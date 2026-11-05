T.C.

KARACABEY

4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Vekili tarafından Mahkememizde açılmış kamulaştırma bedelinin tespiti ve tesis edilecekmülkiyet haklarının Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil davalarında aşağıda malikleri, tapuda kayıtlı olduğu yer,ada, parsel numarası , vasfı ile kamulaştırılan alanı belirtilen ve davacı İdare tarafından kamulaştırılan taşınmazlar ile ilgili olarak 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Yasanın 10.maddeleri kapsamındaki tescil davalarında; Kamulaştırma Kanununun ilgili maddesine göre belirlenecek kamulaştırma bedellerinin hak sahipleri adına Karacabey Vakıf Bank Şubesine yatırılacağı,Davalıların, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini davetiyenin tebliğitarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,

Maliklerin çıkartılan meşruhatlı davetiyenin kendilerine tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Bursa İdare Mahkemesi'ne yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve Mahkemenin tespitedeceği kamulaştırma bedeli üzerinden dava konusu taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,

Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluklarında yargılama ve işlem yapılacağı hususları ayrı ayrı ihtar olunur. Keyfiyet ilanen tebliğ olunur.

Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili diğer bilgiler aşağıdadır.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

Dosya No: İl-İlçe Mahalle Ada- Parsel Yüzölçümü Vasfı Malik/ler Kamulaştırılacak Alan 2026/192 Bursa-Karacabey Çavuş 97

parsel 10.950,00 m² Tarla Hasan Hüseyin Atalay 376,23 m² Mülkiyet ve 1139,96 m² İrtifak 2026/193 Bursa-Karacabey Doğla 346 ve350Parsel 7.000,00 m²

16.200,00 m² Tarla Süleyman Bereket 502,00 m² İrtifak

121,11 m² İrtifak 2026/194 Bursa-Karacabey Doğla 299 Parsel 7.850,00 m² Tarla Ferdi Uğuz 3269,70 m² İrtifak