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        KASTAMONU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 23:50

        Örnek No:55*

        T.C.
        KASTAMONU
        1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
        2026/9 SATIŞ

        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Ortaklığın giderilmesi davası nedeniyle aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup taşınmazın, ilanına, şartnameye, bilirkişi raporlarına, görsellerine ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Kastamonu İl, Merkez İlçe, GÖLKÖY172 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmaz
        Adresi : Gölköy Merkez Kastamonu
        Yüzölçümü : 2.449,34 m2
        İmar Durumu :Köy yerleşik alanı sınırları içinde kalmaktadır.
        Kıymeti : 6.177.540,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.


        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 12:03
        Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 12:03
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/02/2027 - 12:03
        Bitiş Tarih ve Saati : 23/02/2027 - 12:03

        26/10/2026

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02580224