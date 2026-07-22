KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti belediyemize ait, aşağıda tapu bilgileri ve muhammen bedeli (KDV dahil) yazılı gayrimenkullerin tamamı birlikte olarak, 2886 Sayılı Kanun ve Şartnamesi dahilinde kapalı teklif usulü ile 31.12.2036 tarihine kadar kiraya verilecektir. Muhammen bedel 1 inci yıl içindir. 2 nci ve gelecek yılların kira bedelleri Tüketici Fiyat Endeksinin on iki aylık ortalamaları ve ekonomik koşullar dikkate alınarak Belediye Encümeni tarafından belirlenecektir.

İhalesi 05.08.2026 Çarşamba günü saat 15:00’de Belediyemiz Encümenince, Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. İhaleye gireceklerin en geç ihale günü saat 12:30’a kadar geçici teminat bedelini Belediyemize nakit yatırmaları veya 2886 sayılı kanuna göre teminat yerine geçen belgeler ile 9. maddede belirtilen belgeleri encümen başkanlığına sunulmak üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne, (posta ile gönderilerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.) teslim etmeleri gerekmektedir. Müstecir gayrimenkulün tamamını veya bir kısmını alt yükleniciye veya yüklenicilere Belediye Encümeni onayı ile kiraya verebilir; ancak müstecirin gayrimenkulü alt yüklenicilere kiraya vermesi durumunda sözleşme ve şartnameden kaynaklanan bütün sorumlulukları müteselsilen devam eder. Kiralanan gayrimenkuller faaliyete geçmeden önce ihale şartnamesi ekinde bulunan Bedesten Arasta Çarşı Yönetim Planı çerçevesinde müstecir tarafından Çarşı Yönetimi oluşturulmak zorundadır. Aziziye Mahallesi 26 ada 12 parsel üzerinde bulunan gayrimenkule alınması gereken mutfak ve konsept tüm malzemeler müstecire aittir. Kira süresi sonunda tüm malzemeler belediyenin olacaktır. Arasta Çarşısının Koski su sayaçlarının taktırılması ve aboneliklerine ait tüm masraflar kiracıya ait olup kira sözleşmesi sonunda alınan sayaçlar belediyenin olacaktır. Herhangi bir bedel talep etmeyecektir. Kiraya verilen gayrimenkullerin kira başlangıç tarihi; gayrimenkullerin çevre düzenlemesi ve eksikliklerinin giderilmesinden sonra sonraki ilk işletme ruhsatı alındığı tarih kira başlangıç tarihi olacaktır. Kapalı teklif usulü ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

A-) Dış zarf

Dilekçe, Gerçek kişi olması halinde: Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Tüzel kişi olması halinde: İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge, Tüzel kişiliğin imza sirküleri, İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Karatay Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair Gelir ve Tahakkuk Servisinden alacakları belge, İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi. İhaleye girecek her bir gerçek kişi veya tüzel kişilik daha önce Sosyal Güvenlik Kurumunun turizm, otelcilik ve kafeterya faaliyetleri kısmında en az 3 yıldır faaliyette bulunduğuna dair belge ve bu işyerlerinde en az 200 kişi çalıştırdığına dair ilgili kurumdan tevsik edilmiş geriye dönük 6 aylık sigorta prim bildirgelerini ibraz etmek zorundadır.

B-) İç zarf

Teklif mektubu. Şartname ve teknik şartname hakkında detaylı bilgi Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğinden alınabilir. Ortak girişimlerin ve konsorsiyumların ihaleye başvuruları kabul edilmeyecektir. Belediye Encümeni; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

Mahalle Ada/Parsel Niteliği/Adrses 1 Yıllık Muhammen Bedel TL Geçici Teminat Bedeli TL Aziziye 35630 / 5 Karatay Belediyesi Arasta Çarşısında Bulunan 12 Blok 85 Bağımsız Bölümden Oluşan Toplam 2.687 m2 Dükkanlar

29.340.000,00 880.200,00 26 / 12 Aziziye Mah. Amil Çelebi Sk. No:1 Adresinde Bulunan 20 Bağımsız Bölüm Numaralı 1.291,00 m2 Dükkan 35632 / 2-3 Aziziye Mah. 7 Adet Tarihi Ev