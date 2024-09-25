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        KADİRLİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 26.09.2024 - 00:00
        İLAN
        KADİRLİ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

        ESAS NO : 2022/1483 Esas
        KARAR NO : 2024/224

        Davacı MUAMMER GÜMÜŞLÜ aleyhine mahkememizde açılan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davanın KABULÜ İLE, Osmaniye Sumbas ilçesi Alibeyli Merkez köyü 150 ada 6,7 parsel sayılı tarla vasıflı taşınmazda 26159662074 TC nolu Sultan ÇAT 'ın 16 da 1 pay olmak üzere PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE VE TAPUYA TESCİLİNE, karar verilmiş olup, gerekçeli kararın Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 30/04/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02094427