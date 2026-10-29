KASTAMONU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Örnek No:55*

T.C.

KASTAMONU

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/9 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Ortaklığın giderilmesi davası nedeniyle aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup taşınmazın, ilanına, şartnameye, bilirkişi raporlarına, görsellerine ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kastamonu İl, Merkez İlçe, GÖLKÖY172 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmaz

Adresi : Gölköy Merkez Kastamonu

Yüzölçümü : 2.449,34 m2

İmar Durumu :Köy yerleşik alanı sınırları içinde kalmaktadır.

Kıymeti : 6.177.540,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 12:03

Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 12:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/02/2027 - 12:03

Bitiş Tarih ve Saati : 23/02/2027 - 12:03

26/10/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.