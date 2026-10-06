T.C.

KARŞIYAKA

5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2026/17 Ort. Gid. Satış

05/10/2026

İLAN METNİ

Dava konusu olan İzmir İli, Çiğli İlçesi, Balatçık Mahallesi 22562 ada 3 nolu parselde kayıtlı 500,00 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın tam payın değerinin keşif tarihi itibariyle 10.000.000,00 TL (Onmilyon TL) olabileceği kanaatine varılmış, ancak hissedarlardan Maynur LE SAGE'nin (Kerim kızı, T.C. 294******56) mernis adresinin bulunmaması ve yurt dışı ikametgah adresinin de tespit edilememesi nedeniyle Kıymet Takdiri Bilirkişi Raporu kendisine tebliğ edilememiştir. İşbu ilanın yayımı tarihinden 7 gün sonra Kıymet Takdiri Bilirkişi Raporunun Maynur LE SAGE'ye tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.