KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN TAŞINMAZ KİRALAMASI YAPILACAKTIR



Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın 3 yıl süre ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt Tarih/No : 17.06.2025– 816 2) Taşınmaza Dair Bilgiler : a) İli : İstanbul b) İlçesi : Kartal c) Mahalle Adı : Yukarı ç) Cadde Adı : Belediye d) No : 6 e) Pafta : 49 f) Ada : 11085 g) Parsel : 1 ğ ) Yüzölçümü : 6 m². h) Cinsi : ATM yeri 3) Muhammen Bedeli : 432.000,00.-TL 4) Geçici Teminatı : 12.960,00.-TL 5) İhale Tarihi ve Saati : 17.07.2025 – 14:30 6) İhalenin Yapılacağı Yer : Kartal Belediye Başkanlığı Binası Encümen Salonu

7) İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine istinaden “Açık Teklif usulü’’

8) İhale şartnamesi : Kartal Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 5.000,00-TL karşılığında temin edilebilir.



10) Teslim Yeri ve En son Teslim Zamanı: İstekliler ihale evraklarını sıra numaralı iştirak belgesi karşılığında 16.07.2025 tarih saat:17.00’e kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.



11) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

Nüfus Kayıt Örneği Yerleşim Yeri Belgesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen %3 Geçici Teminat Dosya satış bedelinin ödendiğine dair makbuz Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekâletname (Noter) Ortak girişim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi (Noter) Kartal Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur belgesi Gerçek kişiler için İmza Sirküleri (Noter) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.

İlan olunur.