KEMALPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda ad-soyadı/unvanı ve adresi yazılı Kemalpaşa Vergi Dairesi mükelleflerine ait ödeme emirleri bilinen adreslerinde posta vasıtasıyla tebliğ edilememiş olup, ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde Dairemize bizzat veya bilvekale müracat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde, kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebligat yapılacağı, bir ay içinde müracat etmemeleri veya adreslerini bildirmemeleri halinde, ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ olunmuş sayılacağı ilan olunur.