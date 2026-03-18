İ L A N

KARŞIYAKA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ



ESAS NO : 2024/526

KARAR NO : 2026/293



Davacılar Dilek Aydoğu vs. tarafından davalı Salahittin Hacallar aleyhine mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında, mahkememizin 23/02/2026 tarih ve 2024/526 Esas 2026/293 Karar sayılı ilamı ile;



H Ü K Ü M :

Davanın kısmen kabulü ile;

Dava konusu İzmir İli, Karşıya İlçesi, Şemikler Mahallesi, 25486 Ada, 1 Parsel,A15 Blok, 5. Kat, 113 Giriş, 22 BB numaralı taşınmazın üzerindeki ortaklığın tüm takyitleri ile birlikte umuma açık olarak açık artırma yoluyla satış sureti ile giderilmesine, satış bedelinin tapu kaydındaki ve mirasçılık belgesindeki payları oranında paydaşlara dağıtılmasına,

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nezdinde bulunan banka hesabı yönünden davanın reddine,

Dair gerekçeli kararın tarafa tebliğinden itibaren iki hafta içinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere itiraz edilebileceği, itiraz edilmediği taktirde kararın kesinleştirileceği hususu T.C. 24611117902 SALAHİTTİN HACALLAR’a İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 16/03/2026