T.C.

KARAKOÇAN

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/1 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Elazığ İl, Karakoçan İlçe, A.OVACIK Mahalle/Köy, Yazı Mevkii, 125 Ada, 5 Parsel, 03/12/2025 tarihli bilirkişilerin raporuna göre; Satışı istenilen Elazığ İli Karakoçan İlçesi A.Ovacık Köyü Yazı Mevkii125 Ada 5 Parsel sayılı taşınmaz;tapu kaydında tarla vasfındadır.Taşınmaz konum olarak Aşağı Ovacık köyü Köy merkezine 2 Km. Durmuş köye 1Km. ve Karakoçan İlçe Merkezine 10-11 Km. yaklaşık mesafededir. Taşınmaz hâli hazır durumu nazara alınarak Susuz Tarla olarak değerlendirilecektir. Taşınmazın Toprak yapısı kısmi olarak çok taşlı, olup, eğimi kısmi olarak değişken Taşınmazın büyük bir kısmı orta eğimli (1015-20), diğer kısımlarda ise düz ve düze yakın (Vo 0-3) eğimdedir, Taşınmazın çevresinde Tarımsal vasfı Tarla olan taşınmazlar mevcuttur..Taşınmazın bir kısmı halihazırda sürülü olup,diğer kısımları boş halde olan taşınmaz üzerinde dikili ağaç, yapı mevcut değildir.Taşınmazın Tarımsal Arazi olarak fiili vasfı Susuz Tarla niteliklidir. Taşınmazın yolu var, elektriği yoktur.Karakoçan Belediye Başkanlığı 6614 sayılı cevabi yazısı;Belediyemiz mücavir alanları dışında kaldığı bildirilmiştir.

Yüzölçümü : 98.575,09 m2 Kıymeti : 29.572.527,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Beyan: 3083 Sayılı Yasanın 6. Maddesine gereğince kısıtlıdır. Tarih: 10/08/2020 Yevmiye: 1690



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2027 - 10:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2027 - 10:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/04/2027 - 10:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/04/2027 - 10:03

20/11/2026 (İİK m.114 ve m.126)

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