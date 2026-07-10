KELKİT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

KELKİT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2026/499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizin aşağıda esas numarası yazılı olan dosyalarında verilen tensip kararı gereğince ; maliki, bulunduğu yer, miktarı ve değeri belirtilen taşınmazlarla ilgili davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü vekili Av. Fatma CANSIZ tarafından davalılar aleyhineKamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası açılmış olduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesinin 4. bendi uyarınca açılması sebebiyle aşağıda belirtilen taşınmazla ilgili tüm ilgililere esası yazılı dosyadaki taşınmazla ilgili konuya ve taşınmaz malındeğerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davalarda husumetin davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği süresi içerisinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını belgelendirmedikleri taktirde idari yargıda açılan davanın bekletici mesele kabul edilmeyeceği ve kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri gerektiği duruşmalarda bulunmadıkları veya vekil ile temsil ettirmedikleri taktirde duruşmanın yokluklarında devam edeceği; Kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası Kelkit Şubesi'ne yatırılacağı hususların 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Yasanın 10/4-5.maddesi uyarınca ilanolunur.03/07/2026



DAVALILAR

Köksal KARACA, Mahbube KARACA, Sultan TAŞKIN, Şemsinur SAVAŞ

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2026/499 Örenşar 144-4 Tarla 2.674,96 m²

DAVALILAR

Davut TAYFUR

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2026/500 Örenşar 144-1 Tarla 1.928,28 m²

DAVALILAR

Doğan Taşkın, Ercan Taşkın, Gülcan Taşkın, Gülnade Gündüz, Haydar Taşkın, Hüsnü Taşkın, İbrahim Taşkın, İskender Taşkın, Leyla Karaman, Naim Taşkın, Nilgün Mutlu, Nurcan Taşdemir, Nurşen Akkuş, Sebahat İşcan, Sultan Taşkın, Volkan Taşkın

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2026/501 Örenşar 145-5 Tarla 1.249,49 m²

DAVALILAR

Ahmet Demir, Alaeddin Demir, Alişan Demir, Asuman Zorlu, Bekir Demir, Emine Demir, Eyüp Demir, Fatih Demir, Fatma Ertaş, Gökhan Eser, Güller Tunç, Hanife Eser, Mahinur Tunç, Maşuk Recep Demir, Mineş Demir, Muhsin Tunç, Murat Demir, Münevver Semiz, Necip Demir, Necmi Eser, Nermin Eser, Nezahat Demir, Nurettin Demir, Nuriye Mülayim, Rahile Sökmen, Rahizet Tunç, Selvi Gökçe, Suna Demir, Tuba Yaşar, Uğur Demir

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2026/502 Örenşar 145-6 Tarla 3.350,99 m²

DAVALILAR

Cengiz Söylemez, Fatih Söylemez, Fatime Şahin, Gülistan Kaplan, Hüsnü Yusuf Söylemez, İsminas Söylemez, Nazife Altın, Rabiye Söylemez, Raif Söylemez, Yunus Söylemez

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2026/503 Bizgili 152-2 Tarla 830,34 m²

DAVALILAR

Aslan ŞAHİN

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2026/504 Bizgili 154-3

184-4

184-5 Tarla

Tarla

Tarla 1.240,88m²

3.740,10m²

324,00 m²

DAVALILAR

Ahmet Zeyrek, Asiye Barış, Ayşe Mutlu, Firdes Şahin, Hacer Şahin, Melek Zeyrek, Muazzez Şahin, Naci Zeyrek, Şehnaz Zeyrek, Tuncay Zeyrek, Yasin Zeyrek, Yavuz Zeyrek, Zümriye Zeyrek

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2026/505 Bizgili 154-4 Tarla 526,26 m²

DAVALILAR

Asiye Aydın, Ayşe Gülmehmet, Ayşegül Mutlu, Bayram Şahin, Bekir Mutaf, Bünyami Meral, Derviş Şahin, Duygu Ersan, Elif Tunğuç, Emine Kaplan, Erdem Kurt, Esme Erden, Fatma Demir, Fatma Doğan, Firdes Yılmaz, Firdevs Kayacı, Hamza Şahin, Hanifi Kurt, Hüseyin Şahin, İlhan Dursun, İrfan Dursun, İskender Şahin, İsmail Meral, Kamile Ölmez, Koçağa Şahin, Leyla Tekin, Mahbup Şahin, Mahile Meral, Mahmut Mutaf, Mavuş Çelik, Metin Yılmaz, Murat Dursun, Mustafa Kurt, Mükerrem Zeyrek, Müşerref Kılıç, Naciye Şahin, Narhanım Bozçelik, Nazim Şahin, Necdat Yılmaz, Ömer Şahin, Ramis Şahin, Recai Zeyrek, Salih Şahin, Seçimgül Demirhan, Semra Özübek, Şehriye Akan, Şükran Zeyrek, Tasin Zeyrek, Türkan Öztürk, Türkan Zeyrek, Vadettin Yılmaz, Yağup Meral, Yalçın Zeyrek, Yasin Şahin, Yaşar Şahin, Yıldırım Yılmaz, Yusuf Meral, Zahide Kolcu, Zekeriya Şahin, Zekiye Nişancı, Zeynep Şahin, Ziya Meral, Zülfi Şahin, Zülhami Şahin

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2026/506 Bizgili 171-3 Tarla 2.430,48 m²

DAVALILAR

Asiye Aydın, Bedriye Şahin, Fahrettin Şahin, Güler Şeker, Hatun Yekebaş, Murat Şahin, Nermin Aytemür, Zahide Kolcu, Zöhre Şahin

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2026/507 Bizgili 171-1 Tarla 2.441,22 m²

DAVALILAR

Mecbure Kalkan, Nurhayat Demir, Şahinder Demir, Zakir Demir

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2026/508 Bizgili 169-1 Tarla 5.704,53 m²

DAVALILAR

Abdurrahman Şahin, Abubekir Şahin, Adife Zeyrek, Arife Keleş, Asim Şahin, Asker Şahin, Atilla Şahin, Atiye Şahin, Bayram Ali Tunç, Beyzade Şahin, Cevdet Tunç, Çeşminaz Kalkan, Elif Şahin, Emine Şahin, Emsal Eser, Engin Şahin, Fetdah Eser, Fidan Meral, Gülçimen Kablan, Güler Balık, Gülhanım Okur, Güllü Söylemez, Gülseren Erdoğan, Güner Altay, Gürsel Eser, Hacı Demir, Halil İbrahim Şahin, Halis Şahin, Hatip Şahin, İdiris Şahin, İsmigüzel Eser, Kadife Tunç, Kalip Şahin, Kemal Şahin, Kenan Şahin, Kezban Demir, Kıymet Özlü, Kifayet Eser, Lütfi Eser, Makbule Demirhan, Mazez Sunay, Melahat Şahin, Merve Ateş, Muazzez Eser, Musa Şahin, Mümtaz Demir, Mümtaz Tunç, Naci Demir, Nahide Şahin, Nazhanım Şahin, Nazime Şahin, Nebahat Şahin, Nebiye Eser, Nezahat Şahin, Nezik Şahin, Nuriye Akçay, Oğuz Tunç, Osman Ateş, Ömer Şahin, Özlem Şahin, Rabiye Söylemez, Rasim Şahin, Resmigül Dinibütünoğlu, Rıza Şahin, Salehe Tunç, Selvinaz Şahin, Semiha Şahin, Şevket Şahin, Tacettin Şahin, Yahuza Tunç, Zakire Şahin, Zeliha Şahin, Zeynep Şahin, Zülküf Oktar

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2026/509 Bizgili 170-2 Tarla 2.068,59 m²

DAVALILAR

Ali ŞAHİN

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2026/511 Bizgili 183-4 Tarla 10.304,22 m²

DAVALILAR

Asker Baş, Hamide Şahin, Hanım Şahin

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2026/512 Bizgili 184-3 Tarla 6.232,16 m²

DAVALILAR

Avni Şahin, Davut Şahin

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2026/513 Bizgili 186-1 Tarla 1.826,38 m²

DAVALILAR

Ayhan Demir, Ayşe Demir, Gülcan Korkmaz, Hakan Demir, Salim Demir, Şehrinaz Eser, Volkan Demir

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2026/514 Bizgili 185-1

187-1 Tarla

Tarla 2.247,69 m²

4.466,90 m²

DAVALILAR

Davut Keleş

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2026/515 Özbeyli 112-84 Tarla 1.329,86 m²

DAVALILAR

Fikri Akbulut

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2026/516 Özbeyli 113-29 Tarla 812,85 m²

DAVALILAR

Feraşet Bayram, Yusuf Bayram

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2026/517 Özbeyli 113-32 Tarla 480,04 m²

DAVALILAR

Adem Şen, Çeşminaz Şen, Ergün Şen, Fikrinaz Şen, Güldane Çevik, Gülseren Can, Habib Şen, İbrahim Şen, Mehmet Ali Şen, Selvet Şen

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2026/518 Cumhuriyeti 266-7 Tarla 1.036,31 m²

DAVALILAR

Ahmet Pala, Çeşminaz Güzel, Emin Pala, Fatime Sezgin, Fikrinaz Şen, Güldursun Küçükbekir, Gümran Taşkın, İsmail Pala, İsminaz Pala, Muhammet Pala, Münüse Narlı, Naime Pala, Sacit Pala, Sibel Kesler, Üzeyir Pala, Yaşar Pala, Zülkani Pala

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2026/519 Cumhuriyet 266-3 Tarla 1.949,28 m²

DAVALILAR

Ayşe Demir, Beyzade Karaman, Derviş Demir, Güray Demir, Hanefi Demir, Lokman Demir, Meryem Demir, Neşet Demir, Remziye Demir, Saliha Demir

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2026/520 Cumhuriyet 266-19

266-21 Tarla

Tarla 190,11 m²

280,67 m²

DAVALILAR

Ayşe Tok

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2026/521 Cumhuriyet 265-45 Tarla 1.073,00 m²

DAVALILAR

Abdurrahim Taşdemir, Cihan Taşdemir, Davut Taşdemir, Deryami Taşdemir, Mukaddes Kesler, Yakup Taşdemir, Yusuf Taşdemir

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2026/522 Cumhuriyet 265-11

265-37 Tarla

Tarla 2.651,61 m²

884,28 m²

DAVALILAR

Ayten Satılmış, Çınar Taşdemir, Erdem Sunay, Güller Satılmış, Kemal Kesler, Mustafa Sunay, Müslim Kesler, Süheyla Çiçek, Tacettin Çiçek

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2026/523 Cumhuriyet 265-33 Tarla 1.730,43 m²

DAVALILAR

Abdullah Taşdemir, Abdurrahim Taşdemir, Aydın Taşdemir, Ayşe Satılmış, Burak Taşdemir, Cihan Taşdemir, Davut Taşdemir, Deryami Taşdemir, Dilek Ertan, Emine Taşdemir, Ernail Çolakoğlu, Esra Satılmış, Fatime Eser, Fatma Satılmış, Gürbüz Taşdemir, Halis Taşdemir, Hanım Kesler, Hatice Taşdemir, Hülya Özer, İbrahim Satılmış, İsmet Satılmış, İsrafil Taşdemir, Mehmet Taşdemir, Meryem Taşdemir, Miyese Taşdemir, Miyese Taşdemir, Muhammed Fatih Taşdemir, Muhammed Yavuz Taşdemir, Muhammet Satılmış, Mukaddes Kesler, Nebahat Taşdemir, Nergiz Satılmış, Nuset Taşdemir, Öznur Yapar, Rabia Gözek, Rahime Taşdemir, Saadet Taşdemir, Sabire Çelik, Sare Taşdemir, Şinasi Taşdemir, Yadigar Ediz, Yakup Taşdemir, Yusuf Taşdemir

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2026/524 Cumhuriyet 265-15 Tarla 775,36 m²

DAVALILAR

Adem Şen, Çeşminaz Şen, Ergün Şen, Fikrinaz Şen, Güldane Çevik, Gülseren Can, Habib Şen, İbrahim Şen, Mehmet Ali Şen, Selvet Şen, Serdar Şen

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2026/525 Cumhuriyet 269-20 Tarla 131,67 m²

DAVALILAR

Abubekir Şahin, Arife Keleş, Asker Şahin, Beyzade Şahin, Binnaz Kalkan, Çeşminaz Kalkan, Dilek Şahin, Eldegül Savaş, Güler Balık, Güllü Söylemez, Güner Altay, İdiris Şahin, Kenan Kılıç, Köksal Demir, Makbule Demirhan, Mazez Sunay, Metin Şahin, Murat Demir, Musa Şahin, Nazime Şahin, Nejla Demir, Neşet Şahin, Nizam Demir, Nuriye Akçay, Özlem Şahin, Resmigül Dinibütünoğlu, Semiha Şahin, Sonay Demir, Şevket Şahin, Tacettin Şahin, Yaşar Şahin, Zeliha Şahin, Zeynep Şahin

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2026/510 Bizgili 169-9

169-3 Tarla

Tarla 3.173,23 m²

6.921,31