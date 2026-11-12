KAŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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KAŞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/459 Esas

KARAR NO : 2023/354



Davacı EYÜP GÜRSOY aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :



''1-DAVANIN KABULÜ ile,

-Antalya İli, Kaş İlçesi, Üzümlü Mahallesi 235 ada 2 parsel sayılı tarla vasıflı taşınmazın davalıHuriye Gürsoy adına olan tapu kaydının İPTALİ iledavacı14089553982 TC kimlik numaralı Eyüp Gürsoy adına TAPUYA KAYIT ve TESCİLİNE,

2-İİK'nun 28.maddesi gereğince hüküm özetinin tapu müdürlüğüne bildirilmesine,

3-Harçlar Kanununa göre alınması gereken 127.726,37-TL harçtan peşin alınan 32.659,30-TL harcın mahsubu ile bakiye 95.067,07-TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

4-Davanın niteliği gereği harç ve yargılama giderlerinin davacılar üzerinde bırakılmasına, aynı doğrultuda davacılar lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

5-Karar kesinleştiğinde bakiye gider avansının davacıya iadesine,

Dair,davacı vekilinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi. 23/05/2023''Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 28/03/2024