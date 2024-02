T.C.

KAMAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



ESAS NO : 2023/341 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kırşehir İli, Kaman İlçesi,

MEVKİİ : Kurancılı/ Cumhuriyet Köyü/Mahallesi

PAFTA NO :

ADA NO : 211

PARSEL NO : 19

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ :

MALİKİN ADI VE SOYADI : Tenzik Kara, Adile Kolukısa,Candan Gürses, Enise Zeynep Balkara,Sinem Babatürk, Nurhayat Babatürk, İsmail Babatürk,Gülseren Şahin,Selma Babatürk,Gülseren Şahin,Selma Babatürk,Ümmügülsüm Bilbal, Rukiye Çopur,Mehmet Babatürk,Atike Babatürk,Muhammet Can Babatürk,Pakize Ağca, Sultan Atlıhan, Cuma Babatürk, Sevim Babatürk,Yaşar Babatürk,Ayten Babatürk,Yasin Babatürk,Ahmet Babatürk,Ömer Faruk Babatürk,Vahit Babatürk,Elmas Çiğci, Serpil Babatürk,Cafer Babatürk,Bülent Babatürk,Ramazan Babatürk,Satı Babatürk,Perihan Babatürk,Yılmaz Babatürk,Serkan Babatürk,Bekir Babatürk,Şeriban Çopur,Gülhanım Babatürk,Ümüş Çopur, Mustafa Babatürk,Deniz Babatürk,Meryem Babatürk,Ali Fuat Babatürk,Ömer Babatürk



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : BOTAŞ



KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/341 Esas sayısında dava açılmıştır.

1-İşbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açılabileceği,

2-Açılacak davalarda husumetin davacı idareye yöneltileceği ,

3-Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde ön görülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Kaman Ziraat Bankası Şube Müdürlüğüne yatırılacağı,

5- Mahkememizce karar gereğince Mahkememize yapılacak itirazların ve sunulacak belge ve bilgilerin duruşma tarihi esas alınarak mahkememize sunulması,

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.