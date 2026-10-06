KARAİSALI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 06 Ekim 2026 - 23:50
İ L A N
T.C. KARAİSALI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/202 Esas
Adana ili Karaisalı ilçesi Kapıkaya mahallesinde bulunan 9 parsel numaralı taşınmazın sahibi olan Hacı Veli'nin yaşayıp yaşamadığına yönelik görgü ve bilgisi bulunanların son ilan tarihinden itibaren 6 aylık süre içerisinde hangi şehirde ve nerede hangi şekilde gördüklerine yönelik beyanda bulunmalarına aksi halde ilgilinin TMK'nun 32 ve devamı maddeleri gereğince gaipliğine karar verileceği hususu ihtar olunur.