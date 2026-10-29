KASTAMONU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Örnek No:55*
KASTAMONU
2026/9 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi davası nedeniyle aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup taşınmazın, ilanına, şartnameye, bilirkişi raporlarına, görsellerine ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kastamonu İl, Merkez İlçe, GÖLKÖY172 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmaz
Adresi : Gölköy Merkez Kastamonu
Yüzölçümü : 2.449,34 m2
İmar Durumu :Köy yerleşik alanı sınırları içinde kalmaktadır.
Kıymeti : 6.177.540,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 12:03
Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 12:03
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/02/2027 - 12:03
Bitiş Tarih ve Saati : 23/02/2027 - 12:03
26/10/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.