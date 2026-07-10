KELKİT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
KELKİT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2026/499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Mahkememizin aşağıda esas numarası yazılı olan dosyalarında verilen tensip kararı gereğince ; maliki, bulunduğu yer, miktarı ve değeri belirtilen taşınmazlarla ilgili davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü vekili Av. Fatma CANSIZ tarafından davalılar aleyhineKamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası açılmış olduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesinin 4. bendi uyarınca açılması sebebiyle aşağıda belirtilen taşınmazla ilgili tüm ilgililere esası yazılı dosyadaki taşınmazla ilgili konuya ve taşınmaz malındeğerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davalarda husumetin davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği süresi içerisinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını belgelendirmedikleri taktirde idari yargıda açılan davanın bekletici mesele kabul edilmeyeceği ve kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri gerektiği duruşmalarda bulunmadıkları veya vekil ile temsil ettirmedikleri taktirde duruşmanın yokluklarında devam edeceği; Kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası Kelkit Şubesi'ne yatırılacağı hususların 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Yasanın 10/4-5.maddesi uyarınca ilanolunur.03/07/2026
DAVALILAR
Köksal KARACA, Mahbube KARACA, Sultan TAŞKIN, Şemsinur SAVAŞ
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2026/499
|Örenşar
|144-4
|Tarla
|2.674,96 m²
DAVALILAR
Davut TAYFUR
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2026/500
|Örenşar
|144-1
|Tarla
|1.928,28 m²
DAVALILAR
Doğan Taşkın, Ercan Taşkın, Gülcan Taşkın, Gülnade Gündüz, Haydar Taşkın, Hüsnü Taşkın, İbrahim Taşkın, İskender Taşkın, Leyla Karaman, Naim Taşkın, Nilgün Mutlu, Nurcan Taşdemir, Nurşen Akkuş, Sebahat İşcan, Sultan Taşkın, Volkan Taşkın
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2026/501
|Örenşar
|145-5
|Tarla
|1.249,49 m²
DAVALILAR
Ahmet Demir, Alaeddin Demir, Alişan Demir, Asuman Zorlu, Bekir Demir, Emine Demir, Eyüp Demir, Fatih Demir, Fatma Ertaş, Gökhan Eser, Güller Tunç, Hanife Eser, Mahinur Tunç, Maşuk Recep Demir, Mineş Demir, Muhsin Tunç, Murat Demir, Münevver Semiz, Necip Demir, Necmi Eser, Nermin Eser, Nezahat Demir, Nurettin Demir, Nuriye Mülayim, Rahile Sökmen, Rahizet Tunç, Selvi Gökçe, Suna Demir, Tuba Yaşar, Uğur Demir
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2026/502
|Örenşar
|145-6
|Tarla
|3.350,99 m²
DAVALILAR
Cengiz Söylemez, Fatih Söylemez, Fatime Şahin, Gülistan Kaplan, Hüsnü Yusuf Söylemez, İsminas Söylemez, Nazife Altın, Rabiye Söylemez, Raif Söylemez, Yunus Söylemez
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2026/503
|Bizgili
|152-2
|Tarla
|830,34 m²
DAVALILAR
Aslan ŞAHİN
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2026/504
|Bizgili
|154-3
184-4
184-5
|Tarla
Tarla
Tarla
|1.240,88m²
3.740,10m²
324,00 m²
DAVALILAR
Ahmet Zeyrek, Asiye Barış, Ayşe Mutlu, Firdes Şahin, Hacer Şahin, Melek Zeyrek, Muazzez Şahin, Naci Zeyrek, Şehnaz Zeyrek, Tuncay Zeyrek, Yasin Zeyrek, Yavuz Zeyrek, Zümriye Zeyrek
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2026/505
|Bizgili
|154-4
|Tarla
|526,26 m²
DAVALILAR
Asiye Aydın, Ayşe Gülmehmet, Ayşegül Mutlu, Bayram Şahin, Bekir Mutaf, Bünyami Meral, Derviş Şahin, Duygu Ersan, Elif Tunğuç, Emine Kaplan, Erdem Kurt, Esme Erden, Fatma Demir, Fatma Doğan, Firdes Yılmaz, Firdevs Kayacı, Hamza Şahin, Hanifi Kurt, Hüseyin Şahin, İlhan Dursun, İrfan Dursun, İskender Şahin, İsmail Meral, Kamile Ölmez, Koçağa Şahin, Leyla Tekin, Mahbup Şahin, Mahile Meral, Mahmut Mutaf, Mavuş Çelik, Metin Yılmaz, Murat Dursun, Mustafa Kurt, Mükerrem Zeyrek, Müşerref Kılıç, Naciye Şahin, Narhanım Bozçelik, Nazim Şahin, Necdat Yılmaz, Ömer Şahin, Ramis Şahin, Recai Zeyrek, Salih Şahin, Seçimgül Demirhan, Semra Özübek, Şehriye Akan, Şükran Zeyrek, Tasin Zeyrek, Türkan Öztürk, Türkan Zeyrek, Vadettin Yılmaz, Yağup Meral, Yalçın Zeyrek, Yasin Şahin, Yaşar Şahin, Yıldırım Yılmaz, Yusuf Meral, Zahide Kolcu, Zekeriya Şahin, Zekiye Nişancı, Zeynep Şahin, Ziya Meral, Zülfi Şahin, Zülhami Şahin
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2026/506
|Bizgili
|171-3
|Tarla
|2.430,48 m²
DAVALILAR
Asiye Aydın, Bedriye Şahin, Fahrettin Şahin, Güler Şeker, Hatun Yekebaş, Murat Şahin, Nermin Aytemür, Zahide Kolcu, Zöhre Şahin
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2026/507
|Bizgili
|171-1
|Tarla
|2.441,22 m²
DAVALILAR
Mecbure Kalkan, Nurhayat Demir, Şahinder Demir, Zakir Demir
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2026/508
|Bizgili
|169-1
|Tarla
|5.704,53 m²
DAVALILAR
Abdurrahman Şahin, Abubekir Şahin, Adife Zeyrek, Arife Keleş, Asim Şahin, Asker Şahin, Atilla Şahin, Atiye Şahin, Bayram Ali Tunç, Beyzade Şahin, Cevdet Tunç, Çeşminaz Kalkan, Elif Şahin, Emine Şahin, Emsal Eser, Engin Şahin, Fetdah Eser, Fidan Meral, Gülçimen Kablan, Güler Balık, Gülhanım Okur, Güllü Söylemez, Gülseren Erdoğan, Güner Altay, Gürsel Eser, Hacı Demir, Halil İbrahim Şahin, Halis Şahin, Hatip Şahin, İdiris Şahin, İsmigüzel Eser, Kadife Tunç, Kalip Şahin, Kemal Şahin, Kenan Şahin, Kezban Demir, Kıymet Özlü, Kifayet Eser, Lütfi Eser, Makbule Demirhan, Mazez Sunay, Melahat Şahin, Merve Ateş, Muazzez Eser, Musa Şahin, Mümtaz Demir, Mümtaz Tunç, Naci Demir, Nahide Şahin, Nazhanım Şahin, Nazime Şahin, Nebahat Şahin, Nebiye Eser, Nezahat Şahin, Nezik Şahin, Nuriye Akçay, Oğuz Tunç, Osman Ateş, Ömer Şahin, Özlem Şahin, Rabiye Söylemez, Rasim Şahin, Resmigül Dinibütünoğlu, Rıza Şahin, Salehe Tunç, Selvinaz Şahin, Semiha Şahin, Şevket Şahin, Tacettin Şahin, Yahuza Tunç, Zakire Şahin, Zeliha Şahin, Zeynep Şahin, Zülküf Oktar
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2026/509
|Bizgili
|170-2
|Tarla
|2.068,59 m²
DAVALILAR
Ali ŞAHİN
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2026/511
|Bizgili
|183-4
|Tarla
|10.304,22 m²
DAVALILAR
Asker Baş, Hamide Şahin, Hanım Şahin
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2026/512
|Bizgili
|184-3
|Tarla
|6.232,16 m²
DAVALILAR
Avni Şahin, Davut Şahin
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2026/513
|Bizgili
|186-1
|Tarla
|1.826,38 m²
DAVALILAR
Ayhan Demir, Ayşe Demir, Gülcan Korkmaz, Hakan Demir, Salim Demir, Şehrinaz Eser, Volkan Demir
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2026/514
|Bizgili
|185-1
187-1
|Tarla
Tarla
|2.247,69 m²
4.466,90 m²
DAVALILAR
Davut Keleş
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2026/515
|Özbeyli
|112-84
|Tarla
|1.329,86 m²
DAVALILAR
Fikri Akbulut
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2026/516
|Özbeyli
|113-29
|Tarla
|812,85 m²
DAVALILAR
Feraşet Bayram, Yusuf Bayram
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2026/517
|Özbeyli
|113-32
|Tarla
|480,04 m²
DAVALILAR
Adem Şen, Çeşminaz Şen, Ergün Şen, Fikrinaz Şen, Güldane Çevik, Gülseren Can, Habib Şen, İbrahim Şen, Mehmet Ali Şen, Selvet Şen
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2026/518
|Cumhuriyeti
|266-7
|Tarla
|1.036,31 m²
DAVALILAR
Ahmet Pala, Çeşminaz Güzel, Emin Pala, Fatime Sezgin, Fikrinaz Şen, Güldursun Küçükbekir, Gümran Taşkın, İsmail Pala, İsminaz Pala, Muhammet Pala, Münüse Narlı, Naime Pala, Sacit Pala, Sibel Kesler, Üzeyir Pala, Yaşar Pala, Zülkani Pala
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2026/519
|Cumhuriyet
|266-3
|Tarla
|1.949,28 m²
DAVALILAR
Ayşe Demir, Beyzade Karaman, Derviş Demir, Güray Demir, Hanefi Demir, Lokman Demir, Meryem Demir, Neşet Demir, Remziye Demir, Saliha Demir
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2026/520
|Cumhuriyet
|266-19
266-21
|Tarla
Tarla
|190,11 m²
280,67 m²
DAVALILAR
Ayşe Tok
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2026/521
|Cumhuriyet
|265-45
|Tarla
|1.073,00 m²
DAVALILAR
Abdurrahim Taşdemir, Cihan Taşdemir, Davut Taşdemir, Deryami Taşdemir, Mukaddes Kesler, Yakup Taşdemir, Yusuf Taşdemir
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2026/522
|Cumhuriyet
|265-11
265-37
|Tarla
Tarla
|2.651,61 m²
884,28 m²
DAVALILAR
Ayten Satılmış, Çınar Taşdemir, Erdem Sunay, Güller Satılmış, Kemal Kesler, Mustafa Sunay, Müslim Kesler, Süheyla Çiçek, Tacettin Çiçek
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2026/523
|Cumhuriyet
|265-33
|Tarla
|1.730,43 m²
DAVALILAR
Abdullah Taşdemir, Abdurrahim Taşdemir, Aydın Taşdemir, Ayşe Satılmış, Burak Taşdemir, Cihan Taşdemir, Davut Taşdemir, Deryami Taşdemir, Dilek Ertan, Emine Taşdemir, Ernail Çolakoğlu, Esra Satılmış, Fatime Eser, Fatma Satılmış, Gürbüz Taşdemir, Halis Taşdemir, Hanım Kesler, Hatice Taşdemir, Hülya Özer, İbrahim Satılmış, İsmet Satılmış, İsrafil Taşdemir, Mehmet Taşdemir, Meryem Taşdemir, Miyese Taşdemir, Miyese Taşdemir, Muhammed Fatih Taşdemir, Muhammed Yavuz Taşdemir, Muhammet Satılmış, Mukaddes Kesler, Nebahat Taşdemir, Nergiz Satılmış, Nuset Taşdemir, Öznur Yapar, Rabia Gözek, Rahime Taşdemir, Saadet Taşdemir, Sabire Çelik, Sare Taşdemir, Şinasi Taşdemir, Yadigar Ediz, Yakup Taşdemir, Yusuf Taşdemir
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2026/524
|Cumhuriyet
|265-15
|Tarla
|775,36 m²
DAVALILAR
Adem Şen, Çeşminaz Şen, Ergün Şen, Fikrinaz Şen, Güldane Çevik, Gülseren Can, Habib Şen, İbrahim Şen, Mehmet Ali Şen, Selvet Şen, Serdar Şen
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2026/525
|Cumhuriyet
|269-20
|Tarla
|131,67 m²
DAVALILAR
Abubekir Şahin, Arife Keleş, Asker Şahin, Beyzade Şahin, Binnaz Kalkan, Çeşminaz Kalkan, Dilek Şahin, Eldegül Savaş, Güler Balık, Güllü Söylemez, Güner Altay, İdiris Şahin, Kenan Kılıç, Köksal Demir, Makbule Demirhan, Mazez Sunay, Metin Şahin, Murat Demir, Musa Şahin, Nazime Şahin, Nejla Demir, Neşet Şahin, Nizam Demir, Nuriye Akçay, Özlem Şahin, Resmigül Dinibütünoğlu, Semiha Şahin, Sonay Demir, Şevket Şahin, Tacettin Şahin, Yaşar Şahin, Zeliha Şahin, Zeynep Şahin
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2026/510
|Bizgili
|169-9
169-3
|Tarla
Tarla
|3.173,23 m²
6.921,31