İ L A N



KAYSERİ İMAR VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.

Mülkiyeti Şirketimize ait Kocasinan İlçesi Sahabiye Mahallesinde bulunan 6 adet Konut 4 adet Dükkan, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince yapılacak “Açık Teklif Usulü” ihale ile ayrı ayrı satılacaktır

1-İhale 26.08.2026 Çarşamba günü saat 14:00’de Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda yapılacaktır.

2-İhale katılımcılarından istenecek belgeler:

a)Gerçek kişilerde ikametgâh ilmühaberi ve noter tasdikli imza beyannamesi (üzerinde imza örneklerinin bulunduğu yeni alınan T.C. Kimlik Kartı, Pasaport vb. resmi kimliklerin ibrazı halinde imza beyannamesi istenmeyecektir.), tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.

b)Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri

c-Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname.

ç)2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

d)Geçici Teminat makbuzu ( Geçici teminat olarak belirtilen bedel Kayseri İmar Ve İnşaat Ticaret A.Ş. ZİRAAT BANKASI IBAN: TR 8700 0100 2256 4323 6433 5914 nolu iban hesabına yatırılabilir.) veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

e-Şartname bedeli 2.000,00-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair makbuzunun ibraz edilmesi.( Şartname bedeli her bir konut ve dükkan için ayrı ayrı yatırılacaktır.)

f-Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (İhalenin ortak girişim üzerinde kalması halinde Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (ç) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

3-Son müracaat tarihi 26.08.2026 Çarşamba günü saat:12:00 olup, şirketimiz Mali İşler Birimine (Mevlana Mah. Orgenaral Hulusi Akar Bulvarı No:250/F Talas/Kayseri-03525031352) yapılacaktır.

4-Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri, şirketimiz Mali İşler Biriminden temin edilebilir.

Keyfiyet ilanen duyurulur.

KAYSERİ İMAR VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.

SIRA NO İLÇE MAHALLE BLOK ADI ADA / PARSEL TAŞINMAZ NİTELİĞİ ZEMİN (m2) ASMA (m2) ALAN (m2) KAT CEPHE B. BÖLÜM NO MUAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT 1 KOCASİNAN HACI KILINÇ A3 7832/1 ASMA KATLI DÜKKAN 49,07 26,90 75,97 ZEMİN+ASMA KD 109 ₺6.000.000,00

₺180.000,00 2 KOCASİNAN HACI KILINÇ A4 7832/3 ASMA KATLI DÜKKAN 88,51 32,06 120,57 ZEMİN+ASMA GB 69 ₺11.000.000,00

₺330.000,00 3 KOCASİNAN HACI KILINÇ B1 KUZEY 7831/1 ASMA KATLI DÜKKAN 49,03 23,52 72,55 ZEMİN+ASMA K 99 ₺5.750.000,00

₺172.500,00 4 KOCASİNAN HACI KILINÇ C1 KUZEY 7830/1 ASMA KATLI DÜKKAN 46,56 25,25 71,81 ZEMİN+ASMA KD 66 ₺5.500.000,00

₺165.000,00

SIRA NO İLÇE MAHALLE BLOK ADI ADA / PARSEL TAŞINMAZ NİTELİĞİ ALAN (m2) KAT CEPHE B. BÖLÜM NO MUAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT 1 KOCASİNAN HACI KILINÇ E 11227/1 MESKEN 103,00 11 KB 75 ₺3.500.000,00 ₺105.000,00 2 KOCASİNAN HACI KILINÇ D 11222/1 MESKEN 103,00 17 KB 132 ₺3.500.000,00 ₺105.000,00 3 KOCASİNAN HACI KILINÇ D 11222/1 MESKEN 123,00 18 GD 144 ₺4.000.000,00 ₺120.000,00 4 KOCASİNAN HACI KILINÇ A1 7832/1 MESKEN 154,00 1 KD-GD 3 ₺4.500.000,00 ₺135.000,00 5 KOCASİNAN HACI KILINÇ A1 7832/1 MESKEN 81,00 14 KD 82 ₺3.250.000,00 ₺97.500,00 6 KOCASİNAN HACI KILINÇ A1 7832/1 MESKEN 126,00 14 KD-KB 83 ₺4.000.000,00 ₺120.000,00