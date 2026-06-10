KAĞITHANE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Giriş: 10 Haziran 2026 - 23:50
KAĞITHANE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İLANEN TEBLİGAT
İşyeri :Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Mevzu: Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 16.04.2026 tarihli ve E-68898891-903.06-158095070 sayılı Onayı.
Davetin yeri : Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Davetli Adı Soyadı: Vedat AYAZ
Davetin Sebebi: Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 16.04.2026 tarihli ve E-68898891-903.06-158095070 sayılı Onayının Vedat AYAZ’a tebliğ edilmesi.
Davetin Gün ve saati: 18/06/2026 Perşembe günü saat 08:30 ile 17:00 saatleri arasında.
Mevzu: Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 16.04.2026 tarihli ve E-68898891-903.06-158095070 sayılı Onayı.
Davetin yeri : Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Davetli Adı Soyadı: Vedat AYAZ
Davetin Sebebi: Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 16.04.2026 tarihli ve E-68898891-903.06-158095070 sayılı Onayının Vedat AYAZ’a tebliğ edilmesi.
Davetin Gün ve saati: 18/06/2026 Perşembe günü saat 08:30 ile 17:00 saatleri arasında.