KAYSERİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

KAYSERİ

2. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2021/480 Esas

23.10.2026



İLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle;

Tüm aramalara rağmen adresi bulunamayan ve tespit edilemeyen dahili davalı Ali Osman ve Akkadın'dan olma, 10/01/1949 doğumlu RAŞİT KOÇER'e dava dilekçesi ve duruşma gününün Fransa Cumhuriyeti'nde yayınlanan tirajı ellibinin üzerinde bulunan gazetelerde ilanen tebliğine karar verilmiş olduğundan;



Davacı tarafça davaya konu olan; Kayseri İli, Talas İlçesi, Başakpınar Mahallesi 106, 109, 1917, 2409, 2583, 2963, 3414, 4326, 4359 ve Reşadiye Mahallesi 2546 parsel sayılı taşınmazların hakkında ortaklığın giderilmesi talep edilmiş olduğundan, davalı RAŞİT KOÇER'e duruşmanın atılı bulunduğu11/02/2027 günü saat 09:50'de mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı/karara bağlanacağı, 7201 sayılı tebligat yasasının 28 ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur. 23/10/2023