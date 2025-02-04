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        KAĞITHANE BELEDİYESİ

        İlandır
        Giriş: 05.02.2025 - 00:00

        T.C.

        KÂĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        İşletme Müdürlüğü

        İHALE İLANI

        1. Kâğıthane Belediyesi Sadabad Kültür Merkezi Kâğıthane Evlendirme Salonları nikâh törenlerinde fotoğraf, video vb. çekim işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü” ile ihale edilerek 31.12.2027 tarihine kadar kiraya verilecektir.
        3. İhalenin Süresi: Sözleşmenin noterden imzalanmasından sonra 31.12.2027 tarihine kadardır.
        4. İhale Aylık Muhammen Bedeli: 300.000,00 TL (Üç Yüz Bin Türk Lirası ) + ( KDV )’dir.
        5. İhale Geçici Teminat Bedeli : 306.000 TL.(Üç Yüz Altı Bin Türk Lirası)’dır.
        6. İhale konusu işin şartnameleri: Belediyemiz İşletme Müdürlüğü’nden 5.000,00 TL (Beş Bin Türk Lirası) bedelle satın alınabilir.
        7. Geçici Teminat Bedeli; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda tayin olunan değerler üzerinden (Muhammen bedelin % 3’ü) verilebileceği gibi, Belediyemiz Strateji Geliştirme Müdürlüğü veznelerine nakit olarak da yatırılabilir.
        8. İhale tarih ve saati: 18.02.2025 Salı günü saat: 10.30’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.
        9. Dosya teslim yeri ve süresi: İhaleye katılmak için istenen tüm belgelerden oluşan ihale dosyası ile 18.02.2025 Salı günü Saat: 10.30’a kadar Belediyemiz Encümen salonunda Encümen üyelerine teslim edilecektir.
        10. İhaleye katılmak üzere idareye süresinde ihale dosyası teslim edenlerin; nüfus cüzdanı, tüzel kişilerde noterden alınmış vekâletname ile 18.02.2025 Salı günü saat: 10.30’da Belediyemiz Encümen salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
        11. İhale öncesi teklif mektubunda bulunacak belgeler;

        ŞAHISLAR
        • T.C. kimlik numarasını içerir Nüfus cüzdanı sureti.(Muhtarlıktan/E-Devlet üzerinden barkodlu)
        • İkametgâh senedi, ( Muhtarlıktan/E-Devlet üzerinden barkodlu )
        • Geçici teminat makbuzu veya mektubu,
        • Tebligat Adres Beyanı,
        • İşyerinin vergi levhasının onaylı sureti,
        • SGK, Vergi Dairesi ve Belediye’den alınacak Borcu Yoktur yazıları.
        • Malzeme beyanı veya noterden taahhütname.
        • Vekâleten ihaleye katılımda yüklenici adına Katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter Tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza Beyannamesi,
        • Katılımcıların Profesyonel Foto Sanatkârları Esnaf Odasına kayıtlı olduklarını gösteren 2025 yılına ait belge,
        • Katılımcıların ihale ilk ilan tarihinden önce en az 3 (Üç) kişiyi ihale konusu işle alakalı olarak sigortalı çalıştırdığına dair belge,
        • İhaleye katılacak olan firma sahibinin kendi adına ait olan Mesleki Yeterlilik Belgesi (Ustalık ya da Usta öğreticilik ) belgesinin olması,
        • İş bitirme / İş deneyim belgesi, (Özel Şartname 2.3. md.)
        • İhale Genel ve Özel Şartnamelerde istenen diğer tüm belgeler.
        • Tebliğ için e- mail adres beyanı,
        • İşletme Müdürlüğü’nden alınan imzalanmış şartnamelerin örneği.
        		 ŞİRKETLER
        • İmza sirküleri (Noterden)
        • Ticaret Odasından faaliyet belgesi,
        • Geçici teminat makbuzu veya mektubu,
        • Tebligat Adres Beyanı,
        • İşyerinin vergi levhasının onaylı sureti,
        • SGK, Vergi Dairesi ve Belediye’den alınacak borcu yoktur yazıları,
        • Malzeme beyanı veya noterden taahhütname,
        • Vekâleten ihaleye katılımda yüklenici adına Katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter Tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza Beyannamesi,
        • Katılımcıların Profesyonel Foto Sanatkârları Esnaf Odasına kayıtlı olduklarını gösteren 2025 yılına ait belge / Ticaret Odasına kayıtlı olduklarını gösteren 2025 yılına ait belge,
        • Katılımcıların ihale ilk ilan tarihinden önce en az 3 (Üç) kişiyi ihale konusu işle alakalı olarak sigortalı çalıştırdığına dair belge,
        • İhaleye katılacak olan firma sahibinin kendi adına ait olan Mesleki Yeterlilik Belgesi (Ustalık ya da Usta öğreticilik ) belgesinin olması,
        • İş bitirme / İş deneyim belgesi, (Özel Şartname 2.3. md.)
        • İhale Genel ve Özel Şartnamelerde istenen diğer tüm belgeler.
        • Tebliğ için e- mail adres beyanı,
        • İşletme Müdürlüğü’nden alınan imzalanmış şartnamelerin örneği.
        1. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
        2. İdare ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir.


        İLAN OLUNUR.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02166963