yapılacaktır. Şartname bedeli 1.000,00.-TL dir. İhale tarihinde isteklisi çıkmayıp ihalesi yapılmayan taşınmazlar aynı şartlarla 22/07/2026 tarihinde Pazarlık Usulü ile ihalesi yapılacaktır. İsteklisi olmayan taşınmalar için yeni bir ilan yapılmayacaktır. İsteklilerin % 3 oranındaki İhale Geçici Teminat Bedelini 07/07/2026 tarihi, saat 16:00' a kadar Belediye veznesine veya Halk Bankası nezninde bulunan TR81 0001 2009 7160 0004 0000 05 IBAN Nolu hesaba yatırması şarttır. İhaleye katılabilmek için isteklilerin;

a-) Onaylı ikametgah belgesini, telefon, fax bilgilerini, vekaleten girilecekse vekaletname

b-) Nüfus Cüzdan Fotokopisi

c-) Tüzel kişilerin Vergi Levhası Fotokopilerini

c-) İhale Geçici Teminat Bedelini yatırdıklarına dair makbuz ve dosya satın alındığına dair makbuz ibrası,

d-) Tüzel kişiler için Ticaret veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Sicil Kayıt Belgesi, noterlikçe tasdik edilmiş İmza Sirkülerinin veya Vekalet varsa noter onaylı Vekaletname vermeleri,

e-) Satışı yapılacak 23 numaralı Aşağı Kızılca 111 ada 74 nolu parselde bulunan taşınmaz 4800m²olup 1600 m²si başka bir şahsa , 3200m² Kemalpaşa Belediyesine aittir. Kemalpaşa Belediyesine ait olan hissenin satışı yapılacktır.

f-) Satışı yapılacak olan taşınmazlardan 1 nolu taşınmaz - Aşağı Kızılca mahallesi 148 ada 76 parsel , 8 nolu taşınmaz- Dereköy Mahallesi 149 ada 3 parsel, 16 nolu taşınmaz- Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi 968 ada 47 parsel, 19 nolu taşınmaz Vişneli Mahallesi 106 ada 39 parsel ve 20 nou taşınmaz - Vişneli Mahallesi 144 Ada 15 Parselde kayıtlı olan taşınmazların ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 36. maddesi gereği Kapalı Teklif usulü ile yapılacaktır.

g-) İhalesi Kapalı teklif Usulü ile yapılacak olan taşınmazlar için düzenlenecek olan Dış zarf ile İç zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.(1. -8.-16. - 19. ve 20. sıradaki taşınmazlar için);

1-Teklif mektubunu içeren zarf, tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve teklif vermeye yetkili kişinin imza beyannamesi, imza sirküleri ve hangi işe ait olduğunun yazılması (dış zarf)

2-Teklif mektubu: Teklif mektubunun istekli tarafından imzalanması ve bu mektupta şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. (iç zarf)

İhale ile ilgili şartname ve özel şartlar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden öğrenilebilir.

2886 sayılı Yasanın 17. ve 18.maddeleri gereği ilanen duyurulur.