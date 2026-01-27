KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri sunulan taşınmazların 11 Şubat 2026 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulüyle satışı yapılacaktır.
|Sıra
No
|Mahalle
|Bina Adı
|Ada
Parsel
|Blok
|Kat
|Daire
No
|Cephe
|Alan
(m2)
|Taşınmaz
Cinsi
|Muhammen
Bedel
|Geçici
Teminat
|1
|Kılıçaslan
|Özok
|2238/42
|-
|11
|42
|KB
|144
|Mesken(3+1)
|5.000.000
|150.000
|2
|Kılıçaslan
|Özok
|2238/42
|-
|11
|41
|KD
|144
|Mesken(3+1)
|5.000.000
|150.000
|3
|Yıldırım Beyazıt
|Eray B
|12051/4
|B
|1
|2
|KD
|135
|Mesken(3+1)
|5.000.000
|150.000
|4
|Yıldırım Beyazıt
|Eray B
|12051/4
|B
|1
|3
|GD
|135
|Mesken(3+1)
|5.000.000
|150.000
|5
|Battalgazi
|Taban Park - 2
|16333/1
|A
|9
|34
|GB
|160
|Mesken(3+1)
|5.000.000
|150.000
|6
|Battalgazi
|Taban Park - 2
|16333/1
|A
|9
|36
|KD
|160
|Mesken(3+1)
|5.000.000
|150.000
|7
|Battalgazi
|Taban Park - 2
|16333/1
|A
|1
|2
|GB
|160
|Mesken(3+1)
|4.800.000
|150.000
|8
|Battalgazi
|Taban Park - 2
|16333/1
|A
|1
|3
|KB
|160
|Mesken(3+1)
|4.800.000
|150.000
|9
|Battalgazi
|Yeşiltepe Sitesi
|16138/1
|D
|4
|16
|GB
|143
|Mesken(3+1)
|4.800.000
|150.000
|10
|Battalgazi
|Yeşiltepe Sitesi
|16138/1
|D
|4
|13
|KB
|143
|Mesken(3+1)
|4.800.000
|150.000
|11
|Battalgazi
|Yeşiltepe Sitesi
|16138/1
|D
|8
|32
|GB
|143
|Mesken(3+1)
|4.600.000
|150.000
|12
|Battalgazi
|Yeşiltepe Sitesi
|16138/1
|D
|8
|30
|KD
|143
|Mesken(3+1)
|4.600.000
|150.000
|13
|Battalgazi
|Yeşiltepe Sitesi
|16138/1
|D
|1
|4
|GB
|143
|Mesken(3+1)
|4.300.000
|150.000
|14
|Battalgazi
|Yeşiltepe Sitesi
|16138/1
|D
|1
|3
|GD
|143
|Mesken(3+1)
|4.300.000
|150.000
|15
|Battalgazi
|Yeşiltepe Sitesi
|16138/1
|D
|1
|2
|KD
|143
|Mesken(3+1)
|4.300.000
|150.000
|16
|Battalgazi
|Yeşiltepe Sitesi
|16138/1
|D
|1
|1
|KB
|143
|Mesken(3+1)
|4.300.000
|150.000
|17
|Battalgazi
|Akın - Beştepe
|16139/2
|A
|7
|40
|KD
|115
|Mesken(2+1)
|3.700.000
|150.000
|18
|Battalgazi
|Akın - Beştepe
|16139/2
|A
|3
|15
|K
|105
|Mesken(2+1)
|3.400.000
|150.000
|19
|Anbar
|H. Bayram Veli
|13052/1
|B
|4
|22
|GB
|110
|Mesken(2+1)
|2.900.000
|90.000
|20
|Anbar
|H. Bayram Veli
|13052/1
|B
|4
|23
|KB
|110
|Mesken(2+1)
|2.900.000
|90.000
|21
|Anbar
|H. Bayram Veli
|13052/1
|B
|10
|62
|GD
|110
|Mesken(2+1)
|2.800.000
|90.000
|22
|Anbar
|H. Bayram Veli
|13052/1
|B
|10
|61
|KD
|110
|Mesken(2+1)
|2.800.000
|90.000
|23
|Anbar
|H. Bayram Veli
|13052/1
|B
|1
|7
|KD
|110
|Mesken(2+1)
|2.600.000
|90.000
- İhale 11 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 14.30’da Belediyemiz Tiyatro Salonunda yapılacaktır.
- İhale katılımcılarından istenecek belgelerin listesi aşağıda sunulmuştur. Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde asıllarının ibraz edilmesi gerekmektedir.
Açık Teklif Usulü ile satılacak taşınmazların ihale katılımcılarından istenecek belgeler:
a) Gerçek Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, nüfus cüzdan fotokopisi ve adres bildirim belgesi,
b) Tüzel Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, ihaleye iştirak eden şirketin, şirketi temsil eden yetkili şahıs veya şahısların yetki belgesi ve imza sirkülerini,
İhale komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.
3) İhale Şartnamesi, Melikgazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden, www.melikgazi.bel.tr internet sayfasından ve yapılı taşınmazlar ile ilgili bilgiler Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nden temin edilebilir.