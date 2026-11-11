KAYSERİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

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KAYSERİBÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

2. HUKUK DAİRESİNDEN

ESAS NO : 2025/880 Esas

KARAR NO : 2025/934

DAVACI : SERDAR MURAT - 16022917356

DAVALI: NESİBE MURAT - 49342808974



Davacı SERDAR MURAT aleyhine açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalı NESİBE MURAT'ıntebligata yarar açık adresinin tespit edilememesi ve herhangi bir mernis kaydının da olmaması nedeniyle dairemizden verilen 17/04/2025 tarih 2025/880 Esas ve 2025/934 Karar sayılı ilamı ile davacı vekilinin istinaf başvuru talebinin HMK'nun 353/1-b-1 maddesi gereğince esastan reddine karar verilmiştir. Davacı vekilitarafından 20/05/2025 tarihli temyiz başvuru dilekçesi ile dairemiz kararıtemyiz edilmiştir.

6100 sayılı HMK.nun 353 ve 361. Maddeleri gereğince kararın ve temyiz dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta sürede Yargıtay temyiz kanun yolu açık olmak üzere ilanen tebliğ olunur.10/11/2026