İLAN

KARASU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN

ESAS NO : 2023/65 Esas

KARAR NO : 2025/119



Davacı İLYAS BULUŞKA aleyhine mahkememizde açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan açık yargılaması sonunda;



HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜ ile, Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Erenler Mahallesi/Köyü, Cilt No: 3, Hane No: 349, BSN: 8'de nüfusa kayıtlı, Mehmet ve Rabia oğlu, 02/04/1962 Sarıkamış doğumlu, 13484518824 TC Kimlik Nolu davacı İLYAS BULUŞKA ile aynı yer BSN: 16'da nüfusa kayıtlı, Abdurhalim ve Ruduşan kızı, 23/05/1966 Lefkoşe doğumlu, 13478519042 TC Kimlik Nolu davalı EMİNE BULUŞKA'nın boşanmalarına ilişkin Girne Aile Mahkemesi'nin 06/12/2021 tarihinde kesinleşen 02/12/2021 tarihli 244/2021 dava nolu boşanma kararının mahkememizce TANINMASINA ve TENFİZİNE,

2-Kararın kesinleşmesinden sonra kesinleştirilmiş karar suretlerinin gereğinin ifası için nüfus müdürlüğüne tevdine,

3-Alınması gereken 615,40 TL harçtan peşin alınan 179,90 TL harcın mahsubu ile bakiye 435,50 TL harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

4-Davacı tarafından yapılan 179,90 TL peşin harç, 15.504,00 TL ilanen tebligat ücreti, 879,50 TL tebligat, dosya ve posta gideri olmak üzere toplam 16.563,40 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T uyarınca 30.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6-Karar kesinleştikten sonra kalan gider avansının kullanılmayan kısmının HMK'nun 333.Maddesi, Yönetmeliğin 207/1. maddesi ve HMK Gider Avansı Tarifesi'nin 5. maddesi gereğince Yazı İşleri Müdürü tarafından yatırana iadesine,

Dair, tarafların her biri yönünden gerekçeli kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize veya mahkememizle aynı göreve sahip başka bir yer Mahkemesine verilecek bir dilekçe suretiyle Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi." şeklindeki hükmün kendisine tebligat yapılamayan davalı Emine BULUŞKA -(T.C Kimlik No: 134*****042 )'ya ilanen tebliğ olunur. 20/03/2025