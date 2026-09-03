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        İZNİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

        İlandır
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 23:50
        İLAN

        T.C. İZNİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/167 Esas
        DAVALI : VEDAT KORUK - T.C.Kimlik no:21016582892


        Davacı Mürvet Akdemir tarafından aleyhinize açılan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

        Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen ve mahkememizce tespit edilen birden fazla adresinize dava dilekçesi ve tensip zabtını içerir davetiye çıkarılmış olup, adreste tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zabtının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

        Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde cevap vermeniz, vermediğiniz takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıları tamamen inkar etmiş sayılacağınız, cevap dilekçesi vermeniz halinde elinizde bulunan belge, dosya ve bunların bulunabileceği yerlerin açıklanması ve dilekçenizin HMK'nın 129.maddesinde belirtilen unsurları içermesi gerektiği hususu ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02541144