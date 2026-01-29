KAĞITHANE BELEDİYESİ

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Yeşil Vadi Atlas ve Sadabad K-Park Otoparkı K-Park Otoparkında Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Kurulumu ve İşletilmesi İşi İlanı

Madde 1: Merkez Mah. Anadolu Cd. No:34 Kağıthane- İstanbul adresinde bulunan Yeşil Vadi Atlas K-Park Otoparkımızda 2 adet ve Merkez Mah. Lalezar Sk. No:1 Kağıthane-İstanbul adresinde bulunan Sadabad K-Park Otoparkımızda 2 adet olmak üzere toplam 4 adet (her biri en az 120 kw gücünde çift çıkışlı) DC elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulumu ve işletilmesi İşi ihale edilecektir. İhale “Merkez Mah. Lalezar Sk. No:1 Sadabad Hizmet Binası Kağıthane - İstanbul” adresindeki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi ve şartname uyarınca “Açık Teklif Usulü” suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 5.000 TL (BeşBinTürkLirası) olup, Kağıthane Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nden (Merkez Mah. Burcu Sk. No:7 A Blok K: -1 Yeni Kültür Merkezi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Kağıthane -İstanbul) temin edilebilir.

İşin Niteliği İşin Süresi İşin Yapılacağı Yer 1 Aylık Tahmin Edilen Muhammen Bedel (TL) KDV Hariç Geçici Teminat %3 (TL) İhale Usulü İhale Tarihi ve Saati Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Kurulum ve İşletilmesi İşi 3 Yıl Yeşil Vadi Atlas K-Park Otoparkı ve Sadabad K-Park Otoparkı 21.666,67 TL 23.400 TL 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca “AÇIK TEKLİF USULÜ” 10.02.2026 11.00

Madde 2: Muhammen bedel mevcut otopark fiyat tarifesi üzerinden belirlenmiş olup bu bedelin ödemesi sabittir. Teklifler kar payı üzerinden yüzdesel olarak artırım yapılarak verilecektir.

Madde 3: İdare, ihale ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 4: İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

GERÇEK KİŞİLERDEN: Belediyemiz Gelirler Müdürlüğü veznelerine nakit olarak yatırılan %3 Geçici Teminat dekontu veya süresiz banka teminat mektubu, Nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgâh belgesi, Belediyemiz Gelirler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur belgesi, İhale şartnamesinin alındığına dair tahsilat makbuzu, Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi, Noter onaylı imza beyannamesi, İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi, (2886 sayılı D.İ.K’nun 47. maddesine göre Encümen huzurunda da imzalanabilir) Kamu İhale Kurumundan yasaklı olmadığına dair taahhütname, C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş Şarj Ağı İşletmeci Lisansı, Ülkemizin 15 ilinin tamamında, 120 kW ve üzeri DC yüksek hızlı şarj imkânının sağlanması. TÜZEL KİŞİLERDEN: Belediyemiz Gelirler Müdürlüğü veznelerine nakit olarak yatırılan %3 Geçici Teminat dekontu veya süresiz banka teminat mektubu, Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınacak tebligata yarar adres belgesi, İkametgâh belgesi, Belediyemiz Gelirler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur belgesi, İhale şartnamesinin alındığına dair tahsilat makbuzu. Kamu İhale Kurumundan yasaklı olmadığına dair taahhütname, Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi, İhaleye katılmasının uygun kabul edildiğine dair şirket yetkililerince alınmış karar, Tüzel kişilik adına yetkili olarak ihaleye katılacakların noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri, İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklardan, şirket kuruluş sözleşmesi, son yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesi aslı veya noter onaylı sureti, C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş Şarj Ağı İşletmeci Lisansı, Ülkemizin 15 ilinin tamamında, 120 kW ve üzeri DC yüksek hızlı şarj imkânının sağlanması. ORTAK GİRİŞİMLERDEN:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

MADDE 5: Tekliflerin Verilmesi: Teklifler 09.02.2026 Pazartesi günü saat 16.00’a kadar İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfa Kağıthane Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün adresi (Merkez Mah. Burcu Sk. No:7 A Blok K: -1 Kağıthane - İstanbul) ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar Belediyemiz Encümenine ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

İLAN OLUNUR.