Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        KAYSERİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 1.HUKUK DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 25.06.2025 - 00:00
        İLAN
        KAYSERİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
        1.HUKUK DAİRESİ'NDEN

        ESAS NO : 2024/528


        DAHİLİ DAVALI ELİF ESRA ÖZYURT'A ATFEN


        Davacı, MALİYE HAZİNESİ tarafından bir kısım davalılar aleyhine açılan Tapu Kaydının Düzeltimi davasının yapılan açık yargılaması sonunda ilk derece mahkemesince açılan davanın kabulüne karar verilmiş, yapılan istinaf incelemesi sonucu Dairemizce 03.03.2025 tarihli karar ile "bir kısım davalılar tarafından yapılan istinaf talebinin esastan reddine" karar verilmiş verilen karar bir kısım davalılar tarafından 07.04.2025 tarihinde temyiz edilmiş olup işbu karar ve temyiz dilekçesi 532XXXXX876TC kimlik nolu dahili dahili davalı ELİF ESRA ÖZYURT'a tebliğ ve ihtar olunur.11.06.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02246521