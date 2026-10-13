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        KEMALPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

        İlandır
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 23:50
        İZMİR DEFTERDARLIĞI KEMALPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN
        Vergi No TC
        Kimlik
        No        		 Plaka No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi
        Dönemi        		 Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı Ceza Toplamı Toplam Borç
        2550148408 51409016758 İLKER ÇİĞA SEVGİ MAH. 656 SK. KARDELEN Kapı No:2 Daire No:5 Tel: GAZİEMİR İZMİR 202504202504 0015 0015 2025120466K600000003 2025120414K690000071 12.264.969,35 TL 0,00 TL 0,00 TL 12.264.969,35 TL
        Yukarıda ad-soyadı/unvanı ve adresi yazılı Kemalpaşa Vergi Dairesi mükelleflerine ait ödeme emirleri bilinen adreslerinde posta vasıtasıyla tebliğ edilememiş olup, ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde Dairemize bizzat veya bilvekale müracat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde, kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebligat yapılacağı, bir ay içinde müracat etmemeleri veya adreslerini bildirmemeleri halinde, ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ olunmuş sayılacağı ilan olunur.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02568992