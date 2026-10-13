KEMALPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Giriş: 13 Ekim 2026 - 23:50
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İZMİR DEFTERDARLIĞI KEMALPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN
|Vergi No
|TC
Kimlik
No
|Plaka No
|Soyad Ad/Unvan
|Adres
|Vergi
Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Vergi Aslı Borcu Toplamı
|Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı
|Ceza Toplamı
|Toplam Borç
|2550148408
|51409016758
|İLKER ÇİĞA
|SEVGİ MAH. 656 SK. KARDELEN Kapı No:2 Daire No:5 Tel: GAZİEMİR İZMİR
|202504202504
|0015
|0015
|2025120466K600000003
|2025120414K690000071
|12.264.969,35 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|12.264.969,35 TL
|Yukarıda ad-soyadı/unvanı ve adresi yazılı Kemalpaşa Vergi Dairesi mükelleflerine ait ödeme emirleri bilinen adreslerinde posta vasıtasıyla tebliğ edilememiş olup, ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde Dairemize bizzat veya bilvekale müracat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde, kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebligat yapılacağı, bir ay içinde müracat etmemeleri veya adreslerini bildirmemeleri halinde, ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ olunmuş sayılacağı ilan olunur.