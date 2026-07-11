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        KARŞIYAKA 4.SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 23:50
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        T.C. KARŞIYAKA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/1353 Esas

        Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında; Dava konusu İzmir ili Karşıyaka ilçesi İmbatlı mahallesi 35022 ada 22 parselde kayıtlı 7 nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmaz hissedarlardan Mahkememizce tüm aramalara rağmen bulunamayan davalı Bedrettin ve Bedriye den olma 24/10/1957 doğumlu Fatih Alpağut'un tebligata sarih açık adresi tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma günün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Durusma Günü: 19/10/2026 günü saat: 11:15'da mahkememizde bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK.'nun 150/2. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve karar verilebileceği hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02508916