KAĞITHANE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KAĞITHANE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLANEN TEBLİGAT

İşyeri :Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Mevzu: Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 16.04.2026 tarihli ve E-68898891-903.06-158095070 sayılı Onayı.

Davetin yeri : Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Davetli Adı Soyadı: Vedat AYAZ

Davetin Sebebi: Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 16.04.2026 tarihli ve E-68898891-903.06-158095070 sayılı Onayının Vedat AYAZ’a tebliğ edilmesi.

Davetin Gün ve saati: 18/06/2026 Perşembe günü saat 08:30 ile 17:00 saatleri arasında.