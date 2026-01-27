İLAN

KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri sunulan taşınmazların 11 Şubat 2026 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulüyle satışı yapılacaktır.

Sıra

No Mahalle Bina Adı Ada

Parsel Blok Kat Daire

No Cephe Alan

(m2) Taşınmaz

Cinsi Muhammen

Bedel Geçici

Teminat 1 Kılıçaslan Özok 2238/42 - 11 42 KB 144 Mesken(3+1) 5.000.000 150.000 2 Kılıçaslan Özok 2238/42 - 11 41 KD 144 Mesken(3+1) 5.000.000 150.000 3 Yıldırım Beyazıt Eray B 12051/4 B 1 2 KD 135 Mesken(3+1) 5.000.000 150.000 4 Yıldırım Beyazıt Eray B 12051/4 B 1 3 GD 135 Mesken(3+1) 5.000.000 150.000 5 Battalgazi Taban Park - 2 16333/1 A 9 34 GB 160 Mesken(3+1) 5.000.000 150.000 6 Battalgazi Taban Park - 2 16333/1 A 9 36 KD 160 Mesken(3+1) 5.000.000 150.000 7 Battalgazi Taban Park - 2 16333/1 A 1 2 GB 160 Mesken(3+1) 4.800.000 150.000 8 Battalgazi Taban Park - 2 16333/1 A 1 3 KB 160 Mesken(3+1) 4.800.000 150.000 9 Battalgazi Yeşiltepe Sitesi 16138/1 D 4 16 GB 143 Mesken(3+1) 4.800.000 150.000 10 Battalgazi Yeşiltepe Sitesi 16138/1 D 4 13 KB 143 Mesken(3+1) 4.800.000 150.000 11 Battalgazi Yeşiltepe Sitesi 16138/1 D 8 32 GB 143 Mesken(3+1) 4.600.000 150.000 12 Battalgazi Yeşiltepe Sitesi 16138/1 D 8 30 KD 143 Mesken(3+1) 4.600.000 150.000 13 Battalgazi Yeşiltepe Sitesi 16138/1 D 1 4 GB 143 Mesken(3+1) 4.300.000 150.000 14 Battalgazi Yeşiltepe Sitesi 16138/1 D 1 3 GD 143 Mesken(3+1) 4.300.000 150.000 15 Battalgazi Yeşiltepe Sitesi 16138/1 D 1 2 KD 143 Mesken(3+1) 4.300.000 150.000 16 Battalgazi Yeşiltepe Sitesi 16138/1 D 1 1 KB 143 Mesken(3+1) 4.300.000 150.000 17 Battalgazi Akın - Beştepe 16139/2 A 7 40 KD 115 Mesken(2+1) 3.700.000 150.000 18 Battalgazi Akın - Beştepe 16139/2 A 3 15 K 105 Mesken(2+1) 3.400.000 150.000 19 Anbar H. Bayram Veli 13052/1 B 4 22 GB 110 Mesken(2+1) 2.900.000 90.000 20 Anbar H. Bayram Veli 13052/1 B 4 23 KB 110 Mesken(2+1) 2.900.000 90.000 21 Anbar H. Bayram Veli 13052/1 B 10 62 GD 110 Mesken(2+1) 2.800.000 90.000 22 Anbar H. Bayram Veli 13052/1 B 10 61 KD 110 Mesken(2+1) 2.800.000 90.000 23 Anbar H. Bayram Veli 13052/1 B 1 7 KD 110 Mesken(2+1) 2.600.000 90.000

İhale 11 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 14.30’da Belediyemiz Tiyatro Salonunda yapılacaktır. İhale katılımcılarından istenecek belgelerin listesi aşağıda sunulmuştur. Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde asıllarının ibraz edilmesi gerekmektedir.

Açık Teklif Usulü ile satılacak taşınmazların ihale katılımcılarından istenecek belgeler:

a) Gerçek Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, nüfus cüzdan fotokopisi ve adres bildirim belgesi,

b) Tüzel Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, ihaleye iştirak eden şirketin, şirketi temsil eden yetkili şahıs veya şahısların yetki belgesi ve imza sirkülerini,

İhale komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

3) İhale Şartnamesi, Melikgazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden, www.melikgazi.bel.tr internet sayfasından ve yapılı taşınmazlar ile ilgili bilgiler Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nden temin edilebilir.