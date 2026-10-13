Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        KAHRAMANMARAŞ 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 23:50
        T.C.
        KAHRAMANMARAŞ
        11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2026/42 Esas 12.10.2026
        Konu : İLAN
        İLAN

        Kahramanmaraş ili Onikişubat İlçesi Fevzipaşa Mahallesi189 ada 1 parsel ( eski 937 ada 1 parsel ) sayılı taşınmazın davacının zilyet ve tasarrufunda olduğu belirterek VELİTTİN REŞİT EREN adına tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.
        Dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia edenlerin var ise son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2026/42 Esas sayılı dava dosyasına itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02569493