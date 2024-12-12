KAĞITHANE VERGİ DAİRESİ
Giriş: 13.12.2024 - 00:00
KAĞITHANE VERGİ DAİRESİNDEN İLANEN TEBLİĞ
|Sıra
|Ad-Soyad/Unvan
|Vergi Kimlik No
|Adres
|Vergi Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Takip Dosya No
|Vergi Aslı Borcu
|Ceza Tutarı
|1
|MURAT AKGEYİK
|023-016-3522
|FEVZİÇAKMAK MAH. ZİLE SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|08/2018-08/2018
|15
|15
|2021032414F6F0000067
|482.488,02
|0,00
|2
|MURAT AKGEYİK
|023-016-3522
|FEVZİÇAKMAK MAH. ZİLE SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|09/2018-09/2018
|15
|15
|2021032414F6F0000068
|408.757,14
|0,00
|3
|MURAT AKGEYİK
|023-016-3522
|FEVZİÇAKMAK MAH. ZİLE SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|05/2018-05/2018
|15
|15
|2021032414F6F0000039
|309.025,21
|0,00
|4
|MURAT AKGEYİK
|023-016-3522
|FEVZİÇAKMAK MAH. ZİLE SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|06/2018-06/2018
|15
|15
|2021032414F6F0000046
|279.965,45
|0,00
|5
|MURAT AKGEYİK
|023-016-3522
|FEVZİÇAKMAK MAH. ZİLE SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|04/2018-04/2018
|15
|15
|2021032414F6F0000042
|205.398,40
|0,00
|6
|MURAT AKGEYİK
|023-016-3522
|FEVZİÇAKMAK MAH. ZİLE SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|07/2018-07/2018
|15
|15
|2021032414F6F0000057
|131.888,22
|0,00
|7
|MURAT AKGEYİK
|023-016-3522
|FEVZİÇAKMAK MAH. ZİLE SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|08/2018-08/2018
|15
|1084
|2021032414F6F0000067
|67.548,32
|0,00
|8
|MURAT AKGEYİK
|023-016-3522
|FEVZİÇAKMAK MAH. ZİLE SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|02/2018-02/2018
|15
|15
|2021032414F6F0000048
|67.180,32
|0,00
|9
|MURAT AKGEYİK
|023-016-3522
|FEVZİÇAKMAK MAH. ZİLE SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|05/2018-05/2018
|15
|1084
|2021032414F6F0000039
|56.242,59
|0,00
|10
|MURAT AKGEYİK
|023-016-3522
|FEVZİÇAKMAK MAH. ZİLE SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|03/2018-03/2018
|15
|15
|2021032414F6F0000050
|51.039,66
|0,00
|11
|MURAT AKGEYİK
|023-016-3522
|FEVZİÇAKMAK MAH. ZİLE SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|09/2018-09/2018
|15
|1084
|2021032414F6F0000068
|49.050,86
|0,00
|12
|MURAT AKGEYİK
|023-016-3522
|FEVZİÇAKMAK MAH. ZİLE SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|06/2018-06/2018
|15
|1084
|2021032414F6F0000046
|47.034,20
|0,00
|13
|MURAT AKGEYİK
|023-016-3522
|FEVZİÇAKMAK MAH. ZİLE SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|04/2018-04/2018
|15
|1084
|2021032414F6F0000042
|40.258,09
|0,00
|14
|MURAT AKGEYİK
|023-016-3522
|FEVZİÇAKMAK MAH. ZİLE SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|01/2018-12/2018
|10
|10
|2021032414F6F0000054
|23.134,89
|0,00
|15
|MURAT AKGEYİK
|023-016-3522
|FEVZİÇAKMAK MAH. ZİLE SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|07/2018-07/2018
|15
|1084
|2021032414F6F0000057
|20.310,79
|0,00
|16
|MURAT AKGEYİK
|023-016-3522
|FEVZİÇAKMAK MAH. ZİLE SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|08/2018-08/2018
|15
|3080
|2021032414F6F0000066
|0,00
|160.829,34
|17
|MURAT AKGEYİK
|023-016-3522
|FEVZİÇAKMAK MAH. ZİLE SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|05/2018-05/2018
|15
|3080
|2021032414F6F0000040
|0,00
|154.512,61
|18
|MURAT AKGEYİK
|023-016-3522
|FEVZİÇAKMAK MAH. ZİLE SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|09/2018-09/2018
|15
|3080
|2021032414F6F0000063
|0,00
|136.252,38
|19
|MURAT AKGEYİK
|023-016-3522
|FEVZİÇAKMAK MAH. ZİLE SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|04/2018-04/2018
|15
|3080
|2021032414F6F0000043
|0,00
|102.699,20
|20
|MURAT AKGEYİK
|023-016-3522
|FEVZİÇAKMAK MAH. ZİLE SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|06/2018-06/2018
|15
|3080
|2021032414F6F0000055
|0,00
|93.321,82
|21
|MURAT AKGEYİK
|023-016-3522
|FEVZİÇAKMAK MAH. ZİLE SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|08/2018-08/2018
|15
|3080
|2021032414F6F0000061
|0,00
|80.414,67
|22
|MURAT AKGEYİK
|023-016-3522
|FEVZİÇAKMAK MAH. ZİLE SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|09/2018-09/2018
|15
|3080
|2021032414F6F0000036
|0,00
|68.126,19
|23
|MURAT AKGEYİK
|023-016-3522
|FEVZİÇAKMAK MAH. ZİLE SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|06/2018-06/2018
|15
|3080
|2021032414F6F0000058
|0,00
|46.660,91
|24
|MURAT AKGEYİK
|023-016-3522
|FEVZİÇAKMAK MAH. ZİLE SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|07/2018-07/2018
|15
|3080
|2021032414F6F0000056
|0,00
|43.962,74
|25
|MURAT AKGEYİK
|023-016-3522
|FEVZİÇAKMAK MAH. ZİLE SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|07/2018-07/2018
|15
|3080
|2021032414F6F0000059
|0,00
|21.981,37
|26
|MURAT AKGEYİK
|023-016-3522
|FEVZİÇAKMAK MAH. ZİLE SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|03/2018-03/2018
|15
|3080
|2021032414F6F0000049
|0,00
|17.013,22
|27
|FATOŞ AYVAZ
|126-033-2691
|TEŞVİKİYE MAH. PROF. DR. ORHAN ERSEK SK. Kapı No:57 Daire No:5 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL
|01/2018-12/2018
|10
|10
|2024070914F6G0000026
|167.706,04
|0,00
|28
|FATOŞ AYVAZ
|126-033-2691
|TEŞVİKİYE MAH. PROF. DR. ORHAN ERSEK SK. Kapı No:57 Daire No:5 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL
|07/2019-09/2019
|3
|3
|2024070914F6G0000027
|31.603,18
|0,00
|29
|FATOŞ AYVAZ
|126-033-2691
|TEŞVİKİYE MAH. PROF. DR. ORHAN ERSEK SK. Kapı No:57 Daire No:5 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL
|09/2019-09/2019
|15
|15
|2024070914F6G0000021
|23.382,24
|0,00
|30
|FATOŞ AYVAZ
|126-033-2691
|TEŞVİKİYE MAH. PROF. DR. ORHAN ERSEK SK. Kapı No:57 Daire No:5 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL
|08/2019-08/2019
|15
|15
|2024070914F6G0000016
|17.496,26
|0,00
|31
|ALPER ÇİNAR
|257-044-9659
|19 MAYIS MAH. YAŞAR DOĞU SK. 0O.KARAGOZ APARTMAN Kapı No:9 Daire No:7 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL
|01/2018-12/2018
|10
|10
|2024070414F6H0000071
|27.157,39
|0,00
|32
|EMRAH EĞRİ
|326-030-7047
|GÜZELEVLER MAH. LEVENT CAD. Kapı No:370 Daire No:2 Tel: YÜREĞİR ADANA
|01/2016-12/2016
|4315
|4315
|2024071814F6I0000017
|90.595,03
|0,00
|33
|EMRAH EĞRİ
|326-030-7047
|GÜZELEVLER MAH. LEVENT CAD. Kapı No:370 Daire No:2 Tel: YÜREĞİR ADANA
|01/2016-12/2016
|4318
|4318
|2024071814F6I0000018
|50.900,17
|0,00
|34
|EMRAH EĞRİ
|326-030-7047
|GÜZELEVLER MAH. LEVENT CAD. Kapı No:370 Daire No:2 Tel: YÜREĞİR ADANA
|01/2016-12/2016
|4310
|4310
|2024071814F6I0000016
|44.995,78
|0,00
|35
|AMIR HOSSEIN GHIYASI
|395-086-2750
|KOCASİNAN MERKEZ MH. KÜME SK. Kapı No:5 Daire No:7 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|01/2018-12/2018
|10
|10
|2021032414F6I0000083
|814.834,27
|0,00
|36
|AMIR HOSSEIN GHIYASI
|395-086-2750
|KOCASİNAN MERKEZ MH. KÜME SK. Kapı No:5 Daire No:7 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|02/2019-02/2019
|15
|15
|2021032414F6I0000084
|287.471,13
|0,00
|37
|AMIR HOSSEIN GHIYASI
|395-086-2750
|KOCASİNAN MERKEZ MH. KÜME SK. Kapı No:5 Daire No:7 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|01/2018-03/2018
|33
|1086
|2021032414F6I0000081
|87.796,37
|0,00
|38
|AMIR HOSSEIN GHIYASI
|395-086-2750
|KOCASİNAN MERKEZ MH. KÜME SK. Kapı No:5 Daire No:7 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|04/2018-06/2018
|33
|1086
|2021032414F6I0000079
|51.000,86
|0,00
|39
|HASAN KIZILLAR
|561-035-1433
|İSTİKLAL MAH. PAŞA SK. Kapı No:5 Daire No:YOK Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
|06/2019-06/2019
|9313
|9313
|2023092514F6K0000186
|21.114,00
|0,00
|40
|HASAN KIZILLAR
|561-035-1433
|İSTİKLAL MAH. PAŞA SK. Kapı No:5 Daire No:YOK Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
|06/2019-06/2019
|9313
|9313
|2023092514F6K0000181
|21.114,00
|0,00
|41
|HASAN KIZILLAR
|561-035-1433
|İSTİKLAL MAH. PAŞA SK. Kapı No:5 Daire No:YOK Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
|06/2019-06/2019
|9313
|9313
|2023092514F6K0000184
|21.114,00
|0,00
|42
|HASAN KIZILLAR
|561-035-1433
|İSTİKLAL MAH. PAŞA SK. Kapı No:5 Daire No:YOK Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
|06/2019-06/2019
|9313
|9313
|2023092514F6K0000183
|21.114,00
|0,00
|43
|HASAN KIZILLAR
|561-035-1433
|İSTİKLAL MAH. PAŞA SK. Kapı No:5 Daire No:YOK Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
|06/2019-06/2019
|9313
|9313
|2023092514F6K0000182
|21.114,00
|0,00
|44
|MUSTAFA MUTLU
|625-004-9219
|ŞENLİKKÖY MAH. FLORYA CAD. Kapı No:60 Daire No:2 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL
|09/2018-09/2018
|15
|3080
|2024031814F6L0000220
|0,00
|45.562,50
|45
|DOĞAN ÖZDEMİR
|676-063-4532
|MENDERES MAH. 353. SK. Kapı No:6 Daire No:6 Tel: ESENLER İSTANBUL
|04/2014-06/2014
|33
|3080
|2019121114F6L0002441
|0,00
|50.896,80
|46
|DOĞAN ÖZDEMİR
|676-063-4532
|MENDERES MAH. 353. SK. Kapı No:6 Daire No:6 Tel: ESENLER İSTANBUL
|07/2014-09/2014
|33
|3080
|2019121114F6L0002451
|0,00
|50.896,80
|47
|HÜSEYİN SEVİM
|765-071-2440
|GÜVERCİNTEPE MAH. ŞENTEPE SK. Kapı No:81 Daire No:2 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL
|06/2015-06/2015
|15
|3080
|2019121114F6M0002668
|0,00
|20.142,00
|48
|ALA SHAFIO ABDELMUTI SUAIFAN
|781-047-4717
|H.EDİP ADIVAR MH. TANYOLU SK. Kapı No:4 Daire No:22 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL
|01/2013-01/2013
|15
|15
|2019121114F6M0002986
|62.285,22
|0,00
|49
|ALA SHAFIO ABDELMUTI SUAIFAN
|781-047-4717
|H.EDİP ADIVAR MH. TANYOLU SK. Kapı No:4 Daire No:22 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL
|01/2013-01/2013
|15
|1084
|2019121114F6M0002986
|60.914,95
|0,00
|50
|ALA SHAFIO ABDELMUTI SUAIFAN
|781-047-4717
|H.EDİP ADIVAR MH. TANYOLU SK. Kapı No:4 Daire No:22 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL
|01/2013-01/2013
|15
|3080
|2019121114F6M0002986
|0,00
|93.427,83
|51
|ŞENGÖNÜL TEKSTİL İNŞAAT KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|806-068-1299
|HÜRRİYET MAHALLESİ YURT SOKAK Kapı No:8 A Daire No:- Tel: KAĞITHANE İSTANBUL
|01/2018-12/2018
|10
|10
|2019061514F6N0001665
|431.756,60
|0,00
|52
|ŞENGÖNÜL TEKSTİL İNŞAAT KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|806-068-1299
|HÜRRİYET MAHALLESİ YURT SOKAK Kapı No:8 A Daire No:- Tel: KAĞITHANE İSTANBUL
|10/2018-10/2018
|15
|15
|2019031014F6N0000191
|113.739,20
|0,00
|53
|ŞENGÖNÜL TEKSTİL İNŞAAT KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|806-068-1299
|HÜRRİYET MAHALLESİ YURT SOKAK Kapı No:8 A Daire No:- Tel: KAĞITHANE İSTANBUL
|10/2018-10/2018
|15
|3080
|2019121114F6N0002448
|0,00
|56.869,60
|54
|HASAN TÜRKÖZ
|881-008-6684
|KÖYÜN KENDİSİ SOFUHALİL KÜME EVLERİ Kapı No:29 - Daire No:- Tel: BABAESKİ KIRKLARELİ
|05/2018-05/2018
|15
|15
|2024051414F6N0000024
|90.000,00
|0,00
|55
|HASAN TÜRKÖZ
|881-008-6684
|KÖYÜN KENDİSİ SOFUHALİL KÜME EVLERİ Kapı No:29 - Daire No:- Tel: BABAESKİ KIRKLARELİ
|01/2018-12/2018
|10
|10
|2024051414F6N0000018
|81.319,48
|0,00
|56
|HASAN TÜRKÖZ
|881-008-6684
|KÖYÜN KENDİSİ SOFUHALİL KÜME EVLERİ Kapı No:29 - Daire No:- Tel: BABAESKİ KIRKLARELİ
|06/2018-06/2018
|15
|15
|2024051414F6N0000023
|74.700,00
|0,00
|57
|HASAN TÜRKÖZ
|881-008-6684
|KÖYÜN KENDİSİ SOFUHALİL KÜME EVLERİ Kapı No:29 - Daire No:- Tel: BABAESKİ KIRKLARELİ
|12/2018-12/2018
|15
|15
|2024051414F6N0000019
|22.455,22
|0,00
|58
|HASAN TÜRKÖZ
|881-008-6684
|KÖYÜN KENDİSİ SOFUHALİL KÜME EVLERİ Kapı No:29 - Daire No:- Tel: BABAESKİ KIRKLARELİ
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|HASAN TÜRKÖZ
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|KÖYÜN KENDİSİ SOFUHALİL KÜME EVLERİ Kapı No:29 - Daire No:- Tel: BABAESKİ KIRKLARELİ
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|MEHMET UNAY
|892-010-9988
|ANADOLU MAH. SARIÇAM SK. Kapı No:15 Daire No:4 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL
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|Kağıthane Vergi Dairesi Mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden V.U.K.’nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.