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        KAŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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        Giriş: 12 Kasım 2026 - 23:50
        İLAN
        KAŞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2021/459 Esas
        KARAR NO : 2023/354


        Davacı EYÜP GÜRSOY aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

        HÜKÜM :


        ''1-DAVANIN KABULÜ ile,
        -Antalya İli, Kaş İlçesi, Üzümlü Mahallesi 235 ada 2 parsel sayılı tarla vasıflı taşınmazın davalıHuriye Gürsoy adına olan tapu kaydının İPTALİ iledavacı14089553982 TC kimlik numaralı Eyüp Gürsoy adına TAPUYA KAYIT ve TESCİLİNE,

        2-İİK'nun 28.maddesi gereğince hüküm özetinin tapu müdürlüğüne bildirilmesine,

        3-Harçlar Kanununa göre alınması gereken 127.726,37-TL harçtan peşin alınan 32.659,30-TL harcın mahsubu ile bakiye 95.067,07-TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

        4-Davanın niteliği gereği harç ve yargılama giderlerinin davacılar üzerinde bırakılmasına, aynı doğrultuda davacılar lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

        5-Karar kesinleştiğinde bakiye gider avansının davacıya iadesine,
        Dair,davacı vekilinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi. 23/05/2023''Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 28/03/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02592902