        KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        İlandır
        Giriş: 28.01.2026 - 00:00
        İLAN
        KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

        Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri sunulan taşınmazların 11 Şubat 2026 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulüyle satışı yapılacaktır.

        Sıra
        No        		 Mahalle Bina Adı Ada
        Parsel        		 Blok Kat Daire
        No        		 Cephe Alan
        (m2)        		 Taşınmaz
        Cinsi        		 Muhammen
        Bedel        		 Geçici
        Teminat
        1 Kılıçaslan Özok 2238/42 - 11 42 KB 144 Mesken(3+1) 5.000.000 150.000
        2 Kılıçaslan Özok 2238/42 - 11 41 KD 144 Mesken(3+1) 5.000.000 150.000
        3 Yıldırım Beyazıt Eray B 12051/4 B 1 2 KD 135 Mesken(3+1) 5.000.000 150.000
        4 Yıldırım Beyazıt Eray B 12051/4 B 1 3 GD 135 Mesken(3+1) 5.000.000 150.000
        5 Battalgazi Taban Park - 2 16333/1 A 9 34 GB 160 Mesken(3+1) 5.000.000 150.000
        6 Battalgazi Taban Park - 2 16333/1 A 9 36 KD 160 Mesken(3+1) 5.000.000 150.000
        7 Battalgazi Taban Park - 2 16333/1 A 1 2 GB 160 Mesken(3+1) 4.800.000 150.000
        8 Battalgazi Taban Park - 2 16333/1 A 1 3 KB 160 Mesken(3+1) 4.800.000 150.000
        9 Battalgazi Yeşiltepe Sitesi 16138/1 D 4 16 GB 143 Mesken(3+1) 4.800.000 150.000
        10 Battalgazi Yeşiltepe Sitesi 16138/1 D 4 13 KB 143 Mesken(3+1) 4.800.000 150.000
        11 Battalgazi Yeşiltepe Sitesi 16138/1 D 8 32 GB 143 Mesken(3+1) 4.600.000 150.000
        12 Battalgazi Yeşiltepe Sitesi 16138/1 D 8 30 KD 143 Mesken(3+1) 4.600.000 150.000
        13 Battalgazi Yeşiltepe Sitesi 16138/1 D 1 4 GB 143 Mesken(3+1) 4.300.000 150.000
        14 Battalgazi Yeşiltepe Sitesi 16138/1 D 1 3 GD 143 Mesken(3+1) 4.300.000 150.000
        15 Battalgazi Yeşiltepe Sitesi 16138/1 D 1 2 KD 143 Mesken(3+1) 4.300.000 150.000
        16 Battalgazi Yeşiltepe Sitesi 16138/1 D 1 1 KB 143 Mesken(3+1) 4.300.000 150.000
        17 Battalgazi Akın - Beştepe 16139/2 A 7 40 KD 115 Mesken(2+1) 3.700.000 150.000
        18 Battalgazi Akın - Beştepe 16139/2 A 3 15 K 105 Mesken(2+1) 3.400.000 150.000
        19 Anbar H. Bayram Veli 13052/1 B 4 22 GB 110 Mesken(2+1) 2.900.000 90.000
        20 Anbar H. Bayram Veli 13052/1 B 4 23 KB 110 Mesken(2+1) 2.900.000 90.000
        21 Anbar H. Bayram Veli 13052/1 B 10 62 GD 110 Mesken(2+1) 2.800.000 90.000
        22 Anbar H. Bayram Veli 13052/1 B 10 61 KD 110 Mesken(2+1) 2.800.000 90.000
        23 Anbar H. Bayram Veli 13052/1 B 1 7 KD 110 Mesken(2+1) 2.600.000 90.000

        1. İhale 11 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 14.30’da Belediyemiz Tiyatro Salonunda yapılacaktır.
        2. İhale katılımcılarından istenecek belgelerin listesi aşağıda sunulmuştur. Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde asıllarının ibraz edilmesi gerekmektedir.

        Açık Teklif Usulü ile satılacak taşınmazların ihale katılımcılarından istenecek belgeler:
        a) Gerçek Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, nüfus cüzdan fotokopisi ve adres bildirim belgesi,
        b) Tüzel Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, ihaleye iştirak eden şirketin, şirketi temsil eden yetkili şahıs veya şahısların yetki belgesi ve imza sirkülerini,
        İhale komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.
        3) İhale Şartnamesi, Melikgazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden, www.melikgazi.bel.tr internet sayfasından ve yapılı taşınmazlar ile ilgili bilgiler Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02378985