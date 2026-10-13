T.C.

KAHRAMANMARAŞ

11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2026/42 Esas 12.10.2026

Konu : İLAN

İLAN

Kahramanmaraş ili Onikişubat İlçesi Fevzipaşa Mahallesi189 ada 1 parsel ( eski 937 ada 1 parsel ) sayılı taşınmazın davacının zilyet ve tasarrufunda olduğu belirterek VELİTTİN REŞİT EREN adına tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.

Dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia edenlerin var ise son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2026/42 Esas sayılı dava dosyasına itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.